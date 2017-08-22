Путина сменит Матвиенко. Или Медведев
Российские эксперты задались вопросом о преемнике Путина. Тотчас заинтересовался этой темой и Запад. По прогнозам специалистов, в том случае, ежели Путин уйдёт на пенсию, его могут сменить Медведев, Матвиенко, Собянин, Сечин, Кадыров, а то и Навальный. Называются и другие имена.
В фонде «Петербургская политика» был составлен рейтинг потенциальных преемников президента Путина. Конечно, никто не утверждает, что Владимир Путин вознамерился уйти на пенсию. На Западе вообще считают, что Путин, скорее всего, победит на выборах 2018 года. Ему «комфортно» в кремлёвском кресле. Об этом, к примеру, пишет Дэмьен Шарков в журнале «Newsweek».
Но если всё же нынешний лидер России «предпочтёт не баллотироваться» и соберётся на пенсию, возникает «вопрос о преемнике». Санкт-Петербургский аналитический центр «Петербургская политика» оценил шансы всех тех чиновников, которые могут вступить в должность вместо Путина, сообщает издание.
Рейтинг представляет собой восприятие аналитиками центра политического положения и общественной деятельности «кандидатов», их одобрения в элитах, их сильных и слабых сторон.
Неудивительно, что в списке присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. Это ведь единственный человек, реально сменявший Путина (2008—2012 гг.). У Медведева 21 из 25 возможных баллов.
За Медведевым следует мэр Москвы Сергей Собянин. Он «может похвастаться 19 баллами из 25».
За ними стоит гораздо менее заметный кандидат, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, некогда занимавшийся личной безопасностью Путина. Это офицер разведки, напоминает журнал, однако политическая его карьера по-прежнему «находится в зачаточном состоянии».
Четвёртое место — у министра обороны Сергея Шойгу. Социологи из государственных центров считают его «самым популярным министром России». В знак личного расположения к Шойгу президент Путин недавно отправился в отпуск с ним в Сибирь. И в то же время рейтинг премьера Медведева упал: Медведев считается в России «чемпионом» в сфере «экономических проблем».
Далее в списке появляется женщина — председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В списке присутствуют также «самый либеральный советник Путина», экс-министр финансов Алексей Кудрин (шестое место). Спикер нижней палаты России Вячеслав Володин попал на девятое место. Игорь Сечин завершает первую десятку.
И две «диковины» в топе-20 выделяет Дэмьен Шарков. Его удивили «кандидатуры» чеченского «консервативного сторонника жёсткой линии и регионального силовика» Рамзана Кадырова (13-е место) и «критика Кремля» Навального (18-е место).
Что касается Навального, то эксперты, пишет «Газета.ру», оценили его публичность 3 баллами из 5 возможных и дали ему 0 по ожиданиям. «Четвёрку» оппозиционер получил за активность и «пару» — за слабость субъектности. Также в докладе отмечается, что А. Навальный олицетворяет неудачу сценариев с «преемниками» и реванш «контрэлиты» времён Ельцина конца 1980-х гг.
Рейтинг завершают полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и «Hidden name». Этот «скрытый», по словам председателя правления «Петербургской политики» Леонида Давыдова, — образ неизвестной конфигурации. То есть (предположим) некая новая фигура, которая пока не просматривается, но обозначает иное будущее, без «преемников» и без Путина.
Кадр из видео «Newsweek»
В фонде «Петербургская политика» был составлен рейтинг потенциальных преемников президента Путина. Конечно, никто не утверждает, что Владимир Путин вознамерился уйти на пенсию. На Западе вообще считают, что Путин, скорее всего, победит на выборах 2018 года. Ему «комфортно» в кремлёвском кресле. Об этом, к примеру, пишет Дэмьен Шарков в журнале «Newsweek».
Но если всё же нынешний лидер России «предпочтёт не баллотироваться» и соберётся на пенсию, возникает «вопрос о преемнике». Санкт-Петербургский аналитический центр «Петербургская политика» оценил шансы всех тех чиновников, которые могут вступить в должность вместо Путина, сообщает издание.
Рейтинг представляет собой восприятие аналитиками центра политического положения и общественной деятельности «кандидатов», их одобрения в элитах, их сильных и слабых сторон.
Неудивительно, что в списке присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. Это ведь единственный человек, реально сменявший Путина (2008—2012 гг.). У Медведева 21 из 25 возможных баллов.
За Медведевым следует мэр Москвы Сергей Собянин. Он «может похвастаться 19 баллами из 25».
За ними стоит гораздо менее заметный кандидат, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, некогда занимавшийся личной безопасностью Путина. Это офицер разведки, напоминает журнал, однако политическая его карьера по-прежнему «находится в зачаточном состоянии».
Четвёртое место — у министра обороны Сергея Шойгу. Социологи из государственных центров считают его «самым популярным министром России». В знак личного расположения к Шойгу президент Путин недавно отправился в отпуск с ним в Сибирь. И в то же время рейтинг премьера Медведева упал: Медведев считается в России «чемпионом» в сфере «экономических проблем».
Далее в списке появляется женщина — председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В списке присутствуют также «самый либеральный советник Путина», экс-министр финансов Алексей Кудрин (шестое место). Спикер нижней палаты России Вячеслав Володин попал на девятое место. Игорь Сечин завершает первую десятку.
И две «диковины» в топе-20 выделяет Дэмьен Шарков. Его удивили «кандидатуры» чеченского «консервативного сторонника жёсткой линии и регионального силовика» Рамзана Кадырова (13-е место) и «критика Кремля» Навального (18-е место).
Рейтинг преемников (источник: «Газета.ру»)
Что касается Навального, то эксперты, пишет «Газета.ру», оценили его публичность 3 баллами из 5 возможных и дали ему 0 по ожиданиям. «Четвёрку» оппозиционер получил за активность и «пару» — за слабость субъектности. Также в докладе отмечается, что А. Навальный олицетворяет неудачу сценариев с «преемниками» и реванш «контрэлиты» времён Ельцина конца 1980-х гг.
Рейтинг завершают полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и «Hidden name». Этот «скрытый», по словам председателя правления «Петербургской политики» Леонида Давыдова, — образ неизвестной конфигурации. То есть (предположим) некая новая фигура, которая пока не просматривается, но обозначает иное будущее, без «преемников» и без Путина.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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