Гражданский выбор офицера

Вторая гражданская война станет следствием успешного государственного переворота, осуществленного либеральной фрондой – она же «пятая колонна» западных и транснациональных элит в России. Далее – либо гибель страны, либо ее возрождение на неосоциалистической основе.Случись такая война, Россию ждут огромные жертвы – от миллиона человек при благоприятном развитии событий до десятков миллионов при оккупации иностранными войсками. Оптимистический сценарий предполагает своевременную консолидацию реальной патриотической оппозиции и других здоровых сил общества в группировку «новых красных» при условии политической зрелости и мужества офицерского корпуса ВС РФ, в частности его центральных звеньев управления, чтобы противостоять попыткам оказавшихся у власти либералов разрушить армию, прежде всего СЯС.В гражданской войне только две силы способны спасти Отечество – реальные патриоты и офицеры ВС РФ, спецслужб, правоохранительных органов. Но действовать придется в чрезвычайных условиях и весьма неординарными способами. Могут существенно поменяться представления о своих и чужих. Решения придется принимать и осуществлять в чрезвычайно короткие сроки. И готовиться к этому необходимо уже сегодня. Патриотическое сообщество составит политическую основу, здоровая часть офицерского корпуса, других военнослужащих и сотрудников ВС РФ, ФСБ и МВД – силовую компоненту «новых красных», которая и будет определять исход гражданской войны («Минин и Пожарский снова в строю»).Стоит уточнить понятие «патриоты России». Сегодня в российских СМИ под оппозицией понимается сообщество либерально ориентированных людей, мечтающих вернуться в ельцинские времена. Это те, кто в последние годы отлучен от «кормушки», а ранее был во власти и в 90-е годы громил нашу экономику, называя ее уничтожение рыночными преобразованиями и присваивая под лозунгом приватизации общенародное достояние. Именно «реформаторы» призывали в октябре 1993-го расстреливать Верховный Совет РФ в ходе антиконституционного вооруженного переворота. В ту страшную для нашей страны пору под оппозицией понимались совсем другие силы – стремившиеся не допустить развала государства и экономики. Их представителей либералы-разрушители окрестили «красно-коричневыми». Сегодня активность коммунистов и патриотов заметно снизилась в результате длительного жесткого преследования наиболее активных лидеров. Деятельность этой оппозиции целенаправленно замалчивается, хотя она поддерживает действия нашего президента как во многом отвечающие ее политическим задачам. Но влияние патриотов на общество при закреплении наметившихся тенденций будет расти.Роль реальной патриотической оппозиции в сохранении страны хорошо видна на примере Украины. Суть произошедшего там в следующем. Либерально-западническая группировка в интересах свержения Януковича была вынуждена привлечь к протестному движению широкие массы населения, которые в значительной степени стали выступать не только против правящего клана, а против всего олигархата. В результате удержать контроль над протестующими лидеры «цветной революции» не смогли. А умеренные патриоты и левые оказались неспособны к руководству массами ни в организационном, ни в идеологическом отношении. В итоге стали доминировать отстроенные группировки нацистов, объединившиеся в «Правый сектор». В дальнейшем они сомкнулись с наиболее агрессивной частью украинского олигархата, что и привело к возникновению предпосылок для установления классической нацистской диктатуры. Будь реальные патриоты сильнее и организованнее, страна смогла бы встать на путь возрождения и за прошедшие три года заметно улучшить экономическое положение.Патриотическая оппозиция России сегодня разобщена: часть стала группой поддержки власти, другая ушла в тотальное отрицание всего, превратившись в секту, кто-то пытается действовать самостоятельно, сосредоточившись на частных вопросах. В целом эта группировка не обладает достаточным потенциалом, чтобы заметно влиять на политические процессы.Либеральная фронда неизмеримо мощнее как в материальном и административном отношении, так и в информационном. Одного у них нет – приемлемой идеологии. Либеральная идея в России полностью себя дискредитировала. Приходится прикрываться патриотической и даже социалистической фразеологией, искать формальных союзников среди «красно-коричневых». Но потенциал либералов позволяет им эффективно раскачивать лодку российского общества.Патриотическая оппозиция должна заявить и показать себя жестким оппонентом этой группировки. Такая позиция важна и в морально-психологическом отношении – «новые красные» не будут ответственны за «цветную революцию» и развязывание гражданской войны. При этом надо помнить, что именно либералы заинтересованы в скорейшем инициировании в нашей стране и того, и другого.Организационная слабость и разобщенность патриотов определяют в качестве первоочередных задач создание дееспособных структур, отработку управления, переход на плановые принципы, позволяющие перехватывать у противника инициативу. Ветеранские союзы военнослужащих, казачьи формирования в силу особой подготовки их членов способны делать это наиболее эффективно. Многие из них имеют развитую региональную сеть, хорошую материальную базу и большую численность. Однако действуя самостоятельно, решая частные задачи в отрыве от других, они не добьются значимых результатов, а тем паче заметного влияния на ситуацию. Возникает настоятельная необходимость в едином фронте организаций ветеранов ВС, спецслужб и правоохранительных органов, «оборонщиков», который мог бы обладать еще и политической субъектностью.Другой важнейшей сферой деятельности патриотической оппозиции должна стать пропаганда. В Интернете множество сайтов нужной направленности. Значительно число газет и журналов. Это достаточный, если грамотно использовать, потенциал политического влияния.Особо остановимся на целевой аудитории. Сегодня активисты обрабатывают в информационной среде своих же единомышленников. Это бессмысленное занятие, к тому же дополнительная «накачка» ни к чему хорошему не приведет. Надо работать с широкими слоями населения. И помнить, что военные, сотрудники силовых структур не противники патриотов, а главные союзники в противостоянии «цветной революции». Сегодня эта среда в основном деполитизирована, люди сосредоточены на выполнении служебных обязанностей. А в самих ведомствах много идейных либералов, особенно в высших слоях управленческого аппарата, хватает и коррупционеров разных мастей. Однако большинство – порядочные люди и уже сегодня они ведут реальную борьбу с той же «пятой колонной», но их возможности на этом фронте минимальны вследствие законодательных ограничений.Либералам выгодно столкнуть патриотов в форме и вышедших на митинг. Но с началом «цветной революции» именно правоохранители и спецслужбы первыми вступят в бой с разрушителями страны – вспомним украинский «Беркут» и вильнюсский ОМОН. И силовикам потребуется мощная моральная поддержка. Истинные патриоты России, организуя массовые мероприятия, обязаны принимать максимум мер, чтобы не допустить нарушения законности и тем более столкновения с сотрудниками МВД и Росгвардии. Выступления должны иметь целью не экзальтацию собравшихся, а разъяснение ситуации в стране, показ истинных врагов, готовящих «цветную революцию» и гражданскую войну, обоснование роли патриотов и военных, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов в деле сохранения страны.В идеологическом вакууме, царящем в России, важна исключительно просветительская работа. Нынешний либеральный курс продемонстрировал полную бесперспективность. У власти отсутствует сколько-нибудь дееспособная модель перспективного социального строительства. Поэтому выработка и предъявление обществу научно обоснованной концепции будущего, оптимизированного под обеспечение максимальной эффективности жизнедеятельности и социальной справедливости в условиях 6-го технологического уклада, дадут патриотической оппозиции преимущество. И это ключевое условие завоевания политического доминирования.Особое внимание должно быть обращено на молодежь, ибо, как показывает опыт Украины, именно она при грамотной пропаганде становится главным разрушительным инструментом. Акцент – на выбор, который предстоит сделать. Или оставаться бесправными и нищими слугами олигархов, их сынков и дочек без каких-либо перспектив на лучшую долю. Или быть гражданами сильного и справедливого государства, где успех определяется личными заслугами, а не родственными или клановыми связями, иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу.Для ослабления межнациональной напряженности важно подчеркивать, что враг молодого человека не таджик с метлой, а «реформатор», присвоивший общенародное достояние, высокопоставленный коррупционер и поддерживающие его политиканы вне зависимости от их происхождения. Для противодействия либеральному реваншу эффективно так называемое информационное авангардирование. То есть выставление требований, на которые власть пока не готова идти, но может согласиться в ближайшее время в силу объективной необходимости. При этом позитивные шаги правительства должны получать поддержку в патриотических СМИ. Это будет способствовать формированию представления об объективности «новых красных».Офицерский корпус, сотрудники силовых структур находятся на государственной и военной службе и в соответствии с российским законодательством не могут иметь отношения к политическим партиям и движениям. Это правильно: приказы командования должны выполняться без поправок на личные пристрастия, иначе безопасность страны обеспечена не будет. Особенно четкие действия потребуются в условиях внутренней нестабильности. Однако ситуация коренным образом изменится в случае победы «цветной революции» и тем более начинающейся гражданской войны. Возникшая в результате госпереворота власть будет незаконной, даже если либеральная фронда обставит это дело как добровольную передачу полномочий ее ставленникам. Одновременно появятся альтернативные политические центры, претендующие на руководство страной. В их числе будет и консолидированная реальная патриотическая оппозиция – «новые красные». В сложившейся ситуации офицеры, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов окажутся перед выбором: пойти за какой-либо политической группировкой, включившись в борьбу (подчиниться захватившей власть хунте будет не более законным, чем взять сторону патриотической оппозиции), или залечь на дно, отказаться от участия в событиях. Второй вариант кажется весьма сомнительным и крайне опасным. Подготовленный офицер или иной военный – ценный ресурс в политической борьбе, поэтому противоборствующие стороны будут стремиться перетянуть этих людей к себе. А при отказе высок риск расправы, так что выбор неизбежен. Но людям этой категории, безусловно, умным и прозорливым, следует обращать особое внимание на суть программ, помнить историю политических идей и лидеров. В частности, чем закончилось внедрение свободного рынка и встраивание нашей страны в мировое сообщество, на чьем наследстве уже более четверти века держится Россия, что позволило совершить невозможное в 30-е годы – полную индустриализацию, без которой вряд ли была бы добыта Победа в Великой Отечественной войне. Полезно сопоставить успехи советской власти за 26 лет – с 1924 по 1950-й и либеральной – с 1991 по 2017-й.Однако мало сделать правильный политический выбор. Главным предназначением офицера после захвата власти либеральной хунтой будет принятие всех доступных ему мер для сохранения целостности и дееспособности ВС РФ, прежде всего СЯС. Есть пример Югославии, Ирака, Сирии и других, подвергшихся западной агрессии, продемонстрировавший всем, что бывает со странами, обладающими недостаточным военным потенциалом для защиты. При этом первыми, кто будет уничтожаться оккупантами, станут именно офицеры. Американцы сделали соответствующие выводы из того, что после разгрома Ирака основу национального сопротивления составили именно уцелевшие военные из армии Саддама Хусейна.