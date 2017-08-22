09:00 22 августа

Госдеп: отказ Асада от сотрудничества с ОЗХО приведет к «соответствующему ответу»

Вашингтон готов сделать все необходимое, чтобы удержать Дамаск от применения химоружия, а его отказ от сотрудничества с ОЗХО приведет к «соответствующим ответу», передает РИА Новости заявление Госдепа США.



В документе отмечается, что он опубликован «в четвертую годовщину химической атаки в сирийской Восточной Гуте» в пригороде Дамаска, ответственность за которую Вашингтон возложил на Башара Асада. По данным администрации США, в 2013 году в результате этих событий погибли более 1400 человек.


«Мы по-прежнему готовы принимать все необходимые меры, чтобы удержать режим (власти Сирии) от применения химического оружия», – говорится в заявлении.

Режим (президента Башара) Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования. Несоблюдение международного права, норм и стандартов, касающихся применения химического оружия, создает непосредственную угрозу для международного сообщества и на это будет дан соответствующий ответ,
заявили в Госдепе.

После мощной газовой атаки в августе 2013-го в Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.

При этом Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 12

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  1. cniza Сегодня, 08:30
    «Мы по-прежнему готовы принимать все необходимые меры, чтобы удержать режим (власти Сирии) от применения химического оружия», – говорится в заявлении.


    Нет , похоже они не угомонятся никогда ...
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
      Опять матрасы всё с ног на голову перевернули ...
      bouncyhunter
      1. Logall Сегодня, 08:48
        ''И полетели ножи и стаи упрёков!
        И заблудились во лжи и в собственных чувствах...''
        Logall
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:33
    Старые песни Пентагона, все никак не успокоятся.
    Alexey-74
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:39
      Цитата: Alexey-74
      Старые песни Пентагона, все никак не успокоятся.


      Похоже, что " репертуар" нечем заменить или " поэты с композиторами" закончились.
      Б.Т.В.
      1. Tusv Сегодня, 08:57
        Цитата: Б.Т.В.
        Похоже, что " репертуар" нечем заменить или " поэты с композиторами" закончились

        С "композиторами" там все ОК. Сочиняют и сочиняют свои опусы с графоманским упорством
        Tusv
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:00
          Цитата: Tusv
          С "композиторами" там все ОК. Сочиняют и сочиняют


          Повторение одной и той же " мантры" в разных исполнениях- не сочинительство, а " вариации на тему".
          Б.Т.В.
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:37
    "...А теперь выступает директор транспортного цеха..." Как в той сценке Романа Карцева.
    IGOR GORDEEV
  4. Pacifist Сегодня, 08:43
    Они вообще о чем бредят? Асаду нафиг не сдалось его использовать, тем более, что он его уничтожил под контролем России и США. А вот содержанты американцев, из тех что грабил Ливийские склады или получал реагенты из Турции и СА, вполне могут. Или в очередной раз готовят почву для бородатых, после применения хим.оружия начать кричать про варварский режим Асада? Настораживает. Фантазии и мозгов в Госдепе нет. Так что смахивает на подготовку новой провокации.
    Pacifist
  5. На страже Сегодня, 08:47
    Томагавкам сотрудничество не нужно.
    На страже
  6. ланс Сегодня, 08:49
    поскольку зацепок больше нет, а обосновать пребывание войск сша как то надо.... асаду и всем союзникам надо настаивать на проведении расследования о нахождении химоружия англии и сша на территории сирии в оон.
    ланс
  7. Б.Т.В. Сегодня, 08:54
    Странно, а почему отказ ОЗХО расследовать применение хим. оружия боевиками в Сирии ни к чему не приводит?!
    Б.Т.В.
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