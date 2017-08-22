11:05 22 августа

В КНДР умер последний американский солдат-перебежчик

В Северной Корее скончался Джеймс Дреснок, последний американский военнослужащий, перешедший в свое время на сторону Пхеньяна, передает Лента.ру сообщение BBC News.



Дреснок умер в возрасте 74 лет еще в ноябре прошлого года, однако официально о его смерти было сообщено лишь вчера.


Отец просил нас об одном – стать преданными работниками, честно служащими дорогому лидеру Ким Чен Ыну, и растить детей так, чтобы они следовали по нашему пути,
сказал в интервью местному изданию старший сын Джеймса, Тэд Дреснок.

По данным СМИ, Джеймс служил на американской базе в Южной Корее и пересек демилитаризованную зону с Севером в 1962 году. Как рассказывали его сослуживцы, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент «он страдал из-за расставания с женой».

Так или иначе, но в КНДР Джеймс Дреснок прожил более 50-ти лет, стал общественным деятелем и даже «кинозвездой», снявшись, например, в таком фильме, как «Безымянные герои». Кроме того, он озвучивал записи, призывающие солдат на демаркационной линии сложить оружие и перейти на сторону Пхеньяна. В кинофильмах перебежчик, как правило, играл «американских злодеев».


Использованы фотографии: Everett Collection//EAST NEWS
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Комментарии 7

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  1. Злой Русский Сегодня, 10:53
    последний американский военнослужащий, перешедший в свое время на сторону Пхеньяна
    ни фига се!!!
    Не знал что такое бывало... belay
    Злой Русский
  2. 210окв Сегодня, 10:54
    Вот уж не знал о таких ..Американская пропаганда рисовало только "Рембо"..А оказывается были и другие..
    210окв
  3. злой партизан Сегодня, 10:54
    Оказывается, что Жизнь-это дорога не с односторонним движением... Интересно: а из Южной Кореи и КНДР бегут?what
    злой партизан
    1. 210окв Сегодня, 10:56
      Бежали.Сторонники компартии.В Южной Корее им грозила казнь.
      Цитата: злой партизан
      Оказывается, что Жизнь-это дорога не с односторонним движением... Интересно: а из Южной Кореи и КНДР бегут?what
      210окв
  4. Altona Сегодня, 10:58
    Как рассказывали его сослуживцы, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент «он страдал из-за расставания с женой».
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    Скорее неумолимая сила обстоятельств, жизненный форс-мажор, нежели какая то идеология.
    Altona
    1. 210окв Сегодня, 11:04
      Да,и у нас один недоумок сбежал к грузинам по осени в 2008г.Я так понимаю ему грозило уголовное преследование за неуставщину.
      210окв
  5. Bronevick Сегодня, 11:04
    Вот тебе и Дреснюк
    Bronevick
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