Рожденная гвардейской

С началом Великой Отечественной войны руководящие инстанции органов и войск НКВД оказались заваленными рапортами с требованием о направлении в Действующую армию. Люди горели желанием сражаться с гитлеровцами на фронтах, а не нести службу в тыловых структурах.В июне 1942 года Наркомат внутренних дел выделил кадры на формирование десяти стрелковых дивизий. На каждое из соединений предоставлялось по 500 человек командно-начальствующего и до 1000 – младшего начальствующего и рядового состава. Однако поток рапортов от сотрудников органов и военнослужащих НКВД не ослабевал. И высшее руководство наркомата направило в Кремль предложение сформировать «армию войск НКВД СССР в составе шести стрелковых дивизий общей численностью 70 тыс. человек».Государственный комитет обороны СССР незамедлительно откликнулся на эту патриотическую инициативу и 14 октября 1942 года издал совершенно секретное Постановление за № 2411сс «О формировании армии войск НКВД». В этом историческом документе за подписью Сталина значилось, что предложение принимается. Состав армии: 6 стрелковых дивизий общей численностью 70 000 человек. При этом оговаривалось, что НКВД выделяет только 55 000 личного состава: 29 750 – пограничные и 25 250 – внутренние войска (оперативные, конвойные, по охране железных дорог и важных предприятий промышленности). Остальные 15 000 бойцов – для укомплектования артиллерии, инженерных подразделений, связи и др. – направляются Наркоматом обороны из соответствующих частей РККА.Последний пункт Постановления ГКО самый примечательный: «Армию зачислить в резерв Главного Командования и приравнять во всех отношениях к гвардейским частям». На стадии формирования ее возглавил генерал-майор Г.Ф. Тарасов – бывший пограничник, еще в 1937-м окончивший с отличием Военную академию им. Фрунзе и в 1941–1942 гг. успешно командовавший на фронте стрелковым соединением и 41-й армией. Управление армии разместили в Свердловске по адресу: ул. Малышева, дом 22. Ныне фасад здания дореволюционной постройки в память об этом примечательном событии украшает мраморная мемориальная доска.Стрелковые дивизии формировались в Хабаровске, Чите, Новосибирске, Челябинске и Ташкенте. Поэтому первоначально и назывались – Дальневосточная, Забайкальская, Сибирская, Уральская, Среднеазиатская. В январе 1943-го все пять соединений сосредоточивают в районе Свердловска.5 февраля 1943 года Ставка издает директиву за № 46052 «О включении в состав войск Красной Армии 70-й армии». В соответствии с этим документом Отдельная армия войск НКВД с 1 февраля именуется 70-й (общевойсковой) армией, а стрелковые дивизии получают нумерацию – 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская, 140-я Сибирская, 162-я Среднеазиатская и 175-я Уральская. На последнем этапе в состав армии вошло шестое по счету соединение – 181-я Сталинградская стрелковая дивизия (бывшая 10-я дивизия войск НКВД, участвовавшая в героической обороне города на Волге). К середине февраля 1943-го 70-я армия под командованием генерал-майора Тарасова перебрасывается по железной дороге на Центральный фронт генерал-полковника К.К. Рокоссовского.В конце февраля армия принимает боевое крещение в Севской наступательной операции войск фронта, завершившейся неудачей. 2 апреля армию возглавил генерал-лейтенант И.В. Галанин – профессиональный военачальник. Под его командованием армия успешно участвует в весенних наступательных боях против орловской группировки противника, а летом отличается на Курской дуге. Маршал Советского Союза Рокоссовский (https://vpk-news.ru/articles/36564) спустя годы вспоминал: «На Курской дуге вместе с другими нашими армиями успешно вела боевые действия 70-я армия, сформированная из личного состава пограничных и внутренних войск НКВД. В полосе обороны этой армии с 5 по 12 июля 1943 г. противник потерял до 20 000 солдат и офицеров, было подбито и сожжено 572 вражеских танка, из них 60 «тигров», сбито 70 самолетов. Эти факты красноречиво говорят о мужестве и отваге пограничников и воинов НКВД».После разгрома гитлеровцев на Курской дуге, дивизии 70-й армии продолжили победный путь на запад. А в конце августа 1943 года армию выводят из Центрального фронта и передают в резерв Ставки ВГК. К этому времени многие офицеры войск НКВД отзываются с фронта, потери восполняются подготовленными военнослужащими-армейцами. В составе объединения формируются стрелковые корпуса, в разное время входят – артиллерийская дивизия, несколько отдельных танковых полков, дивизионы гвардейских минометов, самоходно-артиллерийские и другие части.Впоследствии 70-я армия в боевых порядках 2-го и 1-го Белорусских фронтов успешно громила врага в Люблин-Брестской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Победу встретила в центральной Германии на рубеже Росток–Шверин–Виттенберг, на который вышла еще к 8 мая 1945 года.Любопытный факт: среди командующих армией были два бывших штабс-капитана – генерал-лейтенанты А.А. Гречкин и И.Ф. Николаев, а также прапорщик – Герой Советского Союза гвардии генерал-лейтенант А.И. Рыжов.К концу войны все шесть стрелковых соединений первоначального формирования были отмечены орденами и удостоены почетных наименований. Так, 102-я Дальневосточная становится Новгород-Северской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизией; 106-я – Забайкальско-Днепровской Краснознамённой ордена Суворова; 140-я Сибирская – Новгород-Северской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова; 162-я Среднеазиатская – тоже Новгород-Северской Краснознамённой ордена Суворова; 175-я Уральская – Уральско-Ковельской Краснознамённой ордена Кутузова; 181-я Сталинградская заслужила четыре ордена – Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова.Не менее семидесяти восьми воинов 70-й армии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.Все эти овеянные боевой славой дивизии были расформированы в 1945–1946 гг. Само полевое управление 70-й армии к октябрю 1945-го передислоцируется в Чкалов (ныне – Оренбург), где тоже расформировывается…