11:06 22 августа

Климкин: Я как аэрофизик (астрофизик) заявляю, что Украина не могла поставить ракетные двигатели КНДР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что призывает международное сообщество к расследованию того, кто именно передал ракетные двигатели и соответствующие технологии в КНДР. По словам Климкина, сделавшего комментарий для американского издания The New York Times, он, как «обученный аэрофизик (астрофизик)», знает, что линия производства ракетных двигателей РД-250 на Украине была остановлена ещё в 1992 году.

Климкин для NYT, в которой и была опубликована статья с предположением американского эксперта об украинском происхождении ракетных двигателей, появившихся у Пхеньяна:
Я, как министр иностранных дел и обученный аэрофизик, хочу заявить, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи КНДР в развитии ракетной программы.


Парадоксальная складывается ситуация. Украине, которая всякий раз говорит о том, что она ракетная держава, теперь приходится заявлять о своей якобы неспособности к производству ракетных двигателей и отсутствии ракетных технологий...


По словам Климкина, все инструкции по ракетным технологиям «находятся на секретных объектах» и «эти объекты закрыты для обычного доступа». О том, как «закрыты объекты», можно судить хотя бы по ряду воинских частей, на которые украинские радикалы проникали без особого труда и вывозили оружие и документацию грузовиками. А уж что при этом могло происходить с заводской документацией, на которой определённые лица могли заработать, и говорить не приходится.

Климкин:
Я призываю провести международное расследование, а не доверяться домыслам экспертов-мошенников.


Расследование, судя по всему, доверят "голландским экспертам" - тем самым, которые три года пытаются спрятать концы в воду по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге".

Для справки: в 1991 году Климкин окончил Московский физтех, после чего оказался на Украине - в институте им.Патона Национальной академии наук.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 56

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  1. Арон Заави Сегодня, 10:01
    А при чем здесь "аэрофизик"? what
    Арон Заави
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:05
      А это к тому, что у него не башка, а аэродинамическая труба - мозги в постоянном беспорядочном движении. При этом "0" -ой коэффициент внешнего сопротивления..... wassat
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
        Клоун Чугункин продолжает выступления "на бис" . Штырит его знатно ! wassat
        bouncyhunter
        1. Татьяна Сегодня, 10:39
          Ха! Работы у Климкина теперь хоть отбавляй - надо выгораживать Украину!
          Однако ведь правильно говорят, что "Чёрного козла не отмоешь до бела!"
          Флаг-мочалку Климкину в руки! laughing

          Татьяна
          1. Тралл Сегодня, 11:02
            Климкин - шут царя Петрушки smile
            Тралл
    2. Pharao7766 Сегодня, 10:06
      hi А при чем здесь министр иностранных дел?
      Что бы не вылетело изо рта пана Климкина - это уже смешно...
      Pharao7766
    3. Венд Сегодня, 10:09
      Цитата: Арон Заави
      А при чем здесь "аэрофизик"? what

      Да у меня такой же вопрос возник.
      Венд
    4. vovanpain Сегодня, 10:13
      Цитата: Арон Заави
      А при чем здесь "аэрофизик"? what

      Арон hi Вот также патриарх Илларион. fellow Страна чудес и непуганных идиетов. laughing hi
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
        "Ленин всегда с тобой , Ленин всегда живой !" (с) good
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 10:32
          Цитата: bouncyhunter
          "Ленин всегда с тобой , Ленин всегда живой !" (с)

          Это Братка,Ильича от ронятелей памятников замаскировали. fellow
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
            Цитата: vovanpain
            Это Братка,Ильича от ронятелей памятников замаскировали.

            Их это не спасёт lol :
            bouncyhunter
      2. samoletil18 Сегодня, 10:35
        Ну, я бы похвалил житомирян за творческий подход. Когда Ленина будут обратно ставить, им только головной убор на кепку поменять. А потом обратно, если чего.
        samoletil18
      3. Михаил м Сегодня, 11:01
        А заявили, что ни одного памятника Ленину не осталось. Ну не пропадать же добру.
        Михаил м
    5. ИванИванов Сегодня, 10:22
      с точки зрения украинской теории черных дыр очевидно. на Украине науки особые как и все остальное.
      ИванИванов
    6. антивирус Сегодня, 10:32
      я как астрофизик вижу насквозь этих скакунов.
      но молчу , пока.
      скоро им строить шоссе Якутск-Магадан
      антивирус
    7. Капитан Пушкин Сегодня, 11:03
      Цитата: Арон Заави
      А при чем здесь "аэрофизик"?

      Согласен. Вицеастронавигатор или хренпоймикоординатор более звучные должности. Хотя в этом случае самое то определение Климкина - членовредитель. Расшифровывается и как член банды вредителей и как человек, повредивший свой член когда совал его во все дырки, куда надо и куда абсолютно противопоказано.
      Капитан Пушкин
  2. Roma-1977 Сегодня, 10:05
    Я как химик заявляю - нет такого химического вещества, при употреблении которого наступает то, что наступило на Украине. А что скажут генетики?
    Roma-1977
    1. 210окв Сегодня, 10:06
      Как художник художнику скажу...Он рисовать не умеет..
      Цитата: Roma-1977
      Я как химик заявляю - нет такого химического вещества, при употреблении которого наступает то, что наступило на Украине. А что скажут генетики?
      210окв
      1. Вежливый Лось Сегодня, 10:12
        Как сельский доктор, скажу: "Пациент безнадежен".
        Вежливый Лось
        1. samoletil18 Сегодня, 10:38
          Как писатель-фантаст, замечу: пишет скучно и неинтересно. Но смешно.
          samoletil18
    2. Соломон Кейн Сегодня, 10:16
      Заявляю Вам, как химику - броуновское движение "серого вещества" очень популярно среди
      укропских политиков.........
      Соломон Кейн
    3. AVA77 Сегодня, 10:25
      Как генетик скажу что приматы котегорически отрицают своё генетическое родство с Климкиным.И советуют обратится к уфологам laughing
      AVA77
      1. Lycan Сегодня, 10:38
        Видимо, потому что Климкин происходит от древних укров:
        http://absurdopedia.net/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D
        1%8B
        http://www.dsnews.ua/society/drevnie-ukry-kto-na-
        samom-dele-vykopal-chernoe-more-11122016140000
        Lycan
      2. Svarog51 Сегодня, 10:42
        Как человек интересующийся уфологией, могу сказать подобных идивидов в обозримой вселенной не наблюдается. Советую обратиться к хиромантам. wink
        Svarog51
  3. 210окв Сегодня, 10:05
    Кто?Аэрофизик?Так курни чего покрепче и летай по окрестностям..На воздушном шарике..А то во внешнюю политику попер
    210окв
    1. samoletil18 Сегодня, 10:39
      Это АСТРофизик получится.
      samoletil18
  4. ВАЗ2106 Сегодня, 10:05
    Украина могла продать ракеты и компоненты кому угодно, в Украине нехватка валюты
    ВАЗ2106
  5. Altona Сегодня, 10:06
    Цитата: Арон Заави
    А при чем здесь "аэрофизик"?

    -----------------------------
    При том. Аэрофизическим способом перелетел из родного Курска в Нэньку и стал там дипломатом. Мастер политической телепортации и переобувания в воздухе. laughing
    Altona
  6. Tusv Сегодня, 10:07
    А я понял, почему у чугункина пиджак всегда мятый. Он его гладит аэрофизическим утюгом собственного изобретения
    Tusv
  7. Altona Сегодня, 10:08
    Цитата: Соломон Кейн
    А это к тому, что у него не башка, а аэродинамическая труба - мозги в постоянном беспорядочном движении.

    ------------------------------------
    Как обученный гидравлик говорю вам, что это явление называется турбулентностью. wink hi
    Altona
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:21
      Турбулентность мозга - это что-то новенькое в Когнитивной нейробиологии.
      Можем, Дружище, и о Нобелевской задуматься..... laughing hi wink
      Соломон Кейн
      1. samoletil18 Сегодня, 10:42
        Ничего особенного. Аксонов и дендритов переизбыток при недостатке нейронов в коре больших полушарий, продолговатым мозгом компенсирует.
        samoletil18
  8. den3080 Сегодня, 10:10
    Климкин: Я как аэрофизик заявляю, что Украина не могла поставить ракетные двигатели КНДР




    даже не верится, что этот человек закончил МФТИ.
    "художник/политик" из него в общем-то никакой
    den3080
    1. zivXP Сегодня, 10:40
      даже не верится, что этот человек закончил МФТИ.

      Но кто то его в институте обидел на всю жизнь.
      zivXP
  9. вит Сегодня, 10:14
    Я как химик заявляю - нет такого химического вещества, при употреблении которого наступает то, что наступило на Украине. А что скажут генетики?

    Генетика — суровая наука: из ничего и выйдет ничего.(С)
    вит
    1. samoletil18 Сегодня, 10:44
      Нормальный синдром Дауна, что вы все к болезному прикопались, ни грамма сострадания!
      samoletil18
  10. Старый26 Сегодня, 10:15
    он, как «обученный аэрофизик», знает, что линия производства ракетных двигателей РД-250 на Украине была остановлена ещё в 1992 году.

    "Обученный астрофизик".... laughing Так и вспоминается фильм "Золото Маккены" и фраза об "ученом сержанте". Интересно, значит производство остановили аж в 1992 году, а Россия использовала ракеты-носители "Циклон" аж до 2006-2011 годов. Наверно они их "наперед" наклепали, с запасом...
    Старый26
  11. злой партизан Сегодня, 10:16
    Цитата:
    он, как «обученный аэрофизик», знает, что линия производства ракетных двигателей РД-250 на Украине была остановлена ещё в 1992 году.

    И чо?? fool Производство швейных машинок "Зингер" было остановлено в Российской империи ещё в в 1914 году, а я до сих пор могу её кому-нибудь продать! yes
    злой партизан
  12. shura7782 Сегодня, 10:18
    Судя по всему, как корейцы долго колупаются с носителем, передано было не всё. На счёт расследования, оно будет такое же как в Одессе.
    shura7782
  13. Altona Сегодня, 10:21
    Цитата: злой партизан
    Производство швейных машинок "Зингер" было остановлено в Российской империи ещё в в 1914 году, а я до сих пор могу её кому-нибудь продать!

    --------------------------
    Это как это? Подольский завод швейных машин-это и была собственность фирмы ЗингерЪ.Так он долго машинки выпускал и у моих родителей есть подольская швейка. recourse
    Altona
    1. злой партизан Сегодня, 10:40
      Цитата: Altona
      Так он долго машинки выпускал и у моих родителей есть подольская швейка.

      Уже под другой маркой, под другой. А так-то после начала Первой Мировой все заводы Зингер были закрыты, а все сотрудники-немцы были высланы в Германию. Кроме тех, которыхпосадили за шпионж в пользу германии. Ну если я всё правильно помню... what
      На моей машинке кстати год стоит-1899.
      злой партизан
  14. Б.Т.В. Сегодня, 10:22
    Злые, вы, все. Представляете, как ему надо крутиться, чтобы доказать " преданность и лояльность" киевской " банде", когда его тесть( отец 2- ой жены) награждён медалью " За возвращение Крыма"?!
    Б.Т.В.
    1. Lycan Сегодня, 10:41
      Ого, а извольте-с ссылочку.. Почитать бы.
      Lycan
      1. Б.Т.В. Сегодня, 10:46
        А " поисковик" напрячь- никак?!
        Б.Т.В.
  15. HAM Сегодня, 10:22
    Мне больше всего понравилось слово:"обученный", прямо как собака... laughing
    HAM
    1. Svarog51 Сегодня, 10:51
      Мне больше всего понравилось слово:"обученный", прямо как собака...
      good
      Добавлю - собака Павлова. Если у той начинала течь слюна, когда звенел звонок. То у этого начинается словесный понос при упоминании слова Россия. wink
      Svarog51
  16. salat Сегодня, 10:23
    "аэрошизик" так больше подходит. fool
    salat
  17. MMX Сегодня, 10:26
    "Обученный аэрофизик" - это это степень в массонской ложе или звание такое, кто знает?


    https://www.nytimes.com/2017/08/21/opinion/ukrain
    e-and-north-korea.html
    MMX
  18. demo Сегодня, 10:27
    Какой из Климкина министр иностранных дел видно, не вооруженным глазом.
    А какой из него астрофизик - можно догадаться.
    demo
  19. Altona Сегодня, 10:27
    Цитата: Соломон Кейн
    Турбулентность мозга - это что-то новенькое в Когнитивной нейробиологии.
    Можем, Дружище, и о Нобелевской задуматься...

    -------------------------------------
    Это уж увольте. У него там много турбулентностей, семантических, романтических, эротических-любит женщин на людях трогать за разные места. laughing
    Altona
  20. Bob 57 Сегодня, 10:31
    Врет и не краснеет !
    Bob 57
  21. Комментарий был удален.
  22. Altona Сегодня, 10:43
    Цитата: злой партизан
    Уже под другой маркой, под другой. А так-то после начала Первой Мировой все заводы Зингер были закрыты, а все сотрудники-немцы были высланы в Германию.

    -------------------------------
    Ну не знаю, у меня простенький Pfaff есть, раньше сумки шил. laughing
    Altona
  23. Berkut24 Сегодня, 10:44
    Вполне украинский себе аргумент - этого быть не может, т.к. этого не может быть никогда, т.к. я аэрофизик. И мы не могли этого сделать, т.к. мы делали это всегда, а вот сегодня ой.
    Berkut24
  24. Shahno Сегодня, 10:44
    Вот у нас на факультете мало таких было. Только мой товарищ. Но у того легкий был случай. Он после MIT в Россию вернулся, так бомжевать по городам стал. А вот на соседнем теорфизе... да таки пару тройку с первых курсов в дурку отправили, не помню чтобы возвращались. Хотя может на ФАКИ потом перевелись.
    Shahno
  25. Дамир Сегодня, 10:47
    Я, как министр иностранных дел и обученный аэрофизик, хочу заявить, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи КНДР в развитии ракетной программы

    вот само напрашивается:
    Дамир
  26. Mavrikiy Сегодня, 10:56
    Климкин: Я как аэрофизик (астрофизик) заявляю, что Украина не могла поставить ракетные двигатели КНДР
    Полностью согласен. Запустив ракету на Руине по КНДР, двигатель не долетит, однозначно. А вот если в "АН" двигатель положить, да бабосов отслюнякать, то может и ....а, Климкин?
    Mavrikiy
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