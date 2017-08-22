До конца года ВКС получат 8 «Ночных охотников» с двойным управлением

К настоящему времени на "Роствертоле" (входит в "Вертолеты России") изготовлены первые серийные вертолеты Ми-28УБ, которые проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. Всего до конца года в интересах Минобороны РФ планируется поставка восьми учебно-боевых "Ночных охотников" с двойным управлением,

«Вертолеты России» до конца текущего года поставят военному ведомству 8 новых вертолетов Ми-28 УБ, первые две машины уже проходят испытания, передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.говорится в релизе.Ранее начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ в первую очередь поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.Он отметил, что «летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета».Ранее гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщал также, что Ми-28УБ планируется отправить на испытания в Сирию.Справка агентства: «Ми-28УБ – учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника».