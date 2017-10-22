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Войны на автопилоте
Подумайте, если вам это угодно, над двумя неоспоримыми фактами. Первый: США сегодня на более или менее постоянной основе участвуют в военных действиях не в одной далекой стране, а по крайней мере в семи. Второй: огромному большинству американцев на это плевать.
И ведь не скажешь, что плевать потому, что нам ничего об этих войнах неизвестно. Да, власти умалчивают определенные аспекты военных операций или оглашают лишь те детали, которые они считают удобными для себя. Но информация о том, что и где делают ВС США, предоставляется с готовностью, пусть даже ее в последние месяцы затмевает поток президентских твитов. Для тех, кому это интересно, вот пресс-релизы, выпущенные Центральным командованием США лишь за одну недавнюю неделю.
19 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ (запрещено в РФ. – С. Д.) в Сирии и Ираке;
20 сентября(http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
Силы безопасности Ирака начинают наступление на Хавиджу (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...);
21 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
22 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
23 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
Операция «Непоколебимая решимость» – потери (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...);
25 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
26 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке.
С тех пор как США начали войну с террором, были излиты океаны пресс-релизов. И это только для затравки. Чтобы обновлять различные текущие боевые кампании США, генералы, адмиралы и высокопоставленные чиновники Минобороны регулярно выступают с показаниями перед комитетами конгресса или проводят брифинги для прессы. Почти прямо с поля боя журналисты предлагают новости, которые дополняют в деталях что-то, о потерях гражданского населения например, что власти предпочитают не раскрывать. Авторы редакционных статей и «эксперты», оплаченные телеканалами и кабельными новостными шоу, включая кучу отставных военных офицеров, дают свой анализ. За ними следуют книги и документальные фильмы, которые предлагают более широкий взгляд на вещи.
Но ведь в чем дело. Ничего из этого не имеет никакого значения.
Так же, как транспортные пробки или телефонные разговоры с автоответчиками, война подпадает под ту категорию вещей, которую американцы могут не приветствовать, но с которой они свыклись. В Америке XXI века война не является чем-то особенным.
В свою бытность министром обороны в 60-х годах Роберт Макнанамара однажды высказался в том духе, что «величайшим вкладом» вьетнамской войны могла бы стать возможность для США «вести войну без необходимости возбуждать гнев в обществе». Спустя полвека его мечты сбылись.
Почему сегодня американцы проявляют так мало интереса к тем войнам, которые ведутся от их имени? Почему нам нет до этого дела?
На этот вопрос ответа нет.
Но я постараюсь. Вот восемь различных, но друг друга усиливающих объяснений, изложенных в порядке с ослепительно очевидных до более или менее спекулятивных.
Американцы не обращают внимания на текущие американские войны потому, что:
1. Уровень американских потерь низок. Используя своих ставленников-боевиков и подрядчиков-наемников, сильно полагаясь на авиацию, управляющие американскими войнами контролировали уровень потерь. За весь 2017 год, например, в Афганистане погибли 11 американских солдат – примерно столько же, сколько от огнестрельного оружия погибают в Чикаго в среднем за неделю (https://www.dnainfo.com/chicago/2017-chicago-murders). Между тем в Афганистане, Ираке и других странах, где США участвуют в боевых действиях непосредственно или опосредованно, гибнут и получают увечья множество людей, которые американцами не являются. Количество иракских гражданских лиц, погибших в этом году, оценивается более чем в 12 тысяч человек (https://www.iraqbodycount.org/database/). Но эти потери для США не имеют никакого политического значения. Они не учитываются, поскольку не мешают вести военные операции.
2. Подлинные издержки Вашингтона от войн подсчитать невозможно. В своей знаменитой речи* президент Эйзенхауэр сказал: «Каждая произведенная пушка, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая запущенная ракета означают в конечном счете хищение у тех, кто недоедает и голодает, кто мерзнет и не одет». Доллары, израсходованные на вооружения, настаивал Эйзенхауэр, напрямую переводятся в непостроенные школы, больницы, дома, автострады и энергостанции. «Это вовсе не образ жизни в каком-либо смысле слова, – продолжал он. – Человечество висит на железном кресте». Более чем за шесть десятилетий американцы привыкли находиться на этом железном кресте. На самом деле многие видят в этом благо, источник корпоративных прибылей, рабочих мест и, конечно, взносов в избирательные кампании. Поэтому они и отводят глаза от наших нескончаемых войн. Доллары, израсходованные на наши конфликты после 11 сентября, в конце концов будут исчисляться многими триллионами (http://watson.brown.edu/costsofwar/). Представьте себе, если бы эти суммы были инвестированы в устаревающую инфраструктуру (https://www.infrastructurereportcard.org/) страны. Но только не рассчитывайте на то, что такую логическую связь будут отмечать руководители конгресса и другие политики.
3. По вопросам, связанным с войной, американские граждане «ушли в отказ». Американцы уже определили свое обязательство «поддерживать войска» в самых непосредственных формах при том понимании, что вышеуказанная поддержка не связана ни с какими жертвами с их стороны. Члены конгресса поощряют эту гражданскую апатию, одновременно изолируя себя от какой-либо ответственности. Практически граждане и их представители в Вашингтоне согласны в одном: «поддерживать войска» – значит перекладывать ответственность на плечи Верховного главнокомандующего. Но при этом американцы не задаются вопросом о том, имеет ли хоть малейший смысл то, что делают войска. Попивая пиво, мы аплодируем тем, кто носит военную форму, и шикаем на тех, кто отказывается участвовать в обязательных патриотических ритуалах. Чего мы не делаем, так это не требуем того, что хоть отдаленно напоминало бы подлинную ответственность.
4. Терроризм раздувают все больше. Притом что международный терроризм – нетривиальная проблема (и не была таковой десятилетиями до 11 сентября), он по важности даже близко не стоял с тем, что можно было бы назвать экзистенциальной угрозой для США. В самом деле, другие угрозы, например климатические изменения, представляют собой значительно большую угрозу для благополучия американцев. Вы озабочены угрозой безопасности ваших детей и внуков? Так опиодная эпидемия представляет собой безгранично большую угрозу, чем «исламский радикализм». Но когда под ярлыком «война с террором» продают набор товаров, необходимый для того, чтобы «сохранить безопасность Америки», то простых граждан легко убедить в необходимости разбрасывания по всему исламскому миру американских вооруженных сил и осуществления бомбардировок тех, кого назначили злодеями. Ставить это под вопрос все равно, что сомневаться в том, что Бог передал Моисею Скрижали Завета.
5. Болтовня вытесняет суть. Когда дело доходит до внешней политики, американский публичный дискурс становится пустым, безжизненным и бездумно повторяющимся. Уильям Сэфайр из New York Times однажды охарактеризовал американскую политическую риторику как БЛОГ (Братство Людей и Отцовство Бога). А спросите любого политика – республиканца или демократа – о роли США в мире и вы получите ЕСДПРСД (Единственная СверхДержава с Правом Распространять Свободу и Демократию). Вводятся такие термины, как «лидерство» и «незаменимая», а также предупреждения об опасности «изоляционизма» и «умиротворения» с намеками на «Мюнхенский сговор». Занявшему такую претенциозно-напыщенную позу нет нужды чересчур глубоко копаться в подлинных причинах и целях американских войн – прошлых или нынешних. Нет нужды оценивать вероятность сколь-нибудь успешного завершения текущих войн. Фанатизм вытеснил мысль.
6. Кроме того, мы ведь так заняты. Рассматривайте это в качестве следствия пункта № 5. Даже если на американской политической арене и присутствуют фигуры типа Уильяма Фулбрайта**, предупреждавшего об опасности милитаризации американской политики, то американцы неспособны их воспринимать. Как оказалось, ответ на требования Информационного Века не способствует глубоким размышлениям. Мы живем в такую эру (так нам говорят), когда иметь безумно огромное число задач стало своего рода долгом, а перегруженный график – обязанностью. Диапазон нашего внимания сужается, а с ним и временной горизонт. Проблемы, которые мы решаем, возникли всего несколько часов или минут назад. И забываются спустя такое же время. Они будут заслонены другими, которые целиком и сразу поглотят наше внимание. В результате все меньшее число американцев – тех, кто не рыскает судорожно по фейсбуку или твиттеру, располагают временем или склонностью задаваться такими вопросами: «Когда закончится война в Афганистане?», «Почему она длится 16 лет?», «Почему «лучшие в истории вооруженные силы» никак не могут победить?», «Можно ли упаковать серьезный ответ на серьезный вопрос в 140 знаков или 30 телесекунд?». Не хватает 140 знаков и 30 телесекунд? Тогда ты тугодум. Ну что ж, тугодум, тогда не жди, что кто-то обратит внимание на то, что ты скажешь.
7. Да и вообще следующий президент нас спасет. С регулярными интервалами американцы предаются фантазиям о том, что если мы поместим в Белый дом правильного человека, то все будет хорошо. На эти ожидания быстро откликаются честолюбивые политики.
Кандидаты в президенты борются изо всех сил, чтобы выделиться на фоне своих конкурентов, но все они так или иначе предлагают сбросить груз старых ошибок – Снова Сделать Америку Великой. А президенты оказываются вовсе не божествами, а порочными смертными. Они игнорируют исторический послужной список страны и ее обещания – только что данные и уже нарушенные. А американцы – прежде всего журналисты – притворяются, что воспринимают все это всерьез. Избирательные кампании становятся все продолжительнее, все дороже и все менее содержательными. Можно было бы подумать, что избрание Дональда Трампа приведет к снижению ожиданий того, что президенты все исправят. Вместо этого – особенно в антитрамповском лагере – стремление избавиться от самого Трампа (Сговор! Коррупция! Воспрепятствование правосудию! Импичмент!) стало объединяющим императивом. Никому и дела нет до восстановления баланса власти, о чем когда-то заботились отцы-основатели. Горькая ирония заключается в том, что когда-то Трамп критиковал нескончаемые войны, а сейчас полностью отдал их на откуп генералам, у которых нет и малейших идей относительно того, как эти войны остановить.
8. Наши «культурные и прогрессивные» вооруженные силы получили иммунитет от критики. Еще в 90-х годах военный истеблишмент США принадлежал к дегенератам. Кто может забыть все эти споры о геях в вооруженных силах во времена Билла Клинтона? Все давно позади. В «культурном» отношении вооруженные силы сдвинулись влево. Сегодня ВС США из кожи лезут вон, чтобы натянуть маску толерантности и преданности идеям равенства в вопросах расы, пола и половых отношений. Поэтому когда президент Трамп твитом объявил о несогласии с присутствием трансгендеров в армейских рядах, руководители видов и родов вооруженных сил вежливо, но твердо не согласились со своим Верховным главнокомандующим. Готовность военных «впитывать разнообразие» помогает им изолировать себя от критики. Проще говоря, те критики, которые ранее могли бы распять военных за их неспособность привести нынешние войны к успешному завершению, просто не «открывают огонь». Выпуск курсантов женского пола из учебки рейнджеров или допуск женщин к управлению боевыми действиями морской пехоты компенсирует неумение вооруженных сил побеждать.
Коллективное безразличие к войне стало эмблемой современной Америки. Но не ждите, что ваш сосед или редакторы New York Times из-за этого потеряют сон. Ведь даже для того, чтобы замечать это безразличие, требуется, чтобы им – и нам – это было небезразлично.
*Выдержки из речи Д. Эйзенхауэра «Шанс для мира» 16 апреля 1953 года, перевод С. Духанова
**Джеймс Уильям Фулбрайт (англ. James William Fulbright; 9 апреля 1905 – 9 февраля 1995) – американский сенатор. Основатель программы Фулбрайта. В 1942 году был избран в конгресс США. В 1944-м стал сенатором. В 1949-м – член Комитета сената по международным отношениям. С 1959 по 1974 год был председателем данной комиссии. Голосовал за ввод войск во Вьетнам
Автор: Сергей Духанов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/node/39392
Подумайте, если вам это угодно, над двумя неоспоримыми фактами. Первый: США сегодня на более или менее постоянной основе участвуют в военных действиях не в одной далекой стране, а по крайней мере в семи. Второй: огромному большинству американцев на это плевать.
И ведь не скажешь, что плевать потому, что нам ничего об этих войнах неизвестно. Да, власти умалчивают определенные аспекты военных операций или оглашают лишь те детали, которые они считают удобными для себя. Но информация о том, что и где делают ВС США, предоставляется с готовностью, пусть даже ее в последние месяцы затмевает поток президентских твитов. Для тех, кому это интересно, вот пресс-релизы, выпущенные Центральным командованием США лишь за одну недавнюю неделю.
19 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ (запрещено в РФ. – С. Д.) в Сирии и Ираке;
20 сентября(http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
Силы безопасности Ирака начинают наступление на Хавиджу (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...);
21 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
22 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
23 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
Операция «Непоколебимая решимость» – потери (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...);
25 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке;
26 сентября (http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1...): Продолжено нанесение авиаударов против террористов ИГ в Сирии и Ираке.
С тех пор как США начали войну с террором, были излиты океаны пресс-релизов. И это только для затравки. Чтобы обновлять различные текущие боевые кампании США, генералы, адмиралы и высокопоставленные чиновники Минобороны регулярно выступают с показаниями перед комитетами конгресса или проводят брифинги для прессы. Почти прямо с поля боя журналисты предлагают новости, которые дополняют в деталях что-то, о потерях гражданского населения например, что власти предпочитают не раскрывать. Авторы редакционных статей и «эксперты», оплаченные телеканалами и кабельными новостными шоу, включая кучу отставных военных офицеров, дают свой анализ. За ними следуют книги и документальные фильмы, которые предлагают более широкий взгляд на вещи.
Но ведь в чем дело. Ничего из этого не имеет никакого значения.
Так же, как транспортные пробки или телефонные разговоры с автоответчиками, война подпадает под ту категорию вещей, которую американцы могут не приветствовать, но с которой они свыклись. В Америке XXI века война не является чем-то особенным.
В свою бытность министром обороны в 60-х годах Роберт Макнанамара однажды высказался в том духе, что «величайшим вкладом» вьетнамской войны могла бы стать возможность для США «вести войну без необходимости возбуждать гнев в обществе». Спустя полвека его мечты сбылись.
Почему сегодня американцы проявляют так мало интереса к тем войнам, которые ведутся от их имени? Почему нам нет до этого дела?
На этот вопрос ответа нет.
Но я постараюсь. Вот восемь различных, но друг друга усиливающих объяснений, изложенных в порядке с ослепительно очевидных до более или менее спекулятивных.
Американцы не обращают внимания на текущие американские войны потому, что:
1. Уровень американских потерь низок. Используя своих ставленников-боевиков и подрядчиков-наемников, сильно полагаясь на авиацию, управляющие американскими войнами контролировали уровень потерь. За весь 2017 год, например, в Афганистане погибли 11 американских солдат – примерно столько же, сколько от огнестрельного оружия погибают в Чикаго в среднем за неделю (https://www.dnainfo.com/chicago/2017-chicago-murders). Между тем в Афганистане, Ираке и других странах, где США участвуют в боевых действиях непосредственно или опосредованно, гибнут и получают увечья множество людей, которые американцами не являются. Количество иракских гражданских лиц, погибших в этом году, оценивается более чем в 12 тысяч человек (https://www.iraqbodycount.org/database/). Но эти потери для США не имеют никакого политического значения. Они не учитываются, поскольку не мешают вести военные операции.
2. Подлинные издержки Вашингтона от войн подсчитать невозможно. В своей знаменитой речи* президент Эйзенхауэр сказал: «Каждая произведенная пушка, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая запущенная ракета означают в конечном счете хищение у тех, кто недоедает и голодает, кто мерзнет и не одет». Доллары, израсходованные на вооружения, настаивал Эйзенхауэр, напрямую переводятся в непостроенные школы, больницы, дома, автострады и энергостанции. «Это вовсе не образ жизни в каком-либо смысле слова, – продолжал он. – Человечество висит на железном кресте». Более чем за шесть десятилетий американцы привыкли находиться на этом железном кресте. На самом деле многие видят в этом благо, источник корпоративных прибылей, рабочих мест и, конечно, взносов в избирательные кампании. Поэтому они и отводят глаза от наших нескончаемых войн. Доллары, израсходованные на наши конфликты после 11 сентября, в конце концов будут исчисляться многими триллионами (http://watson.brown.edu/costsofwar/). Представьте себе, если бы эти суммы были инвестированы в устаревающую инфраструктуру (https://www.infrastructurereportcard.org/) страны. Но только не рассчитывайте на то, что такую логическую связь будут отмечать руководители конгресса и другие политики.
3. По вопросам, связанным с войной, американские граждане «ушли в отказ». Американцы уже определили свое обязательство «поддерживать войска» в самых непосредственных формах при том понимании, что вышеуказанная поддержка не связана ни с какими жертвами с их стороны. Члены конгресса поощряют эту гражданскую апатию, одновременно изолируя себя от какой-либо ответственности. Практически граждане и их представители в Вашингтоне согласны в одном: «поддерживать войска» – значит перекладывать ответственность на плечи Верховного главнокомандующего. Но при этом американцы не задаются вопросом о том, имеет ли хоть малейший смысл то, что делают войска. Попивая пиво, мы аплодируем тем, кто носит военную форму, и шикаем на тех, кто отказывается участвовать в обязательных патриотических ритуалах. Чего мы не делаем, так это не требуем того, что хоть отдаленно напоминало бы подлинную ответственность.
4. Терроризм раздувают все больше. Притом что международный терроризм – нетривиальная проблема (и не была таковой десятилетиями до 11 сентября), он по важности даже близко не стоял с тем, что можно было бы назвать экзистенциальной угрозой для США. В самом деле, другие угрозы, например климатические изменения, представляют собой значительно большую угрозу для благополучия американцев. Вы озабочены угрозой безопасности ваших детей и внуков? Так опиодная эпидемия представляет собой безгранично большую угрозу, чем «исламский радикализм». Но когда под ярлыком «война с террором» продают набор товаров, необходимый для того, чтобы «сохранить безопасность Америки», то простых граждан легко убедить в необходимости разбрасывания по всему исламскому миру американских вооруженных сил и осуществления бомбардировок тех, кого назначили злодеями. Ставить это под вопрос все равно, что сомневаться в том, что Бог передал Моисею Скрижали Завета.
5. Болтовня вытесняет суть. Когда дело доходит до внешней политики, американский публичный дискурс становится пустым, безжизненным и бездумно повторяющимся. Уильям Сэфайр из New York Times однажды охарактеризовал американскую политическую риторику как БЛОГ (Братство Людей и Отцовство Бога). А спросите любого политика – республиканца или демократа – о роли США в мире и вы получите ЕСДПРСД (Единственная СверхДержава с Правом Распространять Свободу и Демократию). Вводятся такие термины, как «лидерство» и «незаменимая», а также предупреждения об опасности «изоляционизма» и «умиротворения» с намеками на «Мюнхенский сговор». Занявшему такую претенциозно-напыщенную позу нет нужды чересчур глубоко копаться в подлинных причинах и целях американских войн – прошлых или нынешних. Нет нужды оценивать вероятность сколь-нибудь успешного завершения текущих войн. Фанатизм вытеснил мысль.
6. Кроме того, мы ведь так заняты. Рассматривайте это в качестве следствия пункта № 5. Даже если на американской политической арене и присутствуют фигуры типа Уильяма Фулбрайта**, предупреждавшего об опасности милитаризации американской политики, то американцы неспособны их воспринимать. Как оказалось, ответ на требования Информационного Века не способствует глубоким размышлениям. Мы живем в такую эру (так нам говорят), когда иметь безумно огромное число задач стало своего рода долгом, а перегруженный график – обязанностью. Диапазон нашего внимания сужается, а с ним и временной горизонт. Проблемы, которые мы решаем, возникли всего несколько часов или минут назад. И забываются спустя такое же время. Они будут заслонены другими, которые целиком и сразу поглотят наше внимание. В результате все меньшее число американцев – тех, кто не рыскает судорожно по фейсбуку или твиттеру, располагают временем или склонностью задаваться такими вопросами: «Когда закончится война в Афганистане?», «Почему она длится 16 лет?», «Почему «лучшие в истории вооруженные силы» никак не могут победить?», «Можно ли упаковать серьезный ответ на серьезный вопрос в 140 знаков или 30 телесекунд?». Не хватает 140 знаков и 30 телесекунд? Тогда ты тугодум. Ну что ж, тугодум, тогда не жди, что кто-то обратит внимание на то, что ты скажешь.
7. Да и вообще следующий президент нас спасет. С регулярными интервалами американцы предаются фантазиям о том, что если мы поместим в Белый дом правильного человека, то все будет хорошо. На эти ожидания быстро откликаются честолюбивые политики.
Кандидаты в президенты борются изо всех сил, чтобы выделиться на фоне своих конкурентов, но все они так или иначе предлагают сбросить груз старых ошибок – Снова Сделать Америку Великой. А президенты оказываются вовсе не божествами, а порочными смертными. Они игнорируют исторический послужной список страны и ее обещания – только что данные и уже нарушенные. А американцы – прежде всего журналисты – притворяются, что воспринимают все это всерьез. Избирательные кампании становятся все продолжительнее, все дороже и все менее содержательными. Можно было бы подумать, что избрание Дональда Трампа приведет к снижению ожиданий того, что президенты все исправят. Вместо этого – особенно в антитрамповском лагере – стремление избавиться от самого Трампа (Сговор! Коррупция! Воспрепятствование правосудию! Импичмент!) стало объединяющим императивом. Никому и дела нет до восстановления баланса власти, о чем когда-то заботились отцы-основатели. Горькая ирония заключается в том, что когда-то Трамп критиковал нескончаемые войны, а сейчас полностью отдал их на откуп генералам, у которых нет и малейших идей относительно того, как эти войны остановить.
8. Наши «культурные и прогрессивные» вооруженные силы получили иммунитет от критики. Еще в 90-х годах военный истеблишмент США принадлежал к дегенератам. Кто может забыть все эти споры о геях в вооруженных силах во времена Билла Клинтона? Все давно позади. В «культурном» отношении вооруженные силы сдвинулись влево. Сегодня ВС США из кожи лезут вон, чтобы натянуть маску толерантности и преданности идеям равенства в вопросах расы, пола и половых отношений. Поэтому когда президент Трамп твитом объявил о несогласии с присутствием трансгендеров в армейских рядах, руководители видов и родов вооруженных сил вежливо, но твердо не согласились со своим Верховным главнокомандующим. Готовность военных «впитывать разнообразие» помогает им изолировать себя от критики. Проще говоря, те критики, которые ранее могли бы распять военных за их неспособность привести нынешние войны к успешному завершению, просто не «открывают огонь». Выпуск курсантов женского пола из учебки рейнджеров или допуск женщин к управлению боевыми действиями морской пехоты компенсирует неумение вооруженных сил побеждать.
Коллективное безразличие к войне стало эмблемой современной Америки. Но не ждите, что ваш сосед или редакторы New York Times из-за этого потеряют сон. Ведь даже для того, чтобы замечать это безразличие, требуется, чтобы им – и нам – это было небезразлично.
*Выдержки из речи Д. Эйзенхауэра «Шанс для мира» 16 апреля 1953 года, перевод С. Духанова
**Джеймс Уильям Фулбрайт (англ. James William Fulbright; 9 апреля 1905 – 9 февраля 1995) – американский сенатор. Основатель программы Фулбрайта. В 1942 году был избран в конгресс США. В 1944-м стал сенатором. В 1949-м – член Комитета сената по международным отношениям. С 1959 по 1974 год был председателем данной комиссии. Голосовал за ввод войск во Вьетнам
Автор: Сергей ДухановПервоисточник: https://vpk-news.ru/node/39392
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