Reuters: Пресечены две попытки "санкционных" поставок из КНДР в Сирию

Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН) проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией. Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как "подставные" компании для Центра научных исследований и разработок Сирии.

Информационное агентствосо ссылкой на «конфиденциальный» доклад ООН по вопросам нарушения санкций против КНДР сообщает о перехвате двух грузовых отправлений из Северной Кореи в Сирийскую Арабскую Республику. Грузы, о назначении которых Рейтер пока не сообщает, направлялись, как заявлено в докладе, для Центра научных исследований и разработок Сирии.Отмечено, что поставки перехвачены двумя странами «из состава ООН». О каких конкретно странах идёт речь, тоже не сообщается. РИА Новости приводит перевод нескольких выдержек из доклада, объём которого составляет 37 страниц:Судя по всему, теперь стоит ожидать очередных американских санкций для КНДР, которые снова будут проталкиваться через Совбез ООН, и которые снова будет готова поддержать Россия. Часть сделки с Трампом?Отдельный вопрос: кто сообщает Рейтер о содержании конфиденциальных докладов ООН, подготовленных для Совбеза ООН, если эти доклады действительно конфиденциальны?..