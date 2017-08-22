09:00 22 августа

Греция заступилась за коммунизм, преподав Эстонии урок истории

Согласно информации РИА Новости, агентство Sputnik сообщает, что отказ Греции принять точку зрения властей Эстонии на коммунизм и события истории ХХ века заставил Таллин внести коррективы в официальные тексты.

Ранее Европарламент принял документ, призывающий объявить 23 августа днем поминовения "жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". В нем говорится о преступлениях, совершенных рядом коммунистических режимов Европы, однако окончательная формулировка не содержит слова "коммунизм".

По мнению издания, это вызвано тем, что в некоторых странах Европы сильны позиции коммунистических партий. В этой связи приравнивание «коммунизма» к «сталинизму» или тем более нацизму вызовет острое непринятие у политических активистов. Толерантность и дипломатичность Европарламента позволили учесть это - в отличие от Эстонии, которой не хватило данных свойств.


Данное государство с 1 июля председательствует в Европарламенте. Поэтому на её аппарат в данном органе возложен ряд организационных функций. В связи с предстоящей 23 августа конференцией, посвященной памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, данный аппарат выложил на сайте сообщение о её проведении, где данный форум был озаглавлен как "Конференция памяти жертв коммунизма и нацизма: наследие Европы XXI века — преступления, совершенные коммунистическими режимами".

Греция заступилась за коммунизм, преподав Эстонии урок истории


Как заявляет Sputnik, название темы позволяет полагать, что авторы обозначают нацизм в качестве одной из разновидностей коммунизма. Однако данная формулировка не учитывает испанский франкизм и итальянский фашизм.

Грецию категорически не устроило данное обозначение, она выразила официальный протест и обвинила Эстонию в попытке возродить климат холодной войны и в попрании ценностей ЕС. Представитель Греции министр Ставрос Контонис отказался участвовать в этом мероприятии. В итоге это вынудило аппарат председательства прибалтийской республики в ЕС изменить на своем официальном сайте указанное сообщение. Однако, по мнению издания, новый текст о конференции («Международная конференции памяти жертв коммунизма и нацизма») продолжает искажать содержание резолюции Европарламента от 2 апреля 2009 года.

Использованы фотографии: East News
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Комментарии 18

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  1. rotmistr60 Сегодня, 08:07
    Прибалтов в двери, они в окно. Постоянно изыскивают хоть какую-то возможность уколоть в первую очередь Россию. Прямо национальная игра - кто дальше плюнет и больше грязи выльет. Греки хоть в этом вопросе перебороли свою лень и возмутились.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 08:20
      Прибалты все беснуются , пора их прищемить , как минимум экономически...
      cniza
      1. Logall Сегодня, 08:33
        Зачем их вообще трогать? Прибалтика– это ничего не значащая ни для кого шпротная яма. Пока на неё обращают внимание она и будет из кожи вон лезть, дабы её не забыли.
        Не нужно трогать всякие вонючисти! Они с такой политикой сами задохнутся!
        Logall
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:39
        Так ведь хозяйские денежки отрабатывают . Плюнуть на них и растереть .
        bouncyhunter
        1. Logall Сегодня, 08:45
          Не нужно! Что бы плюнуть в шпротную банку, её нужно открыть! А они так воняют, так воняют...
          Лучше дипломатов отозвать!
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
            Это уж "наверху" решать будут . Но то , что такие "взбрыки" без внимания оставлять не стоит - факт , а то совсем страх потеряют .
            bouncyhunter
      3. НасРать Сегодня, 08:43
        Цитата: cniza
        Прибалты все беснуются , пора их прищемить , как минимум экономически...

        Путин попросил Батьку нефтепродукты не посылать через прибалтов - Батька отказался!!! Вот такой союзник.. wassat Батька только нештяки привык стричь, а всю возню за безопасность союзного государства возложил на Россию! А потом спрашивают - почему в Беларусь дороги лучше, и в городах чище !!! laughing

        «Спасибо, не надо!» Белорусская нефтяная компания отказалась от предложения Путина
        http://www.belaruspartisan.org/economic/391229/?u
        tm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        НасРать
    2. Hoc vince Сегодня, 08:52
      Обратите внимание на название!
      "Конференция памяти жертв коммунизма и нацизма: наследие Европы XXI века — преступления, совершенные коммунистическими режимами".
      Память жертвам фашизма, а осуждение преступлениям, только коммунизма. Это как? Жертвы фашизма - Россия?
      Hoc vince
    3. Венд Сегодня, 08:52
      Преступления совершаю не режимы, а люди.
      Венд
  2. marxman66 Сегодня, 08:08
    Это недогосударство уж учат, учат, учат, учат.... может уж время давить пришло?
    marxman66
    1. Logall Сегодня, 08:12
      Давить конечно! Давить.
      Подстрекателей!!!
      Logall
      1. marxman66 Сегодня, 08:44
        Цитата: Logall
        Давить конечно! Давить.
        Подстрекателей!!!

        правильно!
        marxman66
  3. pafegosoff Сегодня, 08:11
    А кому принадлежала раньше этта маалленькая, нно гнусненькая землица - эстония? И что это за нация такая?
    Чухонь? Чуши? Да уж! гордое прошлое.
    pafegosoff
  4. алекс-сп Сегодня, 08:17
    В свое время была статья, у Лимонова по моему, была статья "Больна была вся Европа" насчет тоталитарных режимов. Так что прибалтам вспомнить бы про Ульманиса и иже с ним, Пилсудского в Польше, и многих других.
    алекс-сп
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 08:18
    у каждого народа должно быть свое мнение
    ВАЗ2106
    1. notingem Сегодня, 08:41
      Должно. А вот навязывать свое мнение другим не рекомендую
      notingem
  6. Комментарий был удален.
  7. Hoc vince Сегодня, 08:28
    Цитата: ВАЗ2106
    у каждого народа должно быть свое мнение

    В соседней галактике взорвалась Сверхновая (СН).
    Реакция на Земле:
    Россия 24: Пригласила астрофизика для рассказа о СН-х
    CNN: Отвечает на вопросы как сделать СН на заднем дворе для селфи.
    Apple: Выпустила приложение "Зажги СН!" за $999.99
    Google: Выпустила приложение "Погаси СН от Apple!" за $999.98
    Xiaomi: Выпустила приложение "Зажги СН - Погаси СН" два в одном за $499.00
    Госдеп: Причастности России ПОКА не выявлено, но мы будем пристально следить за развитием ситуации.
    Пентагон: Направил еще один корвет в Южно-Китайское море и запросил у конгресса увеличения военных ассигнований.
    Париж: Выразил озабоченность.
    Лондон: Выразил обеспокоенность.
    Британские ученые: Вычислили, что если поместить хомяка в 100 тыс. футах от центра СН,то от него ничего не останется.
    Германия: к-р. А. Меркель заявила, что взрыв СН является нарушением Минских договоренностей, поэтому санкции против РФ нужно сохранить.
    Польша: В связи со взрывом СН, санкции против РФ нужно усилить.
    Украина: Взрыв СН - циничная попытка России отвлечь внимание мировой общественности от Украины и потребовала новых кредитов.
    Литва, Латвия: Взрыв СН - новое свидетельство агрессивности русских, попросили создать еще три американских базы на своей территории.
    ИГИЛ: Взяла ответственность за взрыв СН и пригрозила подобными актами во всех столицах неверных (если достанут нужные компоненты, - поляки и хохлы уже обещали).
    Эстония: Талеко-о-о-о...

    Hoc vince
  8. rammjager Сегодня, 08:29
    О как!Маленькая Греция высказала свое мнение!А мы?Ставим памятники Солженицыну и хаем Сталина.
    rammjager
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