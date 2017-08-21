20:46 21 августа

ДНР: ВСУ специально охотятся на наших МЧСников

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Донецкой республики, в воскресенье, 20 августа ВСУ совершили очередное чудовищное преступление. Во время тушения жилых домов в Петровском районе г. Донецка (поселок Трудовские), сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики попали под обстрел, предположительно — из автоматического или подствольного гранатомета. От осколочных ранений скончался в больнице начальник караула 3 пожарной части, еще двое пострадавших пожарников были доставлены в больницу. Как отмечает начальник Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка Владимир Зайцев, скорее сего, обстрел велся целенаправленно по сотрудникам МЧС, так как украинские позиции расположены в непосредственной близости, и передвижение пожарников можно было наблюдать визуально.

ДНР: ВСУ специально охотятся на наших МЧСников


Напомним, что это не первый раз, когда украинские военные преступники открывают целенаправленный огонь по пожарникам МЧС Республики. Так, совсем недавно, 10 августа, во время тушения пожара, огнем из стрелкового вооружения со стороны ВСУ был поврежден автомобиль из состава 6-й пожарно-спасательной части.




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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 20:30
    Подлость ничем не оправдать. МЧС выполняет свою работу. Что на войне, что в мирное время.
    oleg-gr
    1. Зяблицев Сегодня, 20:35
      На видио наш МЧСник.... : Что тем паче недопустимо! C огнем играют...Грузины в теме... laughing
      Зяблицев
      1. Zibelew Сегодня, 20:36
        Форма одна и та же.
        Zibelew
      2. 210окв Сегодня, 20:38
        На шеврон обратите внимание..ДНР.
        Цитата: Зяблицев
        На видио наш МЧСник.... : Что тем паче не допустимо! C огнем играют...Грузины в теме... laughing
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 20:40
          Разве это что то меняет...?? hi
          Зяблицев
  2. Ося Бендер Сегодня, 20:46
    Автору статьи пояснение - ПОЖАРНИКИ - это погорельцы, а огнеборцы - это ПОЖАРНЫЕ. Изучайте матчасть - Гиляровский дал им точное определение еще в конце 19 века.
    Ося Бендер
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