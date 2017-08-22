Багдад не признает референдум в Курдистане

Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции,

Да и с точки зрения ООН, которая никак не вовлечена в этот референдум, он незаконен,

Наше послание – давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время,