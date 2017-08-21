20:46 21 августа

Сурков и Волкер договорились продолжить совместную работу по Украине

В Минске закончилась встреча помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. По итогам встречи Сурков заявил, что стороны договорились продолжить совместную работу по Украине, были определены темы для следующей встречи, передает РИА Новости

Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее
— заявил Сурков по итогам встречи.

Сурков и Волкер договорились продолжить совместную работу по Украине



Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга
- сообщил собеседник издания по итогам встречи

Более конкретной информации по встрече на данный момент не поступало. Единственное, что можно отметить, так это то, что встреча по Украине прошла без представителей Украины.

Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины.

Использованы фотографии: © EPA\UPG
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Комментарии 25

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  1. новичок Сегодня, 19:35
    встреча прошла без укрланда. ну вот, укрланд опустился в низшую лигу (политически, де факто уже давно там).
    новичок
    1. cniza Сегодня, 19:41
      Похоже каждый остался при своих.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 19:44
        Опять на ПоРошенку в карты играли laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 19:48
          Пока ничья , никто не выиграл. lol
          cniza
        2. новичок Сегодня, 19:49
          Чёрный, так он уже ложенный, переложеннвй по всем накладным и закладным. на что играть то?
          новичок
        3. 210окв Сегодня, 20:12
          Его шкура еще на кону?А я так надеялся что уже в заготконторе на кукане...
          Цитата: Чёрный
          Опять на ПоРошенку в карты играли laughing
          210окв
      2. новичок Сегодня, 19:45
        cniza ,сто процентов. разведка боем.
        новичок
      3. Berkut24 Сегодня, 20:43
        Несколько иносказательно: Твердолобый и абсолютно не гибкий вояка встретился со съевшим собаку на наперстках политическим пройдохой. Думаю, что таких переговоров у Волкера еще не было...
        Думаю, что Волкеру намекнули что у американцев пока нет ничего такого, что нам было бы интересно. И пока Украина под американцами, то эта помойка - их головная боль. Что с санкциями, что без них.
        Berkut24
    2. Зяблицев Сегодня, 19:46
      Пока эти два государевых мужа пьют виски с содовой на брудершафт в тиши кабинета, на линии соприкосновения сторон гибнут простые люди, но это никому не интересно! В мире капитализма другие ценности - деньги...Очень большие деньги! Есть деньги олицетворяющие государственные интересы и есть деньги олицетворяющие интересы других, дай Бог Сурков и Кремль придерживается первой половины моего предложения! Это не возможно понять, к этому надо просто привыкнуть...
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 19:51
        Цитата: Зяблицев
        Пока эти два государевых мужа пьют виски с содовой на брудершафт в тиши кабинета, на линии соприкосновения сторон гибнут простые люди, ...


        Это то и возмущает ... , но и ещё раз но...
        cniza
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:59
          Сурков нормальный мужик, это наши либерасты из него делают этакого "черного кардинала".....Помните крики Донбасс сливают (здесь на сайте было ,про Суркова..) Чубайса никто не трогает , типо все забыли ? Сурков человек Путина и не балабол , молча работает ..
          ОТДЕЛ
    3. Лелёк Сегодня, 20:01
      Цитата: новичок
      встреча прошла без укрланда.


      Привет. Когда на рынке продаётся-покупается шмат сала, разве спрашивают у сала его мнение и цену? bully
      Лелёк
      1. новичок Сегодня, 20:05
        здравствуйте. сало очень вкусный и полезнвй продукт. кстати уже, как бы не живой. а ентот, бегает, пока.
        новичок
        1. Лелёк Сегодня, 20:19
          Цитата: новичок
          а ентот, бегает, пока.


          Ну, во-первых именно "пока", а во-вторых бегает где-то там, около ног торгующихся. Здесь квинт-эсенция в том, что переговоры Волкера и Суркова проходят "тет-а-тет" без истеричных порошенков и климкиных. bully
          Лелёк
          1. новичок Сегодня, 20:23
            сегодня таки, действительно понедельник. такое впечатление, что вам хочется именно наперекор что сказануть, не вникая ни а статью, ни в мои комменты, ни в связь между ними.мил человек, чего хотели то?
            новичок
            1. Лелёк Сегодня, 20:29
              Цитата: новичок
              чего хотели то?


              От Вас - ничего. А от кофе-машины чашку каппучино. Прочитайте мой коммент внимательно - там только ответ на Ваш предыдущий. А у Вас что, по понедельникам обострение? Сочувствую, уважаемый. bully
              Лелёк
              1. новичок Сегодня, 20:36
                надо же, как всё запущено. по моему своим “ответом на мой предыдущий“, вы всего лишь повторили мои слова чуть выше, загляните. насчёт обострений, вам наверное точно нужна помощь. заметте, никоим образом не задел вас в своём комменте, вы же прям рветесь в бой, ну или к аппарату... выпейте кофе, расслабтесь.
                новичок
  2. п-к Опарышев Сегодня, 19:41
    Вспомнилось.Это не с Сурковым сама Нуланд встречалась?Сравните уровень,кто с ней встречался на Юкрейн.Сурков,тогда ей ножкой по её ноге под столом.Тогда они то же договорились продолжать работу.Народные деньги проедают бездельники.
    п-к Опарышев
  3. Masya Masya Сегодня, 19:46
    Договорились договариваться...
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 20:12
      Цитата: Masya Masya
      Договорились договариваться...


      Добрый день, Марина.
      И правильно, главное, что переговоры без истеричных киевлян. А в "ви-за-ви" сразу понятно, кто что стоит и что ожидать в дальнейшем. Волкер будет стараться втюхать Руину на баланс России, чтобы, не теряя лица, слинять. К такому выводу подталкивают последние условия ЕС у Украине по поводу реституции (а это уже настоящий крах незалежной):
      Лелёк
  4. изя топ Сегодня, 19:50
    Единственное, что можно отметить, так это то, что встреча по Украине прошла без представителей Украины.
    скакуны уже перемогу на своих форумах устроили-мол,когда друг впрягается,не обязательно личное присутствие.
    такой ржач стоит fellow
    изя топ
  5. varakin_54 Сегодня, 19:53
    Поговорили, выпили на брудершафт и разошлись. Очень продуктивная встреча. А у нас вчера МЧС тушили дома, а по ним из орудий, один погиб.
    varakin_54
  6. tank64rus Сегодня, 19:59
    Уже три года разговоров для дипломатов и войны для простых людей посмевших сказать НЕТ американцам.
    tank64rus
  7. kefan Сегодня, 20:17
    В общем, как и всегда разговор ни о чем, переливание из пустого в порожнее.
    kefan
  8. avia12005 Сегодня, 20:38
    Совершенно неясно, признает ли Москва русских Украины такими же русскими, как русских России? Если да, то Волкер и Трамп тут не нужны. Если нет, то Сурков не нужен. О чем договариваться???
    avia12005
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