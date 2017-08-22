Климкин: Я как аэрофизик (астрофизик) заявляю, что Украина не могла поставить ракетные двигатели КНДР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что призывает международное сообщество к расследованию того, кто именно передал ракетные двигатели и соответствующие технологии в КНДР. По словам Климкина, сделавшего комментарий для американского издания The New York Times, он, как «обученный аэрофизик (астрофизик)», знает, что линия производства ракетных двигателей РД-250 на Украине была остановлена ещё в 1992 году.
Климкин для NYT, в которой и была опубликована статья с предположением американского эксперта об украинском происхождении ракетных двигателей, появившихся у Пхеньяна:
Парадоксальная складывается ситуация. Украине, которая всякий раз говорит о том, что она ракетная держава, теперь приходится заявлять о своей якобы неспособности к производству ракетных двигателей и отсутствии ракетных технологий...
По словам Климкина, все инструкции по ракетным технологиям «находятся на секретных объектах» и «эти объекты закрыты для обычного доступа». О том, как «закрыты объекты», можно судить хотя бы по ряду воинских частей, на которые украинские радикалы проникали без особого труда и вывозили оружие и документацию грузовиками. А уж что при этом могло происходить с заводской документацией, на которой определённые лица могли заработать, и говорить не приходится.
Климкин:
Расследование, судя по всему, доверят "голландским экспертам" - тем самым, которые три года пытаются спрятать концы в воду по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге".
Для справки: в 1991 году Климкин окончил Московский физтех, после чего оказался на Украине - в институте им.Патона Национальной академии наук.
Климкин для NYT, в которой и была опубликована статья с предположением американского эксперта об украинском происхождении ракетных двигателей, появившихся у Пхеньяна:
Я, как министр иностранных дел и обученный аэрофизик, хочу заявить, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи КНДР в развитии ракетной программы.
Парадоксальная складывается ситуация. Украине, которая всякий раз говорит о том, что она ракетная держава, теперь приходится заявлять о своей якобы неспособности к производству ракетных двигателей и отсутствии ракетных технологий...
По словам Климкина, все инструкции по ракетным технологиям «находятся на секретных объектах» и «эти объекты закрыты для обычного доступа». О том, как «закрыты объекты», можно судить хотя бы по ряду воинских частей, на которые украинские радикалы проникали без особого труда и вывозили оружие и документацию грузовиками. А уж что при этом могло происходить с заводской документацией, на которой определённые лица могли заработать, и говорить не приходится.
Климкин:
Я призываю провести международное расследование, а не доверяться домыслам экспертов-мошенников.
Расследование, судя по всему, доверят "голландским экспертам" - тем самым, которые три года пытаются спрятать концы в воду по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге".
Для справки: в 1991 году Климкин окончил Московский физтех, после чего оказался на Украине - в институте им.Патона Национальной академии наук.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти