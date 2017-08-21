Сурков и Волкер договорились продолжить совместную работу по Украине
В Минске закончилась встреча помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. По итогам встречи Сурков заявил, что стороны договорились продолжить совместную работу по Украине, были определены темы для следующей встречи, передает РИА Новости
Более конкретной информации по встрече на данный момент не поступало. Единственное, что можно отметить, так это то, что встреча по Украине прошла без представителей Украины.
Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины.
Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее— заявил Сурков по итогам встречи.
Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга- сообщил собеседник издания по итогам встречи
Более конкретной информации по встрече на данный момент не поступало. Единственное, что можно отметить, так это то, что встреча по Украине прошла без представителей Украины.
Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины.
Использованы фотографии: © EPA\UPG
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