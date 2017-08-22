09:01 22 августа

Путина сменит Матвиенко. Или Медведев

Российские эксперты задались вопросом о преемнике Путина. Тотчас заинтересовался этой темой и Запад. По прогнозам специалистов, в том случае, ежели Путин уйдёт на пенсию, его могут сменить Медведев, Матвиенко, Собянин, Сечин, Кадыров, а то и Навальный. Называются и другие имена.

Путина сменит Матвиенко. Или Медведев

Кадр из видео «Newsweek»


В фонде «Петербургская политика» был составлен рейтинг потенциальных преемников президента Путина. Конечно, никто не утверждает, что Владимир Путин вознамерился уйти на пенсию. На Западе вообще считают, что Путин, скорее всего, победит на выборах 2018 года. Ему «комфортно» в кремлёвском кресле. Об этом, к примеру, пишет Дэмьен Шарков в журнале «Newsweek».


Но если всё же нынешний лидер России «предпочтёт не баллотироваться» и соберётся на пенсию, возникает «вопрос о преемнике». Санкт-Петербургский аналитический центр «Петербургская политика» оценил шансы всех тех чиновников, которые могут вступить в должность вместо Путина, сообщает издание.

Рейтинг представляет собой восприятие аналитиками центра политического положения и общественной деятельности «кандидатов», их одобрения в элитах, их сильных и слабых сторон.

Неудивительно, что в списке присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. Это ведь единственный человек, реально сменявший Путина (2008—2012 гг.). У Медведева 21 из 25 возможных баллов.

За Медведевым следует мэр Москвы Сергей Собянин. Он «может похвастаться 19 баллами из 25».

За ними стоит гораздо менее заметный кандидат, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, некогда занимавшийся личной безопасностью Путина. Это офицер разведки, напоминает журнал, однако политическая его карьера по-прежнему «находится в зачаточном состоянии».

Четвёртое место — у министра обороны Сергея Шойгу. Социологи из государственных центров считают его «самым популярным министром России». В знак личного расположения к Шойгу президент Путин недавно отправился в отпуск с ним в Сибирь. И в то же время рейтинг премьера Медведева упал: Медведев считается в России «чемпионом» в сфере «экономических проблем».

Далее в списке появляется женщина — председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В списке присутствуют также «самый либеральный советник Путина», экс-министр финансов Алексей Кудрин (шестое место). Спикер нижней палаты России Вячеслав Володин попал на девятое место. Игорь Сечин завершает первую десятку.

И две «диковины» в топе-20 выделяет Дэмьен Шарков. Его удивили «кандидатуры» чеченского «консервативного сторонника жёсткой линии и регионального силовика» Рамзана Кадырова (13-е место) и «критика Кремля» Навального (18-е место).


Рейтинг преемников (источник: «Газета.ру»)


Что касается Навального, то эксперты, пишет «Газета.ру», оценили его публичность 3 баллами из 5 возможных и дали ему 0 по ожиданиям. «Четвёрку» оппозиционер получил за активность и «пару» — за слабость субъектности. Также в докладе отмечается, что А. Навальный олицетворяет неудачу сценариев с «преемниками» и реванш «контрэлиты» времён Ельцина конца 1980-х гг.

Рейтинг завершают полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и «Hidden name». Этот «скрытый», по словам председателя правления «Петербургской политики» Леонида Давыдова, — образ неизвестной конфигурации. То есть (предположим) некая новая фигура, которая пока не просматривается, но обозначает иное будущее, без «преемников» и без Путина.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 73

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  1. mitrich Сегодня, 07:50
    Эти как всегда, рядятся, по нашу душу и в нашу пользу. Шли бы лесом, клоуны и кандидатов своих, пигмеев, с собой прихватывали бы. ВВП ещё послужит Родине, засохнуть успеете....
    mitrich
    1. Гардамир Сегодня, 07:52
      ВВП ещё послужит
      вообще-то в списке все те кто служит Путину. который как вы говорите. тоже чему-то служит...
      Гардамир
      1. vovanpain Сегодня, 07:56
        Выборы,выборы fellow Еще даже кандидаты не зарегистрированы,уже результаты считают. feel Интересно сколько комментов статья наберет-100,200 good
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
          Здрав буде , братка ! hi drinks drinks drinks Все эти досужие домыслы по поводу возможного/вероятного преемника ВВП не стоят внимания . Шахматист играет и не спрашивает у фигур на какую клетку они хотели бы ходить . wink
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 08:11
            Цитата: bouncyhunter
            Все эти досужие домыслы по поводу возможного/вероятного преемника ВВП не стоят внимания

            Здрав Будь Братка! drinks hi Да шоу начинается bully Ясен Пень,кто будет президентом России в 18 году,причем всем,вот и бесятся fellow
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
              Пусть побесятся - может побольше разного рода психов от бешенства преставится . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:23
                Приветствую честной народ! hi , пусть гадают , все одно никогда не поймут.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
                  Привет , Витя ! hi Гадалки могут нехилый капитал сколотить на прогнозах . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:42
                    Лишь бы бабок нарубить , это да.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
                      Ну так бизнес жеж , ничего личного .
                      bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 07:58
      В этом списки нет ни одной кандидатуры способной заменить ВВП! Вот Гардамир, Вы и Ваши коллеги по красному цеху, во всем обвиняете ВВП, при том, что никакая из ветвей коммунистических контор не смогла найти достойного, адекватного и обладающего харизмой лидера, даже ЛДПРовская буффонада, в разы серьезней...Поэтому я за то что еще лет пять вопрос о приемники стоять остро не будет! К сожалению, это острая политическая проблема современной России - отсутствие выбора лидера, но это наша историческая ментальность, за толковым монархом или генсеком всегда приходит Смута, в виде кого нибудь юродивого, типа Хруща или Горби, или Бироновщины, что конечно не есть хорошо....
      Зяблицев
      1. Гардамир Сегодня, 08:05
        никакая из ветвей коммунистических контор
        Увы не ни коммунистов. ни социалистов в стране нет.. мало ли как они себя называют. У коммунистов ведь как, главная идеология отсутствие эксплуатации человека человеком. А Зюганов сидит в думе и законы принимает. как народ лучше эксплуатировать. значит уже не коммунист.
        Другое дело что здесь все люди Кремля. мнением народа никто не интересовался.
        Гардамир
        1. Зяблицев Сегодня, 08:09
          Мнением народа и ЦК КПСС никогда не интересовался..., дело то не в этом! Дело в том, что действительно достойных нет с какой стороны не посмотри! Поэтому пусть пока ВВП порулит, а там будем посмотреть, как говорится!
          Зяблицев
          1. Антианглосакс Сегодня, 08:32
            Цитата: Зяблицев
            Дело в том, что действительно достойных нет с какой стороны не посмотри!

            Точно так. За Дюмина не скажу, а вот остальные смотрятся просто смешно. Что, во всей России со 140 млн. населения нельзя поприличней людей в рейтинг включить? Вообще весьма неудачная шутка юмора запущена фондом «Петербургская политика».
            Антианглосакс
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:44
              Путина сменит Матвиенко. Или Медведев

              Путина сменит Путин! Вот ещё один срок поработает, а там придёт молодой, честный его ставленник. Если Путин сдержал своё слово не трогать семью Ельцина, то вполне вероятно, он потребует тех же преференций от будущего кандидата на кресло президента. А для этого нужен человек умеющий держать данное слово. Вот среди таких людей и нужно искать будущего преемника Владимира Владимировича. Ну а сам он останется незаметным наставником молодого президента. Я так думаю.
              СРЦ П-15
              1. Stas157 Сегодня, 09:01
                Цитата: СРЦ П-15
                Если Путин сдержал своё слово не трогать семью Ельцина

                Да не только сдержал, перевыполнил! Не трогать семью ЕБНа это одно, а миллиардные ЕБН центры строить во время кризиса, это совсем по другому называется. Да, кстати! Поделитесь на счет данного Путиным слова! Это где то зафиксировано, или вы сами при этом присутствовали?
                Stas157
        2. marxman66 Сегодня, 08:10
          Цитата: Гардамир
          У коммунистов ведь как главная идеология отсутствие эксплуатации человека человеком.

          а кто будет эксплуатировать человека при коммунистах? Или кого будет эксплуатировать человек?
          marxman66
          1. Гардамир Сегодня, 08:29
            эксплуатировать человека при коммунистах?
            почитайте про сталинские артели. Оказывается так тоже можно. Просто всё это разрушил либерал-коммунист Никитка кукурузник.
            Гардамир
            1. marxman66 Сегодня, 08:40
              Цитата: Гардамир
              почитайте про сталинские артели

              на одних артелях сильное государство не построишь, к сожалению...
              marxman66
              1. notingem Сегодня, 08:50
                Думаю артели это одна из структур сильного государства.
                notingem
                1. marxman66 Сегодня, 08:56
                  Цитата: notingem
                  Думаю артели это одна из структур сильного государства

                  и весьма не главная, в артели самолёт не соберёшь или танк (не говорю про серии)
                  marxman66
        3. Stas157 Сегодня, 08:28
          Цитата: Зяблицев
          никакая из ветвей коммунистических контор не смогла найти достойного, адекватного и обладающего харизмой лидера

          Цитата: Гардамир
          Увы не ни коммунистов. ни социалистов в стране нет..

          В смысле лидера нет? Так никогда и не будет с таким рассуждением. Путин что лидером разве был когда его назначили на власть?
          Есть очень хорошие приемники Путину, это Рогозин и Глазьев. Оба левого толка. Это единственные(публичные) люди которые могут вывести страну из тупика. Правда не все понимают это. Рогозина толпа освистывает, при этом никто еще не смог каких то существенных обвинений предъявить. Если взять того же Путина, его окружение, родственников... его зятю акций на миллиарды подарили. Но, Путина толпа боготворит при этом. Не замечают ничего! Ни каких виолончелистов.
          Stas157
          1. Зяблицев Сегодня, 08:34
            Я с Вами позволю не согласиться - Рогозин слаб в коленках, а Глазьеву уже пора за мемуары браться - как я собачился с Кудриным за государственный счет ... laughing
            Зяблицев
            1. Stas157 Сегодня, 08:42
              Цитата: Зяблицев
              Рогозин слаб в коленках

              Кого то боится? Каким образом колени проверяли?
              Цитата: Зяблицев
              Глазьеву уже пора за мемуары браться - как я собачился с Кудриным
              Ну хоть кто то нашел в себе силы быть оппонентом Кудрину, вступил в публичный спор! Что вам не нравится? За Кудрина обидно, или за государственный счет? Или же можно только Кудрину транслировать экономические рецепты государству?
              Выискивать недочеты можно бесконечно долго, но принц на белом коне не приедет.Надо брать, то что есть.
              Stas157
              1. Зяблицев Сегодня, 08:46
                За четверть века в армии, в основном на командных должностях научился отличать балабола от конкретного человека...Это касается и Рогозина и Глазьева!
                Зяблицев
      2. dauria Сегодня, 08:14
        В этом списки нет ни одной кандидатуры способной заменить ВВП!


        А зачем его менять ? Вреда от него никакого, толку тоже . Так, плакат по праздникам. Биографию кому хошь нарисуют, портрет тоже - и вуа ля , новый незаменимый.
        Офигеть, от ОДНОГО человека якобы может зависеть судьба здоровенной страны и окрестностей. Да очухайтесь вы в конце концов.
        dauria
      3. Стропорез Сегодня, 08:23
        Цитата: Зяблицев
        В этом списки нет ни одной кандидатуры способной заменить ВВП!

        опять 25-ть пять belay
        146 миллионов человек в стране,почему вы постоянно унижаете людей,именно тем,что достойный "умный и порядочный",только Он?
        Ещё не вечер и левое консолидированное движение ещё выдвинет единого кандитата.
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 08:25
          Левое консолидированное движение 26 лет топчется на месте переливая из пустого в порожнее!
          Вот как выдвините, так и будем об этом говорить - а пока только воздух сотрясаете! hi
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 08:34
            Есть анекдот бородадый:
            У рожиницы приняли роды.
            Ей повитуха говорит" Ваш мальчик будет президентом"
            Роженница спрашивает:
            Как Вы узнали
            А Вы посмотрите весь вга.уне ,а как гордо голову держит! laughing
            Стропорез
        2. К-612-О Сегодня, 08:30
          Левое и консолидированное очень улыбнуло! Единственный левый остался Эдик Лимонов, да и он уже не тот, что раньше, стареет.
          К-612-О
          1. Стропорез Сегодня, 08:37
            Цитата: К-612-О
            Единственный левый остался

            Вы плохо осведомлены.
            Стропорез
            1. notingem Сегодня, 08:57
              Откуда быть осведомленным. Видимо наши Кастро и Че Гевары сидят в глубоком подполье. Хотя кто знает
              notingem
        3. Б.Т.В. Сегодня, 08:35
          Цитата: Стропорез
          Ещё не вечер и левое консолидированное движение ещё выдвинет единого кандитата.


          Удальцова?!
          Б.Т.В.
          1. Стропорез Сегодня, 08:41
            Цитата: Б.Т.В.
            Удальцова?!

            Достойный человек, но ему нельзя из-за судимости.
            Посмотрите,кстати, последнее слово Барабаша на суде 10-ого августа.
            Стропорез
        4. Гардамир Сегодня, 08:36
          единого кандидата.
          про этих слышали? http://pdsnpsr.ru/posts/o-dvizhenii но тоже чёрножёлтобелый флаг, тот же орёл и в программе желание чертей и ангелов держать совместно.
          Гардамир
          1. К-612-О Сегодня, 08:42
            Чёрно-жёлто-белый флаг это уже националисты как правило, а уж с ними точно не по пути!
            К-612-О
            1. notingem Сегодня, 08:59
              Меня от одного сочетания чёрно-жёлто-белый передергивает
              notingem
    3. Ken71 Сегодня, 08:16
      Это вы успеете усохнуть пока ему служите.
      Ken71
  2. Andrey160479 Сегодня, 07:52
    Статья не о чём. Из данного материала, я только понял, что никто не знает кто будет Президентом РФ.
    Andrey160479
    1. антивирус Сегодня, 08:03
      будет - из гвардии ( не обязательно спец служб), с условным опытом хоз -полит деятельности.

      Главное -- кач-ва удава:" Бандерлоги,подойдете ко мне ближе...",
      и контроль своего окружения .
      неконфликтный силовик, с не пропитой печенью
      антивирус
    2. Стропорез Сегодня, 08:12
      Цитата: Andrey160479
      Статья не о чём. Из данного материала, я только понял, что никто не знает кто будет Президентом РФ.

      Вы не правильно поняли,посыл такой: если не Он то кто?
      Стропорез
    3. Злодей Сегодня, 08:18
      Цитата: Andrey160479
      Статья не о чём.

      Как сказала бы моя бабка(надвое lol ) - писями по воде виляно laughing
      Злодей
  3. parusnik Сегодня, 07:53
    Не нать ни Матвиенко не нать, ни Медведёва не нать... и даром и с деньгами..не нать..
    parusnik
    1. Гардамир Сегодня, 08:38
      ни Матвиенко не нать, ни Медведёва не нать
      ну возьмите Володина. их там много из ларца одинаковых с лица.
      Гардамир
      1. parusnik Сегодня, 08:50
        А что Вы мне гнилой товар подсовываете?
        parusnik
  4. Logall Сегодня, 07:56
    Онально овального в президенты? А почему зразу не Обаму или Ляшко?
    Когда понос закончится? Что за интеллектуальная диарея в стране?
    Logall
    1. Злодей Сегодня, 08:24
      Цитата: Logall
      Онально овального в президенты?

      Да упаси пресветлые, в тот же день с чистой совестью на путь Сидора Артемьевича ступать можно...
      Злодей
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    По прогнозам специалистов

    Лишний раз убеждаешься какие "специалисты" на западе. Чем дальше за океан, тем ниже профессионализм "специалистов". Особенно улыбнули фамилии Медведева, Матвиенко и конечно Навального.
    rotmistr60
  6. Million Сегодня, 07:59
    Вот такая у нас демократия...
    Million
  7. тасха Сегодня, 08:00
    Рогозин Д.О. уже не считается? Наверное, я что-то пропустил...
    тасха
  8. Boris55 Сегодня, 08:01
    Кого СМИ пропиатят - того якобы народ и выберет. Рабам дали иллюзию выбора и рабы искренне верят в то, что они кого то выбирают.
    Boris55
    1. К-612-О Сегодня, 08:37
      Демократия вообще не подразумевает власть народа, если не знаете. Платона почитайете там все доходчиво и подробно описано. Государство по принципу общины построить невозможно. А если вы себя рабом считаете и вам любую фигню из телевизора внушить можно, то флаг вам в кулак.
      К-612-О
      1. Boris55 Сегодня, 08:59
        Цитата: К-612-О
        Платона почитайете...

        Кроме демос (народ), есть ещё и охлос (скот). Так вот, народ ни когда добровольно не даст скоту права решать их судьбу.

        Цитата: К-612-О
        Государство по принципу общины построить невозможно.

        Возможно. Русь, до её христинизации, вполне себе жила общинно, избирая себе каждый год князя, для решения общих задач всех общин и воеводу, для решения безопасности границ государства. На этом роль центральной власти и заканчивалась.

        Цитата: К-612-О
        А если вы себя рабом считаете

        Самый лучший раб тот, который не осознаёт, что он раб.

        О современном рабстве
        1. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Выходит, что современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия для раба это фикция, ибо ее совершенно не хватает, для того, чтобы жить.

        2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на ненужные товары, которые навязываются рабу с помощью ТВ-рекламы, пиара, моды, престижа и т.п. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а, следовательно, вынужден постоянно работать.

        3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм процентов по кредитам. С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. для того чтобы рассчитаться с одним кредитом, раб берет новый кредит, создавая тем самым пирамиду бесконечных долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату, делает его сговорчивее и уступчивее, не позволяет протестовать при наглых притеснениях рабовладельца.

        4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, которое равным образом отражает интересы всех слоев населения. Но на самом деле раб работает на структуры, отражающую только интересы рабовладельцев — на, своего рода, комитет по управлению делами рабовладельцев, ибо рабовладельческое государство только для того и существует, чтобы обеспечивать рабовладельцам прибыль, выжимая ее из рабов. Продукция, произведенная рабом, деньги, им заработанные и отнятые рабовладельцами и их государством в виде оплаты за необходимые рабу товары и услуги, в виде различных налогов и платежей, поступают опять в карман рабовладельцев. Понятие же «государства» подменяется мифом о «государстве для всех» и используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? кому конкретно идут деньги, выплаченные рабами в виде налогов, сборов, штрафов и платежей?

        5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции и периодически возникающие кризисы, при которых рабы теряют всегда больше, чем рабовладельцы. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. В кризисы это ограбление становится откровенным – рабов просто вышвыривают на улицу, оставляя без всяких средств существования. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.

        6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать является метод лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на единственном предприятии в городе и терпеть самые кабальные условия, т.к. иной работы в городе для рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.

        7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб, о той доле заработанного рабом, которую забирает рабовладелец, пользуясь своим правом частной собственности.

        8. Восьмым механизмом скрытого принуждения раба к труду, является специальная идеология, с помощью которой специально купленные рабовладельцем люди, зачастую имеющие высокие научные звания, внушают рабу, что он не раб, а работает он только потому, что сам того хочет («это твой выбор!»). Умные рабы понимают, что не работать на рабовладельца они не могут — они тогда просто умрут от голода, и никакого выбора на самом деле у раба нет. Глупые рабы не понимают даже этого и хвалятся своим рабством.

        9. Девятым механизмом, заставляющим раба безропотно работать на рабовладельцев, является религия, которая убеждает раба, что хорошая справедливая человеческая жизнь у раба будет на небе, после смерти, но при условии, что сейчас на земле придется побыть рабом и прилично пострадать. Религия учит раба не сопротивляться притеснениям и быть довольным своим рабством.

        Анна Ягодкина
        Boris55
  9. zivXP Сегодня, 08:01
    Раньше, конечно, все было проще и понятнее - кто председатель похоронной комиссии, тот и приемник.
    zivXP
  10. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:02
    Что сотни лет назад - царь хороший и стране хорошо или царь плохой и стране плохо, что сейчас... Придет какой нибудь прости Господи и мучайся потом...
    IGOR GORDEEV
  11. Был Мамонт Сегодня, 08:03
    "Когда коту делать нечего, он ... ." Дармоеды.
    Был Мамонт
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:05
    Уход Путина повторит приход Путина. feel Я ,так думаю.Придёт тот кто в "тени" .Слишком много на кону. Чтобы дать заклятым партнёрам просчитать слабые места будущего руководителя России.
    Наблюдатель2014
  13. фрезер Сегодня, 08:07
    Цитата: Зяблицев
    В этом списки нет ни одной кандидатуры способной заменить ВВП! Вот Гардамир, Вы и Ваши коллеги по красному цеху, во всем обвиняете ВВП, при том, что никакая из ветвей коммунистических контор не смогла найти достойного, адекватного и обладающего харизмой лидера, даже ЛДПРовская буффонада, в разы серьезней...Поэтому я за то что еще лет пять вопрос о приемники стоять остро не будет!

    Действительно, 140млн. населения и все дураки - выбирать неиского. Ладно Путин есть. А если завтра, не дай бог, бубликом подавится или инфаркт-инсульт, тромб оторвался, то все хана России. Так получается?
    фрезер
  14. Masya Masya Сегодня, 08:07
    Свят! Свят! Свят! Обереги нас господи!
    Masya Masya
  15. tchack Сегодня, 08:10
    Как рулила Питером Матвиенко и как сбежала с поста в момент разбирательства о пропаже миллиардов рублей, выделенных на обновление теплосетей, напоминать думаю не стоит...
    tchack
    1. К-612-О Сегодня, 08:33
      Да уж получше Полтавченко с его НЛОшкой.
      К-612-О
  16. Гардамир Сегодня, 08:10
    Больше всего меня напрягает в этом списке отсутствие ОТЧЕСТВ. Я русский. и у нас принято даже к врагу обращаться по имени-отчеству. Получается нами англо-саксы управляют..
    Гардамир
  17. ВАЗ2106 Сегодня, 08:14
    мне бы хотелось что бы следующим главой России стала женщина Валентина Ивановна Матвиенко, она вызывает у меня доверие, порядочный человек умеет разговаривать с людьми
    ВАЗ2106
  18. Alex66 Сегодня, 08:17
    Вся проблема современной демократии, что выбирать приходится не из лучших, а из удобных и только сильные потрясения, когда петух жареный клюнет, выводят на сцену достойных лидеров. Список полная лажа, особенно ДАМ, которого тут только ленивый в прежние года не критиковал.
    Alex66
  19. Alexey-74 Сегодня, 08:21
    Сценарий будет прост. Путин останется Президентом РФ. Он не будет заниматься дорогостоящей пиар-компанией (смысл?) Не будет широко разрекламирована президентская предвыборная кампания..... он просто выдвинет свою кандидатуру.........и народ его выберет.
    Alexey-74
  20. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Не, пусть ВВП ещё поработает. Нефть. В США пенсия ( кто не знает wassat ) с 67-и лет. Работать надо!
    Горный стрелок
  21. tank64rus Сегодня, 08:30
    А наш народ спросить забыли клоуны.
    tank64rus
  22. igorra Сегодня, 08:32
    Интересны критерии начисления баллов, осссссобенно по господину Топтыгину-Медведеву. К Матвиенко по моему народ относится индифферентно. Собянин из той же оперы. Шойгу никто пропустит на первый пост, слишком жёсткий, полетят многие головы. А лучше не гадать и подождать, Путин играет в долгую...
    igorra
  23. трофим Сегодня, 08:32
    Во всей шайке ни одного приличного человека. Либо ворье либо прихвостни. Хотя в принципе на то они и приемники. Молодец ВВП, грамотно поляну зачистил. Аплодирую стоя.
    трофим
  24. LIONE Сегодня, 08:36
    почему товарища Сталина в список не включили ?
    LIONE
  25. Ив762 Сегодня, 08:36
    Что гадать-то!? Нас не спросят. Нам скажут, выведут и покажут..., когда время придёт - было уже.
    «Ты, кажется, против, Странник?
    ...
    -Ладно, – сказал Папа. – Побудь против…

    – Папа! – сказал Свекор торжественно. – Я знал, что ты будешь с нами!
    – А как же! – сказал Папа. – Куда я без вас?

    Да, Умник! А ведь наверное надо будет организовать общественное мнение. Ты уже наверное что-нибудь придумал, ты ведь у нас умник.
    – Конечно, Папа, – сказал Умник. – Все готово.»
    - выборы у Нас в полной и достаточной мере описываются принципами из сей цитаты.
    Ив762
  26. bumerang. Сегодня, 08:40
    Матвиенко развалит страну. Украинцы не умеют управлять.
    bumerang.
  27. На страже Сегодня, 08:46
    Путин понимает что нельзя уходить.
    Как только уберет руки с рычагов, с этих рычагов сразу начнут снимать отпечатки.
    На страже
Картина дня