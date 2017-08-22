Сирийский спецназ и ВКС РФ готовят новый котел для ИГИЛ Сегодня, 09:48 В провинции Хомс альянс Сирии, Ирана и России достиг крупного прогресса в ходе проведения операций против ИГИЛ. 1 "Чёрный октябрь" 1941 года: Разгром Брянского фронта и Вяземский «котёл» Не ради славы, спецназ «Вымпел» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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