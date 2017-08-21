20:46 21 августа

Россия погасила последний внешний долг СССР

Минфин России сообщил о завершении погашения задолженности РФ по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом говорится в материалах ведомства. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством - кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались неурегулированными, передает ТАСС

Россия погасила последний внешний долг СССР


Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн урегулирована соглашением между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года. РФ 8 августа погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной единовременным денежным платежом
- говорится в сообщении Минфина.


Государственный внешний долг РФ перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину).

В части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 62

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  1. svp67 Сегодня, 18:47
    Минфин России сообщил о завершении погашения задолженности РФ по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной.
    Господи и этим... А вообще была ли на политической карте страна, которой мы бы были не должны?
    Это ж надо так дела вести, что всем все строили, оружие бесплатно давали и еще должны остались
    svp67
    1. Бензорез Сегодня, 18:52
      Надо уметь...
      Бензорез
      1. oleg-gr Сегодня, 18:54
        Меченый сумел. Как его еще земля носит?
        oleg-gr
        1. KUOLEMA Сегодня, 19:11
          там не только меченый засветился под видом долгов много добра утекло)))
          KUOLEMA
      2. 210окв Сегодня, 20:44
        По большому счету должны все страны.И СССР был в том числе.Это мы так считаем что в нашей социалистической Родине делалось всё.Отнюдь.Помню венгерские мониторы"Видеотон",ГДРовскую типографскую технику,польские подшипники и муфты...Да и много чего еще.Работал СЭВ и это все было распределено.Естественно были и долги.
        Цитата: Бензорез
        Надо уметь...
        210окв
    2. алекс-сп Сегодня, 18:55
      А сколько долгов РФ списала всем этим (и другим) странам? И ладно бы хоть что-то с тех долгов имела - базы там, возможности льготного прохода...
      алекс-сп
      1. nesvobodnye Сегодня, 20:37
        Я конечно не эксперт по международным отношениям, однако вижу, что в России у нас сейчас капитализм и "братство" между народами осталось в далёком прошлом. Стало быть ничего, абсолютно ничего бесплатно делаться для кого-то чужого не будет. Если подобные сделки заключаются, значит нам они выгодны. А в чём эта выгода - руководству виднее, оно не всегда нам говорить надо.
        nesvobodnye
    3. Logall Сегодня, 18:58
      Цитата: svp67
      Это ж надо так дела вести, что всем все строили, оружие бесплатно давали и еще должны остались

      Забыли добавить: ''И для всех фиговые, аккупанты и т.д.''
      Logall
    4. seos Сегодня, 19:09
      Мы эти деньги Сербии были должны, как единственному правоприемнику Югославии, а либероиды террористам подарили...
      seos
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 19:13
      Цитата: svp67
      Господи и этим... А вообще была ли на политической карте страна, которой мы бы были не должны?

      Россия щедрая душа..! По крайней мере совесть наша чиста ..Конечно обидно, мы рассчитываемся по долгам , а нас в тоже время грабят постоянно и в наглую. Всему свое время мужики, я так считаю..!

      Вот такие мы , а деньги все вернем ...Вернее доллар обвалим, мы сможем это сделать!
      ОТДЕЛ
    6. сибиралт Сегодня, 19:15
      Ленин за царские долги отвечать отказался. СССР тоже не был должен за них ничего. А Россия став првопреемником СССР, вдруг стала платить долги за Временное правительство Керенского. С дуба рухнуть просто так или как? belay
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:13
        Цитата: сибиралт
        Ленин за царские долги отвечать отказался. СССР тоже не был должен за них ничего. А Россия став првопреемником СССР, вдруг стала платить долги за Временное правительство Керенского. С дуба рухнуть просто так или как? belay

        Лучше расплатиться за все! А потом уже , мы наш мы новый мир построим, так честнее будет! Это сработает обязательно , долг дело Чести! И на душе как то легче, умеем платить по долгам и прощать долги..Мы заработаем еще , главное цель и идея русская.. hi
        ОТДЕЛ
        1. сибиралт Сегодня, 20:15
          Никогда Вам в буру не выиграть. laughing А ходить по зоне голым не принято.
          сибиралт
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:20
            Цитата: сибиралт
            Никогда Вам в буру не выиграть. laughing А ходить по зоне голым не принято.

            Да играл я в буру , там главное умение блефовать и смотреть в глаза "честным" взглядом..хе хе..Потом бросил , друзей начал терять и сам злился ..Заявил просто , что больше не играю (хотя нравилось рисковать и чутье было..)))
            ОТДЕЛ
            1. сибиралт Сегодня, 20:28
              Только не надо приплетать к Русской Идее банальное шуллерство. hi
              Любому вменяемому понятно за какие личные преференции грабят народ под прикрытием чести и благородства. Если бы эти царские долги разнесли на всех жителей России и спросили бы у них согласия, тогда другое дело. А кричать за всех -это кликушество и не более.
              сибиралт
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:43
                Цитата: сибиралт
                Только не надо приплетать к Русской Идее банальное шуллерство.

                Ну вы сами тот еще шулер хе хе..если знаете игру "бура"! И тут же меня обвинили и Россию еще приплели..? В русскую рулетку Россия играет сейчас, а США боится принять предложение, вот и все!
                ОТДЕЛ
    7. Зяблицев Сегодня, 19:22
      Вот тут то мы и заплатили и за Крым, и за Приднестровье, и за Абхазию..., да чего уж там мелочиться - Россия заплатила за :Армянскую ССР, Азербайджанскую ССР, Белорусскую ССР, Эстонскую ССР, Грузинскую ССР, Казахскую ССР, Киргизскую ССР, Латвийскую ССР, Литовскую ССР, Молдавскую ССР, Таджикскую ССР, Туркменскую ССР, Украинскую ССР, Узбекскую ССР...Так, вроде никаго не забыл! Так что пусть не вякуют и молчат в тряпочку, "соседи" хреновы!
      Зяблицев
      1. Rusj Сегодня, 19:26
        Казахстан единственный кто сам заплатил свой долг . Мат часть учи .
        Rusj
        1. Зяблицев Сегодня, 19:29
          Во первых на Вы, а во вторых - за создание самого Казахстана и его промышленный потенциал созданный Россией Вам ой как далеко еще до отдания долга! Байканур, хотя бы отработайте... hi или Целиноград верните - то же мне, Астана! laughing
          Зяблицев
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:29
          Цитата: Rusj
          Казахстан единственный кто сам заплатил свой долг . Мат часть учи .

          Ну да казахи ...Молчаливые вы были благодаря Назарбаеву! Нефть ,газ, уран быстро приватизировали и там все концентрируетесь ..А в остальном все запущено и разрушено, скоро сайгаки опять стадами будут бегать по степям..и саранча зверствовать с ковылем и осокой ..хе хе И басмачи опять появятся на Тоетах!
          ОТДЕЛ
      2. 30 вис Сегодня, 20:03
        Насчёт молчат и сопят в две дырки ,или в тряпочку .. Тут нет . Воняют на весь свет!
        Цитата: Зяблицев
        Армянскую ССР, Азербайджанскую ССР, Белорусскую ССР, Эстонскую ССР, Грузинскую ССР, Казахскую ССР, Киргизскую ССР, Латвийскую ССР, Литовскую ССР, Молдавскую ССР, Таджикскую ССР, Туркменскую ССР, Украинскую ССР, Узбекскую ССР...Так, вроде никаго не забыл! Так что пусть не вякают и молчат в тряпочку, "соседи" хреновы!
        -------Вопят -" рюсске оккупанты " !! Зачем вообще строить им было университеты и школы , дороги и города .. Пусть бы так и жили в хуторах и аулах .. неблагодарные . Понимают только силу и насилие!
        30 вис
    8. seregatara1969 Сегодня, 19:38
      горбатый умел брать !
      seregatara1969
    9. Мста Сегодня, 19:57
      Так меченый даже мыло в Новой Зеландии закупал,за откаты и крал под это дело,в то время как свои заводы стояли без работы. Так что Иудушка Горбачев сделал все,для своих хозяев из ЦРУ.
      Мста
    10. Tusv Сегодня, 20:21
      Цитата: svp67
      Господи и этим... А вообще была ли на политической карте страна, которой мы бы были не должны?

      О последнем долге здесь писали еще в феврале этого года. Видно выгодно по 6 месяцев выплачивать последний долг СССР, через пол годика узнаем, что исчо кому то должны
      Tusv
  2. Бензорез Сегодня, 18:51
    А мы еще и Боснии должны! Надо же!.. Даже не подозревал о такой незадаче.
    Бензорез
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:15
      Цитата: Бензорез
      А мы еще и Боснии должны! Надо же!.. Даже не подозревал о такой незадаче.

      Долг отдать, дело Чести!
      ОТДЕЛ
      1. Мста Сегодня, 19:59
        Что то России долги не торопятся отдавать,а советские тем более...И чем делать подарки в 750 млн $ Киргизии и Узбекистану,лучше бы погасили внешние долги РФ,а не кормили совдеповских террористов,взрывающих в РФ метро.
        Мста
      2. Гардамир Сегодня, 20:16
        Долг отдать, дело Чести!
        Народу русскому. когда начнёте отдавать?
        Гардамир
      3. AUL Сегодня, 20:26
        Долг отдать, дело Чести!
        А взыскать долги - безчестие? Деньги, собранные со своего народа, дарить незнамо кому! Мнение своего народа по этому поводу, кстати, не спрашивая.
        AUL
    2. svp67 Сегодня, 19:17
      Цитата: Бензорез
      А мы еще и Боснии должны! Надо же!.. Даже не подозревал о такой незадаче.

      Она ж не просто Босния, а еще и Герцоговина. Видимо задолжали за любимые Сталином "Герциговину флор"
      svp67
      1. Бензорез Сегодня, 20:15
        Ну если за Иосифа Виссарионовича, то я вопросов-не имею.
        Бензорез
      2. Ингвар 72 Сегодня, 20:16
        Цитата: svp67
        Она ж не просто Босния, а еще и Герцоговина.

        Основана в 1992-м, когда СССР уже не было. request Какие мать его долги? belay Опять замаскированный откат поди...
        Ингвар 72
        1. NKT Сегодня, 20:21
          Это долги Югославии
          NKT
          1. Ингвар 72 Сегодня, 20:39
            Цитата: NKT
            Это долги Югославии

            Долги несуществующего государства несуществующему государству. Парадокс. При этом США занимают у ФРС триллионы долларов, и впаривают их всему миру без проблем. И отвечают не США, а ФРС! (Негосударственная структура) laughing
            Ингвар 72
  3. Гардамир Сегодня, 18:53
    Каждые полгода завершают все долги СССР. А они опять возникают. Зато сейчас денег для народа нет.
    Гардамир
    1. ltc35 Сегодня, 19:17
      Точно! Еще в прошлом году в сми кричали, что погашен последний долг СССР. Правда, не помню уже перед кем...
      ltc35
    2. Tusv Сегодня, 20:30
      Цитата: Гардамир
      Зато сейчас денег для народа нет.

      Так давайте примем закон, что чинуша списав долги, должен сам внести само тело долга, неоплаченные проценты, но и те что капают непрерывно
      Tusv
  4. Esoteric Сегодня, 19:00
    ...остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года.

    Вы уж говорите, что Ю.Корея...В свете этих погашений просто смешно ситать, что:
    Всего с 1996 года власти РФ списали более 100 млрд долларов государственных долгов 23 стран мира перед Россией[20].

    Прямо какие-то Робин Гуды...Деды Морозы...А чего, не списать-то? Это своим гражданам в случае чего петлю на шею, а там же - партнёры... what
    Esoteric
    1. Masya Masya Сегодня, 19:10
      Цитата: Esoteric
      Прямо какие-то Робин Гуды...Деды Морозы...

      Только вот, этого благородства никто, никогда не оценит! sad
      Masya Masya
      1. Logall Сегодня, 19:20
        Мы же совершили хорошее дело! А хвастаться хорошими делами, как детки?
        – Не хорошо!
        Logall
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:41
          Цитата: Logall
          Мы же совершили хорошее дело! А хвастаться хорошими делами, как детки?
          – Не хорошо!

          Правильно мыслишь Саша! Мы рассчитались с долгами СССР, а вот теперь господа начинается новая эра , в мировой финансовой системе ...
          ОТДЕЛ
          1. Logall Сегодня, 20:38
            Видишь Виталий, не все нас понимают. Эгоистично мир строить, не получится. По подобию штатовского, когда тебе все онную целуют, а сами в тихую нож точат. Хорошая дружба, когда ни кто не кому не должен. Но когда чувствуют немного себя обязанным. Пример сербов: в 90е их оставили, а они всё равно добро прошлое помнят.
            Это и есть наш путь. Я думаю...
            Logall
        2. Мста Сегодня, 20:02
          Хорошие дела нужно совершать для своей страны и народа,а хорошие дела для иностранцев,в ущерб собственной стране,всегда назывались госизменой
          Мста
        3. Ингвар 72 Сегодня, 20:32
          Цитата: Logall
          А хвастаться хорошими делами, как детки?

          good
          Ингвар 72
    2. sdc_alex Сегодня, 20:25
      Цитата: Esoteric
      Прямо какие-то Робин Гуды...Деды Морозы


      Знали бы мы все подоплеку и расчеты этих "прощений долгов".... Не думаю, что все там так просто...
      sdc_alex
  5. Altona Сегодня, 19:08

    Цитата: Esoteric
    Прямо какие-то Робин Гуды...Деды Морозы...

    --------------------------------
    Аттракцион неслыханной щедрости просто..
    Altona
  6. Sovetskiy Сегодня, 19:13
    Россия погасила последний внешний долг СССР

    И продолжает теперь платить царские долги с процентами от которых отказались большевики, ежегодным выводом сотен миллиардов долларов из экономики РФ согласованными с ЦБ РФ. Иначе политику действий ЦБ и Правительства РФ понять не возможно.
    Sovetskiy
    1. Ингвар 72 Сегодня, 20:34
      Цитата: Sovetskiy
      Иначе политику действий ЦБ и Правительства РФ понять не возможно.

      Дань это, мировому правительству. Если исходить из этого, тогда всё встаёт на свои места.
      Ингвар 72
  7. Ken71 Сегодня, 19:19
    Ну прям выдохнул. Слава тебе Господи. Хоть этим не должны.
    Ken71
  8. alexhart Сегодня, 19:25
    Мы гасим долги бывшего СССР, вместе с тем прощаем долги уже перед Россией??? Это сумашедший дом или у меня одного такое мнение???
    alexhart
  9. Ferdinant Сегодня, 19:29
    А когда России долги возвращать начнут?
    Ferdinant
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:46
      Цитата: Ferdinant
      А когда России долги возвращать начнут?

      Думаю скоро уже начнется...

      И запад это чует всеми фибрами своей грязной души продажной...
      ОТДЕЛ
      1. Правда Сегодня, 20:03
        А ещё Наполеон говорил: Русские-величайшая нация на свете, а мы, французы, ничтожества и лягушатники.
        Правда
  10. Комментарий был удален.
  11. VadimSt Сегодня, 19:39
    Деньги за продажу Аляски были вложены в Российскую империю, например, в строительство Курско-Киевской железной дороги с мостом через Днепр. Может и России, начинать востребование долгов от "бывших" осколков империи и "декоммунизаторов" СССР, за кого Россия расплатилась, по счетам бывшего СССР.
    VadimSt
    1. kotuk_ha_oxote Сегодня, 19:49
      Россия может все, но только в твиттере и по РенТВ.
      kotuk_ha_oxote
    2. Мста Сегодня, 20:05
      Денег за продажу Аляски в России никто никогда не видел...То ли корабль утонул,на котором их везли,то ли их и вовсе не было...
      Мста
  12. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:16
    сколько можно говорить-погасила последний долг ссср? каждый год выходят статьи с таким названием! да сколько же последних долгов?!!!
    ЦУС-ВВС
  13. kefan Сегодня, 20:22
    Вон и матрасников внешний долг растет, а им по барабану как-то и отдавать не собираются.
    kefan
  14. Симон Сегодня, 20:26
    Да, очень хорошо жить без долгов - я это приветствую. wink
    Симон
  15. nycsson Сегодня, 20:36
    Да уж. И смех и грех! Ну это ничего. Вот в Прибалтику прибыл первый танкер с СПГ из США. Вот это да! Готовьте полки для зубов.....
    nycsson
  16. rpuropuu Сегодня, 20:42
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: svp67
    Она ж не просто Босния, а еще и Герцоговина.

    Основана в 1992-м, когда СССР уже не было. request Какие мать его долги? belay Опять замаскированный откат поди...

    Уже писали на эту тему. Россия платит долги не перед Боснией и Герцеговиной, а перед Югославией. После прихода "демократии" и развала последней, долг поделен перед всеми образовавшимися государствами.
    rpuropuu
  17. rpuropuu Сегодня, 20:43
    Цитата: kefan
    Вон и матрасников внешний долг растет, а им по барабану как-то и отдавать не собираются.

    По тому что ни кто пока с вооружённым психом связываться не хочет request
    rpuropuu
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