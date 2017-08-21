ДНР: ВСУ специально охотятся на наших МЧСников
Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Донецкой республики, в воскресенье, 20 августа ВСУ совершили очередное чудовищное преступление. Во время тушения жилых домов в Петровском районе г. Донецка (поселок Трудовские), сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики попали под обстрел, предположительно — из автоматического или подствольного гранатомета. От осколочных ранений скончался в больнице начальник караула 3 пожарной части, еще двое пострадавших пожарников были доставлены в больницу. Как отмечает начальник Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка Владимир Зайцев, скорее сего, обстрел велся целенаправленно по сотрудникам МЧС, так как украинские позиции расположены в непосредственной близости, и передвижение пожарников можно было наблюдать визуально.
Напомним, что это не первый раз, когда украинские военные преступники открывают целенаправленный огонь по пожарникам МЧС Республики. Так, совсем недавно, 10 августа, во время тушения пожара, огнем из стрелкового вооружения со стороны ВСУ был поврежден автомобиль из состава 6-й пожарно-спасательной части.
Напомним, что это не первый раз, когда украинские военные преступники открывают целенаправленный огонь по пожарникам МЧС Республики. Так, совсем недавно, 10 августа, во время тушения пожара, огнем из стрелкового вооружения со стороны ВСУ был поврежден автомобиль из состава 6-й пожарно-спасательной части.
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