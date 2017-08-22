США начинают войну против китайских компаний из-за северокорейской проблемы
Согласно информации интернет-издания «Взгляд», ряд СМИ сообщает о замораживании США активов китайских фирм с целью активизации участия КНР в деле противостояния северокорейской ракетно-ядерной программе.
Как указывает Wall Street Journal, Вашингтон обвинил 5 компаний из Китая в закупках угля у КНДР, при этом расчеты по сделкам велись в американской валютой. В связи с этим Генпрокуратура США весной текущего года получила ордер суда на временный арест активов. В настоящее время банки предоставили новые данные по платежам, что дает возможность заморозить средства компаний на постоянной основе. Издание полагает, что следует ожидать дальнейшего развертывания репрессивных действий в отношении китайских фирм в рамках выбранного политического курса.
Тем более, что недавно Дональд Трамп заявлял, что КНР не предпринял никаких мер для решения проблемы Северной Кореи.
18 августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер официально заявил о начале расследования потенциального влияния торговой политики Китая в сфере интеллектуальной собственности на торговлю Соединенных Штатов и права американских компаний.
Как указывает Wall Street Journal, Вашингтон обвинил 5 компаний из Китая в закупках угля у КНДР, при этом расчеты по сделкам велись в американской валютой. В связи с этим Генпрокуратура США весной текущего года получила ордер суда на временный арест активов. В настоящее время банки предоставили новые данные по платежам, что дает возможность заморозить средства компаний на постоянной основе. Издание полагает, что следует ожидать дальнейшего развертывания репрессивных действий в отношении китайских фирм в рамках выбранного политического курса.
Hwasong-12, 15.04.17 г.
Тем более, что недавно Дональд Трамп заявлял, что КНР не предпринял никаких мер для решения проблемы Северной Кореи.
18 августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер официально заявил о начале расследования потенциального влияния торговой политики Китая в сфере интеллектуальной собственности на торговлю Соединенных Штатов и права американских компаний.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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