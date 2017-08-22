11:06 22 августа

Багдад не признает референдум в Курдистане

Правительство Ирака отвергает референдум курдов, с точки зрения ООН это голосование незаконно, передает РИА Новости заявление иракского посла в Москве Хайдара Хади.



Референдум об отделении Курдистана от Ирака назначен на 25 сентября. Это мероприятие также подвергли критике Иран и США.


Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции,
сказал Хади в интервью «Известиям».

Да и с точки зрения ООН, которая никак не вовлечена в этот референдум, он незаконен,
добавил посол.

Он считает проведение референдума несвоевременным, поскольку на фоне экономического кризиса он «может выйти боком и самому руководству Курдистана».

Наше послание – давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время,
сказал Хади.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что не намерен откладывать референдум о независимости, такая возможность не рассматривается.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 18

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:31
    Это мероприятие также подвергли критике Иран и США.


    Сами выпустили джина из бутылки...теперь поздно что либо делать против этого.
    Курды рано или поздно создадут свое государство и лучше сейчас разрулить этот вопрос с курдами по мирному.
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 09:41
      Багдад не признает референдум в Курдистане

      Белград тоже не признал Косово! А ведь там даже референдума не было...
      Главное, что это демократично!
      Logall
    2. Лопатов Сегодня, 09:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Курды рано или поздно создадут свое государство и лучше сейчас разрулить этот вопрос с курдами по мирному.

      Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс, референдум в Крыму... Всё очень не просто... для американцев и европейцев 8))).
      Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 09:51
      Курды желают жить в своих исторических границах, не нарезанных западными колонизаторами. Тут либо референдум, либо война без конца.
      сибиралт
      1. Лопатов Сегодня, 09:53
        Цитата: сибиралт
        Курды желают жить в своих исторических границах, не нарезанных западными колонизаторами.

        Э... Боюсь, персы, арабы и турки никакого отношения к "западным колонизаторам" не имеют.
        Лопатов
        1. den3080 Сегодня, 10:01
          ммм... так на Ближнем Востоке нет НИ ОДНОЙ границы, которую САМОСТОЯТЕЛЬНО обозначили бы персы, турки и арабы.
          им "нарезали" границы Франция и Британия, при помощи линейки и цветных карандашей.
          Россия тоже была в числе участников "нарезания", но вывалилась из "пула" по причине развала самой Российской империи.
          den3080
          1. Лопатов Сегодня, 10:12
            Цитата: den3080
            так на Ближнем Востоке нет НИ ОДНОЙ границы, которую САМОСТОЯТЕЛЬНО обозначили бы персы, турки и арабы.

            Отчасти это верно в отношении границы между Ираком и Сирией. И всё. Ни к нынешним турецким, ни к ирано-иракской Франция и Британия не имели никакого отношения.
            Лопатов
  2. Арон Заави Сегодня, 09:33
    Курдам это так же важно ,как абхазам мнение Тбилиси.
    Арон Заави
    1. Лопатов Сегодня, 09:45
      Однако этим референдумом они очень подставляют союзников американцев
      Лопатов
      1. Logall Сегодня, 09:58
        Цитата: Лопатов
        Однако этим референдумом они очень подставляют союзников американцев

        Штатам по фигу! У них на всё есть стандарты. Косово–хорошо! Крым–плохо! Ну и т.д.
        Logall
      2. Арон Заави Сегодня, 09:58
        Цитата: Лопатов
        Однако этим референдумом они очень подставляют союзников американцев

        Ну пусть терпят.
        Арон Заави
      3. Tanarri Сегодня, 09:59
        США не СССР/ Россия. Сегодня союзники, завтра враги. Как там месиво закончиться, курдов сольют чтоб угодить Турции. Куй железо пока горячо.
        Tanarri
        1. Лопатов Сегодня, 10:06
          Цитата: Tanarri
          Как там месиво закончиться, курдов сольют чтоб угодить Турции

          С их запасами нефти?
          Скорее американские нефтяные компании сольют Трампа за такое покушение на свои доходы.
          Лопатов
      4. Серый брат Сегодня, 10:02
        Цитата: Лопатов
        Однако этим референдумом они очень подставляют союзников американцев

        Может американцы как раз и решили на курдов ставку сделать, ИГИЛ же кончается, а курдов можно сразу со всеми стравить.
        Серый брат
      5. Стирбьорн Сегодня, 10:35
        Цитата: Лопатов
        Однако этим референдумом они очень подставляют союзников американцев

        для курдов основная цель - провозглашение независимости! Они не так сильно от США зависят, особенно сейчас, когда Ирак положил, практически всю свою армию под Мосулом - так что другого шанса у курдов не будет, все правильно делают
        Стирбьорн
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 10:11
    Ну и пусть в Ираке создают,а не в Сирии.А Турция им все равно житья не даст.Для турков в этом мини государстве не будет мирных жителей и боевиков.Всех подровняют под одну гребенку.
    ПРАВОкатор
  4. zivXP Сегодня, 10:35
    Ну теперь иракцы понимают что хотят американцы сделать руками курдов?
    zivXP
  5. Monster_Fat Сегодня, 10:41
    Курды со своим "курдистаном"-выльются а огромаднейший геморрой как для "запада" так и для России. Как его будут разруливать? "Запад" покуражится для видимости и все...."признает", при этом наказав турок и Россию-которым придется что-то делать с этим "головняком" иначе часть Тукции и Сирии-"тю-тю".
    Monster_Fat
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