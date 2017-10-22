21:04 22 октября

Министерство путей разобщения



Все более сложная военно-политическая ситуация в сопредельном с Россией зарубежье повышает актуальность железнодорожных проектов на Кавказе, в Нижнем Поволжье, на Северо-Западе, в Сибири. Потребность и без того высока в связи с экономическим развитием территорий и межрегиональных хозяйственных связей. Но большинство таких проектов, разработанных еще в конце 40-х – начале 70-х, по-прежнему откладывается на неопределенный срок. Недавно эта участь снова постигла Северный широтный ход, или Заполярный транссиб.

Излишне доказывать стратегическую значимость стальных магистралей и портово-железнодорожных коридоров для укрепления обороноспособности страны и соответственно обеспечения ее военно-политической безопасности. Но транспортная система России по-прежнему полна существенных изъянов. Стоит вспомнить хотя бы некоторые законсервированные проекты.


Значение Приарктического региона страны в обеспечении экономической и военной безопасности России трудно переоценить. Не говоря уже о колоссальной ресурсной базе этого региона. Тем не менее сооружение Заполярного транссиба уже который год переносится.
«Параметры Северного широтного хода (СШХ) рассмотрят во второй половине октября на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам железнодорожного транспорта», – заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. А вице-президент Союза строителей железных дорог Алексей Степаненко пояснил: «Проект достаточно проработан, он уже на пороге старта. Теперь дело за правительством, которое должно определить конфигурацию концессионного соглашения» (проект планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства).

Это строительство началось в 2014-м, продолжалось, хотя и с перерывами, в 2015-м. А затем было фактически остановлено, в основном по финансовым причинам. Притом что СШХ, строившийся еще в конце 40-х – начале 50-х, уже тогда квалифицировался как сухопутное дополнение Севморпути. И если СМП, включая его портовую инфраструктуру и эксплуатационную, то есть судовую базу, возрождается с начала 2000-х, то СШХ – увы...

Речь идет о 800-километровой магистрали Чум – Салехард – Надым – Южный Ямал (Бованенково) – Уренгой – Коротчаево с веткой к СПГ-порту Саббета (Западный Ямал) и выходом в перспективе (плюс 350–400 км) на Игарку и далее к Норильску. Совокупная инвестиционная емкость основного проекта СШХ (Чум – Коротчаево) – свыше 600 миллиардов рублей, грузопоток на третий-четвертый годы эксплуатации оценивается минимум в 30 миллионов тонн.

Заполярный транссиб строился, в том числе к Игарке – Норильску, с 1947-го, но был директивно заморожен уже в начале апреля 1953-го. Хотя, подчеркнем, еще на рубеже 40–50-х эксперты предвидели военно-стратегическое значение магистрали, как и недостаточное транспортное обеспечение развития не только северной Сибири и Дальнего Востока, но и их связки с другими регионами страны.

Востребованность данной артерии обусловлена реализацией крупного СПГ-проекта на Ямале и, повторимся, ростом перевозок по Севморпути. Сдача в эксплуатацию маршрута Чум – Коротчаево, по последним данным РЖД и Минэкономразвития РФ, планируется не позже 2023 года. Если и этот срок не будет перенесен...

Подвешенный мост

Еще в 60-х – начале 70-х были разработаны проекты трансазовских паромных сообщений Ростовской области (Таганрог, Азов) и Краснодарского края (Ейск, Приморско-Ахтарск) с Крымом. Этого требовало прогнозируемое уже в тот период сгущение грузо- и пассажиропотоков в районе Тамань – Керчь, обусловленное развитием железнодорожных маршрутов к полуострову через Кубань. Но под давлением руководства Украинской ССР эти проекты были отвергнуты.



Сегодня они еще более актуальны, ввиду предстоящего, притом резкого увеличения трафика в направлении Крымского моста и перегруженности Новороссийского портово-железнодорожного узла. А ведь это цитадель Черноморского флота. И транспортные закупорки здесь чреваты не только экономическими последствиями.

Столь же значимый проект – транскрымская железнодорожная магистраль Симферополь – Белогорск – Владиславовка (130 км), позволяющая почти наполовину сократить маршрут от Керчи и Феодосии до Евпатории и Севастополя в сравнении с действующим кружным путем через Джанкой. Это строительство было запланировано на 1949–1952 годы и начато в 1950-м. Но вскоре проект под надуманными предлогами остановили.

Вероятно, намеренно, ибо транскрымская железная дорога была нацелена на развитие экономических связей российского Крыма (через Керчь) с Краснодарским, Ростовским и другими регионами РСФСР. Но политико-экономическая и правовая почва для включения Крыма в УССР и изменения его границ начала готовиться почти сразу после смерти Сталина («Подпольные любители Крыма»).

Сооружение магистрали, неоднократно предлагавшееся российскими экспертами, власти Украинской ССР отвергали. В 2014-м реализация проекта была запланирована на 2015–2017 годы, но затем перенесена якобы по финансовым причинам на период до 2030-го. Хотя именно данная артерия позволит предотвратить закупорки при входе-выходе на восточном участке Крымского моста и одновременно повысит пропускную способность всей портово-железнодорожной системы полуострова. Не говоря уже о том, что эта магистраль чрезвычайно актуальна для оперативного взаимодействия между Севастопольской базой и другими объектами Черноморского флота в регионе. Но если мост вступит в действие в ближайшие год-два, то транскрымская железная дорога – в лучшем случае к 2030-му...

Бездорожье в приграничье

Не менее актуальными по экономическим и геополитическим причинам остаются проекты единой железнодорожной сети на Северном Кавказе и по его дополнительной «связке» с Поволжьем, Центрально-Европейской частью РФ и с Закавказьем. Это проекты Новороссийск – Туапсе, Южная Адыгея (Хаджох) – Сочи, азовский порт Ачуево – Славянск-на-Кубани, Сальск – Дивное (Ростовская область – северное Ставрополье), Черкесск – Карачаевск – Сухум, Алагир – Цхинвал, Элиста – Астрахань, Буденновск – Кизляр. Но точные сроки реализации этих проектов, впервые разработанных еще в первой половине 50-х – середине 70-х, официально пока не объявлены.

Напомним еще раз, что Нижнее Поволжье с Северным Кавказом – приграничные территории. Стало быть, развитая железнодорожно-портовая сеть в этих краях и наличие взаимосвязанных выходов в другие регионы РФ – двуединая задача стратегического порядка.

Но по-прежнему железнодорожные пути на Сочи и Туапсе – исключительно через Краснодар/Хадыженск, а это лишние 150 километров. Что в свою очередь усугубляет пробки на входе-выходе Туапсинского порта. Проблема почти на 100 процентов решается при наличии железной дороги Майкоп – Хаджох – Сочи. Если точнее, примыкающий к границе РФ с Абхазией южный сектор нашего Причерноморья связан с остальными регионами страны только прибрежной стальной магистралью Туапсе – Сочи – Сухум, все более перегруженной на ее российском участке. До сих пор в консервации перегон Новороссийск – Туапсе, пуск которого обеспечил бы прямое железнодорожное сообщение, подчеркнем, вдоль всего Черноморского побережья РФ и связь с военно-политическим союзником – Абхазией. Вряд ли нужно доказывать значимость такого пути и в геостратегическом плане.

Примечательно: по оценкам многих военных руководителей Белого движения, захват грузинскими войсками Сочи, Красной Поляны и Туапсе в 1918–1919 годах, как и поражение Добровольческой армии в Причерноморье в 1919-м – начале 1920-го, не в последнюю очередь был обусловлен тем, что не было возможности оперативной переброски войск между Туапсе и Новороссийском из-за отсутствия прямой железнодорожной линии. Те же изъяны значились в нацистских военных планах (1941–1942) как фактор, благоприятствующий захвату вермахтом Туапсе, Новороссийска, побережья между ними и вторжения в Грузию (через Абхазию) вдоль побережья. Положение спас героизм защитников этого района.

Не менее проблемная ситуация со связью приграничных Нижнего Поволжья с Северным Кавказом. Здесь пока два варианта: сориентированный на Причерноморье сверхдальний маршрут через Ростов-на-Дону и железнодорожный от Астрахани к Дербенту (далее – в Азербайджан) вдоль берега Каспия. Но, во-первых, эти магистрали не состыкованы друг с другом, а во-вторых, при такой конфигурации обширные территории Северного Кавказа лишены дополнительных, притом кратчайших выходов и в Поволжье, и к Каспийскому морю, и в Центрально-Европейский регион страны.

Данные вопросы включались в повестку дня опять-таки еще в начале 50-х и позже, но решения всякий раз откладывались. Точнее, речь идет о железнодорожных проектах Элиста – Астрахань, Буденновск (северо-восток Ставрополья) – Кизляр (прикаспийский район Дагестана), Сальск – Дивное (соединяет Ростовскую область со Ставропольем и Калмыкией). Но эти проекты остаются на бумаге.

То же и с восстановлением железной дороги Псков – Гдов (125 км) вдоль побережья Чудского озера. Выходящая на Санкт-Петербург (по действующей линии из Гдова), она имеет важное стратегическое значение в связи с расположенными невдалеке границами РФ с членами НАТО Латвией и Эстонией. Вдобавок социально-экономическое развитие сопредельных обширных районов Псковской и Ленинградской областей впрямую связано с той же магистралью. Но и этот проект пока без движения. А ведь дорога работала с 1915-го и даже в войну. Нацисты ее полностью уничтожили в 1944-м, а проекты начала 50-х и позже по ее восстановлению поныне не реализованы.

Геостратегические и социально-экономические факторы тесно взаимосвязаны в железнодорожно-портовой системе страны. В советский период они были, можно сказать, на втором плане, ибо большинство означенных регионов не являлись приграничными. Но с 1991-го геополитическая конфигурация кардинально изменилась. Потому устранение изъянов на путях сообщения не может откладываться на отдаленную перспективу.
Автор: Алексей Чичкин
Первоисточник: https://vpk-news.ru/node/39384


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Комментарии 23

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  1. Улан Вчера, 15:21
    А говорят Сталин был плохим экономистом и не обладал стратегическим мышлением.
    Это нынешние ему в подметки не годятся. Тут на одном из форумов один...наверное из жертв ЕГЭ доказывал что деньги не на что тратить, значит покупать американские долговые обязательства - правильно.
    Таких нужно заставлять принудительно такие статьи читать.
    Улан
    1. д^Амир Вчера, 15:59
      Читать??? учить!!!!! но....
      разработанных еще в конце 40-х – начале 70-х

      без учета вечной мерзлоты... и теперь это выглядит вот так:

      еще посмотреть можно здесь:
      http://lostcity.info/asia/print:page,1,178-myortv
      aya-doroga-urengoj-igarka.html
      д^Амир
      1. Улан Вчера, 16:39
        Учить конечно.Фото, ну конечно вечная мерзлота создает дополнительные трудности, но они преодолимы. Ну а каждая железная дорога требует, постоянного обслуживания, содержания и модернизации. Заброшенные в средней полосе, выглядят не лучше.
        Улан
        1. д^Амир Вчера, 16:53
          абсолютно с Вами согласен... и относительно недавно это подтверждено.... построили же дорогу не так давно...
          д^Амир
    2. Проксима Сегодня, 16:15
      Цитата: Улан
      Таких нужно заставлять принудительно такие статьи читать.

      Заставлять принудительно махать кайлом в Солнечном Магадане - вот это, самый раз.
      Проксима
      1. Strategia Сегодня, 20:02
        Зачем в Магадане? На строительстве СШХ!
        Strategia
    3. NIKNN Сегодня, 16:29
      Цитата: Улан
      аких нужно заставлять принудительно такие статьи читать

      Таким нужно зарплату в американских долговых обязательствах выдавать...
      NIKNN
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:00
        РЖД-притча во языцех...удивлён,что давненько под следствие никто не загремел...но...всему своё время, видимо,не наворовали на "критическую сумму".
        Дедкастарый
        1. NIKNN Сегодня, 17:01
          Цитата: Дедкастарый
          видимо,не наворовали на "критическую сумму".

          Копилка разбивают когда она полная, а так нет смысла вещь портить...
          NIKNN
    4. антивирус Сегодня, 19:16
      с восстановлением железной дороги Псков – Гдов (125 км) вдоль побережья Чудского озера. Выходящая на Санкт-Петербург (по действующей линии из Гдова), она имеет важное стратегическое значение в связи с расположенными невдалеке границами РФ с членами НАТО Латвией и Эстонией
      -- ВСЕ Ж\Д ЛИНИИ ИМЕЮТ ПЕРСПЕКТИВУ ПРИ ОКУПАЕМОСТИ ОТ КОЛ-ВА ПЕРЕВОЗОК, А ОНИ - ОТ КОЛ-ВА НАСЕЛЕНИЯ,
      сейчас надо ввести ????? акцизы на презервативы "????? и через 30 лет будет что и кого возить. --------------низкая плотность населения РФ приводит к созданию "кластеров- резерваций" по зап европейскому образцу , с их логистикой, БЕЗ УЧЕТА НАШИХ ИНТЕРЕСОВ( и расстояний).
      своим умом жить не получается, пока(?)
      антивирус
  2. Proton Вчера, 15:52
    Широка страна моя родная
    Много в ней лесов,подей и рек.
    Я другой такой страны не знаю...без дорог уже который век laughing
    Proton
  3. parusnik Вчера, 15:58
    Парадокс, из Краснодара до Астрахани можно долететь самолетом с пересадкой или поездом так же..Как то было совещание отделов предприятия...учитывая вышесказанное, добирались на своем автобусе, типа автопробег Темрюк-Новороссийск-Астрахань...и обратно..
    parusnik
  4. zav Вчера, 16:14
    Я тоже когда был маленький рисовал на карте красные линии новых жд дорог. И линий этих было значительно больше, чем сейчас перечислил автор. Но потом узнал, что все затраты народного хозяйства должны быть экономически обоснованы. Понятно, что когда впрягается военная политика то плевать на экономику. Но пока никакой спешки нет. Второй нюанс: будут служить дороги для индустриализации или для экспорта невосполнимых сырьевых ресурсов - это две большие разницы. Много ли производств можно нанизать на ветку Северного широтного хода? Если не считать обслуживающие экспортную составляющую, то вообще ни одного.
    zav
    1. слава1974 Сегодня, 18:26
      все затраты народного хозяйства должны быть экономически обоснованы.

      Абсолютно согласен с вами. дороги ради дорог никому не нужны. Тем более есть возможность развивать транспортные артерии на новых технологиях: струнный транспорт, монорельс и т.д.
      Вот если сделают струнную дорогу вдоль СМП, это да.
      слава1974
    2. ЗВО Сегодня, 19:09
      Цитата: zav
      Много ли производств можно нанизать на ветку Северного широтного хода? Если не считать обслуживающие экспортную составляющую, то вообще ни одного.


      Все правильно. Ни одного.
      Ибо в условиях 9-10 месячной зимы - ни одно производство не будет рентабельным.
      Ни одно.
      В принципе.
      А тех. кто кидает лозунги, надо отправить в НУР (кстати, Коротчаево, это микрорайон НУРа по административному делению, хоть и в 70 км от НУРа)
      дать им по 150 тысяч рублей - и пусть развиваются как индивидуальные предприятия. Да поймут специфику севера.
      ЗВО
  5. samarin1969 Сегодня, 15:16
    Этим летом Крымские "КЖД" отказались от строительства ветки Симферополь-Керчь, а зря...Трафик такой, что "Таврида" вряд ли решит все проблемы...Да и причина отказа странная: "Чтобы не осложнять жизнь станции Джанкой".
    Причины "скромности" ж/д строительства РФ вполне понятны. ..."Геостратегические интересы" элиты РФ они далеко, "туда" не идут поезда, "туда" летают.
    samarin1969
  6. Нормаль ок Сегодня, 16:14
    Если послушать таких экспертов, то вроде как срочно необходимо выполнять их рекомендации. Причём эксперты из разных областей требуют одного и того же, - срочно вложить деньги в их область. И любое противное мнение воспринимают как предательство и происки врагов. Только вот проблема в том, что бюджет не резиновый. Если вложить деньги во все указанные только в этой статье ЖД, то пенсии и зарплаты бюджетникам нужно отменять вообще. Как и развитие перспективных вооружений и т.д. Вот и балансирует правительство между тем, что нужно сделать и что возможно. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
    Нормаль ок
  7. Ураган70 Сегодня, 16:37
    Дорогу до Норильска к 2030 планировали... Но... Одни(федеральные власти) планировали довести начатое до конца, другие(норильские никельки) кричали, что в Норильске нужен вахтовый метод... Зачем к вахтовикам дорогу по мерзлоте, да по болотам тянуть? Зачем в правительстве Хлопонин ошивается? Его норильские горняки наверно еще вспоминают крепким русским словом... Так же и во всем остальном... Пока компания темноглазых владельцев НГМК НН, ковырялась в недрах Руси-матушки, про дым Никелевого завода они говорили- фигня, ну заплатим Канаде и проч. штрафы за экологию, кроты еще нароют, как начались разговоры о возвращении НорНикеля государству- моментом закрыли завод, он же старый, он же дымит!!! Тут вот еще про восстановление военного аэродрома заговорили! Надо же прикрывать и промрайон и арктическую группировку... Дело благое, может и с жел.дорогой сдвинется дело! Воздухом всяко дороже, хотя и с ледоколами можно... Но по железке все равно дешевле!
    Ураган70
  8. maw Сегодня, 18:36
    Экономически было "обосновано" только строительство ударными темпами Якунинской "фазенды", которая чуть-чуть больше шести соток. wink
    maw
  9. антивирус Сегодня, 18:49
    Столь же значимый проект – транскрымская железнодорожная магистраль Симферополь – Белогорск – Владиславовка (130 км), позволяющая почти наполовину сократить маршрут от Керчи и Феодосии до Евпатории и Севастополя в сравнении с действующим кружным путем через Джанкой.
    -ДЛЯ ЭТО И МОСТ В ЮЖ ЧАСТИ ТАМАНИ СТРОЯТ-ОСВОБОДИТЬ ПРИЧАЛЫ КЕРЧИ ДЛЯ ПАРОМОВ ИЗ РАЙОНА ДОНА
    антивирус
  10. polkovnik manuch Сегодня, 20:02
    Что поделать , "эффективные менеджеры" все еще рулят экономическим блоком правительства !
    polkovnik manuch
  11. максим1987 Сегодня, 20:08
    Цитата: Нормаль ок
    Если послушать таких экспертов, то вроде как срочно необходимо выполнять их рекомендации. Причём эксперты из разных областей требуют одного и того же, - срочно вложить деньги в их область. И любое противное мнение воспринимают как предательство и происки врагов. Только вот проблема в том, что бюджет не резиновый. Если вложить деньги во все указанные только в этой статье ЖД, то пенсии и зарплаты бюджетникам нужно отменять вообще. Как и развитие перспективных вооружений и т.д. Вот и балансирует правительство между тем, что нужно сделать и что возможно. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.


    может просто до 2030 не принимать олимпиады и прочие развлекаловки
    максим1987
  12. Роман 11 Сегодня, 20:27
    Вот на Сахалин мост планируют. Зачем? Японию дразнить?

    Деньги ресурс ограниченный и вместо тупых проектов лучше делом заняться. Думается недостающие ж/д ветки хотя прагматичны, но также не сильно повысят эффективность. Нам нужен хорошо развитый торговый порт в Чёрном море, для снижения издержек на экспорт, чтобы удобнее демпинговать и конкурировать на международных рынках. На вскидку в районе Тамани такой порт будет к месту.

    Нам не нужны ж/д сети широко разбросанные по территориям, мы всё равно их не загрузим, в Европе широкоразветвлённая сеть, потому что не такая площадь. Нам нужны магистральные сети, чтобы их удобно и экономично было содержать.

    У нас экономика не подпадает не под одну модель, ни кейсианцев, ни других. У нас, из-за наших пространств и оазисным скоплением людей уникальная модель. Например налогообложение действует по пропорциональному принципу НДФЛ 13%..... но это нонсенс. Это западный подход, прогрессивная, регрессивная шкала.

    Должен быть территориальный налог, т.е. более суровые места проживания, но и налоги небольшие. Есть стимул? Конечно. Вот олигархи прячутся в оффшорах, ну какой смысл, если их капитал приносит пользу Виргинским островам? Создайте у нас 1-2 блуждающие оффшора, например на фиксированную сумму от 1 ярда зелени до ...... зато денежные наши мешки будут более спокойными. Блуждающие - действующие на какое-то время. Зато как благоустроить посёлки можно на ДВ, например остров Шумшу, Курилы, представляете какой золотой остров станет под 1-2% годовых? И олигархам будет приятно. Ради эксперемента?

    И ещё, помимо портового проекта нам нужен транзитный транспортный коридор соединив Китай с Европой, можно построить испытательный стенд 1-2 тыс.км. или если угодно - транспортный конвеер. В Японии разгоняют высокоскоростные поезда на магнитной подушке до 500-700 км/ч. Эти транспортные конвееры будут скорее всего крытыми, т.к. скорость запредельная. Конечно нужно время и деньги, но это лучше чем Сахалинский мост. Если стенд будет успешным - это будет экономическим переворотом, поскольку этот путь навяжет конкуренцию морской торговле между Азией и Европой, а в перспективе Америке, сократив время транспортировки товаров по морю. В случае успеха также можно ожидать помощи в строительстве со стороны китайских экспортёров, а в перспективе японских. В общем есть над чем задуматься, главное мобильные платформы должны быть лёгкими (алюминий, прочные композиты, что-то ещё?) и скоростными, разгоняясь на км 500 и более. И конечно проходить в глухих местах, без станций, только ремонтные ответвления для аварийных составов. Такой набросок.
    Роман 11
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