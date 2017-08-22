11:06 22 августа

Теракты в Европе: странные закономерности

В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу пешеходов. В результате погибли 14 человек, более 100 были госпитализированы. Полиция назвала случившееся терактом. В ночь на пятницу в городе Камбрильсе была предпринята еще одна попытка теракта с использованием автомобиля. Полиции удалось остановить нападавших. При нападениях в Испании погибли и ранены граждане 34 стран. Комментирует российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.




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Комментарии 1

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:07
    как хорошо что ИГИЛ технически слабо развиты, им ума не хватит создать высокотехнологическое оружие, вот и используют подручные средства
    ВАЗ2106
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