11:05 22 августа

Сирийский спецназ и ВКС РФ готовят новый котел для ИГИЛ

В провинции Хомс альянс Сирии, Ирана и России достиг крупного прогресса в ходе проведения операций против ИГИЛ.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:09
    Конечно надо использовать то преимущество которое есть (Авиация и тяжелое вооружение)
    ВАЗ2106
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