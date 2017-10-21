14:53 21 октября

«Калашников» для ВМФ



Два малых ракетных катера советской постройки (пр. 183Р) египетского флота потопили близ Порт-Саида израильский эскадренный миноносец «Эйлат», который вел радиотехническую разведку. Из четырех выпущенных КР П-15 в эсминец попали три, а последняя плюхнулась прямо на головы моряков его команды, оказавшихся в воде: их разломившийся корабль уже пошел ко дну. В принципе для уничтожения «Эйлата» с лихвой хватило бы и первых двух ракет, ведь тремя-четырьмя можно было бы утопить легкий крейсер типа, скажем, американского «Бруклина».

Громкая морская победа Египта состоялась прежде всего благодаря советским военным советникам, помогавшим освоить, а потом и применить новое оружие. Для западных стран гибель «Эйлата», пусть даже и старого корабля (бывшего английского эсминца Zealous – «Ревностный» 1944 года постройки), оказалась шоком. Разумеется, противник был в курсе, что ВМФ СССР уже к началу 60-х обзавелся первыми в мире ракетными катерами и вскоре начал их поставки дружественным режимам. Однако на Западе эти катера проектов 183Р (по классификации НАТО Komar) и 205 (Osa), вооруженные соответственно двумя и четырьмя ракетами типа П-15 (SSN-2 Styx), презрительно называли оружием бедных. Может, и небезосновательно, однако «жало» у них оказалось весьма острым.


Ракета П-15, родившаяся в подмосковной Дубне в конструкторском коллективе Александра Березняка (ныне ГосМКБ «Радуга»), по своей мировой популярности стала морским аналогом «калаша». Катера с П-15 получили от СССР, кроме Египта, союзники по Варшавскому договору, Алжир, Ангола, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Китай, Куба, Ливия, Северная Корея, Северный и Южный Йемен, Сирия, Сомали, Финляндия, Эфиопия (потом достались Эритрее) и Югославия. Кроме того, производство П-15 (и постройку катеров по образцу советских проектов 183Р и 205) освоили КНР и КНДР. Этот управляемый самолет-снаряд с активной радиолокационной или тепловой головкой самонаведения в первых модификациях мог поражать цели на дальности 40 километров. Мощная фугасная боевая часть позволяла «Стиксу» пробить 180-мм сталь и разнести в клочья начинку вражеского корабля в радиусе 10 метров. Для оценки этих показателей можно сказать, что толщина броневого пояса американских тяжелых крейсеров типа «Балтимор», которые служили еще и в 70-е, составляла 152 миллиметра.

В декабре 1971 года жертвой П-15, в данном случае выпущенных индийским ракетным катером проекта 205, стал еще один эсминец британского происхождения – пакистанский Khaibar. Индусы также потопили ракетами три транспорта в порту Карачи. По некоторым данным, в 1974 году флот НОАК успешно применил свои «Стиксы» против ВМС Южного Вьетнама при захвате Китаем Парасельских островов.

Первыми из стран «американской орбиты» уроки из столкновения с ракетными катерами советской постройки извлекли израильтяне, поспешившие оснастить свои ВМС аналогичными кораблями (тип Saar французского дизайна) с ПКР Gabriel. Боевая часть «Габриэля» была менее мощной, чем у П-15. Однако ее хватало, чтобы топить катера арабов с учетом превосходства «Сааров» в количестве ракет на борту (до восьми) и преимущества в артвооружении (76- и 40-мм АУ против 30- и 25-мм). Умело применяя «Саары» во взаимодействии с вертолетами, а также средства радиоэлектронной борьбы, израильские моряки в 1973 году смогли уничтожить несколько ракетных катеров ВМС Египта и Сирии, не потеряв ни одного своего, и это при меньшей дальнобойности «Габриэля».

Под впечатлением от дебюта «Стикса» ракетными катерами начали оснащаться многие ВМС мира, в том числе таких вовсе не бедных стран, как ФРГ, Италия, Швеция (которая, впрочем, еще в 60-е первой на Западе приняла на вооружение довольно неуклюжую ПКР типа Robot 08 для эсминцев), Норвегия, Дания, Япония. Основными ПКР зарубежья стали французская Exoset, американская Harpoon, шведская RBS-15, норвежская Penguin и китайские вариации на тему П-15.

Очевидно, что ракетные катера с П-15 в советской философии морского боя изначально предназначались для борьбы в первую очередь с крупными боевыми кораблями и транспортами противника, а не с «одноклассниками». Следуя этому, наши разработчики предложили перевооружить построенные большой серией «классические» эсминцы проекта 30бис, уже не отвечавшие требованиям времени, тремя трехконтейнерными пусковыми установками с П-15 (вместо торпедных аппаратов и кормовой 130-мм башни). Получились бы добротные ракетные корабли, но главкомат ВМФ «зарубил» идею на корню, сочтя П-15 бесперспективными для морской и океанской зоны. По правде говоря, таковыми выглядели сами эти эсминцы при сохранении проектного состава артиллерийско-торпедного вооружения. Между тем именно таким путем наращивания ударного потенциала своего флота пошли китайцы, оснастив ракетами «Хайин-2» (китайские П-15) полученные от СССР устаревшие эсминцы проекта 7, построенные в 1941–1942 годах, а также собранные из советских узлов и секций сторожевые корабли проекта 50. В нашем же флоте эти сторожевики-ветераны («полтинники»), последние из которых были списаны к 90-м годам, так и остались почти с первозданным комплектом вооружения. Более того, КНР ввела в строй довольно крупную серию ракетных эсминцев (тип «Люйда») на основе советского «классического» проекта 56. Они изначально в отличие от прототипа имели вместо торпедных аппаратов трехконтейнерные пусковые установки для «Хайин-2».

В 70-е годы после серьезного усовершенствования П-15, итогом чего стало появление ПКРК «Термит» (П-15М с дальностью стрельбы 80 км), им стали оснащаться крупные корабли и в нашем ВМФ. Этот комплекс получили при модернизации БПК проекта 61М и большие ракетные корабли проекта 56У. Для «Термита» предусматривалась и ядерная боевая часть.

П-15 в «термитной» ипостаси до сих пор состоит на вооружении нашего и ряда зарубежных флотов (в том числе черноморских неофитов НАТО). Ею оснащены ракетные катера типа «Молния» и береговые мобильные ПКРК «Рубеж». Даже в архаичном военно-морском флоте КНДР носители П-15, действующие в прибрежной, особенно островной зоне, представляют собой реальную угрозу для современных кораблей вероятного противника до эскадренного миноносца и ракетного крейсера включительно. Поэтому борьбу со «Стиксами» командования ВМС США и Южной Кореи считают одной из важных задач.
Автор: Константин Чуприн
Первоисточник: https://vpk-news.ru/node/39412


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Комментарии 14

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  1. Сан Саныч Сегодня, 07:24
    Дешево и сердито. Еще можно упомянуть БПК проекта 61МЭ построенные для ВМФ Индии, вооруженные ракетами П-20(модификация П-15 "Термит").
    Сан Саныч
  2. tchoni Сегодня, 08:48
    П-15, точнее ее гсн, имеет никакую помехоустойчивость. Этим и объясняется высокая живучесть катеров "СААР" вмс Израэля. В большинстве своем арабы палили первыми... и ракета уходила на ловушки. После их, расстрелявших боезапас, брали тепленькими. Так что
    . Даже в архаичном военно-морском флоте КНДР носители П-15, действующие в прибрежной, особенно островной зоне, представляют собой реальную угрозу для современных кораблей вероятного противника до эскадренного миноносца и ракетного крейсера включительно.
    звучит БООЛЬШИИИМ преувеличением. Максимум п15 угроза транспортам и не более.
    tchoni
    1. Лопатов Сегодня, 09:21
      Цитата: tchoni
      звучит БООЛЬШИИИМ преувеличением.

      И они, и китайцы активно "допиливают" полученные от СССР образцы вооружения.
      Так что не факт, что северокорейские ПКР имеют такую же низкую помехоустойчивость, как советские "родители"
      Лопатов
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:06
        Цитата: Лопатов
        Так что не факт, что северокорейские ПКР имеют такую же низкую помехоустойчивость,

        Факт. Неужели Вы думаете, что КНДР способна допилить сделанное в СССР?:)))) Я, конечно, утрирую, возможно у них и есть какие-то успехи, по ракетной части, но уж точно не в части помехозащищенных ГСН
        Андрей из Челябинска
        1. Лопатов Сегодня, 11:21
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Неужели Вы думаете, что КНДР способна допилить сделанное в СССР?:))))

          Конечно думаю. Страна, способная создать ядерное оружие, вполне способна и на это. Тем более что решения в области повышения помехозащищённости лежат в области технологий двойного предназначения, а посему вполне доступны для копирования
          Лопатов
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:15
            Цитата: Лопатов
            Конечно думаю. Страна, способная создать ядерное оружие, вполне способна и на это.

            Крайне вряд ли. В сущности, определенные успехи у КНДР есть только в части разработки и производства баллистических ракет, не использующих АГСН и ИК ГСН, А вот эта электроника - совершенно "другая епархия" ни к ЯО ни к БР отношения не имеющая. При этом хотелось бы отметить, что несложные БР, полеты в космос и ЯО были доступны 60-х годах прошлого столетия, помехозащищенные ГСН - это куда более поздние технологии
            Андрей из Челябинска
        2. 27091965i Сегодня, 12:01
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Неужели Вы думаете, что КНДР способна допилить сделанное в СССР?


          Сами возможно и нет, но существует Китай. Который не подписывал соглашение, на начало 2000 годов, по режиму контроля за ракетными технологиями. Передовые технологии скорее всего не предоставили, но в частичной модернизации ПКР вполне могли оказать помощь.
          27091965i
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:16
            Цитата: 27091965i
            Сами возможно и нет, но существует Китай.

            Китай, безусловно, может, но представить не могу, чтобы он этим стал делиться с КНДР
            Андрей из Челябинска
            1. 27091965i Сегодня, 14:27
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Китай, безусловно, может, но представить не могу, чтобы он этим стал делиться с КНДР


              " Северная Корея экспортирует не только свои собственные ракеты , но и китайского производства. Северная Корея импортировала китайские ракеты по железной дороге, а затем экспортировала их в Иран и Сирию благодаря эти манипуляциям зарабатывая огромную комиссию. Известно, что Ким Чен Ир удовлетворен этой торговлей."

              Думаю можно представить, что поделились.

              "Северной Кореей были куплены французские ПКР «Экзосет» для улучшения производства.
              В Северной Корей также завершили в начале 1990 года разработку, и начали производство новых ПКР для своего флота              ."

              Китай был не единственной страной где КНДР делал попытки получить технологии.

              Данные взяты из доклада " Северо-корейская проблема распространения ракетного вооружения". 21 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА. США СЕНАТ.

              Меня в этом докладе интересовало на чем КНДР основывает свои разработки ПКР.
              27091965i
    2. andrewkor Сегодня, 09:25
      Вес боевой части ракеты П-15 = 480кг.Какой крейсер,по Вашему, на начало 60х годов выдержит попадание хоть одной такой ракеты?
      andrewkor
    3. avt Сегодня, 10:51
      Цитата: tchoni
      звучит БООЛЬШИИИМ преувеличением.

      Мягко сказано, особенно в свете реальных боёв в том же Египте. Это была первая и ПОСЛЕДНЯЯ успешная атака . Евреи быстро просчитали что к чему и чётко разработали тактику боя с совместным применением вертушек кстати. Все пуски сразу пошли с предельной дистанции и в молоко.
      avt
      1. vlad575nso Сегодня, 14:27
        ИМХО: За применение вертушек сирийские моряки приняли применённые против них помехи РЭБ, на катерах типа Saar 4 (принимавших участие в бою) негде разместить вертолеты.
        vlad575nso
  3. Старый26 Сегодня, 11:36
    Даже не знаю, ставить плюс статье или нет. Начало о катерах проекта 183-Р (по классификации НАТО - "Комар"), на фотографии ракетный катер проекта 205 "Цунами" (по классификации НАТО - "Оса"). О использовании ракетного оружия в малых войнах написано, а что они использовались и тех же катеров "Оса" - НИ СЛОВА.

    Редакторы. Смените фотографию, раз уж начало было о "Комарах" на фотография "Комара" или фотку "Комара" добавьте в начало, а "Осу" внутри текста. Фото "Комара" - ниже
    Старый26
  4. ватник Сегодня, 13:55
    КНДР делает копии ПКР Х-35 под названием Kumsong-3 с дальностью 200 километров ну или просто очень похожих на оригинал ракет.
    ватник
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