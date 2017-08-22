Трамп озвучил свою позицию по афганской проблеме
Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп произнес специальное обращение на военной базе Форт-Майер в Виргинии, в ходе которого озвучил ряд положений в отношении афганской политики США.
При этом он заявил о намерении отказаться от практики разглашения сведений, касающихся военных планов США в целом и численности войск, задействованных в операциях против террористов, в частности.
Ввод войск в Афганистан был оправдан, по мнению Вашингтона, терактами 11 сентября. Тогда с санкции СБ ООН было принято решение о развертывании международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Их целью являлись движения "Талибан" и "Аль-Каида"* (*террористические организации, запрещенные в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В различные годы численность контингента США была разной. Так, при правлении Барака Обамы она превысила 100 тыс. чел. Впоследствии количество войск было уменьшено до 8,4 тыс. чел. Как утверждается, в настоящее время они проводят спецоперации против талибов и ИГИЛ*, обучают и консультируют местные силы безопасности. По состоянию на 21 августа текущего года, согласно официальной статистике, общие потери США в Афганистане составили более 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тыс. ранеными.
Как пояснил Трамп в ходе указанного выше выступления, на текущий момент вывод оставшихся войск является неприемлемым, так как он будет способствовать росту террористического влияния в республике.
По его мнению, борьба с террористами жизненно необходима США, так как они представляют огромную угрозу для страны.
С его слов, в Афганистане и Пакистане функционируют террористы объединены в 20 организаций, это "самая их высокая концентрация в мире".
В целях более эффективной борьбы с ними Трамп заявил о необходимости придания военным повышенных возможностей в реализации поставленных перед ними задач.
Однако президент США предупредил, что помощь США Афганистану будет ограниченной во времени.
Он подчеркнул, что "американский народ рассчитывает увидеть реальные реформы и реальные результаты".
При этом он заявил о намерении отказаться от практики разглашения сведений, касающихся военных планов США в целом и численности войск, задействованных в операциях против террористов, в частности.
Мы не будем говорить о численности войск или наших планах по дальнейшим военным действиям. Условия на земле, а не произвольные графики, помогут нашей стратегии отныне. Враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас.
Ввод войск в Афганистан был оправдан, по мнению Вашингтона, терактами 11 сентября. Тогда с санкции СБ ООН было принято решение о развертывании международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Их целью являлись движения "Талибан" и "Аль-Каида"* (*террористические организации, запрещенные в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В различные годы численность контингента США была разной. Так, при правлении Барака Обамы она превысила 100 тыс. чел. Впоследствии количество войск было уменьшено до 8,4 тыс. чел. Как утверждается, в настоящее время они проводят спецоперации против талибов и ИГИЛ*, обучают и консультируют местные силы безопасности. По состоянию на 21 августа текущего года, согласно официальной статистике, общие потери США в Афганистане составили более 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тыс. ранеными.
Как пояснил Трамп в ходе указанного выше выступления, на текущий момент вывод оставшихся войск является неприемлемым, так как он будет способствовать росту террористического влияния в республике.
Последствия быстрого вывода предсказуемы и неприемлемы. Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое предоставляло убежище террористам. Вывод создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*, как это случилось до 11 сентября.
По его мнению, борьба с террористами жизненно необходима США, так как они представляют огромную угрозу для страны.
Я пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане, огромны.
С его слов, в Афганистане и Пакистане функционируют террористы объединены в 20 организаций, это "самая их высокая концентрация в мире".
В целях более эффективной борьбы с ними Трамп заявил о необходимости придания военным повышенных возможностей в реализации поставленных перед ними задач.
Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану.
Однако президент США предупредил, что помощь США Афганистану будет ограниченной во времени.
Америка будет сотрудничать с правительством Афганистана, пока мы видим его нацеленность и прогресс. Однако наша помощь не будет бесконечной. И наша поддержка — это не карт-бланш.
Он подчеркнул, что "американский народ рассчитывает увидеть реальные реформы и реальные результаты".
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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