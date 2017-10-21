Полпред при втором фронте

Генерал-майор Иван Суслопаров, 120 лет со дня рождения которого исполняется 19 октября, перед началом Великой Отечественной удостоился грозной резолюции Сталина на одной из своих шифровок, а в конце войны подписал в Реймсе Акт о капитуляции Германии, за что был отозван в Москву.Крестьянин по происхождению, родом из вятской деревни Крутихинцы, с 1916 года служил в царской армии рядовым и младшим унтер-офицером. Участник Первой мировой войны и Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. С октября 1918-го – в Красной армии. Участвовал в Гражданской войне, в боях против Колчака и Врангеля, в ликвидации банд махновцев. С 1918 по 1932 год занимал должности помощника командира взвода, комвзвода, командира дивизиона, помкомполка по хозчасти прославленной 30-й стрелковой имени ВЦИК Иркутской дивизии.С 1933 года Иван Суслопаров учился в Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского, которую окончил в 1938-м. После недолгой службы в должности помощника начальника артиллерии Красной армии по вузам в сентябре 1939 года его перевели в Разведывательное управление РККА.Это было сложное для страны и советской военной разведки время. После прихода к власти Гитлера Сталин попытался вписать СССР в стихийно выстраивавшиеся по-новому международные отношения, предложив советский проект создания европейской системы коллективной безопасности. Однако безрезультатно.В октябре 1936 года Германия и Италия заключили соглашение о военно-политическом сотрудничестве, образовав ось Берлин – Рим. Встречаясь во время подготовки этого договора с Чиано, министром иностранных дел правительства Муссолини, Гитлер заявил, что их страны вместе победят не только большевизм, но и Запад. В ноябре 1936-го Германия подписала с Японией Антикоминтерновский пакт, годом позже к нему присоединилась Италия. Роль главного противника отводилась СССР. Обстановка в Европе и на Дальнем Востоке резко обострилась: возникли два очага потенциального вооруженного конфликта.В связи с этим Разведупр активизировал агентурную работу против участников Антикоминтерновского пакта, создавая новые резидентуры как в Германии, Италии, Японии, так и в соседних государствах. Людей требовалось все больше, причем квалифицированных, подготовленных, а не просто брошенных на невидимый фронт по призыву Родины. Вопрос о работе военной разведки вынесли на очередное заседание политбюро ЦК ВКП(б) 26 мая 1934 года. Особое внимание было обращено на ограниченность подбора агентурных работников и недостаточную их подготовку.Тяжелейший удар по Разведупру нанесла чистка 1937–1939 годов. Опытнейшие кадры были отозваны из зарубежных командировок, уволены или репрессированы, агентурная сеть фактически уничтожена не только в Германии, но и в других странах Западной Европы. Советское политическое руководство допустило неоправданную ошибку. Исправлять ее пришлось Суслопарову и другим военным атташе и советникам. Ими стали комкор Максим Пуркаев (впоследствии генерал армии), Павел Рыбалко и Василий Чуйков (будущие маршалы). Советский военный атташе Суслопаров (Маро) возглавил в сентябре 1939 года аппарат ГРУ во Франции. 4 марта 1941-го он доложил в Центр: «В этом году Германия выступит против СССР». 27 марта радировал: «Создаваемая немцами группировка войск на востоке направлена главным образом против Украины, которая должна стать продовольственной и нефтяной базой Германии». 3 апреля Маро сообщает, что количество немецких дивизий после перегруппировки в конце февраля – начале марта в оккупированной зоне Франции сократилось до 20–25, а снятые войска и авиация отправлены в основном на восток. За считаные часы до начала Великой Отечественной Суслопаров передает шифровку: «21 июня 1941 г. Как утверждает наш резидент Жильбер (известный советский разведчик Леопольд Треппер. – В. В.), которому я, разумеется, нисколько не поверил, командование вермахта закончило переброску своих войск на советскую границу и завтра, 22 июня 1941 года, они внезапно нападут на Советский Союз». На этом донесении Сталин красными чернилами начертал резолюцию: «Информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор, и накажите его».Как вспоминал позже Леопольд Треппер, в тот памятный день – 21 июня он с Лео Гроссфогелем приехал в Виши, где находилось посольство СССР. Нарушив все правила конспирации (экстремальная ситуация диктовала свои решения и поступки), они вошли в дом, где жил советский военный атташе. Генерал Суслопаров, видимо, недавно проснулся. Протирая глаза, он весьма удивился раннему и неожиданному визиту. Все понимали, что вишистская полиция следит за теми, кто осмеливается посещать советские учреждения. Он стал грубо выговаривать Трепперу, но тот, извинившись, прервал: «По моим совершенно достоверным данным, завтра, 22 июня, на рассвете гитлеровцы нападут на Советский Союз». Суслопаров попытался переубедить гостей, сказав, что они заблуждаются… «Я встречался с японским военным атташе, только что прибывшим из Берлина. Он меня заверил, что Германия не готовится к войне против СССР. На него можно положиться». Треппер не согласился с благодушием генерала и настаивал на немедленной отправке шифровки в Москву, ссылаясь на абсолютную достоверность своих сведений, до тех пор, пока тот не распорядился отправить срочное сообщение в Центр.С началом Великой Отечественной войны генерал-майор Суслопаров вернулся на Родину и получил назначение на должность начальника штаба командующего артиллерией Красной армии, затем – начальника Артиллерийских краснознаменных курсов усовершенствования офицерского состава РККА. С февраля 1943 по июнь 1944 года он на фронте – замкомандующего, затем командующий артиллерией 10-й армии Западного фронта.В июне 1944 года был представителем СССР в Контрольной комиссии Объединенных Наций в Италии. С октября 1944-го по сентябрь 1945-го – начальник военной миссии СССР во Франции. Одновременно с этим ему надлежит быть военным представителем при штабе главкома экспедиционными войсками США и Великобритании генерала Дуайта Эйзенхауэра. Выбор не случаен, Суслопаров имеет богатый опыт военно-дипломатической работы, хорошо знает Францию. На Суслопарова возложили также связь с союзниками, открывшими наконец второй фронт в Европе.Трудность заключалась в том, что Суслопаров находился в Париже, а штаб союзных войск – в Реймсе. Это городок на северо-западе Франции, в 125 километрах от столицы. Однако следить за ситуацией в штабе нужно было постоянно, именно там германские эмиссары искали пути к заключению сепаратных соглашений. В Москве предвидели возможность таких шагов…Направляя генерала Суслопарова в Париж, Ставка и Генштаб наделили его правом представлять СССР на случай капитуляции германских войск перед англо-американцами. Начальник Генерального штаба Александр Василевский сообщил о полномочиях Суслопарова французам и Дуайту Эйзенхауэру. Это был точный политический и дипломатический ход. Союзников ставили в известность о том, что для советского политического руководства не секрет тайные попытки германских представителей добиться подписания с англо-американцами соглашения о капитуляции без участия СССР. Эти сведения добыли сотрудники советской военной разведки.Генерал армии Сергей Штеменко вспоминал: «2–4 мая в ставке Деница состоялось совещание высшего военного руководства фашистской Германии. Присутствовали Дениц, Кейтель, Йодль и другие. Стоял вопрос о капитуляции перед англо-американцами и дальнейшем сопротивлении Красной армии. 5 мая завершилась полоса переговоров немецкого командования на западе относительно перемирия на ряде фронтов. Дениц распространил действие некоторых соглашений на северные районы. Обо всех переговорах и их результатах мы получали регулярные сообщения от наших миссий за границей, особенно подробные от генерала И. А. Суслопарова».Вечером 6 мая к начальнику советской военной миссии прилетел адъютант Эйзенхауэра. Он передал приглашение главкома срочно прибыть в его штаб, где планируется подписание Акта о капитуляции Германии. Иван Алексеевич доложил об этом в Центр и попросил инструкций. Разрешение на поездку в Реймс пришло сразу, но указания о порядке действий должны были поступить позже.Эйзенхауэр принял Суслопарова и, улыбаясь, сказал, что прибыл генерал Йодль с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками и воевать против СССР. «Что вы, господин генерал, на это скажете?» – спросил главком. Суслопаров тоже улыбался. Он знал, что в штабе главнокомандующего уже не первый день сидит немецкий генерал Фридебург, который так и не сумел склонить Эйзенхауэра к сепаратному соглашению. Начальник советской военной миссии ответил, что существуют обязательства, совместно принятые членами антигитлеровской коалиции, относительно безоговорочной капитуляции противника на всех фронтах, в том числе, конечно, и на восточном.Эйзенхауэр сообщил, что потребовал от Йодля полной капитуляции Германии и не примет никакой иной. Немцы вынуждены были согласиться. Затем американец просил Суслопарова передать в Москву текст капитуляции, получить одобрение и подписать его от имени СССР. Церемония, по его словам, уже назначена на 2 часа 30 минут 7 мая в помещении оперативного отдела штаба Эйзенхауэра.В полученном тут же проекте документа говорилось о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся под германским контролем. Немецкое командование обязывали отдать приказ о прекращении военных действий в 0 часов 1 минуту (по московскому времени) 9 мая. Все войска Германии должны были оставаться на занимаемых позициях. Запрещалось выводить из строя вооружение и другие боевые средства. Германское командование гарантирует исполнение всех приказов главнокомандующего союзными экспедиционными силами и советского Верховного главнокомандования.В Реймсе перевалило за полночь, время подписывать капитуляцию, но указаний из Москвы все не поступало. Положение Суслопарова было весьма сложным. Ставить свою подпись от имени Советского государства или отказаться?Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы войны» поясняет: «Суслопаров отлично понимал, что маневр гитлеровских последышей с капитуляцией только перед союзниками мог обернуться в случае какого-либо недосмотра с его стороны величайшим несчастьем. Он читал и перечитывал текст капитуляции и не нашел в нем какого-либо скрытого злого умысла. Вместе с тем перед глазами генерала вставали картины войны, где каждая минута уносила множество человеческих жизней. Начальник советской военной миссии принял решение подписать документ о капитуляции. В то же время он, обеспечивая возможность для советского правительства повлиять в случае необходимости на последующий ход событий, сделал примечание к документу. В примечании говорилось, что данный протокол о военной капитуляции не исключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного Акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное правительство».Эйзенхауэр и представители других держав при его штабе с примечанием Суслопарова согласились. В 2 часа 41 минуту 7 мая 1945 года Акт о капитуляции Германии был подписан. Эйзенхауэр поздравил Суслопарова. После уже из миссии Иван Алексеевич направил свой доклад и копию акта в Центр. А оттуда между тем пришла депеша, запрещавшая подписывать какие-либо документы.11 мая 1945 года по распоряжению маршала Жукова Суслопарова отозвали в Москву. Начальник ГРУ ГШ генерал-лейтенант Ильичев разъяснил причины решения. Во-первых, это участие при отсутствии полномочий в подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии и, во-вторых, непринятие мер по обеспечению быстрой и надежной радиосвязи между Реймсом и Москвой, что привело к несвоевременному получению запрещающей телеграммы начальника ГШ генерала армии Антонова.Суслопаров в объяснительной записке на имя НГШ отметил, что по его настоянию включили пункт о том, что акт не станет препятствием к замене его другим, более важным документом о капитуляции германских вооруженных сил. Что касается радиосвязи с Москвой, то радист-шифровальщик был оставлен в Париже из соображений безопасности. Вследствие этого упомянутая телеграмма получена на три-четыре часа позже.7 мая Сталин позвонил маршалу Жукову и сказал: «Сегодня в городе Реймсе немцы подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед Верховным командованием союзных войск. Я не согласился и с тем, что Акт о капитуляции подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии. Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители немецкого главного командования и представители Верховного командования союзных войск. Представителем Верховного главнокомандования советских войск назначаетесь вы...»Генерал-майор Суслопаров присутствовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции в пригороде Берлина – Карлсхорсте. В отсутствие главкома Эйзенхауэра Иван Алексеевич был единственным из союзников, участвовавших в подобном мероприятии в Реймсе. Тогда же в Берлине он узнал, что Сталин лично сообщил по телефону заместителю наркоминдел СССР Андрею Вышинскому об отсутствии претензий к действиям генерала в Реймсе.Через полгода Суслопаров был назначен начальником курса только что созданной Военной академии Советской армии. Активно привлекался для проведения семинарских и практических занятий со слушателями по профильным дисциплинам. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Красной Звезды.Иван Алексеевич Суслопаров умер 16 декабря 1974 года, похоронен на Введенском кладбище столицы.