04:22 22 августа

Война после Победы: кто воевал после капитуляции Германии

Война похожа на маховик. Раскрутить его легче, чем остановить. Вторая мировая для многих людей закончилась не в 1945 году. Некоторые военизированные формирования вели войну ещё много лет.




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