«Они поклонялись быку!» Самая развитая цивилизация Средиземноморья эпохи бронзы (часть вторая)

В прошлый раз мы лишь слегка соприкоснулись с древней минойской цивилизацией. Сегодня мы рассмотрим ее более подробно и, разумеется, начнем с хронологии, которая была предложена Артуром Эвансом еще в начале XX века, а затем неоднократно уточнялась. По его мнению, были ранне-, средне- и позднеминойский периоды (последний уже по времени совпадал с микенской цивилизации на материке). Альтернативную хронологию минойской истории предложил греческий археолог Н. Платон, разделивший историю минойской цивилизации на… «дворцовые периоды».Над Критом поднимается Солнце, и мы продолжаем свой рассказ о его древней минойской цивилизации…Но затем хронологические привязки Эвансом удалось уточнить в сторону их удревнения, что было связано с находкой предметов минойской культуры в датированных культурных слоях ряда других цивилизаций, в частности в Древнем Египте. Итак, что же из себя представляет история минойской цивилизации (из которой, кстати, вышла и греческая, и римская цивилизации, и вся европейская культура в целом!) сегодня?Современная карта острова.Найденные на Крите орудия труда древних людей позволяют сделать предположение, что уже более 130 тыс. лет тому назад сюда по морю (на лодках или плотах, скорее всего) прибыли неандертальцы. Затем уже в эпоху раннего неолита здесь вновь появляются люди и занимаются они тем, что высекают в скалах жилища, которые позднее используются в качестве гробниц. Множество таких скальных гротов еще и сегодня можно видеть у города Матала.В экспозиции Археологического музея в Ираклионе есть множество керамических фигурок «богинь с поднятыми руками», аналогичных тем, что находят в землях древней Анатолии. (Археологический музей Ираклиона, Крит)Но откуда же тогда взялись критяне, если до эпохи неолита на острове люди не жили? Специалисты отмечают, что культовые изображения быка и фигуры богини-«оранты» (женской фигуры с поднятыми вверх руками) были известны на востоке Анатолии еще во времена керамического неолита. В IV тыс. до н. э. в Арслантепе появились цилиндрические печати, очень похожие на те, что бытовали и у минойцев, а в III тыс. до н. э. в Бейджесултане был построен дворец, архитектурные особенности которого имеют определенное сходство с построенными позднее критскими дворцами.Богини-оранты с острова Крит. (Археологический музей Ираклиона, Крит)Есть мнение, что минойскую культуру создали потомки халафской культуры, а та в свою очередь продолжила традиции древних неолитических протогородов Анатолии, таких, как Чатал-Хуюк (о котором здесь на ВО была большая статья), жители которых, уступая натиску предков шумеров (убайдская культура), двинулись на Запад, а затем и вовсе переселились на остров Крит. У халафской культуры они переняли культовый топор-лабрис и печати из стеатита. Правда, тут есть одна неясность. У халафской культуры не было навыков мореплавания. Это была сугубо континентальная культура.Мы продолжаем осматривать Кносский дворец и – очевидно, какое же этого было огромное сооружение. Сегодня восстановлена лишь малая его часть, но и она производит очень внушительное впечатление.Культура стремительно развивается. Появляется древнейшее критское иероглифическое «арханесское письмо». Возникает и широко распространяется традиция штамповки печатей на глине, причем на многих оттисках иероглифов нет. То есть грамотными были не все, а вот отношения собственности – «мое – мое, а твое – твое» уже развились. Возможно, что эта традиция первоначально имела ближневосточное происхождение, но она могла попасть на Крит и с территории материковой Греции, где подобные печати уже использовались.В некоторых комнатах фрески сохранены, но конечно, они не в состоянии передать то великолепие и буйство красок, что было здесь когда-то давным-давно.Обитатели острова начинают строить первые дворцы. Причем строительство ведется в центральной и в восточной частях острова, а вот на западе люди все еще держатся за старые традиции. Арханесские иероглифы (то есть из Арханесса) начинают постепенно распространяться на южные и восточные районы.Видимо, и завоеватели острова – ахейцы были настолько подавлены величием Кносского дворца, что не стали его разрушать, а просто приспособили для своих нужд.В 1700 г. на Крите что-то происходит, и старые дворцы разрушаются, а на их месте возводятся новые. В южной части острова (Фест) появляется «Линейное письмо А», но иероглифическую письменность оно вытесняет не сразу, а примерно полтора столетия спустя. С исчезновением иероглифической письменности резные печати, однако, из употребления не выходят, хотя тексты на них и отсутствуют. В то же время их иконография становится очень сложной и даже вычурной, словно обладатели этих печатей пытаются таким образом похвалиться друг перед другом.Вот одна из таких вычурных печатей. (Археологический музей Ираклиона, Крит)В то же время на Крите встречаются и цилиндрические печати-валики, очень похожие на те, которые использовали жители Месопотамии.Ассирийская цилиндрическая печать из известняка и сделанный с нее гипсовый слепок с изображением поклонения богу Шамашу. (Лувр)В это же самое время минойской цивилизации наносит очень сильный удар чудовищный природный катаклизм – взрыв вулкана (случившегося между 1628 и 1500 г. до н. э.) на острове Фира (сегодня остров Санторини), результатом которого стало сильнейшее землетрясение, а затем и столь же катастрофическое цунами, не говоря о слое пепла, покрывшего плодородные земли. Вполне возможно, что именно гибель этого острова и стала основой для мифа о гибели Атлантиды.Еще одна месопотамская находка на острове Крит: бляшка с изображением шумерских крылатых божеств и вооруженного дубиной Гильгамеша. (Археологический музей Ираклиона, Крит)Раньше считалось, что это извержение привело к тотальному уничтожению минойской цивилизации, но археологические находки на Крите доказали, что это не так, и несмотря на полученный удар, минойская цивилизация все же выстояла и существовала еще не меньше 100 лет. Доказывает это слой вулканического пепла уже под рядом сооружений этого периода.Однако эта катастрофа привела к децентрализации власти на Крите, а каждый из критских городов превратился в самостоятельный политический центр. Интересно, что когда египетские источники этого периода говорят о «кефтиу» (то есть критянах), они не упоминают о правителях этого острова, хотя правители других регионов упоминаются в них неоднократно.Лабрис – главный религиозный и государственный символ минойской культуры. (Археологический музей Ираклиона, Крит)Около 1450 г. до н.э. многие дворцы острова погибли в пламени пожаров. И большинство из них восстановлены не были, хотя дворец в Кноссе и не пострадал. Что было причиной этих пожаров? Вторжение ахейцев? Например, Гомер среди некоренного населения острова называет пеласгов, но неясно, как они попали на остров: вместе с народом ахейцев или же прибыли самостоятельно. Важно, что меняется характер захоронений, а это значит, что происходит ассимиляция одной культуры другой и эта новая культура приходит с материковой Греции.Минойцы были мастерами по изготовлению украшений. Вот эта подвеска, например – ну разве она не само совершенство? (Археологический музей Ираклиона, Крит)Серьги, нагрудное украшение, чеканная золотая фольга… (Археологический музей Ираклиона, Крит)При этом одновременно с разрушением дворцов почему-то исчезает и «Линейное письмо А». Причем парадокс заключается в том, что именно пожары, которые уничтожили эти дворцы, одновременно и обожгли глиняные таблички, и таким образом сохранили это письмо до нашего времени. Но зато при ахейцах появляется «Линейное письмо B», а власть наконец-то централизуется. Кстати, тот же Минос – именем которого названа эта цивилизация, – согласно греческой мифологии был отнюдь не минойцем, а... греком!«Сережка с птичками» была в прошлом еще и инкрустирована драгоценными камнями! (Археологический музей Ираклиона, Крит)Одновременно многие достижения минойцев распространяются и на материковой Греции, то есть речь может идти как о завоевании, так и о взаимопроникновении островной и материковой культур.Большинство ученых склоняется к тому, что именно Кносс в это время стал политическим центром новой ахейской федерации, но потом он переместился в Микены, а на острове, как и на материке, утвердилась одна общая микенская культура, которая объединила в себе как минойские, так и греческие элементы.А вот это уже надгробие эпохи классической Греции. Даже неопытному глазу видны стилевые различия, не так ли? (Археологический музей Ираклиона, Крит)В XII век до н. э. из-за возникшего вскоре после окончания Троянской войны внутреннего кризиса (а такое нередко случалось и позднее, даже после победоносных войн!) микенская цивилизация и культура подверглись уничтожению в ходе миграции дорийских племен с севера. Критское письмо вышло из употребления, а сами последние автохтонные минойцы укрылись от набегов с моря в селениях, расположенных высоко в горах, таких, например, как Карфи, так что их язык, как и древние минойские культы, просуществовал еще довольно долго. Так, последние тексты на этеокритском языке, записанные уже при помощи греческого алфавита, относятся к III в. до н. э. – то есть спустя тысячелетие после исчезновения великой Минойской цивилизации.