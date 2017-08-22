В КНДР умер последний американский солдат-перебежчик

Отец просил нас об одном – стать преданными работниками, честно служащими дорогому лидеру Ким Чен Ыну, и растить детей так, чтобы они следовали по нашему пути,

В Северной Корее скончался Джеймс Дреснок, последний американский военнослужащий, перешедший в свое время на сторону Пхеньяна, передает Лента.ру сообщение BBC News.Дреснок умер в возрасте 74 лет еще в ноябре прошлого года, однако официально о его смерти было сообщено лишь вчера.сказал в интервью местному изданию старший сын Джеймса, Тэд Дреснок.По данным СМИ, Джеймс служил на американской базе в Южной Корее и пересек демилитаризованную зону с Севером в 1962 году. Как рассказывали его сослуживцы, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент «он страдал из-за расставания с женой».Так или иначе, но в КНДР Джеймс Дреснок прожил более 50-ти лет, стал общественным деятелем и даже «кинозвездой», снявшись, например, в таком фильме, как «Безымянные герои». Кроме того, он озвучивал записи, призывающие солдат на демаркационной линии сложить оружие и перейти на сторону Пхеньяна. В кинофильмах перебежчик, как правило, играл «американских злодеев».