Крит сегодня или когда-то они поклонялись быку…

А теперь вашему вниманию, уважаемые посетители сайта ВО, будет предложен рассказ о том, какой он – Крит сегодняшнего дня. Понятно, что от древних минойцев на нем остались только развалины древних дворцов и музеи. Однако, если вы – прельстившись рассказами о прошлом Крита, решите отправиться туда сегодня (конечно, «крымнаш» – это здорово, но он таковым останется теперь навсегда, тогда как «заграница» в любой момент может накрыться «медным тазом»), чтобы увидеть его историю собственными глазами, некоторая информация человека, который там побывал, вам не помешает. А побывала там буквально только что моя дочь Светлана, и вот вам ее рассказ в моей литературной обработке…Вы подплываете со стороны моря к острову Крит и первым делом… вас встречает какая-нибудь венецианская крепость. Что неудивительно, поскольку венецианцы владели островом с 1204 по 1669 год!Начнем с того, когда ехать на Крит. Летом там, как и на Кипре, очень жарко, поэтому тем, у кого проблемы с сердцем, лучше всего ехать в августе-сентябре. Море теплое – 24-25 градусов, и столько же на воздухе. Правда, тепло до 17.00. Потом начинает дуть прохладный ветерок и нужно на тенниску что-то надеть сверху. На южной стороне острова, естественно (за горами), теплее, чем на северной. На южной даже растут пальмы и это именно там, а не на острове посредине Тихого океана снимали знакомую всем рекламу «Баунти» «Райское наслаждение».И самых разных крепостей там много. Очень много! Так что любителю средневекового оборонного зодчества ехать туда, чтобы написать книгу о крепостях Крита для английского издательства Оспрей. Если возьмут – поездка окупится полностью!Есть, правда, и одна проблема. Местные люди к этому времени уже «устали» от наплыва туристов. Это может сказаться на меню в ресторане вашего отеля (оно может быть не таким разнообразным, как в июле), но тут уже каждый выбирает себе сам.Вот только с тенью там плохо. Поэтому ходить по раскаленным камням, когда на небе ни облачка, просто жарко.Ну, «мелочи» пребывания за границей известным всем: в отеле надо оставлять один евро горничной (некоторые наши туристы даже похваляются тем, что не оставляют, но потом почему-то удивляются почему это русских нигде не любят), мелочь с билета оставлять водителю автобуса (и не забирать ее при выходе, если водитель в это время смотрит в другую сторону!), словом, вести себя как подобает. Вот пьяным неподобающим образом можно быть сколько угодно! Это нормально. Так пьют и немцы, и англичане, а потом хвастаются, как хорошо они отдохнули на Крите – ну, да бог им в помощь!Хотя многие крепости сохранились очень хорошо! Вот эта, например. Ворота, во всяком случае.Дальше вам надо представлять себе, что там никто особо не стремится вас обмануть (как некоторые себе это представляют). Самым главным «обманщиком» там будет… ваш собственный туроператор, что привезет вас на Кипр. Ведь он же российский! Так, уже на следующий день после прилета вам предложат пакет экскурсий по острову «от фирмы» и вы… ни в коем случае не должны дать себя уговорить и соглашаться на их цены. Потому, что цена экскурсии «нашего» оператора будет 65 евро, но стоит вам выйти из отеля и пройти по городу, как вы без труда найдете туристическое агентство, где эта же самая экскурсия будет стоить… 35! И с русским гидом, заметьте! Не во всех, понятно, говорят по-русски. Но туда вам и не нужно, идите дальше. Наконец вы нашли то, что нужно и… торгуйтесь! Почему-то наши люди считают, что если они проявляют заботу о своих деньгах, то о них подумают, что они бедные, а это стыдно. Так вот – экономным быть не стыдно, стыдно быть дураком и переплачивать там, где можно не переплачивать. Торгуйтесь, назовите цену в 25, и тогда вам скажут: «ну ладно, ни вам ни нам – 26!» Но вот там, где экономить не принято – экономить не надо! Один евро на горничную. Вас не обогатит!И эти ворота тоже…Сам Крит – это место… где люди, во-первых, практически не работают (а если работают, то мало), а во-вторых, где никто никуда не торопится! Как вам, например, вот такой график работы: понедельник – «день тяжелый», поэтому все работают только до 14.00. Во вторник работают полный день. Но с 14.00 до 17.00 сиеста, так что все закрыто и в эти часы, и служащие «дорабатывают» потом. В среду – «это середина недели» все опять работают до 14.00. Четверг и пятница – «полные рабочие дни», а в субботу – опять до 14.00. Ну и воскресенье – 100% выходной, вы воды в Ираклионе не купите, вот как! Конечно, это правило действует везде, кроме туристической зоны. Здесь есть кафе, что работают и по воскресеньям. Но они переполнены, потому что их мало!!! А там, где живут собственно греки-критяне, вышеназванное правило выполняется неукоснительно. А еще у нас говорят о каком-то там кризисе в Греции, огромных долгах, «обнищании народных масс». На самом деле, как они «работали по-гречески», так и работают – вот что.А вот это ворота в стене, окружающей столицу Крита Ираклион! Впечатляют, не правда ли?Ну, а те, кто не работает… проводят время в кафе. Впечатление такое, кстати, что там проводят время все население острова. Сидят с чашечкой кофе или бокалом вина и… дремлют (те, кто постарше), общаются (те, кто, немного моложе), и обсуждают футбол (молодые). Сидят и мужчины, и женщины. Прямо на улице. В Париже тоже так, и в Праге, и в Майсене… но там в этих уличных кафешках сидят в основном иностранцы. Приобщаются, так сказать, к традициям. Здесь – сидят местные.Еще одни ворота в этой стене. Толщина ее 6-8 метров. В некоторых местах рядом с ней лежат каменные ядра, которыми в нее стреляли. Так вот они как слону дробина!К русским относятся очень хорошо. Один местный сказал, что он коммунист, и в подтверждение показал красную татуировку в виде звезды и серпа с молотом на левом запястье. Сказал, что любит Че Гевару, любит СССР, любит русских, и вдруг почему-то запел «Бандера Роса» – Аванти пополо, алла рискосса… Моя дочь подхватила и… получила товар с большой скидкой! Так что перед поездкой есть смысл вспомнить репертуар старых революционных песен. Вдруг вы тоже встретите этого дяденьку, а узнать его сможете по татуировке на левой руке!Церквушки на Крите по большей части вот такие. И на них висят государственные флаги. Интересно, а на наших церквях они тоже когда-нибудь появятся?Как отдыхать? Кому как нравится, конечно, особенно, если у вас «все включено», но помните – здесь в отличие от той же Испании, набор «с собой» («пикник») вместо обеда не предусмотрен. Пропал ваш обед из-за того, что вы на него опоздали – это ваши трудности! В любом случае постарайтесь взять машину и ездить на ней. Тогда это будет самое восхитительное приключение в вашей жизни. Это и езда по высокогорному серпантину среди оливковых рощ, и виды, один прекраснее другого. А затем вы сможете спуститься к маленькой уютной бухточке с чистейшим белым песком, где никого кроме вас нет и… купаться хоть в чем мать родила и просто напросто забыть о цивилизации.А вот эта машина, на которой моя дочь объехала, ну, не весь Крит, это преувеличение, но значительную его часть, как на севере, так и на юге. Удобно ездить на таких.Прокат авто – малолитражки, конечно, а именно на таких машинах ездят на Крите все местные и большинство из туристов (если вы увидите большущий и дорогой автомобиль, в 99% случаев за рулем его будет русский, причем не самый богатый!) – стоит 30-35 евро в сутки, но это со страховкой по полному разряду. Но без бензина. А он на острове дорогой – 1,5 евро. Поэтому любовь к малолитражкам здесь понятна. Что до местных фермеров, то они ездят на небольших японских грузовичках. На двухместном открытом авто моей дочери на Крите встретился только лишь… негр из США, у которого ей с мужем пришлось спрашивать дорогу в горах! Ни один грек такую бы машину на прокат не взял даже под угрозой расстрела. Автомобиль на прокат вам дадут только если у вас права старше четырех лет. Дадут и в том случае, если ваш водительский стаж меньше. Но уже без страховки. От слова «совсем». Так что подумайте о своих возможностях. С другой стороны, и бояться особенно не надо. Ведь Крит – это остров, где никто никуда не торопится. То есть на хайвее вы можете запросто встретить авто с местными жителями, плетущееся со скоростью 40 км/ч. Скорость 60 км/ч - это уже быстрая езда. А со скоростью 90 км/ч ездят только одни «ненормальные русские». О том, что «они (то есть мы) ездят не так» осведомлены все греки и общение с такими бесшабашными людьми в пунктах проката доставляет им истинное удовольствие. «Ну, вот теперь и выпить будет нельзя!» – было высказано некоторое сожаление при оформлении проката. И получен ответ: «Почему нельзя? Небольшую рюмочку коньяка можно!» Такие вот на Крите… «правила на дорогах».Улицы в Ираклионе вот такие, хотя и не все. Я не люблю «туристические фото» с потными телами на пляже и фотографии типа – «я и куст», «я и кусок старого дома» (много лица и совсем мало дома, можно было и не ехать никуда, чтобы снять угол дома с облупившейся каменной кладкой!), но в данном случае этот мужчина стоит здесь для масштаба. Роста в нем 1.80 м.Есть и еще одно важное обстоятельство. Мы привыкли ездить по знакам. Там знаков на дорогах практически нет. То есть, конечно, есть, но очень мало. Поэтому заблудиться и «свернуть не туда» легче легкого. Поэтому ездить надо или по карте автомобильных дорог, или по навигатору. Иначе… иначе будете просто плутать! И нет никакой гарантии, что вам тоже встретится англоговорящий негр, который пленится вашей попутчицей – блондинкой в широкополой соломенной шляпе, темных очках и платье-растопырочке в ананасах.Но если вы не водитель, расстраиваться тоже не стоит. На Крите действует отличное автобусное сообщение. Только в Ираклионе три автовокзала, с которых можно добраться в любую точку острова. А вот по городу еще и ездят двухэтажные английские туристические автобусы. Сел, заплатил 16 евро, и тебя провезут по всему городу и весь его покажут. Причем особенно интересно посмотреть на… огромную крепостную стену Ираклиона, которая окружает город со всех сторон. В ее стенных нишах обустроены маленькие музейчики, да и вообще само по себе это что-то… Также легко и добраться до развалин Кносского дворца. Место это – красивейшее! Каменные россыпи на фоне сосен и гор, синеющих вдали. Если все то же самое здесь было во времена минойцев, то неудивительно, что они жили здесь целые тысячелетия и даже у ахейцев не поднялась рука разрушать этот дворец. Понятно, что дворец – новодел (его фотографий здесь нет, поскольку все они давались в предыдущих материалах). Понятно, что в его маленьких комнатах, освещающихся сверху световыми колодцами, висят лишь копии древних фресок, да еще и дорисованные в тех местах, где они не сохранились. И в ЮНЕСКО греков за все это ругают. Но… зато здесь ты словно переносишься в «то время», а заглядывая в подземелье, постоянно ожидаешь, что оттуда выскочит страшный Минотавр.Потом можно погулять по самому городу. Посмотреть на венецианские фонтаны (работают до сих пор!), старинные церкви и рядом с ними мечети, поблуждать по очень узким улицам. Кстати, при этом можно еще и аппетит нагулять. Потому, что запахи из-за стен этих средневековых домов доносятся еще те. Кухня критян – очень пряная, острая и… дорогая. Вы можете позавтракать в кафе за 3-5 евро, но если пожелаете выбрать что-нибудь местное, мусаку, например, то одно блюдо вам обойдет уже в 10-12 евро, а вот настоящий свежайший омар (живого принесут и покажут, как он шевелит клешнями, потом отнесут на кухню!), обложенный на блюде всякой снедью – уже в 80! Так что на Крите отдых может быть и очень даже бюджетным, много дешевле, чем на нашем юге включая перелет (!!!), так и очень дорогим.Находки там на каждом шагу. Идешь, идешь – и тут тебе на фоне дома из литого бетона стоит вот этот венецианский фонтан и работает!Очень интересной услугой является «путешествие на яхте». Яхты разные и операторы, завлекая на них туристов, рассказывают примерно так: «Наша яхта сегодня по 35 евро, а вот та – завтра по 25. Но зачем вам завтра, когда можно сегодня!» В принципе можно и за 25… тогда вашу «компанию» в 5-6 человек покатают в открытом море, отвезут на шикарный пляж в уединенную бухту искупаться, а еще накормят восхитительным, тут же приготовленным мясом, свежайшими фруктами, и напоят из большого котла со льдом местной ракией – пей не хочу. Европейцы-туристы – те требуют минеральную водичку, мол, «еще не вечер», ну, а наши так те сразу к котлу – что нам день, что ночь, разница невелика!А вот это просто гора, покрытая кустарником… Просто Крит и все тут!Так что это тоже развлечение (помимо всех прочих!) и очень даже приятное, вот только в качку после всех этих дегустаций лучше всего не попадать. Кстати, на Кипре очень вкусный мед. И вот что интересно: в Абхазии у нас тоже встречаются везде объявления: «горный мед», «горный мед», но вот ульев почему-то нигде не видно. На Крите, особенно когда ты едешь в горах, ульи стоят на каждом шагу.Кстати, привозить с Крита в качестве памятных сувениров ну просто нечего. Конечно, всякого «античного дерьма» там хватает, но все такое аляповатое… б-р-р! Есть хорошее мыло на оливковом масле, есть хороший шоколад (на оливковом масле – шутка!), есть коньяк «Метакса» (кому нравится), есть ракия и анисовая водка (это вообще… кому о-о-чень нравится!), есть оливковое масло. А так – все!А еще тут на каждом шагу стоят оливковые деревья, подарок Афины Паллады. И правило тут такое: оливковое масло в туристической зоне не покупать! Если у вас машина, то поезжайте куда-нибудь в горы, подальше, в деревню и там покупайте сразу канистру литров на пять не меньше. Вот это и будет самое настоящее критское оливковое масло и самая лучшая память об острове Крит. Пожалуй, это и все!