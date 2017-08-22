США пытаются развязать региональный конфликт в Европе

Не прошло и недели с написания статьи о блокаде ПМР ( Младоевропейцы нашли у России слабое место? Кусать будут, а мы ответим?). Приднестровье оказалось в окружении врагов и ситуацию эту необходимо решать. Молдавия и Украина сделают всё, чтобы "испортить жизнь" свободолюбивой республике. Я умышленно не "цеплял" в своих рассуждениях ещё одного игрока в этом регионе-Румынию. Просто ждал, как будут развиваться события в американском Конгрессе. И дождался...Итак, в начале факт. Госдеп США принял решение о поставках в Румынию ракетно-артиллерийских систем на сумму 1, 25 млрд.$. Что это? А это не что иное, как продолжение темы ПМР. В перспективе такое решение создает несколько новых целей для ВКС России. И такое мнение сегодня "задавило" все остальные. "Если завтра война...". А если нет? Если завтра война Молдавии с Приднестровской молдавской республикой? Даже не война, обострение конфликта?Каковы наши действия в этом случае? Ведь любой мало мальски знающий ситуацию человек понимает, что Румыния в любом случае станет помогать Молдавии. И не "выражая обеспокоенность", а реально. Вплоть до ввода собственных войск на территорию ПМР. И румынское оружие, которым в избытке сегодня снабжают страну НАТО и США, будет направлено на наших граждан и граждан ПМР.Понятно, что сейчас некоторые читатели вспомнят пятидневную войну с Грузией. "Шапками закидаем...". А ведь стоит напомнить один малоприятный факт, который замалчивается нашими СМИ. 08.08. 08 российская армия не воевала в Южной Осетии! Воевали ополченцы и российские миротворцы. А армия стояла и ждала команды из Москвы. Первая рота пришла только 9.08.08...Это благо, что храбрые, хотя и слабо подготовленные, осетины не отступили. Нигде и ни разу. Благо, что российские миротворцы не отступили. Нигде и ни разу. Но ведь даже авиация не работала 8 августа...Только грузины. И по мирным жителям. Выиграли войну опять за счет беззаветной смелости российских военных и осетинских ополченцев...Этот эпизод я напомнил просто для того, чтобы не создалась иллюзия легкости принятие решения о начале полномасштабной войны. Решения, которое коснется всех нас. Кто-то пойдет в реальное военное пекло. Кто-то "затянет пояса". Но в стороне не останется никого.Понятно, что такого развития событий не хочет никто. По крайней мере у нас и в "старой Европе". Слишком много крови было пролито совсем недавно по историческим меркам. А политики и военные прекрасно понимают, что сегодня количество жертв увеличится кратно. Но, опять приходится возвращаться к недавней статье, кроме "старой" есть ещё и "новая" Европа.До недавнего времени наше внимание было приковано к нескольким странам. Польша, Украина и страны Балтии. Именно в этих странах уже воспитано поколение, которое "забыло историю". Именно в этих странах основу внутренней и внешней политики составляет русофобия. И именно этим странам особенно "благоволит" США. И прошлая и нынешняя администрация. И вот сегодня можно с полной уверенностью добавить к этому списку ещё и Румынию.Я упомянул о точке зрения, которая сегодня "главная" у политологов и аналитиков. А у военных?В сотый раз, наверное, я утверждаю, что главная цель США сегодня Россия. Победить Россию в "открытой войне" американцы даже не мечтают. Они прекрасно понимают силу российской армии и осознают, что нашего Главкома очень трудно запугать. Приказ будет отдан незамедлительно. Что тогда?Тогда Сирия и Ирак. Но, Россия настолько успешно ведет операцию в Сирии, что появление российских войск в Ираке для США смерти подобно. Потому и вынуждены американцы там "барахтаться" сами. То, что сегодня демонстрируют американцы на Ближнем Востоке кроме кривых усмешек у большинства военных не вызывает. Война ради войны...Проще говоря, план о полноценном "втаскивании" Россию в сирийские события рухнул. Россия, как и на Украине, на войну не пришла. Точнее пришла такими силами, что устроить "новый Афганистан" явно не получится.Как мне кажется, появление нового "любимца Америки", в лице Румынии, события в ПМР, события на Украине, Польша, Балтия-это звенья одной цепи. С упорством "смотрящего на новые ворота барана" американская администрация пытается втянуть Россию в активные боевые действия. Россия должна "исполнить роль агрессора". Россия должна подорвать собственную экономику войной.США явно мечтает о "Ближнем Востоке" на европейском континенте. В любом месте. Будь то Украина или Балтия. Будь то Польша или Румыния. В любом случае "старой Европе" придется втягиваться в войну. Членства в НАТО никто не отменял. И обязательств тоже. А это, как ни крути, старый, уже неоднократно испытанный США сценарий. Первая и вторая мировые войны "сделали" США мировой державой. Уничтожили или подчинили большинство конкурентов. Нужна новая война в Европе. Только много крови может вернуть США положение главной державы планеты...Понятно, что Москва уже подготовила адекватный ответ новой угрозе. Понятно, что ответ этот будет достаточно жесткий. В случае конфликта теперь и румыны заложники. Более того, понятно, что и Германия, и Франция, не говоря уже о более "слабых" странах, сделают все, чтобы не ввязываться в будущий конфликт. Но, на сколько это самое "всё" будет возможно? Кто командует войсками НАТО? Кто отдает приказы? Представители какой страны? Кто отправит европейцев на войну?Единственное, что не понятно, почему этого не видят европейские политики и военные. Сколько можно "натягивать тетиву"? Всему есть предел. Либо лук выстрелит из-за того, что лучник не удержит эту самую тетиву. Либо тетива порвется. И тогда очень возможна достаточно серьезная травма лучника...В любом случае хорошего мало.А в заключении хочу привести слова российского сенатора, первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, которые он написал на своей странице в Fasebook. Они, как мне кажется, подтверждают мою точку зрения."Словом, американцы продолжают выискивать в Европе проблемные зоны безопасности, пытаясь довести ситуацию там, где это возможно, до открытого конфликта и втянуть в него Россию"."У меня только один вопрос к союзникам США в Европе: неужели вы не видите, что американцы стремятся превратить наш континент во второй Ближний Восток?".