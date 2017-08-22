06:47 22 августа

«Калашников» разработал противодроновое оружие REX 1

Согласно информации РИА Новости, заместитель генерального директора компании Zala Aero Group, входящей в концерн "Калашников", Константин Абашкин сообщил в ходе презентации изделий компании в парке "Патриот" о новой разработке — радиоэлектронном нелетальном оружии REX 1, предназначенном для уничтожения беспилотников и подавления мобильных и Wi-Fi-сигналов.

Командой было разработано изделие против беспилотных летательных аппаратов.





С его слов, REX 1 может применяться как в гражданском секторе в целях охраны частной жизни, так и правоохранительными органами, в частности, на массовых мероприятиях.

Специальный модуль устройства позволяет подавлять GSM-сигналы.

Оно может глушить GSM-сигналы, Wi-Fi 5,8 гигагерц, 2,4 гигагерц. Соответственно, применять разработку можно и против СВУ (самодельных взрывных устройств).


К примеру, в случае обнаружения бесхозного рюкзака активируется REX 1 и направляется на предмет, что позволяет глушить сигналы возможного подрыва в ожидании прибытия саперов.

Оружие оснащено коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 4

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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:32
    Давно пора. Толко это все - от "ширпотреба". Специализированные "боевые" модели могут быть снабжены инерциальный системой наведения, пусть и не очень дорогой и точной, но позволяющей в случае пропадания сигналов связи и управления выйти из "зоны поражения". Она ( зона) от такого ружья не может быть протяженной. Заряд картечи, ИМХО, надежнее.
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 05:48
      Цитата: Горный стрелок
      Заряд картечи, ИМХО, надежнее

      Да и у белорусов и израильтян уже засветились такие агрегаты. Но вот о их применении на практике пока особо не слышно. Разве что директору нудистского пляжа пригодится smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 06:10
        Пока на "Али" не появятся и не услышим...Они у спецслужб стоят на вооружении..А там как и когда не скажут..
        Цитата: Тралл
        Цитата: Горный стрелок
        Заряд картечи, ИМХО, надежнее

        Да и у белорусов и израильтян уже засветились такие агрегаты. Но вот о их применении на практике пока особо не слышно. Разве что директору нудистского пляжа пригодится smile
        210окв
  2. AleksPol Сегодня, 05:51
    Смартфон от "Калашникова" wink
    AleksPol
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