«Черная мордашка» или о том, что все предопределено!

«…как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится»

(Книга пророка Исайи 14:24-32)

А было так, что 18 октября в свой очередной день рожденья здесь на ВО многие его завсегдатаи стали меня поздравлять и мне подумалось, как хорошо, что чувство благодарности есть свойство человеческой натуры, которым, кстати, беззастенчиво пользуются и рекламисты, и пиарщики. И захотелось в свою очередь отблагодарить и тех, кто высказал разные приятные слова в мой адрес, и тех, кто просто про себя хорошо подумал, и даже тех, кто ничего не подумал, а просто зашел на сайт и прочитал материал, чем-то таким особенным. То есть статьей запоминающегося характера на какую-то необычную тему, не о танках, не о рыцарях, не о замках, и даже не о том, как советские (и царские) журналисты разваливали свои державы, а о чем-то таком… философском, но в то же время конкретном и интересном. Напряг «пенопласт» и вот тут-то меня и осенило: а напишу-ка я про… «черную мордашку» или о том, что все предопределено!Вот такие открытки были в годы войны в Абиссинии очень популярны в Италии! «На почте: "Я бы хотел отправить другу этот сувенир из Восточной Африки"»А было так, что в далеком-далеком детстве я часто испытывал странное ощущение (дежавю называется), когда брался за какой-то предмет, а мне казалось, что я уже когда-то держал его в руках. Дом наш был старый, старинных вещей много, и ощущение это возникало довольно часто, но никому из домашних я об этом не говорил. А еще мне в голову приходили очень странные мысли. Например, в семь лет мне пришла в голову мысль, что в будущем я обязательно женюсь на блондинке и что у меня будет дочь. Довольно странное размышление для ребенка семи лет, не так ли? Добро бы мечтать об этом в 14, а для семилетнего дошкольника явно рановато думать о семье и браке.А вот человек, без которого все эти события были бы вообще невозможны – Бенито Муссолини. Вполне прилично выглядит, не так ли? Чем-то похож на Адриано Челентано.Потом я стал всем говорить, что… не буду художником, хотя рисовал хорошо. «Весь в папу!» – умилялись те, кто знал моего родного отца, но я отвечал им, что художником не стану никогда. «А кем ты будешь?» – спрашивали меня. «Историком, как мама!» – и это было удивительно, потому, что о профессии историка я имел самое поверхностное представление. Знал, что они работают в институте. И… все!Он же уже во власти – «Уж больно ты грозен, как я погляжу!»Как себя помню, я очень любил играть в войну. Имел впечатляющую коллекцию оружия, включая винтовку из доски с затвором из шпингалета и постоянно бегал по улице, паля из нее во все стороны. «Мы боремся за мир! – увещевали мою мамочку политически грамотные соседи. – А ваш сын только и делает, что играет в войну. Нехорошо!» Сейчас уже не помню, что она им отвечала, но что-то отвечала, конечно. Ну, а потом как-то спросили меня: «Наверное, ты военным будешь, раз так любишь играть в войну?» И я ответил, причем хорошо помню, что не думал над ответом ни секунды: «Нет не буду. Я вообще в армии служить не буду!» «Как не будешь?» – в ответ изумленные глаза и раскрытый рот. «Все служат, а ты не будешь?» «А я не буду!» – ответил я и, помнится, верил в это совершенно искренне. Вообще-то, надо вспомнить, что это было за время. Тогда надо было быть «как все», поступать как положено (в «Иронии судьбы…» об этом хорошо сказано!), а тут вдруг «такое». Да, можно было объявить себя «психом» и такое, бывает, устраивали, но хорошо помню, что у меня и мыслей о том, чтобы «откосить» не было. Просто я знал, что служить не буду и все. А как, почему – неизвестно. Во втором классе я также совершенно точно знал, что буду журналистом (!) и писателем. Причем непонятно откуда, но я даже видел себя в коричневом кожаном пальто и в шляпе, снимающим фотоаппаратом некоего человека, который входит в дом к чужой жене (!), чтобы опубликовать его фото и осрамить перед всеми. Откуда эдакая блажь? Кто бы мне позволил в СССР такое снимать, а уж тем более печатать? Мама мне вообще сказала, что писателем мне не быть по ряду важных причин. Словом – все в этой жизни было против меня.«Два сапога пара» Один фашист, другой нацист и оба пока еще верят в свою избранность. Фюрер германской нации вон даже смеется…А дальше… дальше началось исполнение этих детских предвидений. Прежде всего в романе «Час Быка» И. Ефремова я прочитал о том, что многие дети обладают способностью предвидеть свою будущее, правда, не очень этому и поверил. Роман-то ведь фантастический! Но… встретил свою будущую жену, сразу понял, что это «она», весь первый курс за ней ухаживал, уже после второго курса на ней женился и через год у нас родилась… конечно, дочь! У своего товарища по институту я увидел точно такое же пальто, какое я видел в своем сознании ребенком, и буквально заставил его мне продать. И увидел себя именно в этом пальто, шляпе и с фотоаппаратом. Только не в кустах, а на улице. Сидя в кустах, я так-таки никого и не снял!А вот здесь смеется уже дуче. У него пока все хорошо!После окончания института мне пришлось три года отрабатывать в сельской школе и тут-то и выяснилось, что сельских учителей в армию не берут. Вот так, никаких усилий не прикладывая, а просто работая по назначению, я в армию и не попал, а уж сколько на это сил и денег положили некоторые из известных мне людей.А здесь он явно хочет показать кому-то «Кузькину мать»Когда у меня должна была защищать кандидатскую дочь, мне приснился сон, что она защищается не в Пензе, а в Москве и я даже видел зал, где это происходит. И когда защита проходила в нашем «педюшнике» и сначала все шло хорошо, я даже как-то забеспокоился – у меня были основания верить снам. А потом… ее там «прокатили» на защите и мне надо было бы волноваться, расстраиваться. А я наоборот успокоился: так и должно было быть, ведь ей суждено защищаться в Москве! Я же это видел! И все ведь так и случилось. Вскоре ей предложили защищаться в престижном вузе в Москве и что самое интересно, за несколько минут до начала защиты глава совета поменял зал, где она должна была происходить. Вошел я туда и… вот он, зал из моего сна! Это была последняя соломинка, что сломала спину верблюда – так обычно про такое говорят на Востоке. После этого не верить в предопределение было бы вообще глупо, не так ли?!Но самая забавная история, окончательно убедившая меня в том, что абсолютно все предопределено, только вот сами мы этого не знаем, случилась буквально только что. Писал я материал о Крите и там поминалась песня итальянских коммунистов «Бандера Росса». Песня мне эта очень нравилась, а кроме того я знал ее наизусть, поскольку учился в спецшколе, где было модно кроме английских песен петь еще и песни на разных других языках. Называлось это «интернациональным воспитанием», но плохого в этом ничего не было.Нет, что ни говорите, а Гитлер был все-таки немного умнее Муссолини. Ну зачем он на себя столько цацек навесил, не мальчик ведь…А петь я любил и как Чук у Гайдара (или Гек, не помню точно) пел очень громко. Но была у меня кроме этой песни еще одна любимая песня, причем тоже итальянская.Узнал я ее из итальянского кинофильма, название которого сейчас не помню. То есть смотрел его в начале 60-ых. Сюжет такой: капрал итальянской армии в конце Второй мировой войны везет с фронта большой чемодан, а в нем подарки для жены его майора – колбасы салями, сыры, коньяк… По дороге в поезде его товарищи все это у него… забирают, а вместо еды кладут камни. В общем, фильм забавный. Капрал все время попадает в смешные положения, в том числе и из-за того, что в чемодане уже не «подарки», а камни. Но в конце его убивают, и он так и не попадает к себе домой, хотя его собственный дом совсем рядом с домом жены его майора. Помнится, было его очень жалко. Таков сюжет, и может быть кто-нибудь даже вспомнит этот фильм… Но там звучала песня на итальянском. Мелодия и слова были запоминающимися, а память у меня ну просто прекрасная. Поэтому я запомнил и то и другое, и всю оставшуюся жизнь, бывает, распевал: Фассета нера, белла абиссина, аспетта спера чиа аввисина… И так много лет! Полвека уж точно!И только буквально пару дней назад мне пришла в голову мысль: «Сейчас ведь век интернета, что если посмотреть, что означают эти слова?» Я набрал «faccetta nera» и с ужасом – другого слова я не подберу, – узнал, что это итальянский фашистский марш, написанный по личному приказу самого Бенито Муссолини во время Второй итало-эфиопской войны. Слова «faccetta nera» на русском означают «черная мордашка» потому, что в песне речь идет о рабыне-эфиопке, которую итальянские чернорубашечниками «освободили от рабства» и доставили в Рим, где она сделалась членом фашистской партии и даже встретилась с дуче и королем Италии Виктором Эммануилом III. Русского перевода эта песня долгое время, естественно, не имела. Я лишь порадовался тому, что в СССР люди плохо знали иностранные языки, и в особенности итальянский, а то как бы это я объяснял с чего это я распеваю марш итальянских фашистов.Интересно, кто тут кого копирует? Муссолини Гитлера или Гитлер подсмотрел это у Муссолини. Или каждый дошел до таких вот… «приемов» воздействия на публику самостоятельно?Из Интернета же я узнал, что автор слов песни некто Ренато Микели, а музыку к словам написал Марио Руккьоне. А вот и сам текст:Когда ты видишь море за холмами,Рабыня, что нагружена делами,Гляди, как над святыми кораблямиТебе несет свободу триколор.Ах, эфиопка, ах, негритянка,Твой час пробьет, ты перестанешь быть служанкой,Орлицей итальянскою паряУзнаешь новые законы короля.Законы — вот любви священной своды,Клич Рима — смерть за долг и за свободу,И подошли к концу мучений годы:Настал свободы долгожданный час!Ах, эфиопка, ах, негритянка,Твой час пробьет, ты перестанешь быть служанкой,Орлицей итальянскою паряУзнаешь новые законы короля.Ах, бедная рабыня-негритянка,Свободной в Рим прибудешь итальянкой,И пусть на небе солнце вспыхнет ярко,Рубашку черную лучами осветив!Слова и музыка песни.Самое забавное, однако, в этой истории то, что она меня заинтересовала и я подумал, что неплохо бы об этом написать материал для ВО. Но я бы не заинтересовался этой темой, да и слов бы таких не знал, если бы не запомнил эту песню в далеком детстве. И потом не напевал ее все эти годы, десятки лет! То есть все это было предопределено заранее, и все это было исключительно ради того, чтобы… чтобы далее последовал мой рассказ про эту самую рабыню негритянку, освобожденную солдатами дуче из рабства!Вот такие фото были в Италии тех лет очень популярны!Понятно, что на самом деле эта так называемая Вторая итало-абиссинская война в Эфиопии (1935 – 1936 гг.) была типичной колониальной войной, которую Бенито Муссолини затеял в рамках своего плана превратить Италию в империю, а Средиземное море в «маре нострум» – «наше море», как говорили древние римляне. Сначала, мол, Эфиопию завоюем, затем Египет отнимем у англичан и будем жить в мире и спокойствии. И естественно, никто из итальянцев, отправленных туда воевать, даже и не думал, что ему нужно будет там каких-то черных женщин освобождать. Вот переспать с ними – это дело другое!Интересно, что сразу же с началом войны в Италии появилась масса открыток весьма откровенного содержания, изображающих именно эфиопских женщин. И самое забавно, что по тогдашним строгим законам «моралите» эти фото считались – да-да, самой настоящей порнографией и преследовались полицией по закону, хотя я и не думаю, что очень уж сурово…«Порнография» по-итальянски! А что? Страна-то ведь католическая!Но всегда было и будет так, что среди подонков были и люди с принципами, и даже люди благородные и вполне порядочные. Искренне верившие в слова своего дуче о величии Италии и ее законных правах. И вот оказалось так, что два молодых офицера Королевской итальянской армии Паскуалино Чити и Андреа Микеле нашли на плато Амба Арадам маленькую девочку около двух лет отроду. Родителей при ребенке не оказалось, и они решили ее оставить у себя в части. Военный капеллан заявил, что найденыша нужно окрестить. Ее решили назвать Марией (в честь пресвятой Девы) Викторией (то есть «победой», поскольку абиссинцы в том бою потерпели поражение) Амба Арадам (по имени места, где ее нашли). Потом солдаты, посадили ее на мула и отвезли в монастырь Святой Анны в Асмэре, отдали монахиням честь и отправились воевать за дуче дальше. Ну, а Мария Виктория в монастыре провела на попечении сестер целых 20 лет, ее там вырастили и воспитали. Но все знали ее необычную историю и так и называли «Faccetta nera». И вышло так, что о случившемся рассказали дуче. Он, видимо, смекнул, что это будет хороший «пиар» и… приказал сочинить об этом песню. И песня, написанная по заказу диктатора, удалась. Ее стали петь, и она стала популярной.Вот так выглядела героиня этой истории в молодости.А что потом случилось с Марией Викторией? Она выросла, вышла замуж, у нее родилось трое детей. В 2007 году ей был 71 год. Но и ее спаситель Паскуалино Чити тоже остался жив, вернулся домой и потом еще целых 30 лет проработал лесником. Однажды он читал газету, увидел ее фотографию и узнал свою «Черную мордашку». Оказывается, такое бывает не только в кино! Он сразу же написал в итальянское посольство в Асмэре и нашел ее полвека спустя. Узнав, что семья ее живет небогато, он отправил ей деньги на строительство нового дома.А вот так закончили свою жизнь Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи. «Не думал не гадал он, никак не ожидал он, такого вот конца, такого вот конца!» Не предвидел, и сон ему «говорящий» тоже не приснился…Когда в 2001 году ему исполнился 91 год, и он лежал в больнице, Мария Виктория приехала, чтобы его утешить. Ей дали вид на жительство на три месяца, но не продлили, хотя она и очень просила. Через год он умер, и оставил ей в наследство небольшой земельный участок. И она заявила, что хочет здесь остаться и работать на этой земле и что она любит Италию. «Меня спасли от смерти итальянцы, я говорю по-итальянски, я верующая католичка и я хочу жить в Италии». Но итальянского гражданства ей так и не дали. И вот какая судьба – она оказалась не нужна своим, и он, ее спаситель – тоже ведь умер на родине в одиночестве. И они нашли друг друга… и не смогли утешить друг друга в старости. А он ведь так и не сумел завести семью, наверное, у него просто не было времени…И под конец вывод: интересная история, не так ли? Но я бы не смог ее написать, если бы с детства не пел «faccetta nera». И получается, что все это случилось со мной только ради того, чтобы об этой девочке, спасенной итальянским солдатом-колонизатором, я написал на ВО? И мне еще после этого говорят, что все на свете случайно? Нет, абсолютно все служит совершенно определенной цели, абсолютно все предопределено Судьбой!