«Они поклонялись быку!» Самая развитая цивилизация Средиземноморья эпохи бронзы (часть третья)

Итак, самый главный вывод относительно возникновения минойской цивилизации такой: раннеминойская культура не связана напрямую с неолитической культурой Крита, а была принесена пришельцами из Азии, с востока, через земли Анатолии. В Месопотамии, например, имеются многочисленные аналоги минойской культуры.В Кносском дворце были обнаружены замечательные фрески с изображением акробатов — юношей и девушек, прыгающих через стремительно бегущего длиннорогого быка. Все они одеты одинаково —повязка на бедрах, на талии металлические пояса. Изображения подчеркивают их ловкость, гибкость и бесстрашие. Подчеркнуты также ширина груди, тонкость талии, мускулатура рук и ног. Видимо, все это считалось признаком красоты. Что до смысла таких опасных упражнений, то очевиден не только зрелищный, но и сакральный смысл. Интересно, что среди множества критских фресок только эти акробатические сцены отличаются такой жизненной правдивостью, как и фрески, на которых изображена природа. Остальные содержат значительно больше условности.Впрочем, любые фрески Кносса по-своему прекрасны. Сколько здесь, например, мы видим женских фигур и ведь все они… «парижанки»!Но на формирование минойской культуры свое влияние оказала и культура материковой Греции («пеласгов»). Например, характерные орнаменты минойских ваз имеют гораздо больше общего с орнаментами керамических изделий материковой Греции (например, «культуры Винча»), чем с бедными орнаментами убайдской культуры с востока.Помосский идол эпохи энеолита. (Музей Бенаки в Афинах)Мой собственный Помосский идол с острова Кипр. (Оригинал в Археологическом музее Кипра в Никосии) Очевидно, что ареалом их распространения была вся территория Эгейской культуры.Можно считать доказанным, что в третьем тысячелетии до н. э. минойцы уже совершали плавания на Сардинию. Во всяком случае античная традиция говорит о том, что сарды были выходцами с Крита, однако на этом острове сменилось так много культур, что вычленить именно критскую уже невозможно.Голова женской фигуры с Кикладских островов. Ранний период (2700–2300 гг. до н.э.). (Лувр)Происхождение минойского (этеокритского) языка до сих пор представляет собой лингвистическую загадку. Дело в том, что критское письмо расшифровано лишь частично. Это позволило определить лишь некоторые его морфологические показатели, так что можно утверждать, что он не относится к индоевропейским, ни является родственным этрусскому. По-прежнему, чтобы там не утверждали разного рода спекулянты на истории, не поддается расшифровке Фестский диск, и все тексты, написанные «линейным письмом А».Мраморные женские идолы канонического типа с Кикладских островов. Самый большой имеет высоту 18.5 см. (Музей Кикладского искусства, Афины)Группа из трех мраморных идолов. Найдены на Крите в Текке около Кносса. (Археологический музей Ираклиона)Интересно, что на протяжении многих лет союзником минойцев был Древний Египет. И напротив, их контакты с противниками Египта (тем же Хеттским царством) не зафиксированы.Известно, что выходцы с Крита поселились также на Кипре. И неудивительно почему – там богатые залежи медной руды. Критяне колонизировали также ряд островов Эгейского моря (например, те же самые Киклады), но тут их экспансия скорее всего натолкнулась на сопротивление пеласгов. А вот с Грецией контакты были налажены уже после того, как Крит захватили ахейцы. До этого их она, по-видимому, мало интересовала.Так называемый «перстень царя Миноса» (1450-1400 гг. до н.э.). К сожалению, получился чуточку не резко. (Археологический музей в Ираклионе, Крит)Зато известно, что минойцы торговали с Древним Египтом, и вывозили медь с острова Кипр. Египетские заимствования видны, например, в архитектуре, где критяне стали вслед за египтянами использовать колонну. Но вот культовые сооружения минойцы в отличие от египтян не строили совсем. Вся религия у них, судя по всему, осуществлялась «на улице» либо в крайнем случае в стенах дворца. Умение возводить многоэтажные, высотой до пяти этажей здания говорит о том, что знания более ранней эпохи они сумели развить, а то, что они видели в Египте – творчески использовать.Бычьи головы – традиционный мотив культуры древнего Крита. (Археологический музей в Ираклионе, Крит)Какие-то очень красивы, а какие-то сделаны на скорую руку – главное, чтобы было похоже на быка. (Археологический музей в Ираклионе, Крит)А вот это бычьи головы из Чатал-хуюка. (Музей Анатолийской цивилизации в Анкаре).Но вот собственно верования минойцев от верований египтян отличались очень сильно. Египтяне жили ради смерти и все свои помыслы направляли к тому, чтобы обеспечить себя загробным существованием в царстве Озириса. У минойцев был распространен культ быка. Суть ритуала заключалась в умении перепрыгнуть через быка или сделать стойку у него на спине. Почитание быка и игры с быком было характерно для народов древней Сирии, долины Инда и сохранилось еще и поныне в Испании в виде корриды.Священный сосуд в виде бычьей головы с острова Крит. Камень (черный стеатит), золото. Глаза из горного хрусталя. XVI век до нашей эры, то есть ему 3600 лет. Кстати, именно этот сосуд послужил художнику Серову прообразом его быка-Зевса. (Археологический музей в Ираклионе, Крит)Данные археологии также свидетельствуют, что в минойской религии (как и в других сферах жизни) главенствующую роль могли играть женщины. Например, это были жрицы Богини со змеями, статуэтки которой неоднократно находили на Крите. Существует гипотеза, что бык олицетворял у критян мужское начало, а змея – женское. Но так ли это проверить нельзя, а все попытки «воссоздать» религию минойцев, равно как и заявления, что это кому-то уже удалось – спекуляция чистой воды, рассчитанная на профанов. А вот самым популярным мотивом в позднюю минойскую эпоху в оформлении керамики было изображение осьминога и… что это означает, или, о чем это говорит?Знаменитая критская «Богиня со змеями». Высота 34,3 см. Фаянс. Ок.1600 г. до н.э. Статуэтка из Археологического музея в Ираклионе.Сегодня историки уже не могут обойтись без данных генетики, и вот что говорят их данные: заселение Крита населением по мужской линии было связано с людьми – носителями Y-хромосомной гаплогруппы J2, причем ее максимальная концентрация до сих пор наблюдается именно на Крите. Ну, а ее носители имеют свои корни в западных районах Малой Азии, откуда ее носители и перебрались на остров в середине 3 тысячелетия до н. э.Что касается исследований мтДНК, то получается, что предками минойцев по женской линии являются отнюдь не выходцы из Северной Африки, скажем, из Ливии или того же Египта, а европейцы, прибывшие на Крит около 9000 лет назад с Пелопоннеса. Это доказывает наследуемая по материнской линии мтДНК минойцев, которую находят и у современных жителей острова. При этом большинство минойцев имели митохондриальные гаплогруппы H (43,2 %), T (18,9 %), K (16,2 %) и I (8,1 %). Разница во времени с очевидностью указывает на то, что волн заселения острова было две, а не одна. И из этого же, кстати, следует и такой важный вывод, что загадочный Фестский диск никак не может быть написан на славянском языке, поскольку его носители на древнем Крите просто отсутствовали. Последние исследования, проведенные буквально только что, то есть в 2017 году, показывают наличие у жителей острова Y-хромосомных гаплогрупп J2a1 (n=3) и G2a2b2 (n=1) и митохондриальных гаплогрупп U, H, X, K.Еще одна фигурка «змеиной богини». Обе статуэтки были найдены сэром Артуром Эвансом во время его раскопок на Крите в 1903 г. Они изготовлены из фаянса и покрыты стеклянной глазурью, окрашены яркими пигментами в красновато-коричневые и желтовато-зелёные цвета и позже подверглись обжигу, приобретя стеклянный блеск. Сегодня они находятся в Археологическом музее Ираклиона.Богиня со змеями из художественного музея Уолтерса. Еще один шедевр критской мелкой пластики, выполненный из слоновой кости и золота (17 см высоты). Ее стройная фигурка одета в традиционное критское платье со сборками, но руки подняты кверху. Ряд деталей одежды выполнен из листового золота, то есть эта фигурка имела скорее всего большую ценность, чем две предыдущие, керамические.Интересно, что фигурки богинь со змеями нашли в помещении рядом с дворцовым святилищем, в специальных тайниках (ящиках из камня) вместе со множеством предметов явно культового характера: вотивными изображениями женской одежды, раскрашенными ракушками, фигурками летучих рыб и мраморным крестом.Важным открытием является и уточнение датировки катастрофы на острове Санторин, которую провели датские ученые из университета города Орхус. Благодаря их работам время этого события сегодня известно с точностью до четверти века – между 1627 и 1600 годами до н. э. (или на 100-150 лет древнее, чем считалось раннее).Лабрис – на этот раз золотой. Еще один очень важный символ минойской культуры. (Археологический музей в Ираклионе, Крит)Для уточнения датировки использовали найденную археологами окаменевшую оливковую веточку. Прежде всего удалось точно установить, что дерево погибло именно во время этого рокового извержения вулкана. Ну, а само датирование проводилось сразу двумя методами: дендрохронологическим и радиоуглеродным, и они оба дали похожие результаты.Продолжение следует…