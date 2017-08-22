11:06 22 августа

США начинают войну против китайских компаний из-за северокорейской проблемы

Согласно информации интернет-издания «Взгляд», ряд СМИ сообщает о замораживании США активов китайских фирм с целью активизации участия КНР в деле противостояния северокорейской ракетно-ядерной программе.

Как указывает Wall Street Journal, Вашингтон обвинил 5 компаний из Китая в закупках угля у КНДР, при этом расчеты по сделкам велись в американской валютой. В связи с этим Генпрокуратура США весной текущего года получила ордер суда на временный арест активов. В настоящее время банки предоставили новые данные по платежам, что дает возможность заморозить средства компаний на постоянной основе. Издание полагает, что следует ожидать дальнейшего развертывания репрессивных действий в отношении китайских фирм в рамках выбранного политического курса.


Hwasong-12, 15.04.17 г.



Тем более, что недавно Дональд Трамп заявлял, что КНР не предпринял никаких мер для решения проблемы Северной Кореи.
18 августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер официально заявил о начале расследования потенциального влияния торговой политики Китая в сфере интеллектуальной собственности на торговлю Соединенных Штатов и права американских компаний.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 19

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  1. MoJloT Сегодня, 10:10
    Это лишь предлог...
    MoJloT
  2. Altona Сегодня, 10:11
    Ууу, я смотрю, что санкционная болезнь настолько прогрессирует, что США даже прямой деградацией отношений не только с нами занимаются. У них там пузяка не надорвется,блокировать две сверхдержавы?
    Altona
    1. Logall Сегодня, 10:22
      Не то что пузяка, геморрой вылезет! Мозг уже опухолью зарос. Что будет дальше, одному Богу известно!
      Logall
    2. Monster_Fat Сегодня, 10:31
      Вообще-то американцы сами "рубят сук на котором сидят" своими санкциями по всему миру. Дело в том, что торговля в долларах идет в мире только из-за удобства во взаиморасчетax в этой относительно стабильной единице и из-за налаженного его межбанковского оборота. Однако США заигравшись в санкции начали своми же руками разрушать это "удобство" своими санкционными действиями против банков, компаний, подвергая всех повышенному контролю за всеми доллоровыми операциями ипр. То есть они осложняют доллоровый оборот и в результате все мировойбизнес начнет потихоньку уходить от доллара в своих операциях как от "проблемной" валюты.
      Monster_Fat
    3. Соломон Кейн Сегодня, 10:34
      Надеются на сланцевый - всемогущий и все согревающий...... laughing wassat lol
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 10:42
        Неее! Они, почему то до сих пор, на Сибирь надеются. В начале прошлого века попробовали, понравилось. Ещё хочется...
        Костя, привет! hi
        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:58
          Саш, привет! Ну Сибирь.....если только в качестве экскурсантов и в кандалах .... wassat
          Соломон Кейн
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:19
    Цитата: Altona
    Ууу, я смотрю, что санкционная болезнь настолько прогрессирует, что США даже прямой деградацией отношений не только с нами занимаются. У них там пузяка не надорвется,блокировать две сверхдержавы?

    Если не будем поддерживать друг,друга,не надорвутся.Тем более сателлиты США выполнят приказ хозяина не задумываясь.
    Мар.Тира
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 10:23
    Большая Игра началась.Американцы решили показать миру,что они мировой Лидер.Идет игра мускуловов.Главное не перегнуть,а то китайцы могут просто одномоментно избавится от всех активов в американской экономике. Потери будут огромные,а для всемирной экономики колоссальные.
    Потом чтобы отвлечь народ и загрузить экономику 100% Война.
    ПРАВОкатор
  5. Bob 57 Сегодня, 10:24
    Скоро увидите падение доллара !
    Bob 57
  6. 210окв Сегодня, 10:24
    Как то по барабану что там с китайскими компаниями..А вот интересно зачем прикрыты с боков щитами борта и колеса машин?От пуль они не защитят..Да и стрелять не по колесам будут..Снижение тепловой заметности?
    210окв
    1. den3080 Сегодня, 10:29
      я тоже обратил винмание, сильно утяжеляют и без того не легонькую машину, должен быть какой-то конкретный резон для такого... ммм... тюнинга.
      может прикрывают экипаж, который педали крутит? по 4 педалиста на каждую ось(2 с каждой стороны) lol
      den3080
    2. igorj 51 Сегодня, 11:05
      .А вот интересно зачем прикрыты с боков щитами борта и колеса машин?От пуль они не защитят..Да и стрелять не по колесам будут..Снижение тепловой заметности?

      Для защиты машины от воздействия реактивной струи двигателя ракеты. Это же мобильная ПУ. Ракета стартует прямо с машины.
      igorj 51
  7. Б.Т.В. Сегодня, 10:31
    В этот раз, как американцам не удастся " отсидеться за лужей, так и у Китая не получится отсидеться на берегу, в " ожидании, проплывающего мимо, трупа врага".
    Б.Т.В.
  8. Altona Сегодня, 10:33
    Цитата: Logall
    Не то что пузяка, геморрой вылезет! Мозг уже опухолью зарос. Что будет дальше, одному Богу известно!

    ------------------------------------
    Китай очень уязвим на море, он сильно зависит от морских путей, поэтому у США постоянно там дежурят корабли плюс к этому корабли Японии и Южной Кореи, плюс к этому пытаются пристегнуть Въетнам и даже обещают отдать ему безвозмездно какие то сторожевики. Только чтобы блокировать проливы для Китая в случае чего. Нас они обложили "могучими" батальонами у границ и системой ПРО.Ну и прочие вкусняшки в виде санкций и спортивной допинговой войны.
    Altona
  9. Berkut24 Сегодня, 10:35
    А вот это они зря... У обоих стран на руках многие триллионы взаимных долгов, которые могут пойти как аргументы в споре. И если американцы на руках имеют коммерческие деньги китайцев, то китайцы на руках имеют государственные долги США. Как там говорит китайская пословица - сидим и ждем когда мимо проплывет труп твоего врага? В нашем случае мимо нас могут проплыть 2 трупа - труп государства США в обнимку с уже никому не нужным долларом и труп промышленности Китая в обнимку с обесценившемися акциями.
    Не подумали американцы...
    Berkut24
  10. Altona Сегодня, 10:36
    Цитата: Monster_Fat
    Вообще-то американцы сами "рубят сук на котором сидят" своими санкциями по всему миру. Дело в том, что торговля в долларах идет в мире только из-за удобства во взаиморасчетax в этой относительно стабильной единице и из-за налаженного его межбанковского оборота.

    ------------------------------------
    Американские компании не могут участвовать в проектах, если там заявлены китайские или российские компании.Это уже пиление не сучков, а целых деревьев.
    Altona
  11. Старый26 Сегодня, 10:39
    Цитата: Altona
    Ууу, я смотрю, что санкционная болезнь настолько прогрессирует, что США даже прямой деградацией отношений не только с нами занимаются. У них там пузяка не надорвется,блокировать две сверхдержавы?

    Ну сверхдержаву (в данном случае китай) они не блокируют. Санкции введены в отношении нескольких фирм, которые осуществляли торговые операции с КНДР. Кстати, были публикации, что и сам Китай в отношении этих фирм проводил следственные действия и руководство их "село".

    Цитата: 210окв
    Как то по барабану что там с китайскими компаниями..А вот интересно зачем прикрыты с боков щитами борта и колеса машин?От пуль они не защитят..Да и стрелять не по колесам будут..Снижение тепловой заметности?

    Как вариант. А вообще в отличии варианта пуска от Hwasonga-14 (ракета устанавливается на стартовый стол и транспортер отъезжает) у Hwasonga-12 он несколько иной. "Стол" неотделимый. И при старте весь выхлоп идет на транспортер. Возможно что эти фальшпанели служат и для защиты ходовой части от воздействия горячих газов
    (как вариант)
    Старый26
  12. Михаил м Сегодня, 10:42
    Последнее китайское предупреждение нашим экономистам-финансистам, хранящим наши деньги в макулатуре США. Одно движение пальцем, и наши деньги уже не наши. Хотя все в голос кричат, что такое невозможно, это подорвёт доверие к бумагам США. Факт на лицо (ошибка преднамеренная) или иные части тела.
    Михаил м
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