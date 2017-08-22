Багдад не признает референдум в Курдистане
Правительство Ирака отвергает референдум курдов, с точки зрения ООН это голосование незаконно, передает РИА Новости заявление иракского посла в Москве Хайдара Хади.
Референдум об отделении Курдистана от Ирака назначен на 25 сентября. Это мероприятие также подвергли критике Иран и США.
Он считает проведение референдума несвоевременным, поскольку на фоне экономического кризиса он «может выйти боком и самому руководству Курдистана».
Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что не намерен откладывать референдум о независимости, такая возможность не рассматривается.
Референдум об отделении Курдистана от Ирака назначен на 25 сентября. Это мероприятие также подвергли критике Иран и США.
Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции,сказал Хади в интервью «Известиям».
Да и с точки зрения ООН, которая никак не вовлечена в этот референдум, он незаконен,добавил посол.
Он считает проведение референдума несвоевременным, поскольку на фоне экономического кризиса он «может выйти боком и самому руководству Курдистана».
Наше послание – давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время,сказал Хади.
Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что не намерен откладывать референдум о независимости, такая возможность не рассматривается.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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