09:01 22 августа

В Польше требуют от РФ репараций в триллионы злотых

Как сообщает ИноТВ, польский интернет-портал dziennik.pl опубликовал материал, в котором утверждается о намерении политиков из польской правящей партии «Право и справедливость» востребовать военные репарации не только с Германии, но также и с России.

Так, депутат Станислав Пента, обозначив «все преступления», совершённые СССР в отношении Польши, включая ущерб, нанесенный гражданам и уничтожением материальных и культурных ценностях, полагает, что размер репараций с РФ подлежит точной выверке, но уже сейчас ясно, что «Москва должна заплатить нам триллионы злотых» [1 злотый = 3,64 долл.].


 

Депутат Малгожата Гощевская рассуждает в аналогичном ключе:

Россияне разворовали промышленность, произведения искусства. Мы должны добиваться от них военных репараций.


Ярослав Качиньский считает, что Польша так и не получила компенсации за гигантский военный ущерб.

Аналогичные требования выдвигаются в отношении ФРГ. К примеру, министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич считает, что необходимость выплаты Германией репараций бесспорна, при том, что польское государство никогда не отказывалось от прав на компенсацию за военный ущерб. Депутат Аркадиуш Мулярчик на прошлой неделе обратился в аналитическое бюро сейма с запросом на предоставление информации, касающуюся возможности требования Польшей компенсаций за военные потери от Германии. Ожидается, что данный анализ будет завершен до середины августа.

Использованы фотографии: East News
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Комментарии 77

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  1. Hoc vince Сегодня, 06:57
    Военные репарации платит побежденный! Поляки как всегда делят то, что им не принадлежит.
    Hoc vince
    1. Hoc vince Сегодня, 07:10
      Срочно! Польша требует дополнительного расследования обстоятельств гибели своего воинского контингента зимой 1613 года в Костромской области.
      Hoc vince
      1. Стропорез Сегодня, 07:35
        Хочу объявить Краков русским городом и потребовать от польши компенсаций за то ,что они всего за месяц сдали польшу гитлеровцам.
        Лично для себя требую компенсации за то ,что в детсве мне транслировали фильм " Четыре танкиста и собака". wassat
        Стропорез
      2. pvv113 Сегодня, 08:29
        А на Ивана Сусанина завели уголовное дело и подали на розыск в Интерпол
        pvv113
    2. василий50 Сегодня, 07:16
      Про репарации Вы правы.
      Вот только поляки в прошлом веке проиграла дважды. Один раз в войне с немцами и второй раз когда сдалась американским эмигрантам и разрушили собственную страну.
      То что сегодня заявляют поляки ни со здравым смыслом ни вообще с разумом не имеет никакого даже сходства. Они почему то уверены что если у них хозяин сам американский президент, то им можно *погавкать* и им за это ничего не будет, а то ещё и вкусненьким угостят.
      василий50
    3. Zoldat_A Сегодня, 07:18
      Цитата: Hoc vince
      Военные репарации платит побежденный?

      Один спасённый Краков всех этих триллионов стОит....
      А сколько стоят 6 миллионов польских жизней, уничтоженных немцами? По 100 евров за каждую???? am Всего-то? am Вот когда немцы с поляками за 6 миллионов уничтоженных поляков расплатятся - тогда и подумаем (подумаем! - а не поговорим!) о репарациях Польше....
      Это я ещё не считаю немецкие земли, которые Сталин Польше подарил... Сколько, например, стоит один только город Данциг, который непривычные к благодарности поляки с 45-го года называют Гданьск?
      Насыпал бы я им репараций.... am Полные карманы... am Чтобы в гланды им эта репарация упёрлась...
      Zoldat_A
      1. 34 регион Сегодня, 08:11
        07.18. Зольдат! Всё верно. Но небольшое дополнение. В 90-е многие наши люди признали Советский режим преступным. Многие признают это сейчас. Вот кто у нас признаёт Советское прошлое преступным, пусть они и платят репарации, но из своих личных денег! И пусть каются. Если не понимают к чему ведёт антисоветизм. hi И то что нашим спортсменам запретили использование флага и гимна страны это всё идёт оттуда. Вы согласились что ваше прошлое преступно? Согласились! Ну вот и получайте дальше! Вот она, рука Горбачёва и людей приведших его к власти! Вот он, неполживый затворник Вермонта! Вот он, педагог Собчак! Вот он, экономист Гайдар! ....!!! И это всё кумиры нашего президента и премьера! Будем делать удивлённое лицо?! А мы то при чём!? Можно назвать преступными годы с 1917 по 1991!? А какова история Европы, Англии, США? Они признают своё прошлое преступным? У них всё цивильно? А как они завоёвывали новые территории? Сколько аборигенов истребили? Сколько рабов перевезли и замучили? И ведь ни один гад не хочет каяться! Сколько репараций заплатили индейцам или неграм? А афганцам, иракцам? Поэтому считаю справедливым уплату репараций согласных с преступным прошлым! Пусть платят! Они ещё в 90-е были согласны, но стеснялись. Поэтому пусть искупают своё преступное прошлое своим имуществом!!!
        34 регион
        1. hotrod Сегодня, 08:50
          Не в бровь а в глаз! Десоветизвция и десталинизация ведет к тому, что будут ноги вытирать! Кто кается тот пусть и платит!
          hotrod
    4. Венд Сегодня, 08:54
      Цитата: Hoc vince
      Военные репарации платит побежденный! Поляки как всегда делят то, что им не принадлежит.

      Ну не грамотные они, что тут поделать. Россия тогда должна потребовать от Польши, возвращения территории.
      Венд
  2. Б.Т.В. Сегодня, 06:58
    Может, им сказки А.С. Пушкина подарить?!
    Б.Т.В.
    1. василий50 Сегодня, 07:27
      Если Вы про *Сказку о рыбаке и рыбке*, то до них это не дойдёт. Всё же *мозгоразжижение* в Польше затронуло за эти годы и *народные массы*. Совсем как у хозяев в США. Просто США далеко и нам не всё видно и интересно, а вот Польша рядом и деградация более наглядна. А ведь всего одно поколение сменилось, что в США что в Польше.
      василий50
      1. 34 регион Сегодня, 08:35
        07.27. Василий! Будто у нас по другому!? У нас ТВ наперегонки друг с другом соревнуются в эстафете, кто страшнее расскажет о нашем прошлом! У нас немало молодёжи и зрелых людей согласны с нашим преступным прошлым! Но свою деградацию мы не замечаем. У нас гений политики-Ельцин, остальные-преступники! В СССР жрать было нечего, но фермы были считай в каждом селе, не считая личного подворья. Сегодня колхозов нет, но еды полно! Не странно? СССР не обеспечивал народ бытовыми товарами! А кто нас сегодня обеспечивает? Китай уже стал регионом России? А прошло всего четверть века! Клянём совок, но какое место в мире занимала экономика СССР и какое место занимает сегодня Россия? Как осваивал космос СССР и осваивает Россия? А как давали дрозда хоккеисты СССР? А как шныряли по рекам суда на подводных крыльях? И у нас сменилось всего одно поколение, но оно считает СССР тюрьмой. Да что СССР! Побывавшие за границей России или получившие там образование, тоже плюют на Россию! Чем там лучше? Отвечают: Всем! У нас у самих, так же как в Польше. Но мы этого упорно стараемся не замечать. Кого обмануть хотим? Их или себя?
        34 регион
    2. Svarog51 Сегодня, 07:53
      Я б ещё басни И.А. Крылова предложил.
      Svarog51
  3. jonht Сегодня, 06:58
    У поляк крыша окончательно съехала..... Ох, больно им будет от с таких высот самосознания падать.....
    jonht
  4. demo Сегодня, 07:03
    Д.урак думкою богатеет!

    /Русская народная пословица/
    Кто подскажет - украинцы и поляки - это близкие виды двуногих или не очень?
    demo
    1. inkass_98 Сегодня, 07:30
      Близкие, славяне, однако. Причем язык западенский вна Руине процентов на 40-50 состоит из полонизмов и прочих заимствований, в т.ч. немецких. Оттого я, например, могу читать текст на литературном украинском практически без напряга, но вот уже современный новояз, обогащенный галицкой гварой, понимаю с трудом.
      inkass_98
    2. Михаил_Зверев Сегодня, 07:34
      "Украинцы" это гибрид поляков с русскими.
      Михаил_Зверев
  5. vasiliysxx Сегодня, 07:04
    гиены Европы,прав был Черчилль.
    vasiliysxx
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 07:05
    если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни
    ВАЗ2106
    1. alma Сегодня, 07:11
      если это улучшит.. то можно оплатить
      --------------
      Пусть для начала вернут деньги, а потом посчитаем, кто кому должен.
      alma
    2. Михаил_Зверев Сегодня, 07:26
      "Жесты доброй воли" что-то ни разу ещё ничего полезного не приносили, кроме слов и обещаний тех, в чью сторону мы эти жесты делали. И с какого это перепугу мы виноваты из-за Катыни? Поляки сами остались в лагерях, отказавшись эвакуироваться, вот и попали к немцам.
      Михаил_Зверев
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 07:41
        Катынь это расстрел польских офицеров - красноармейцами
        ВАЗ2106
        1. Михаил_Зверев Сегодня, 07:53
          Катынь это дело рук немцев.
          Михаил_Зверев
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 08:02
            сам В.В. Путин признал что Катынь это дело рук СССР
            ВАЗ2106
        2. К-612-О Сегодня, 07:54
          Это мы признались сами и без доказательств (добрая воля, примерение и т.д.) , а результат? А на ньюрнберге этот факт был признан за Германией.
          К-612-О
    3. Б.Т.В. Сегодня, 07:26
      Цитата: ВАЗ2106
      мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни


      А ещё за Сусанина, Минина с Пожарским, да?!
      Б.Т.В.
    4. ser65 Сегодня, 07:29
      это сарказм или ?
      ser65
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:35
        Цитата: ser65
        это сарказм или ?


        Если вопрос ко мне, то это- возмущение.
        Б.Т.В.
      2. vovanpain Сегодня, 07:42
        Цитата: ser65
        это сарказм или ?

        Это просто fool
        Цитата: Б.Т.В.
        Если вопрос ко мне, то это- возмущение.

        Татьяна это заднеприводному седану.
        Цитата: ВАЗ2106
        мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни

        Ты может и виноват,вот и показывай добрую волю,а Россия виновата лишь в том,что освободила их от нацизма.
        vovanpain
    5. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 07:29
      Цитата: ВАЗ2106
      если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни


      Адекватность и Знание истории запредельная.
      Wild_Grey_Wolf
    6. faiver Сегодня, 07:29
      ну раз "вы" виноваты в чем то то "вы" и платите...., а Россия ни в чем не виновата
      faiver
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 07:42
        нам нужны добрососедские отношения со странами с которыми граничит РФ
        ВАЗ2106
        1. Михаил_Зверев Сегодня, 07:54
          Какие, блин, "добрососедские отношения"?! Платить и каяться?
          Михаил_Зверев
        2. К-612-О Сегодня, 07:58
          Никогда с самостоятельной Польшей у нас не было добрососедских отношений, как и у других её соседей. Вам оно очень надо? Шли бы пшеки лесом своим, всю советскую промышленность профукали, теперь вякуют ходят и побираются. Империя недоделанная, блин
          К-612-О
        3. JD1979 Сегодня, 08:53
          Цитата: ВАЗ2106
          нам нужны добрососедские отношения со странами с которыми граничит РФ

          Это колониям нужны добрососедские отношения. Пшекляндия для России помойка между ней и Германией, и скоро вонь от этой помойки приведет к тому что Россия и Германия в очередной раз (четвертый уже вроде или пятый) проведут санацию территории и возможно Данциг вернет себе историческое название.
          JD1979
    7. К-612-О Сегодня, 07:36
      Товарищ, ну вы загнули! Катынь конечно Катынью, Но кто будет отвечать за уничтожение русских в 1919-20 гг, за пленных в 30-ых годах, пакт с Гитлером 38 года, армию Крайевы, этнические чистки после 45 года. И прав был Сатановский: Польша правильно и уверенно движется к 4-му разделу!
      П.с. что то про войско польское бравшее Берлин они не вспоминают! И про министра обороны ПНР Рокоссовского тоже.
      К-612-О
    8. ARES623 Сегодня, 07:46
      Цитата: ВАЗ2106
      если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни

      Похоже, что Вы не совсем здоровы. Поляки уже в который раз доказали, что никакие жесты доброй воли они не приемлют. Мало того, частичная оплата явится нашим согласием с предъявляемым долгом. Вина СССР по Катыни не доказана в судебном порядке, это только политики из нездоровых соображений возлагают вину на руководство СССР, в Нюрнберге было сказано и записано несколько другое. Пора бы уж понять, что Польша - наш непримиримый враг, и улучшить отношение с этим государством можно лишь разрушив его. Подав им крошку хлебы Вы рискуете остаться без руки, по самые колени.
      ARES623
    9. AID.S Сегодня, 07:54
      Цитата: ВАЗ2106
      если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть

      Рука laughing потянулась к минусу!
      AID.S
      1. Дамир Сегодня, 08:59
        к пулемету!!!
        Дамир
    10. Дамир Сегодня, 08:58
      катынь надо запахивать пропорционально разрушаемым памятникам нашим Воинам в польше.... и начинать с устройства удобств работников - установки сортира поближе к центру... вот такая превентивная мера... не тронут памятники - не пострадает и мемориал, а если снесут памятники то пусть не удивляются...
      Дамир
  7. alekc75 Сегодня, 07:07
    пускай сначала за наших павших 600 000 заплатят и за ту помощь во время войны
    alekc75
  8. staviator Сегодня, 07:12
    Панам треть Германии подаренной Сталиным мало.Мало им что СССР помог восстановить экономику после войны.Жадность и жажда халявы когда нибудь погубят Польшу с ее завышенной самооценкой.Если пшеки требуют вернуть Львов почему бы Германии не потребовать вернуть Силезию?
    staviator
  9. Усатый грузин Сегодня, 07:13
    Цитата: ВАЗ2106
    если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни

    Почитай Мухина, Прудникову, и материалы Нюренбергского трибунала ,может поймешь кто кого
    Усатый грузин
  10. Старый военрук Сегодня, 07:15
    А харя не тресне? Во как люди умеют губы раскатывать. А собственная промышленность губозакаточные машинки не выпускает.
    Цитата: ВАЗ2106
    если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни

    Тем более, что Горбачёв взял на себя чужое деяние. Поэтому платить 50%. 100% - это когда ребром левой ладони постучишь по правому плечу.
    Старый военрук
  11. Злодей Сегодня, 07:18
    И это после того, как этих ушлёпков вытащили из под Адика, помогли им восстановиться после войны ( а средства бы и самим весьма пригодились тогда) оне с нас репарациев хотят? Эй, по(д)ляки, а про судьбу пленных красноармейцев в двадцатых годах ничего не знаем? А Данциг не жмёт? И что петь будете, когда вас гансы в очередной раз в позу гордого лобстора поставят? Ведь не зная йоги довыйогиваетесь, в который раз уже... am
    Злодей
  12. капрал Сегодня, 07:19
    военные репарации .... с России.

    Извините господа, но для вас только гербарий
    капрал
  13. Горный стрелок Сегодня, 07:20
    Просто напрашиваются на очередной раздел. Надеюсь, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ am
    Горный стрелок
  14. volodya Сегодня, 07:20
    И эта Польша собирается стать главной в восточной европе?!!!
    volodya
  15. AVA77 Сегодня, 07:21
    Интересно?они между двух огней не боятся оказаться.Скорее даже трёх,про бэндеровцев забыл.
    AVA77
  16. Million Сегодня, 07:21
    Польша- это государство-товар.Что оно может требовать?
    Million
  17. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    востребовать военные репарации

    Понятно, что это уже давно клиника и причем не излечимая. Поляки сами не понимают какую яму копают под себя пытаясь требовать с Германии, а теперь и России.
    Россияне разворовали промышленность, произведения искусства
    А это уже за гранью понимания.
    rotmistr60
    1. трассер Сегодня, 07:32
      Снова окупации хотят от обоих. Как шлюха опытная , от двух клиентов сразу.
      трассер
    2. К-612-О Сегодня, 07:50
      А я то все думал, что их Адольф Алойзович так не любил то! А после таких быкований, как то они сами на оккупации и разделы напрашиваются. Только вот что это они опомнились? Грошей не мае больше?
      К-612-О
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    ... как то поднадоела уже эта польша... stop
    a.s.zzz888
  19. SarS Сегодня, 07:24
    Как там дела у соседей польских? с Монголии удалось дань вернуть?
    SarS
  20. Masya Masya Сегодня, 07:25
    Германия уже послала? Наша очередь послать... вслед за триебалтами...
    Masya Masya
  21. Лена Петрова Сегодня, 07:31
    От памятника Коневу за спасённый Краков, к требованию репараций и от захватчиков и от освободителей. Хороший ход. Такая же тяжкая наследственность поразила и ещё одну соседнюю с Польшей страну. Тем так же все должны По жизни.
    Лена Петрова
    1. den3080 Сегодня, 08:37
      щеневмерлики и ешченэснинельчики, у них психология одинаковая.
      национальные гимны это отражают вполне:
      1. ешче польска не сгинела
      2. ще не вмерла украина
      den3080
  22. faiver Сегодня, 07:32
    по моему пора забрать у поляков все земли подаренные им после второй мировой...
    faiver
    1. Комментарий был удален.
  23. avdkrd Сегодня, 07:33
    История повторяется и для Польши в этом ничего хорошего нет. До 1939 у Польши были амбиции на главную европейскую державу, гонора вполне хватило для аннексии Тешинской области по сговору с Рейхом. Этакий европейский шакал, упивающийся вседозволенностью при покровительстве Англии. Поляки еще не ответили за концлагеря Стшалков и Тухоли. "Кровожадный" Сталин в очередной раз в истории сохранил Польшу как государство, более того, он строил отношения с Польшей как с братским государством. Вся промышленность Польши была восстановлена и построена за счет финансовой и технической помощи Советского Союза. Сейчас у Польши опять амбиции которых хватит на десять подобных государств. Как же, по словам Сикорского, Польша сосет у штатов и видимо пользуясь интимной близостью считает, себя выше всех. Очень символично, что почти одновременно претензии предъявляются Германии и России. Конопляный муравей, общеевропейского масштаба)))
    avdkrd
  24. 1536 Сегодня, 07:37
    Компенсации должны платить поляки за свою "польскую косметику", которой провоняло все московское метро.
    1536
  25. урман Сегодня, 07:39
    Вот что значит с кастрюле головыми дружить!
    Кто кого покусал, те этих, или эти тех.
    Ну факт на лицо, вирус дебилизма у них один.
    Берега одинаково , обе недостраны попутали.
    Явно две лишние страны!!
    урман
  26. viktor_ui Сегодня, 07:45
    А правящая шляхта не рассматривает вариант получить в бубен с двух сторон разом...русско + немецкий партнерский ХУК ...такой душевный .
    viktor_ui
  27. Гардамир Сегодня, 07:49
    Достоялся.
    Гардамир
  28. AID.S Сегодня, 07:49
    Ну поляки, ну умельцы, они не только крышу на колеса поставили, но и двигатель смогли завести!
    AID.S
  29. igorra Сегодня, 07:56
    Пахнет четвёртым разделом.
    igorra
  30. zivXP Сегодня, 08:03
    Вот правильно старики говорят - не делай людям хорошее, не будет и зла в ответ.
    zivXP
  31. pafegosoff Сегодня, 08:13
    От дохлого осла уши!
    И убрать в Катыни все мемориалы к едреней фене!
    pafegosoff
  32. Монархист Сегодня, 08:14
    Пару Педро положено в лужу пукать: с бодуна чего не ляпнеш. А тут поляки "чудят" они,что обкуреные там все? С какого перепугу мы должны репарации платить? А может они собирают,что сейчас 1921? Это тогда Польша могла диктовать свои условия Советской России: забрали все ,что Россия в качестве трофеев за столетия вывезла из Польши. Должен разочаровать панов-фантазеров сейчас 2017 г.от Р. Х и В. В. не пугливый мальчик .
    Даже бабуин и косматый не додумались до такого
    Монархист
  33. Злой 55 Сегодня, 08:14
    Что-то долговато они готовят эти свои фекальные анализы...Может и России посчитать всё зло, что "клятые ляхи" принесли руссам да прочим славянам за 2000 лет вынужденного соседства..
    Злой 55
  34. Монархист Сегодня, 08:19
    Цитата: avdkrd
    История повторяется и для Польши в этом ничего хорошего нет. До 1939 у Польши были амбиции на главную европейскую державу, гонора вполне хватило для аннексии Тешинской области по сговору с Рейхом. Этакий европейский шакал, упивающийся вседозволенностью при покровительстве Англии. Поляки еще не ответили за концлагеря Стшалков и Тухоли. "Кровожадный" Сталин в очередной раз в истории сохранил Польшу как государство, более того, он строил отношения с Польшей как с братским государством. Вся промышленность Польши была восстановлена и построена за счет финансовой и технической помощи Советского Союза. Сейчас у Польши опять амбиции которых хватит на десять подобных государств. Как же, по словам Сикорского, Польша сосет у штатов и видимо пользуясь интимной близостью считает, себя выше всех. Очень символично, что почти одновременно претензии предъявляются Германии и России. Конопляный муравей, общеевропейского масштаба)))

    Так они анаши накурились?! Тогда понятно,что на них накатило.
    Монархист
  35. Монархист Сегодня, 08:26
    Цитата: ВАЗ2106
    нам нужны добрососедские отношения со странами с которыми граничит РФ

    Вот Вы и втолкуйте плечам,что они рамсы совсем попутали
    Монархист
  36. anjey Сегодня, 08:32
    какие времена,какие нравы -как бы мир спасти при таких неадекватных политиках -клоунах....
    anjey
  37. Krasnyiy komissar Сегодня, 08:33
    Поляки всегда были шлюхами, поэтому ничего удивительного в их поведении нет. Это государство было, есть и будет враждебным "русскому миру", что следует принять за аксиому.
    Krasnyiy komissar
  38. Монархист Сегодня, 08:35
    Цитата: ВАЗ2106
    если это улучшит плачевные Российско-Польские отношения, то можно оплатить часть суммы в качестве жеста доброй воли, мы и так виноваты перед поляками из-за Катыни

    Согласен,но прежде пусть паны заплатят за наших красноармейцев умерших в плену,а потом Катынь,а после Катыни посчитать сколько мы им помогали. Если сможете просветлите поляков.
    Монархист
  39. AKsvlad047 Сегодня, 08:40
    Просто гниль лезет! Мы же знаем, что запад, а тем более капиталистический это политические лица с не стандартной половой орентацией! Этим нас не удивишь!? Как говорил наш Суваров А.В.: - "Благодетель всегда гонима!" Так, что в следующий раз будем ждать пока новый хозяин Польши полностью их не изведет! Раньше освобождать не будем!
    AKsvlad047
  40. maratka74 Сегодня, 08:57
    Надо срочно под это дело выбрать Медведева в президенты. Он покается и выдаст им денег. sad
    maratka74
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