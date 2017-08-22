В Сирии уничтожена нефтегазовая инфраструктура на 2,5 млрд. долл.
Согласно информации РИА Новости, постпред Сирии при ООН в письме генсеку и председателю Совбеза всемирной организации сообщил, что величина ущерба, вызванного уничтожением нефтегазовой инфраструктуры страны из-за авианалетов проамериканской коалиции, составляет не менее 2,5 млрд. долл.
Так, по итогам удара по месторождению Эль-Омар 23 апреля текущего года были разрушены резервуары для хранения нефти на экспорт. Емкость каждого из них составляла 75 тыс. баррелей. В результате нефтяная компания "Фурат" лишилась 10 млн. долл.
Всего коалиция в ходе проведения операции в Сирии в период с 23 сентября 2014 года (когда она началась) по 15 июля 2017 года нанесла ущерба на более чем 2,5 млрд. долл., из которых на 2014 год приходится 543 млн. долл., 2015 год — 1,1 млрд., 2016 году— свыше 125 млн., с начала 2017 года — более чем 720 млн. долл.
Коалиция действует на территории без разрешения официального Дамаска. В связи с этим власти страны считают операцию незаконной и регулярно уведомляют ООН о том, что коалиция наносит авиаудары по объектам нефтегазовой промышленности и экономической инфраструктуры. При этом обозначается право на компенсацию.
Так, по итогам удара по месторождению Эль-Омар 23 апреля текущего года были разрушены резервуары для хранения нефти на экспорт. Емкость каждого из них составляла 75 тыс. баррелей. В результате нефтяная компания "Фурат" лишилась 10 млн. долл.
Всего коалиция в ходе проведения операции в Сирии в период с 23 сентября 2014 года (когда она началась) по 15 июля 2017 года нанесла ущерба на более чем 2,5 млрд. долл., из которых на 2014 год приходится 543 млн. долл., 2015 год — 1,1 млрд., 2016 году— свыше 125 млн., с начала 2017 года — более чем 720 млн. долл.
Коалиция действует на территории без разрешения официального Дамаска. В связи с этим власти страны считают операцию незаконной и регулярно уведомляют ООН о том, что коалиция наносит авиаудары по объектам нефтегазовой промышленности и экономической инфраструктуры. При этом обозначается право на компенсацию.
Использованы фотографии: EastNews
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