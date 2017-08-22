Греция заступилась за коммунизм, преподав Эстонии урок истории
Согласно информации РИА Новости, агентство Sputnik сообщает, что отказ Греции принять точку зрения властей Эстонии на коммунизм и события истории ХХ века заставил Таллин внести коррективы в официальные тексты.
Ранее Европарламент принял документ, призывающий объявить 23 августа днем поминовения "жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". В нем говорится о преступлениях, совершенных рядом коммунистических режимов Европы, однако окончательная формулировка не содержит слова "коммунизм".
По мнению издания, это вызвано тем, что в некоторых странах Европы сильны позиции коммунистических партий. В этой связи приравнивание «коммунизма» к «сталинизму» или тем более нацизму вызовет острое непринятие у политических активистов. Толерантность и дипломатичность Европарламента позволили учесть это - в отличие от Эстонии, которой не хватило данных свойств.
Данное государство с 1 июля председательствует в Европарламенте. Поэтому на её аппарат в данном органе возложен ряд организационных функций. В связи с предстоящей 23 августа конференцией, посвященной памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, данный аппарат выложил на сайте сообщение о её проведении, где данный форум был озаглавлен как "Конференция памяти жертв коммунизма и нацизма: наследие Европы XXI века — преступления, совершенные коммунистическими режимами".
Как заявляет Sputnik, название темы позволяет полагать, что авторы обозначают нацизм в качестве одной из разновидностей коммунизма. Однако данная формулировка не учитывает испанский франкизм и итальянский фашизм.
Грецию категорически не устроило данное обозначение, она выразила официальный протест и обвинила Эстонию в попытке возродить климат холодной войны и в попрании ценностей ЕС. Представитель Греции министр Ставрос Контонис отказался участвовать в этом мероприятии. В итоге это вынудило аппарат председательства прибалтийской республики в ЕС изменить на своем официальном сайте указанное сообщение. Однако, по мнению издания, новый текст о конференции («Международная конференции памяти жертв коммунизма и нацизма») продолжает искажать содержание резолюции Европарламента от 2 апреля 2009 года.
Ранее Европарламент принял документ, призывающий объявить 23 августа днем поминовения "жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". В нем говорится о преступлениях, совершенных рядом коммунистических режимов Европы, однако окончательная формулировка не содержит слова "коммунизм".
По мнению издания, это вызвано тем, что в некоторых странах Европы сильны позиции коммунистических партий. В этой связи приравнивание «коммунизма» к «сталинизму» или тем более нацизму вызовет острое непринятие у политических активистов. Толерантность и дипломатичность Европарламента позволили учесть это - в отличие от Эстонии, которой не хватило данных свойств.
Данное государство с 1 июля председательствует в Европарламенте. Поэтому на её аппарат в данном органе возложен ряд организационных функций. В связи с предстоящей 23 августа конференцией, посвященной памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, данный аппарат выложил на сайте сообщение о её проведении, где данный форум был озаглавлен как "Конференция памяти жертв коммунизма и нацизма: наследие Европы XXI века — преступления, совершенные коммунистическими режимами".
Как заявляет Sputnik, название темы позволяет полагать, что авторы обозначают нацизм в качестве одной из разновидностей коммунизма. Однако данная формулировка не учитывает испанский франкизм и итальянский фашизм.
Грецию категорически не устроило данное обозначение, она выразила официальный протест и обвинила Эстонию в попытке возродить климат холодной войны и в попрании ценностей ЕС. Представитель Греции министр Ставрос Контонис отказался участвовать в этом мероприятии. В итоге это вынудило аппарат председательства прибалтийской республики в ЕС изменить на своем официальном сайте указанное сообщение. Однако, по мнению издания, новый текст о конференции («Международная конференции памяти жертв коммунизма и нацизма») продолжает искажать содержание резолюции Европарламента от 2 апреля 2009 года.
Использованы фотографии: East News
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