09:00 22 августа

Reuters: Пресечены две попытки "санкционных" поставок из КНДР в Сирию

Информационное агентство Reuters со ссылкой на «конфиденциальный» доклад ООН по вопросам нарушения санкций против КНДР сообщает о перехвате двух грузовых отправлений из Северной Кореи в Сирийскую Арабскую Республику. Грузы, о назначении которых Рейтер пока не сообщает, направлялись, как заявлено в докладе, для Центра научных исследований и разработок Сирии.

Отмечено, что поставки перехвачены двумя странами «из состава ООН». О каких конкретно странах идёт речь, тоже не сообщается.
РИА Новости приводит перевод нескольких выдержек из доклада, объём которого составляет 37 страниц:
Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН) проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией. Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как "подставные" компании для Центра научных исследований и разработок Сирии.



Reuters: Пресечены две попытки "санкционных" поставок из КНДР в Сирию


Судя по всему, теперь стоит ожидать очередных американских санкций для КНДР, которые снова будут проталкиваться через Совбез ООН, и которые снова будет готова поддержать Россия. Часть сделки с Трампом?

Отдельный вопрос: кто сообщает Рейтер о содержании конфиденциальных докладов ООН, подготовленных для Совбеза ООН, если эти доклады действительно конфиденциальны?..

Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 10

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  1. Тралл Сегодня, 07:00
    Доказательства есть, но они секретные? smile
    Тралл
    1. капрал Сегодня, 07:13
      Цитата: Тралл
      Доказательства есть, но они секретные?

      Но нам их не покажут. wassat (чет я заскучал по Джен )
      капрал
      1. Тралл Сегодня, 07:18
        Цитата: капрал
        чет я заскучал по Джен

        Вернётся... Она нам море должна smile
        Тралл
        1. Злодей Сегодня, 07:22
          Цитата: Тралл
          Вернётся... Она нам море должна

          А нам горы laughing
          Злодей
        2. Logall Сегодня, 07:27
          Вчера была уничтожена санкционая продукция: алкаш Петя уронил в канализацию плавленый сырок. По запаху голландский!
          Logall
  2. тасха Сегодня, 07:24
    Мне кажется, что с выводами торопиться не стоит.
    Речь идёт о докладе группы независимых экспертов ООН. Группа эта занимается проверкой сообщений о химическом оружии, разработке баллистических ракет и возможном сотрудничестве между Северной Кореей и Сирией. Две поставки были выявлены за прошедшие шесть месяцев.
    тасха
    1. Серый брат Сегодня, 08:11
      Цитата: тасха
      Мне кажется, что с выводами торопиться не стоит.

      Почитал первоисточник - они сами не знают о чём пишут. Химоружие и ракеты приплетены с целью создания у читателя ассоциативной цепочки и не более того.
      Кроме того, не факт что арест каких-либо грузов вообще имел место быть, я подчёркиваю - именно арест, а не "перехват".
      Серый брат
  3. Злой 55 Сегодня, 07:44
    Не надо забывать, что Россия, поддерживая санкции, по прежнему гонит в КНДР эшелоны с углём, рудой,нефтью и хлебом..Большая политика, Господа..
    Злой 55
  4. Masya Masya Сегодня, 07:47
    Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН)...

    Как всё секретно... штаты, штаты и ещё раз штаты...
    Masya Masya
  5. На страже Сегодня, 08:44
    родственные души, асад и ын. оба сгноили свой народ
    На страже
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