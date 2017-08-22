11:05 22 августа

В США началась разработка МБР нового поколения

Согласно информации интернет-издания «Взгляд», ссылающегося на ТАСС, Пентагон сообщает о подписании контрактов с американскими компаниями Northrop Grumman и Boeing, предусматривающих разработку технологий, необходимых для создания межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

Стоимость соглашений составляет 677,8 млн. долл., в частности, с Northrop Grumman – 328,584 млн. долл., с Boeing – 349,160 млн. долл. Сроком их выполнения определено 20 августа 2020 года. В качестве площадок предполагаемых работ выбраны научная Лаборатория в Хантсвилле, расположенная в штате Алабама, и объект в Редондо-Бич, штат Калифорния; остальные места не разглашаются.

Northrop Grumman и Boeing должны обеспечить «технологическое развитие и сокращение рисков в целях осуществления полной системной замены Minuteman 3».



Minuteman 3, Vandenberg Air Force Base, Calif., 02.08.17 г.


По всей видимости, указанные работы будут проводиться в рамках принятого плана модернизации ядерного оружия США, запланированная стоимость которого составляет 400 млрд. долл., сроки реализации — c 2017-го до 2026 года. Ранее Дональд Трамп указывал на более мощный ядерный арсенал у РФ в сравнении с американским.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 5

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  1. Злой Русский Сегодня, 10:55
    Скорее всего опять "петарда" будет. Преемственность. Интересно что получится.
    Злой Русский
  2. Altona Сегодня, 10:56
    Что то сроки маловаты. Видимо есть договоренность с хохлами на поставки двигателей с "Южмаша". laughing
    Altona
    1. Дамир Сегодня, 11:00
      с южмаша вывезена ВСЯ документация на "Сатану" ибо именно там она и производилась... так что новая ракета это обычный плагиат...
      Дамир
      1. Михаил м Сегодня, 11:05
        Твёрдотопливная как плагиат жидкостной? Хотя если рассматривать судно на подводных крыльях как плагиат самолёта, то вполне возможно.
        Михаил м
  3. CentDo Сегодня, 11:01
    Сроки какие то нереальные. За 8 лет разработать, испытать и довести до ума МБР нового поколения? Да еще и все минитмены успеть заменить? Они с Ф-35 уже лет 20 мучаются.
    CentDo
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