Близорукость США в Сирии

Коалиция во главе с США, действующая в Сирии, уничтожает все, что угодно, кроме «Исламского государства» (запрещена в России), заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.Глава МИД Сирии подверг критике авиаудары коалиции, возглавляемой США, жертвами которых стали тысячи сирийских мирных жителей в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Он также обвинил американскую коалицию в методичном разрушении экономической инфраструктуры. По этой причине власти Сирии будут настойчиво требовать роспуска коалиции, заверил Валид Муаллем.Напомним, в августе Сирия уже направляла письмо генсеку и Совбезу ООН, с призывом распустить действующую на территории САР международную антитеррористическую коалицию во главе с США. В этом послании был призыв к членам коалиции «дистанцироваться от преступлений» и «незамедлительно ее распустить».К сожалению, примеров этих преступлений много. Регулярно приходят сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаударов США. Коалиция во главе с США также использовала 20 фосфорных бомб для удара по госпиталю в Ракке, в котором не было террористов ИГИЛ. Об этом сообщила замглавы местного отделения «Красного полумесяца» Дину аль-Асаад. И хотя международное право и запрещает использование белого фосфора, коалиция применяла его в Ракке, выжигая им город с 160-тысячным населением.Если что и очевидно, так это нанесенный коалицией вред, а не помощь в борьбе с терроризмом. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что действия коалиции только «помогают террористическим группам», при этом официально признает, что «в результате их действий, совершенных под предлогом борьбы с терроризмом, были убиты и ранены тысячи сирийских детей, женщин и пожилых людей».Мало того, что успех действий коалиции в борьбе с терроризмом невелик, так она еще и препятствует этому. Не так давно министерство обороны России сообщило, что США будут полностью виновны в срыве мирного договора. США из своей подконтрольной территории вывела 600 боевиков в район деэслакации на юге Сирии. Боевики были замечены неподалеку от американской базы в Эт-Танфе на внедорожниках, которые точно не используются армией США. На таких же машинах боевики 2 октября выехали из лагеря беженцев в подконтрольной американцам зоне и совершили нападение на две гуманитарные колоны. Ещё одна группа боевиков попыталась заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор. Почему США не видит действующих у них под носом боевиков — непонятно. Как говорил один писатель, слепой — не тот, кто не может видеть, а тот, кто не хочет видеть и сам закрывает глаза.Но Россия не собирается закрывать глаза. Министерство обороны РФ обвинило возглавляемую США коалицию в имитации действий по борьбе против ИГИЛ в западном Ираке. По данным ведомства, коалиция наносит недостаточное количество авиаударов, что позволяет боевикам «Исламского государства» пересечь границу и присоединиться к террористам в борьбе против Сирийской Арабской Армии вблизи города Аль-Майядин провинции Дейр-эз-Зор.По мнению главы МИД Сирии, США прикрывается коалицией для того, чтобы разрушить Сирию и продлить войну. В ходе его переговоров с российским коллегой он также упомянул курдскую проблему. «Курды сейчас фактически соперничают с сирийкой армией за контроль над нефтеносными районами. Им прекрасно известно, что Сирия ни при каких обстоятельствах не позволит нарушить свой государственный суверенитет. Они сейчас, безусловно, опьянены американской помощью и поддержкой, но необходимо понимать, что эта помощь не продлится вечно», — сказал Муаллем. Напомним, курсдские «Силы демократической Сирии» (СДС), которые якобы борются с ИГИЛ и поддерживаются США, уже несколько раз обстреляли позиции правительственной армии Сирии.Возможно, российским войскам нужно просто дать воды коалиции США, чтобы та промыла глаза от сирийского песка, который, похоже, не дает им увидеть действия боевиков у себя под носом.