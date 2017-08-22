Трамп озвучил свою позицию по афганской проблеме

Мы не будем говорить о численности войск или наших планах по дальнейшим военным действиям. Условия на земле, а не произвольные графики, помогут нашей стратегии отныне. Враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас.

Последствия быстрого вывода предсказуемы и неприемлемы. Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое предоставляло убежище террористам. Вывод создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*, как это случилось до 11 сентября.

Я пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане, огромны.

Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану.

Америка будет сотрудничать с правительством Афганистана, пока мы видим его нацеленность и прогресс. Однако наша помощь не будет бесконечной. И наша поддержка — это не карт-бланш.