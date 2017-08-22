Госдеп: отказ Асада от сотрудничества с ОЗХО приведет к «соответствующему ответу»

Режим (президента Башара) Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования. Несоблюдение международного права, норм и стандартов, касающихся применения химического оружия, создает непосредственную угрозу для международного сообщества и на это будет дан соответствующий ответ,

Вашингтон готов сделать все необходимое, чтобы удержать Дамаск от применения химоружия, а его отказ от сотрудничества с ОЗХО приведет к «соответствующим ответу», передает РИА Новости заявление Госдепа США.В документе отмечается, что он опубликован «в четвертую годовщину химической атаки в сирийской Восточной Гуте» в пригороде Дамаска, ответственность за которую Вашингтон возложил на Башара Асада. По данным администрации США, в 2013 году в результате этих событий погибли более 1400 человек.«Мы по-прежнему готовы принимать все необходимые меры, чтобы удержать режим (власти Сирии) от применения химического оружия», – говорится в заявлении.заявили в Госдепе.После мощной газовой атаки в августе 2013-го в Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.При этом Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.