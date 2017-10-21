Польская засада

Польша была одной из западных стран, при непосредственной поддержке которых, в результате госпереворота в Киеве 22.02.2014, появилась на свет бандеровская Украина. Затем Польша стала адвокатом её преступлений в Европе. Однако, политика Варшавы по отношению к новой киевской власти была двойственной: она поддержала «революцию гидности», но при этом как бы не заметила её бандеровский авангард в лице «Правого сектора».Прозрение Варшавы, хотя и довольно лицемерное, произошёл относительно недавно: из уст высших польских чиновников зазвучали исторические претензии к бандеровцам, они вспомнили о «Волынской резне», рефреном в их речах стал звучать политический тезис: «С Бандерой Украина в Европу не войдёт». Возможно, это связано с «наступательной исторической политикой» президента Анджея Дуды, в рамках официально заявленной «польской интерпретации истории».В Польше прошли антиукраинские акции, в Западной Украине – антипольские, где даже обстреляли из гранатомёта польское дипломатическое представительство. При этом более миллиона украинцев регулярно выезжает на заработки в Польшу, а в Западной Украине получает распространение «карта поляка», польская сторона подготавливает требования по реституции собственности своих граждан в Западной Украине.Тем не менее, бандеровская Украина и националистическая Польша находят пока общий язык, якобы на почве европейских ценностей, хотя более этих «ценностей» двусмысленность их отношений снимает общая антироссийская политика, десоветизация своего прошлого, борьба с историческими памятниками советской эпохи. Общий враг и ненависть, как известно, объединяют.Однако, если присмотреться более внимательно к польской политике в отношении России, можно заметить интересные нюансы: Варшава выставляет свою антироссийскость, чтобы на ней заработать. Европе в последнее время это не интересно, а вот Америка продолжает платить за русофобию, даёт преференции и политическое покровительство перед старой Европой. Тогда, если антироссийская политика станет для Польши нерентабельной, она может существенно измениться. Польша ведь России не противник: в слишком разных весовых категориях находятся страны на мировой арене.Сегодня польские пропагандисты упражняются в антироссийской риторике, картинно обижаются на Россию за Украину, за «аннексию Крыма» и вмешательство на Донбассе. А польский МИД обижается, что Москва два года подряд отказывает во встречах на высоком уровне, и поглядывает на Галичину и Львов, даже на паспорт хотел его виды поместить.Настоящее отношение Польши к Украине выдаёт так называемое «вторжение Саакашвили» через польскую границу во Львов, которое без политической поддержки и помощи спецслужб Польши, было просто невозможно. Саакашвили вторгся на Украину из Польши и торжественно заявил, что отберёт власть у киевских «барыг» во главе с президентом Порошенко, совсем как польские Самозванцы в стародавние времена. И, преодолев все препоны Порошенко, попал в объятия мэра Львова Андрея Садового.Таким образом, Варшава кардинально меняет свою политику на Украине. После госпереворота в Киеве под американским руководством, польская верхушка сделала ставку на американские ракеты и украинские/бандеровские штыки против России, хотела стать их вторым эшелоном. Однако, на дворе уже 2017 год, американский поход на Москву с украинскими ландскнехтами так и не состоялся, разбившись о Крым, Донбасс и успешный контрудар ВКС РФ в Сирии.Не смог Вашингтон и продавить Москву, изменить её политику на Украине санкциями, но сам пал под пятой Дональда Трампа, и пришёл в замешательство. Трамповский Вашингтон как бы продолжает поддерживать Украину против России, но по-другому, совсем не так горячо, как Обама с Байденом, и непонятно, что вообще он задумал.После трагических трамповских событий в Америке, в Варшаве и возмутились вдруг Бандерой на знамени «революции гидности». Когда всеамериканский поход на Москву потерял актуальность, когда стала понятно, что не удастся спалить Бандеру в пламени войны с Россией, Польша переменила ставку на дестабилизацию бандеровской Украины. Отсюда полная поддержка Варшавой «вторжения Саакашвили» на Украину и его самозванства. Тем более что действует Саакашвили, скорее всего, и с санкции Вашингтона.При этом Варшава как бы продолжает поддерживать галицийский национализм, мэра Львова Садового с памятником Бандере. Это поддержка тоже двусмысленна. Польша поддерживает галицийский национализм, пока он разрушает большую Украину, подготавливая тем самым экспансию Польши в Галичину и далее.Польские публицисты сделали недавно открытие, что Украина – больная страна, деградирует и превращается в пустыню. Получается, Польша находится сейчас как бы в засаде, выжидает, и собирается прислать докторов, причём не только в Галичину, но вплоть до Киева и Одессы, в рамках польской концепции Междуморья.Стратегический антироссийский вектор польской политики при этом сохраняется, но теперь Россия воспринимается и как участник будущего возрождения «украинской пустыни», поэтому нужно будет как-то договариваться с Россией и её докторами, - и польский МИД забеспокоился, что с Москвой уже два года нет никаких отношений.Показательно, что один из лидеров польских националистов Конрад Ренкас заявляет сегодня: «Украинские политики и дипломаты публично демонстрируют карты «Великой Украины» с Хелмом и Пшемыслом, которые никогда не были украинскими и русскими. Между тем Львов был частью польской культуры в течение семи веков. Каждый камень во Львове кричит по-польски! Они хотели «Великую Украину» и, наконец, дадут Польше Галичину».Тем временем американо-польский самозванец, экс-президент Грузии и экс-мэр Одессы Михо Саакашвили грозится снести «власть барыг» в Киеве, во главе с коррупционером Порошенко. Начало новым революционным событиям может положить оппозиционный митинг в Киеве 17 октября с участием Саакашвили, он задуман как начало конца «коррупционной власти». Вряд ли Порошенко сможет остановить эту марионетку США: Янукович в аналогичной ситуации не смог противостоять Евромайдану, организованному США.