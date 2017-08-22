06:47 22 августа

США: Инцидент с "Джоном Маккейном" мог произойти из-за саботажа или кибервмешательства

В США выдвигаются версии по поводу возможных причин очередного столкновения американского военного корабля с гражданским судном Alnic MC. Напомним, что речь идёт о столкновении эсминца «Джон Маккейн» ВМС США с торговым судном в Малаккском проливе. В результате столкновения без вести пропавшими числятся 10 американских военных моряков, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Представители военного командования США объявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая такие как саботаж со стороны отдельных членов команды и кибервмешательство.

На данный момент командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявляет, что «признаков кибервмешательства и саботажа не выявлено, однако все версии будут тщательно изучаться». Об этом он написал в Твиттере, комментируя процесс расследования причин столкновения военного корабля с гражданским торговым судном.


Сейчас американский эсминец находится на Сингапурской базе, где проводится его осмотр специалистами ВМС США.

США: Инцидент с "Джоном Маккейном" мог произойти из-за саботажа или кибервмешательства


Тем временем в Малаккском проливе продолжается поисково-спасательная операция при участии кораблей ВМС Сингапура и Соединённых Штатов. Используется авиация. Поиски пока не дали результатов.

Накануне сенатор Маккейн заявил, что нужно молиться за пропавших без вести моряков.

Напомним, что эсминец назван в честь двух адмиралов ВМС США, хотя в США принято считать, что и в честь нынешнего сенатора (бывшего лётчика) Маккейна тоже.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Комментарии 20

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  1. Severok Сегодня, 06:25
    Нет, ну нельзя ведь признать, что они буром пёрли на пересечку курса торгашу и ни хрена в своей спеси не могли представить последствий!
    Severok
    1. Тралл Сегодня, 06:26
      Радует, что экипаж нефтеналивника при инциденте не пострадал. smile
      Тралл
      1. Комментарий был удален.
      2. Zoldat_A Сегодня, 06:40
        Цитата: Severok
        Нет, ну нельзя ведь признать, что они буром пёрли на пересечку курса торгашу и ни хрена в своей спеси не могли представить последствий!

        Цитата: Тралл
        Радует, что экипаж нефтеналивника при инциденте не пострадал. smile

        Ясен пень, "МЫ Ж АМЕРИКА"!!!! Мы ж ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ!!! Нам это Обама по три раза в неделю в официальных речах говорил... Пёрли буром, думали торгаш уступит. А торгаш не уступил по одной причине - навигация отказала - опять русские хакеры виноваты.... fool И не пострадал экипаж - опять же русские виноваты - это они такие гуманные... А мы, американцы, жёсткие и яростные.....
        Тьфу... После того, что написал от имени американцев - пойду руки вымою и зубы почищу...
        Zoldat_A
    2. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 06:39
      Как корабль назовешь, ведь этот сбитый лётчик уничтожил и разбил три самолёта. Какова собака таков и хозяин ( восточная мудрость).
      Дуйсенбай Сбанкулов
      1. inkass_98 Сегодня, 06:46
        Да не надо бред повторять, не в честь живущего Маккеюшки назвали корабль. У него дед и отец носили то же имя и были адмиралами. Вот в честь старшего Джона Маккейна и был поименован эсминец.
        inkass_98
    3. papas-57 Сегодня, 06:41
      Кибервмешательство, кибервмешательство! У них что, экипаж роботами укомплектован? А глаза у вахты на мостике есть или нет? На экраны радаров кто-то смотрит или нет? Вперёд по курсу тоже никто не смотрит?
      papas-57
    4. rpek32 Сегодня, 06:46
      вспоминается баян:
      «Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

      Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами
      rpek32
  2. Samy Сегодня, 06:26
    "включая такие как саботаж со стороны отдельных членов команды и кибервмешательство". Что и тут русские шпионы и хакеры?!.
    Samy
    1. 210окв Сегодня, 06:35
      Нет..Тут похоже не русские хакеры..А русские "водопроводчики"...Не тот кран открыли..А может и морской "Иван Сусанин"...
      Цитата: Samy
      "включая такие как саботаж со стороны отдельных членов команды и кибервмешательство". Что и тут русские шпионы и хакеры?!.
      210окв
    2. demo Сегодня, 06:47
      Ждал. Ждал. И дождался.
      Думал когда же "след русских хакеров" появится в речах американских официальных лиц?
      Ну наконец-то! А то подумал что наши в отпуске.
      demo
  3. Logall Сегодня, 06:28
    Инцидент с "Джоном Маккейном" мог произойти из-за саботажа или кибервмешательства

    Кибервмешательства! Да! Опять мы виноваты будем! Да! Ура товарищи!
    Скажут, что это практически объявление войны...
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 06:32
      Становится уже международной забавой "дырявить" американские военные корабли smile
      А по мере распространения технологии слелс их начнут переезжать поперек из-за незаметности.
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 06:36
        Мы в детстве на бумаге в "морской бой" играли, а теперь на планшете с реальными кораблями.
        Тралл, Г-3 hi
        Logall
  4. ibn.shamai Сегодня, 06:29
    Опять рашен хакерs! belay
    ibn.shamai
  5. NUR Сегодня, 06:33
    Уже идет торговая война, торговые суда против ВМС. Надо развивать торговый флот, он в мирное время выводит из строя боевые корабли.
    NUR
    1. Тралл Сегодня, 06:36
      Цитата: NUR
      Уже идет торговая война, торговые суда против ВМС. Надо развивать торговый флот, он в мирное время выводит из строя боевые корабли.

      Вы уже "Летучий корабль" построили на "Казахнаучфильме" в годы СССР smile
      Тралл
      1. NUR Сегодня, 06:44
        Да совместно с Беларусами построим экранопланы и будем с Каспия запускать.
        NUR
  6. 72jora72 Сегодня, 06:34
    Накануне сенатор Маккейн, в честь которого и назван эсминец, заявил,
    Ну вообще то не в его честь........
    72jora72
    1. papas-57 Сегодня, 06:45
      Это знак, чёрная метка Маккейну!
      papas-57
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    саботаж со стороны отдельных членов команды и кибервмешательство.

    Не исключают даже саботаж, что говорит о не совсем благоприятном психологическом климате в команде. Ну а кибер вмешательство прицепом - сегодня без него нельзя оправдать ни один американский прокол.
    rotmistr60
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