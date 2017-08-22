В Техасе студента арестовали за попытку взорвать памятник конфедератам
Ситуация со сносом памятникам конфедератам в США набирает обороты. Так, в Техасе декан одного из факультетов Техасского университета открыто призвал студентов участвовать в сносе памятников и демонтаже мемориальных плит «позорным страницам истории США». Имя декана Грегори Фэнвс. Действия студентов (в первую очередь темнокожих) после «лекции» декана не заставили себя ждать.
Подготовились к демонтажу памятника конфедератам, установленному на территории университета несколько десятков лет назад.
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в парке города Хьюстона (штат Техас) молодой человек пытался установить у постамента памятника конфедератам взрывное устройство. Довести «процедуру» до конца ему не позволили сотрудники полиции. Молодой человек был арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и вандализме.
А уголовное дело в отношении декана-провокатора тоже возбудили?
Напомним, что ранее (ещё несколько лет назад) власти США гордились тем, что им удалось привести ситуацию к достижению общественного консенсуса по поводу отношения к истории страны. Как видно теперь, общественный консенсус оказался фикцией. Недавний опрос показал, что около 64% американцев винят в происходящем Трампа, который сквозь пальцы смотрит на выступления расистских движений и радикальных организаций.
В такой ситуации пора призвать власти США покаяться за преступления своих предшественников перед американскими гражданами африканского происхождения, предки которых оказались завезёнными в своё время в качестве рабов. А то как-то странно получается: сами власти США постоянно апеллируют к России о необходимости покаяния буквально за каждую из страниц истории: от Ивана Грозного до Иосифа Сталина, а о собственном покаянии почему-то забывают...
Подготовились к демонтажу памятника конфедератам, установленному на территории университета несколько десятков лет назад.
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в парке города Хьюстона (штат Техас) молодой человек пытался установить у постамента памятника конфедератам взрывное устройство. Довести «процедуру» до конца ему не позволили сотрудники полиции. Молодой человек был арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и вандализме.
А уголовное дело в отношении декана-провокатора тоже возбудили?
Напомним, что ранее (ещё несколько лет назад) власти США гордились тем, что им удалось привести ситуацию к достижению общественного консенсуса по поводу отношения к истории страны. Как видно теперь, общественный консенсус оказался фикцией. Недавний опрос показал, что около 64% американцев винят в происходящем Трампа, который сквозь пальцы смотрит на выступления расистских движений и радикальных организаций.
В такой ситуации пора призвать власти США покаяться за преступления своих предшественников перед американскими гражданами африканского происхождения, предки которых оказались завезёнными в своё время в качестве рабов. А то как-то странно получается: сами власти США постоянно апеллируют к России о необходимости покаяния буквально за каждую из страниц истории: от Ивана Грозного до Иосифа Сталина, а о собственном покаянии почему-то забывают...
Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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