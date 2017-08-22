В Польше требуют от РФ репараций в триллионы злотых
Как сообщает ИноТВ, польский интернет-портал dziennik.pl опубликовал материал, в котором утверждается о намерении политиков из польской правящей партии «Право и справедливость» востребовать военные репарации не только с Германии, но также и с России.
Так, депутат Станислав Пента, обозначив «все преступления», совершённые СССР в отношении Польши, включая ущерб, нанесенный гражданам и уничтожением материальных и культурных ценностях, полагает, что размер репараций с РФ подлежит точной выверке, но уже сейчас ясно, что «Москва должна заплатить нам триллионы злотых» [1 злотый = 3,64 долл.].
Депутат Малгожата Гощевская рассуждает в аналогичном ключе:
Ярослав Качиньский считает, что Польша так и не получила компенсации за гигантский военный ущерб.
Аналогичные требования выдвигаются в отношении ФРГ. К примеру, министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич считает, что необходимость выплаты Германией репараций бесспорна, при том, что польское государство никогда не отказывалось от прав на компенсацию за военный ущерб. Депутат Аркадиуш Мулярчик на прошлой неделе обратился в аналитическое бюро сейма с запросом на предоставление информации, касающуюся возможности требования Польшей компенсаций за военные потери от Германии. Ожидается, что данный анализ будет завершен до середины августа.
Так, депутат Станислав Пента, обозначив «все преступления», совершённые СССР в отношении Польши, включая ущерб, нанесенный гражданам и уничтожением материальных и культурных ценностях, полагает, что размер репараций с РФ подлежит точной выверке, но уже сейчас ясно, что «Москва должна заплатить нам триллионы злотых» [1 злотый = 3,64 долл.].
Депутат Малгожата Гощевская рассуждает в аналогичном ключе:
Россияне разворовали промышленность, произведения искусства. Мы должны добиваться от них военных репараций.
Ярослав Качиньский считает, что Польша так и не получила компенсации за гигантский военный ущерб.
Аналогичные требования выдвигаются в отношении ФРГ. К примеру, министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич считает, что необходимость выплаты Германией репараций бесспорна, при том, что польское государство никогда не отказывалось от прав на компенсацию за военный ущерб. Депутат Аркадиуш Мулярчик на прошлой неделе обратился в аналитическое бюро сейма с запросом на предоставление информации, касающуюся возможности требования Польшей компенсаций за военные потери от Германии. Ожидается, что данный анализ будет завершен до середины августа.
Использованы фотографии: East News
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