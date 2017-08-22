Война после Победы: кто воевал после капитуляции Германии Сегодня, 03:45 Война похожа на маховик. Раскрутить его легче, чем остановить. Вторая мировая для многих людей закончилась не в 1945 году. Некоторые военизированные формирования вели войну ещё много лет. 0 Геноцид китайского народа в 1937-1945 годах Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Штурмовое орудие Stug Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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