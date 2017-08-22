«Калашников» разработал противодроновое оружие REX 1
Согласно информации РИА Новости, заместитель генерального директора компании Zala Aero Group, входящей в концерн "Калашников", Константин Абашкин сообщил в ходе презентации изделий компании в парке "Патриот" о новой разработке — радиоэлектронном нелетальном оружии REX 1, предназначенном для уничтожения беспилотников и подавления мобильных и Wi-Fi-сигналов.
С его слов, REX 1 может применяться как в гражданском секторе в целях охраны частной жизни, так и правоохранительными органами, в частности, на массовых мероприятиях.
Специальный модуль устройства позволяет подавлять GSM-сигналы.
К примеру, в случае обнаружения бесхозного рюкзака активируется REX 1 и направляется на предмет, что позволяет глушить сигналы возможного подрыва в ожидании прибытия саперов.
Оружие оснащено коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.
Командой было разработано изделие против беспилотных летательных аппаратов.
С его слов, REX 1 может применяться как в гражданском секторе в целях охраны частной жизни, так и правоохранительными органами, в частности, на массовых мероприятиях.
Специальный модуль устройства позволяет подавлять GSM-сигналы.
Оно может глушить GSM-сигналы, Wi-Fi 5,8 гигагерц, 2,4 гигагерц. Соответственно, применять разработку можно и против СВУ (самодельных взрывных устройств).
К примеру, в случае обнаружения бесхозного рюкзака активируется REX 1 и направляется на предмет, что позволяет глушить сигналы возможного подрыва в ожидании прибытия саперов.
Оружие оснащено коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.
Использованы фотографии: EastNews
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