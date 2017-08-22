Теракты в Европе: странные закономерности

В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу пешеходов. В результате погибли 14 человек, более 100 были госпитализированы. Полиция назвала случившееся терактом. В ночь на пятницу в городе Камбрильсе была предпринята еще одна попытка теракта с использованием автомобиля. Полиции удалось остановить нападавших. При нападениях в Испании погибли и ранены граждане 34 стран. Комментирует российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.