США: Инцидент с "Джоном Маккейном" мог произойти из-за саботажа или кибервмешательства

В США выдвигаются версии по поводу возможных причин очередного столкновения американского военного корабля с гражданским судном Alnic MC. Напомним, что речь идёт о столкновении эсминца «Джон Маккейн» ВМС США с торговым судном в Малаккском проливе. В результате столкновения без вести пропавшими числятся 10 американских военных моряков, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.Представители военного командования США объявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая такие как саботаж со стороны отдельных членов команды и кибервмешательство.На данный момент командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявляет, что «признаков кибервмешательства и саботажа не выявлено, однако все версии будут тщательно изучаться». Об этом он написал в Твиттере, комментируя процесс расследования причин столкновения военного корабля с гражданским торговым судном.Сейчас американский эсминец находится на Сингапурской базе, где проводится его осмотр специалистами ВМС США.Тем временем в Малаккском проливе продолжается поисково-спасательная операция при участии кораблей ВМС Сингапура и Соединённых Штатов. Используется авиация. Поиски пока не дали результатов.Накануне сенатор Маккейн заявил, что нужно молиться за пропавших без вести моряков.Напомним, что эсминец назван в честь двух адмиралов ВМС США, хотя в США принято считать, что и в честь нынешнего сенатора (бывшего лётчика) Маккейна тоже.