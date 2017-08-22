Необитаемый боевой модуль АУ-220М «Байкал». Инфографика

АУ-220М «Байкал» — российский необитаемый боевой модуль с 57-мм пушкой разработки ЦНИИ «Буревестник». АУ-220М выполнен в виде дистанционно-управляемой артиллерийской установки предназначенной для установки на перспективные и модернизированные боевые бронированные машины с целью повышения огневой мощи мотострелковых и пехотных подразделений. Могущество боеприпасов 57-мм пушки позволяет поражать на поле боя большинство существующих бронированных объектов. Пушка представляет собой усовершенствованный вариант орудия зенитного артиллерийского комплекса С-60.