14:49 21 октября

Польская засада

Польша была одной из западных стран, при непосредственной поддержке которых, в результате госпереворота в Киеве 22.02.2014, появилась на свет бандеровская Украина. Затем Польша стала адвокатом её преступлений в Европе. Однако, политика Варшавы по отношению к новой киевской власти была двойственной: она поддержала «революцию гидности», но при этом как бы не заметила её бандеровский авангард в лице «Правого сектора».



Прозрение Варшавы, хотя и довольно лицемерное, произошёл относительно недавно: из уст высших польских чиновников зазвучали исторические претензии к бандеровцам, они вспомнили о «Волынской резне», рефреном в их речах стал звучать политический тезис: «С Бандерой Украина в Европу не войдёт». Возможно, это связано с «наступательной исторической политикой» президента Анджея Дуды, в рамках официально заявленной «польской интерпретации истории».


В Польше прошли антиукраинские акции, в Западной Украине – антипольские, где даже обстреляли из гранатомёта польское дипломатическое представительство. При этом более миллиона украинцев регулярно выезжает на заработки в Польшу, а в Западной Украине получает распространение «карта поляка», польская сторона подготавливает требования по реституции собственности своих граждан в Западной Украине.

Тем не менее, бандеровская Украина и националистическая Польша находят пока общий язык, якобы на почве европейских ценностей, хотя более этих «ценностей» двусмысленность их отношений снимает общая антироссийская политика, десоветизация своего прошлого, борьба с историческими памятниками советской эпохи. Общий враг и ненависть, как известно, объединяют.

Однако, если присмотреться более внимательно к польской политике в отношении России, можно заметить интересные нюансы: Варшава выставляет свою антироссийскость, чтобы на ней заработать. Европе в последнее время это не интересно, а вот Америка продолжает платить за русофобию, даёт преференции и политическое покровительство перед старой Европой. Тогда, если антироссийская политика станет для Польши нерентабельной, она может существенно измениться. Польша ведь России не противник: в слишком разных весовых категориях находятся страны на мировой арене.

Сегодня польские пропагандисты упражняются в антироссийской риторике, картинно обижаются на Россию за Украину, за «аннексию Крыма» и вмешательство на Донбассе. А польский МИД обижается, что Москва два года подряд отказывает во встречах на высоком уровне, и поглядывает на Галичину и Львов, даже на паспорт хотел его виды поместить.

Настоящее отношение Польши к Украине выдаёт так называемое «вторжение Саакашвили» через польскую границу во Львов, которое без политической поддержки и помощи спецслужб Польши, было просто невозможно. Саакашвили вторгся на Украину из Польши и торжественно заявил, что отберёт власть у киевских «барыг» во главе с президентом Порошенко, совсем как польские Самозванцы в стародавние времена. И, преодолев все препоны Порошенко, попал в объятия мэра Львова Андрея Садового.

Таким образом, Варшава кардинально меняет свою политику на Украине. После госпереворота в Киеве под американским руководством, польская верхушка сделала ставку на американские ракеты и украинские/бандеровские штыки против России, хотела стать их вторым эшелоном. Однако, на дворе уже 2017 год, американский поход на Москву с украинскими ландскнехтами так и не состоялся, разбившись о Крым, Донбасс и успешный контрудар ВКС РФ в Сирии.

Не смог Вашингтон и продавить Москву, изменить её политику на Украине санкциями, но сам пал под пятой Дональда Трампа, и пришёл в замешательство. Трамповский Вашингтон как бы продолжает поддерживать Украину против России, но по-другому, совсем не так горячо, как Обама с Байденом, и непонятно, что вообще он задумал.

После трагических трамповских событий в Америке, в Варшаве и возмутились вдруг Бандерой на знамени «революции гидности». Когда всеамериканский поход на Москву потерял актуальность, когда стала понятно, что не удастся спалить Бандеру в пламени войны с Россией, Польша переменила ставку на дестабилизацию бандеровской Украины. Отсюда полная поддержка Варшавой «вторжения Саакашвили» на Украину и его самозванства. Тем более что действует Саакашвили, скорее всего, и с санкции Вашингтона.

При этом Варшава как бы продолжает поддерживать галицийский национализм, мэра Львова Садового с памятником Бандере. Это поддержка тоже двусмысленна. Польша поддерживает галицийский национализм, пока он разрушает большую Украину, подготавливая тем самым экспансию Польши в Галичину и далее.

Польские публицисты сделали недавно открытие, что Украина – больная страна, деградирует и превращается в пустыню. Получается, Польша находится сейчас как бы в засаде, выжидает, и собирается прислать докторов, причём не только в Галичину, но вплоть до Киева и Одессы, в рамках польской концепции Междуморья.

Стратегический антироссийский вектор польской политики при этом сохраняется, но теперь Россия воспринимается и как участник будущего возрождения «украинской пустыни», поэтому нужно будет как-то договариваться с Россией и её докторами, - и польский МИД забеспокоился, что с Москвой уже два года нет никаких отношений.

Показательно, что один из лидеров польских националистов Конрад Ренкас заявляет сегодня: «Украинские политики и дипломаты публично демонстрируют карты «Великой Украины» с Хелмом и Пшемыслом, которые никогда не были украинскими и русскими. Между тем Львов был частью польской культуры в течение семи веков. Каждый камень во Львове кричит по-польски! Они хотели «Великую Украину» и, наконец, дадут Польше Галичину».

Тем временем американо-польский самозванец, экс-президент Грузии и экс-мэр Одессы Михо Саакашвили грозится снести «власть барыг» в Киеве, во главе с коррупционером Порошенко. Начало новым революционным событиям может положить оппозиционный митинг в Киеве 17 октября с участием Саакашвили, он задуман как начало конца «коррупционной власти». Вряд ли Порошенко сможет остановить эту марионетку США: Янукович в аналогичной ситуации не смог противостоять Евромайдану, организованному США.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 27

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    в Западной Украине – антипольские, где даже обстреляли из гранатомёта польское дипломатическое представительство.

    ... и как мне помнится, укронацисты обвинили во всём Москву, что по их меркам - всё естественно ...а польша спит и видит разваленную ненужную, чтобы оторвать себе кусок земли... bully
    a.s.zzz888
    1. ротмистр Сегодня, 11:48
      А Вы думаете, что Румыния, Венгрия, Словакия, Молдавия и Россия жаждут единства бандеровской Украины? Сомневаюсь я однако. Думаю, что всем будет лучше, если Украины останется в границах Богдана Хмельницкого, а те земли, что ей подарили тов. Ленин, Сталин, Хрущев, вернуться их прежним хозяевам.
      ротмистр
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
        ротмистр Сегодня, 11:48 ↑ Новый
        А Вы думаете, что Румыния, Венгрия, Словакия, Молдавия и Россия жаждут единства бандеровской Украины? Сомневаюсь я однако.

        ...мой пост был только о нэзалежней в отношении с польшей....
        a.s.zzz888
      2. Улан Сегодня, 14:46
        Лучше это будет или нет, можно спорить. Юридические обоснования для раздела Украины есть.
        Первое- недавно украинские власти сдуру подписали совместный документ с Польшей и Прибалтикой, признающий договор о ненападении Между Германией и СССР( Пакт Молотова -Риббентропа)- "преступным".
        Украинским властям в антироссийском и антисоветском угаре не хватило ума понять, (если ум вообще у них есть), что тем самым они признали, что все последствия этого договора тоже преступные.
        А ведь они считают присоединение Зап.Украины, последствием пакта.
        Следовательно- полученное преступным путем и незаконно удерживаемое, следует вернуть хозяевам.
        Т.е. Польше. Так и хочется повторить слова Лаврова- де....лы!
        Т.е. поляки из рук самой украинской власти, получили железные ,юридические основания, требовать возврата Зап.Украины.
        Польша только выжидает удобный момент.
        Глупцы те, кто думает, что Польша отказалась от этих планов и верит словам польских политиков, что у них таких планов нет.
        Если это удастся Польше, то подтянутся и Венгрия с Румынией.
        И самое печальное для Украины , что защитить ее могут не прибалты, не Грузия и даже не США с Европой, а только Россия.
        Но вот захочет ли она это делать, после всей гадости что Украина натворила. Большой вопрос.
        Кстати у России тоже есть юридические основания для возврата Новороссии.
        Напомню, что СССР был разрушен в Беловежской Пуще, не выходом из него трех республик, а денонсацией договора от 22-го года о создании СССР.
        То есть если была денонсация, то границы должны вернуться к статус-кво, которые были ДО заключения Союза.
        Насколько я помню, в то время Новороссии в составе Украины не было.
        А уж Крыма, точно. Вобщем украинские власти в очередной раз ,продемонстрировали свою невообразимую глупость.
        Улан
  2. mac789 Сегодня, 07:17
    Американцы в этот раз жадничают. Масштабы поддержки не те. Хохлигархи тоже не особо раскошеливаются. Так что Мишико в этот раз одним галстуком не обойдется. Придется ему под крымское вино свои обоные трусы жрать.
    mac789
    1. NIKNN Сегодня, 13:29
      Цитата: mac789
      Американцы в этот раз жадничают. Масштабы поддержки не те. Хохлигархи тоже не особо раскошеливаются. Так что Мишико в этот раз одним галстуком не обойдется. Придется ему под крымское вино свои обоные трусы жрать.

      Ни чего они не жадничают. Вложения были ровно соответсвующими целям, ни цента больше. Была бы цель свалить Порошенко, свалили бы. На\в Украине сейчас это как два пальца об асфальт...
      NIKNN
  3. василий50 Сегодня, 07:30
    НА Украине в герои возвели гражданина Польши нациста Бандеру. Поляки оплачивали нацистские сборища и много чего. Были сообщения про польских *добровольцах* на майдане. И вдруг с чего то поляки возбудились новостью что оказывается нацисты Бандеры убивали в Галиции поляков. И даже цифры убитых поляков озвучили и чуть ли не поимённо стали перечислять. А до того момента поляки даже не подозревали про такое? Или появился свидетель зверств украинских нацистов?
    Поляки возмущаются не нацистской идеологией, они сами нацисты, они возмущаются тем что украинские нацисты посмели тронуть поляков. *Унтерменши* посмели убивать *юберменшев*. Только это и возмущает поляков. Кстати заклинания что поляки бывают разные не может оправдать избрание поляками, в польские законодатели и в польское правительство польских нацистов.
    василий50
    1. Екатерина II Сегодня, 08:58
      Цитата: василий50
      НА Украине в герои возвели гражданина Польши нациста Бандеру

      В Украине лишили звания Герой Украины гражданина Австро-Венгрии С.Бандеру давно.
      У Каменева, как у знатного пропагандиста-уже и люди с конями смешались.
      Смеяться с такой аналитики хочется. Вроде про Украину пишет, но не разбирается в ней.Хотя для создания мнения, разбираться не требуется.
      Екатерина II
      1. Лганхи Сегодня, 09:06
        Бендера родился и вырос на территории нынешней Ивано-Франковской области, которая с 1918 г стала территорией Польши. Так что Бендера был польским гражданином. Стыдно не знать биографию своего национального "хэроя".
        Лганхи
        1. Комментарий был удален.
          1. Лганхи Сегодня, 11:56
            Специально так пишу, чтобы у кастрюлек подгорало что фамилию их "хэроя" корежат. И знаете, забавно смотреть как у вас подгорает wassat
            Лганхи
      2. Комментарий был удален.
      3. Магуа Сегодня, 14:05
        Потом Юлька Тимошенко обиделась на это и к власти пришли олегархи и скинхеды.
        Магуа
      4. Магуа Сегодня, 14:11
        Бандера как Власов хороший перегной.
        Магуа
  4. рюрикович Сегодня, 07:55
    Нация то с душком, если присмотреться yes Но это и не удивительно - ведь щедрым спонсором Польши и её залогом успешности среди стран Младоевропы по качеству жизни является как раз заокеанский гегемон. Потому многое перенимается от хозяев request
    рюрикович
    1. Лелёк Сегодня, 12:27
      Цитата: рюрикович
      Потому многое перенимается от хозяев


      Привет. Не знаю, перенятое или чисто укрякское:
      Лелёк
      1. NIKNN Сегодня, 13:41
        Цитата: Лелёк
        Цитата: рюрикович
        Потому многое перенимается от хозяев


        Привет. Не знаю, перенятое или чисто укрякское:

        Без конкретик, без доказательств..., по сути любой детский дом имеет пороки, для детских душ губительные, именно по этому нужно всеми силами (у кого какие есть) , не допускать воспитания детей в детских домах. А у нас еще и на западный манер бизнес на отбирании детей делают (пилят дотации государства которое будут выделены на содержание отобранных детей)...Тема бесконечная, думаю понятно, чего хотел сказать (сумбурно, в душе кипит)... hi
        NIKNN
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:06
    Там где копошатся польские паны добра не жди. Украинские политики в засос лобызались с польскими, но на том этапе когда полякам было это выгодно. Теперь подходит время когда нужно думать о возврате "своих территорий" и лобызания уходят в прошлое.
    rotmistr60
  6. Лганхи Сегодня, 08:09
    Самое оптимальное полюбовно разделить Украину между ее соседями: Польше отходят Волынь, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно; Венгрии отходит Закарпатье; Румынии Черновцы; России Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса. Остальные области в виде Житомира, Хмельницка, Винницы, Киева, Полтавы, Сум, Чернигова, Черкасс, Кировограда и Днепра превращаются в самостоятельные карликовые государства по примеру карликовых государств из осколков Югославии.
    Лганхи
    1. Добрый зусул Сегодня, 09:08
      Красава.Тебе точно надо быть великим Клухту.... )))
      Зачем вам под боком карликовые государства управляемые черти кем? Вся украина (кроме западных областей) нужна....
      Добрый зусул
      1. Лганхи Сегодня, 09:22
        Вешать себе на шею 30 млн голодранцев? Нет уж, спасибо! СССР надорвался, пытаясь прокормить Украину. Что касается этих карликовых государств, то они будут управляться купленными нами президентами. Надо учиться у амеров и покупать правителей, а не пытаться вливать деньги в экономику стран. США потратили 5 млрд на майдан и скупили с потрохами всю верхушку Украины. Россия же влила в Украину 250 млрд баксов, пытаясь купить народ, но в ответ получила только злобу и ненависть.
        Лганхи
  7. Ураган70 Сегодня, 09:26
    Цитата: Лганхи
    Самое оптимальное полюбовно разделить Украину между ее соседями: Польше отходят Волынь, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно; Венгрии отходит Закарпатье; Румынии Черновцы; России Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса. Остальные области в виде Житомира, Хмельницка, Винницы, Киева, Полтавы, Сум, Чернигова, Черкасс, Кировограда и Днепра превращаются в самостоятельные карликовые государства по примеру карликовых государств из осколков Югославии.

    ...Остальные области в виде Житомира, Хмельницка, Винницы, Киева, Полтавы, Сум, Чернигова, Черкасс, Кировограда и ДнепрОПЕТРОВСКА выгоняют еврейцев, выпиливают нициков, устанавливают обратно русификатор и просятся в состав России, в качестве субъекта Федерации- Киевской области! Граждане новоиспеченной области РФ призывного возраста служат в армии России в арктической группировке, сроком- 5 лет! Так как все установленные негодяи к моменту вхождения в состав РФ уже обнулены, оставшиеся чиновники, рангом от верха и до начальника ЖЭКа отправляются в спец.части хозобслуживания арктической группировки РФ для строительства объектов МО РФ и очистки Арктики от мусора также сроком-5 лет! После прохождения срока службы/работы данные граждане направляются на ПМЖ в малозаселенные регионы Сибири и Дальнего Востокс, восстанавливают утраченное доверие, участвуют в социальной жизни нашей Великой Родины, создают кружки самодеятельности и народного творчества, под бдительным оком ФСБ РФ! Только ТАК!!!
    Ураган70
  8. Егоза Сегодня, 09:50
    Польша меняет свою политику чаще, чем приличная дама панталоны
    Егоза
  9. Monster_Fat Сегодня, 11:15
    Польша всегда ставила основной своей задачей две цели: 1-"создать Великую Польшу "от можа до можа", 2-заставить Россию расплачиваться за все неприятности которые как они считают, она нанесла. Отсюда и ее отношение к Украине. Но поляки просчитались вляпавшись в ЕС, теперь о первой задаче приходится забыть-Брюссель не даст. Остается только вторая задача-гадить России, где только можно, что поляки с упоением и делают. Их действия на Украине как раз в этом ключе-поддерживать сильно рьяно львовских сепаратистов они не могут по причине умного хода Украины, объявмвшей об евроинтеграции-теперь Брюссель их (украинцев) защищает, остается, сосредоточиться напроведении там политики угодной заокеанкому хозяину, авось ништяков за это подкинет....
    Monster_Fat
  10. Комментарий был удален.
    1. Лганхи Сегодня, 11:58
      Смотри стул не подпали laughing . Когда же вы, кастрюльки, уже забудете русский язык и перестанете гадить в рунете и ютубе? Весь рунет и ютуб своими помоями уже залили am
      Лганхи
  11. Лелёк Сегодня, 12:20
    (... один из лидеров польских националистов Конрад Ренкас заявляет сегодня: «Украинские политики и дипломаты публично демонстрируют карты «Великой Украины» с Хелмом и Пшемыслом, которые никогда не были украинскими и русскими. Между тем Львов был частью польской культуры в течение семи веков. Каждый камень во Львове кричит по-польски! Они хотели «Великую Украину» и, наконец, дадут Польше Галичину».)

    А что же в ответ на это жители Украины, которые в кричалках так ратовали за "единую и не делимую"? А они, как всегда, с унылыми лицами разбрелись по своим хатам, закусили квашенкой горилку и, размазывая сопли, промычали: "От, клятые москали".
    Лелёк
    1. Магуа Сегодня, 13:59

      Национализм.
      Магуа
  12. Нормаль ок Сегодня, 13:57
    в Западной Украине получает распространение «карта поляка»

    "Карта поляка" распространяется по всей Украине. Там значение имеет не географический фактор а генеалогический, - были ли предки поляки.
    Начало новым революционным событиям может положить оппозиционный митинг в Киеве 17 октября с участием Саакашвили, он задуман как начало конца «коррупционной власти». Вряд ли Порошенко сможет остановить эту марионетку США

    Так ведь уже 21-е, а Порошенко и не пошатнулся даже.
    Нормаль ок
  13. Нормаль ок Сегодня, 14:01
    Цитата: Ураган70
    ...Остальные области в виде Житомира, Хмельницка, Винницы, Киева, Полтавы, Сум, Чернигова, Черкасс, Кировограда и ДнепрОПЕТРОВСКА выгоняют еврейцев, выпиливают нициков, устанавливают обратно русификатор и просятся в состав России, в качестве субъекта Федерации- Киевской области! Граждане новоиспеченной области РФ призывного возраста служат в армии России в арктической группировке, сроком- 5 лет! Так как все установленные негодяи к моменту вхождения в состав РФ уже обнулены, оставшиеся чиновники, рангом от верха и до начальника ЖЭКа отправляются в спец.части хозобслуживания арктической группировки РФ для строительства объектов МО РФ и очистки Арктики от мусора также сроком-5 лет! После прохождения срока службы/работы данные граждане направляются на ПМЖ в малозаселенные регионы Сибири и Дальнего Востокс, восстанавливают утраченное доверие, участвуют в социальной жизни нашей Великой Родины, создают кружки самодеятельности и народного творчества, под бдительным оком ФСБ РФ! Только ТАК!!!

    Какие-то запредельные фантазии у вас. Чё курите?
    Нормаль ок
Картина дня