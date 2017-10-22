Штурм в голове

«Столица» запрещенного в России «Исламского государства» – Ракка скоро падет, анонсировали западные СМИ. Якобы ведущие штурм курдские силы уже предложили руководству псевдохалифата «освободить жилплощадь». Журналисты даже озвучили маршруты, по которым террористы и их семьи могут покинуть Ракку.Столь щедрое предложение курдов связано, по мнению аналитиков, со скорым завершением операции и нежеланием нести лишние потери – вроде как время ИГ истекло. Между тем ситуация в районе Ракки не столь радужная, как представляют иностранные журналисты. Бои в городе продолжаются, ИГ сдаваться не спешит. Возникает вопрос: а кроме курдов взятие Ракки уже никого не интересует?С самого начала штурма Ракки в западных СМИ то и дело появляются вбросы – неоднократно сообщалось о скором падении ИГ, о полном освобождении почти всего города. Конечно, зарубежных журналистов можно обвинить в некой информационной войне, поскольку на фоне побед правительственных сирийских сил американская коалиция тоже должна что-то показать.Но все гораздо проще. Операция в Ракке проводится с серьезными информационными ограничениями, журналисты в район боев не допускаются. В исключительных случаях американское командование проводит малочисленные и весьма короткие пресс-туры. Поэтому информационный вакуум заполняют курдские отряды. Их представители очень любят делать громкие заявления. А американцы вроде как в тени.С чем связана такая секретность? Никакой конспирологии, ответ достаточно прост. Пентагон бросил в бой свою секретную армию. В штурме Ракки активно задействованы военнослужащие объединенного командования специальных операций – JSOC (Joint special operation command). С 2001 года JSOC совершило головокружительный взлет, став тайной армией, основной ударной силой правительства США на стратегическом уровне. Потому вся деятельность командования максимально засекречена.JSOC появилось на свет после провала американской операции по освобождению дипломатов в Тегеране, которые были захвачены иранцами и долгое время удерживались в заложниках. Официальной задачей стало проведение антитеррористических операций за пределами территории США. Согласно доктринальным документам Пентагона АТО – это кратковременные штурмовые действия. Используя такой подход, под антитеррористическую можно подогнать любую специальную операцию.Расцвет командования пришелся на 2000-е, когда бойцы JSOC участвовали в операциях против талибов, охотились на лидеров «Аль-Каиды». Именно они ликвидировали Абу Мусаба аз-Заркави, Усаму бен Ладена и еще несколько десятков лидеров террористических организаций. В начале 2016 года президент Барак Обама фактически превратил JSOC в новую американскую спецслужбу. Теперь командование замыкается только на президента и министра обороны. Его задача – поиск и физическая ликвидация людей, угрожающих интересам США.В настоящее время в состав командования входят отряд «Дельта», 6-я команда «тюленей» (официальное название DEVGRU, Deviation Group – исследовательская группа), а также 24-я тактическая эскадрилья ВВС США.Также командованию оперативно подчиняется 75-й полк «рейнджеров». Ранее они входили в состав командования специальных операций армии США. В распоряжение JSOC их передавали на время и только под конкретную задачу. Но в настоящее время ситуация поменялась. Теперь 75-й полк – часть, подчиненная командованию JSOC. Похожая ситуация и со 160-м авиационным полком специальных операций. Он входит в состав армии США, но его первый батальон подчиняется JSOC.«Рейнджеры», «Дельта» и DEVGRU хорошо известны широкой общественности. Но помимо них, в структуре JSOC есть воинские части с куда большим уровнем секретности. Тактическая группа, в миру именуемая «Оранжевая» (TF Orange), занимается агентурной разведкой. «Оранжевые» создают агентурные сети и ведут скрытное наблюдение. Однако точное название подразделения неизвестно до сих пор. Эскадрилья Е формально входит в состав «Дельты». Это авиационное подразделение, использующее только гражданские самолеты с гражданскими же опознавательными знаками. Однако все машины проходят специальную доработку. Задача подразделения – скрытная доставка и эвакуация групп специальных операций, ведение разведки, а также нанесение ударов. Схожие задачи выполняет 427-я эскадрилья ВВС США. Правда, она в отличие от эскадрильи Е использует специально модифицированные самолеты из авиапарка ВВС США.Части и подразделения JSOC уже давно задействованы в Сирии и Ираке. В частности, в 2015 году бойцы «Дельты» освобождали курдских заложников, которых удерживало ИГ. В ходе операции погиб сержант Джошуа Веллер. С того времени в самопровозглашенном Сирийском Курдистане (Рожаве) постоянно базировались подразделения JSOC. При этом американские спецы не стремились афишировать свое присутствие, проводя операции в активном взаимодействии с пешмерга. По некоторым данным, именно бойцы JSOC занимались подготовкой неких контртеррористических отрядов курдов.Но ситуация резко поменялась весной нынешнего года, когда началась подготовка к штурму Ракки. В частности, в марте на кадрах из Рожавы засветились военнослужащие «Дельты» или, возможно, DEVGRU, действовавшие на бронетранспортерах «Страйкер». Какие задачи должны были решать американские спецназовцы, тогда было не совсем понятно.Однако спустя некоторое время на территорию Сирии выдвинулись подразделения 3-го батальона 75-го полка «рейнджеров». Судя по информации, которая появилась в американских СМИ, до развертывания в Сирии «рейнджеры» прошли дополнительную подготовку, оттачивая ночные штурмовые действия в городских условиях. Работали по схеме: небольшое подразделение «рейнджеров» подходит к объекту и, используя приборы ночного видения, тепловизоры и бесшумное оружие, осуществляет дерзкий захват здания. После этого бойцы закрепляются и ждут подхода своих сил.Затем на территории Рожавы стали появляться неизвестные самолеты, которые не несли опознавательных знаков ВВС США, а в СМИ появилась утечка, что в Сирийском Курдистане развернуты некие американские спецподразделения. Можно было бы предположить, что речь идет о засветившейся ранее «Дельте», но скорее всего неназванные «спецы» – военнослужащие тактической группы «Оранжевая», а работавшие с ними самолеты принадлежали эскадрилье Е. По всей видимости, Рожава стала базой для проведения с ее территории разведывательных операций.Первые бои отрядов пешмерга показали, что их боевая ценность низка. Взять с ходу плотину у города Табка курдам не удалось. Поэтому задача легла на «рейнджеров». Дамба была взята десантом, с воздуха бойцов 75-го полка поддерживали штурмовые вертолеты. После оперативной паузы американские военные таким же маневром отбили у ИГ в районе Табки аэродром. Следует отметить, что штурмовые действия и захват объектов – типовая боевая задача для «рейнджеров». Поэтому нет ничего удивительного, что с задачей они справились быстро.Уже после окончания боев стало известно, что в районе Табки применялись интересные модели вертолетов. Это так называемые маленькие птички, ударные АН-6 и транспортные МН-6. Они стоят на вооружении 1-го батальона 160-го полка специальных операций и используются для поддержки операций JSOC. Появились сообщения об использовании в Сирии американским спецназом вертолетов МН-Х. Это стелс-вертолеты, которые были задействованы при ликвидации Усамы бен Ладена. Ныне же бойцы «Дельты» провели с их помощью ряд неназванных операций, предположительно в районе Ракки.Аэродром в Табке стал передовой базой для освобождения «столицы» ИГ. В разное время на его стоянках были замечены не только транспортные С-130, но и их спецназовские варианты – МН-130, конвертопланы CV-22 Osprey и другие машины, обеспечивающие операции JSOC.Но по какой-то причине американские «рейнджеры» не стали главной ударной силой при штурме Раки, миссию полностью возложили на курдские отряды, поддерживаемые американской авиацией. Чуть позже в Сирии засветились артиллерийские подразделения корпуса морской пехоты США.Возможно, причиной отказа от использования «рейнджеров» стала недостаточная боеспособность курдских отрядов. Самый критический момент ночных штурмовых действий – подход резервов к занятому объекту. Хорошим примером может служить недавняя операция азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Тогда спецназ успешно занял армянские позиции, но подход пехоты сорвали подразделениями НКР. В результате спецназ был зажат и вынужден с боями отходить, и вышли не все. Кадры с несколькими полностью уничтоженными азербайджанскими группами специального назначения стали достоянием широкой общественности.Между тем на спутниковых фотоснимках района Ракки были замечены легкие двухмоторные транспортники CN-235. Можно предположить, что эти машины используются для доставки вооружения курдам. Но есть один нюанс: несколько CN-235 стоят на вооружении ВВС США. И это достаточно непростые машины, принадлежащие 427-й эскадрилье.Транспортники прошли серьезную модернизацию, на них появились средства радиотехнической разведки и сложные оптикоэлектронные системы. Задача «прокачанных» CN-235 – наблюдение за радио- и сотовой связью, локализация источников передачи и наблюдение в режиме реального времени. Оптико-электронная система этих машин состоит из нескольких камер высокого разрешения, объединенных в единый блок и позволяющих контролировать площадь в десятки квадратных километров. Так что информацией о противнике коалиция обладает скорее всего в полном объеме. Но почему, несмотря на то, что Пентагон привлек к операции лучшие спецподразделения, штурм Ракки серьезно затянулся?Конечно, можно понять нежелание американского военно-политического руководства рисковать отборными частями. Для удачного штурма «столицы» ИГ курдами Пентагон предоставил все возможности: в самом городе «оранжевые» создали агентурные сети, разведку в масштабе реального времени ведут высокотехнологичные платформы, к штурму привлечены лучшие спецподразделения США. Но все эти усилия останавливает одно – низкая боеспособность курдских формирований.