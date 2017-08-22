13:05 22 августа

До конца года ВКС получат 8 «Ночных охотников» с двойным управлением

«Вертолеты России» до конца текущего года поставят военному ведомству 8 новых вертолетов Ми-28 УБ, первые две машины уже проходят испытания, передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.



К настоящему времени на "Роствертоле" (входит в "Вертолеты России") изготовлены первые серийные вертолеты Ми-28УБ, которые проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. Всего до конца года в интересах Минобороны РФ планируется поставка восьми учебно-боевых "Ночных охотников" с двойным управлением,
говорится в релизе.


Ранее начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ в первую очередь поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.

Он отметил, что «летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета».

Ранее гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщал также, что Ми-28УБ планируется отправить на испытания в Сирию.

Справка агентства: «Ми-28УБ – учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника».

Использованы фотографии: Холдинг "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 5

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  1. Logall Сегодня, 12:20
    Ми-28е красавцы! Потихоньку перевооружаемся. Ещё бы перефинансироваться и переВВПироваться (я не про Путина)!
    Logall
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
      В Ка-52 изначально оба члена экипажа могут брать управление на себя , теперь вот и в Ми-28 УБ этот принцип реализован . А про красоту - так оба хороши ! good
      bouncyhunter
      1. Logall Сегодня, 12:50
        Кто ж спорит та? Скоро крокодилье потомство попрёт (Ми–38), те ещё красавцы! А на базе Ка-50, что-то ещё будет создаваться? Было бы неплохо...
        Logall
  2. Stalingradpobeda Сегодня, 12:24
    Привет. Что тут пишут интересное?
    Stalingradpobeda
  3. Stalingradpobeda Сегодня, 12:29
    А что такое с двойным управлением?
    Stalingradpobeda
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