В США началась разработка МБР нового поколения
Согласно информации интернет-издания «Взгляд», ссылающегося на ТАСС, Пентагон сообщает о подписании контрактов с американскими компаниями Northrop Grumman и Boeing, предусматривающих разработку технологий, необходимых для создания межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.
Стоимость соглашений составляет 677,8 млн. долл., в частности, с Northrop Grumman – 328,584 млн. долл., с Boeing – 349,160 млн. долл. Сроком их выполнения определено 20 августа 2020 года. В качестве площадок предполагаемых работ выбраны научная Лаборатория в Хантсвилле, расположенная в штате Алабама, и объект в Редондо-Бич, штат Калифорния; остальные места не разглашаются.
Northrop Grumman и Boeing должны обеспечить «технологическое развитие и сокращение рисков в целях осуществления полной системной замены Minuteman 3».
По всей видимости, указанные работы будут проводиться в рамках принятого плана модернизации ядерного оружия США, запланированная стоимость которого составляет 400 млрд. долл., сроки реализации — c 2017-го до 2026 года. Ранее Дональд Трамп указывал на более мощный ядерный арсенал у РФ в сравнении с американским.
Стоимость соглашений составляет 677,8 млн. долл., в частности, с Northrop Grumman – 328,584 млн. долл., с Boeing – 349,160 млн. долл. Сроком их выполнения определено 20 августа 2020 года. В качестве площадок предполагаемых работ выбраны научная Лаборатория в Хантсвилле, расположенная в штате Алабама, и объект в Редондо-Бич, штат Калифорния; остальные места не разглашаются.
Northrop Grumman и Boeing должны обеспечить «технологическое развитие и сокращение рисков в целях осуществления полной системной замены Minuteman 3».
Minuteman 3, Vandenberg Air Force Base, Calif., 02.08.17 г.
По всей видимости, указанные работы будут проводиться в рамках принятого плана модернизации ядерного оружия США, запланированная стоимость которого составляет 400 млрд. долл., сроки реализации — c 2017-го до 2026 года. Ранее Дональд Трамп указывал на более мощный ядерный арсенал у РФ в сравнении с американским.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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