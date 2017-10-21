«Калашников» для ВМФ

Два малых ракетных катера советской постройки (пр. 183Р) египетского флота потопили близ Порт-Саида израильский эскадренный миноносец «Эйлат», который вел радиотехническую разведку. Из четырех выпущенных КР П-15 в эсминец попали три, а последняя плюхнулась прямо на головы моряков его команды, оказавшихся в воде: их разломившийся корабль уже пошел ко дну. В принципе для уничтожения «Эйлата» с лихвой хватило бы и первых двух ракет, ведь тремя-четырьмя можно было бы утопить легкий крейсер типа, скажем, американского «Бруклина».Громкая морская победа Египта состоялась прежде всего благодаря советским военным советникам, помогавшим освоить, а потом и применить новое оружие. Для западных стран гибель «Эйлата», пусть даже и старого корабля (бывшего английского эсминца Zealous – «Ревностный» 1944 года постройки), оказалась шоком. Разумеется, противник был в курсе, что ВМФ СССР уже к началу 60-х обзавелся первыми в мире ракетными катерами и вскоре начал их поставки дружественным режимам. Однако на Западе эти катера проектов 183Р (по классификации НАТО Komar) и 205 (Osa), вооруженные соответственно двумя и четырьмя ракетами типа П-15 (SSN-2 Styx), презрительно называли оружием бедных. Может, и небезосновательно, однако «жало» у них оказалось весьма острым.Ракета П-15, родившаяся в подмосковной Дубне в конструкторском коллективе Александра Березняка (ныне ГосМКБ «Радуга»), по своей мировой популярности стала морским аналогом «калаша». Катера с П-15 получили от СССР, кроме Египта, союзники по Варшавскому договору, Алжир, Ангола, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Китай, Куба, Ливия, Северная Корея, Северный и Южный Йемен, Сирия, Сомали, Финляндия, Эфиопия (потом достались Эритрее) и Югославия. Кроме того, производство П-15 (и постройку катеров по образцу советских проектов 183Р и 205) освоили КНР и КНДР. Этот управляемый самолет-снаряд с активной радиолокационной или тепловой головкой самонаведения в первых модификациях мог поражать цели на дальности 40 километров. Мощная фугасная боевая часть позволяла «Стиксу» пробить 180-мм сталь и разнести в клочья начинку вражеского корабля в радиусе 10 метров. Для оценки этих показателей можно сказать, что толщина броневого пояса американских тяжелых крейсеров типа «Балтимор», которые служили еще и в 70-е, составляла 152 миллиметра.В декабре 1971 года жертвой П-15, в данном случае выпущенных индийским ракетным катером проекта 205, стал еще один эсминец британского происхождения – пакистанский Khaibar. Индусы также потопили ракетами три транспорта в порту Карачи. По некоторым данным, в 1974 году флот НОАК успешно применил свои «Стиксы» против ВМС Южного Вьетнама при захвате Китаем Парасельских островов.Первыми из стран «американской орбиты» уроки из столкновения с ракетными катерами советской постройки извлекли израильтяне, поспешившие оснастить свои ВМС аналогичными кораблями (тип Saar французского дизайна) с ПКР Gabriel. Боевая часть «Габриэля» была менее мощной, чем у П-15. Однако ее хватало, чтобы топить катера арабов с учетом превосходства «Сааров» в количестве ракет на борту (до восьми) и преимущества в артвооружении (76- и 40-мм АУ против 30- и 25-мм). Умело применяя «Саары» во взаимодействии с вертолетами, а также средства радиоэлектронной борьбы, израильские моряки в 1973 году смогли уничтожить несколько ракетных катеров ВМС Египта и Сирии, не потеряв ни одного своего, и это при меньшей дальнобойности «Габриэля».Под впечатлением от дебюта «Стикса» ракетными катерами начали оснащаться многие ВМС мира, в том числе таких вовсе не бедных стран, как ФРГ, Италия, Швеция (которая, впрочем, еще в 60-е первой на Западе приняла на вооружение довольно неуклюжую ПКР типа Robot 08 для эсминцев), Норвегия, Дания, Япония. Основными ПКР зарубежья стали французская Exoset, американская Harpoon, шведская RBS-15, норвежская Penguin и китайские вариации на тему П-15.Очевидно, что ракетные катера с П-15 в советской философии морского боя изначально предназначались для борьбы в первую очередь с крупными боевыми кораблями и транспортами противника, а не с «одноклассниками». Следуя этому, наши разработчики предложили перевооружить построенные большой серией «классические» эсминцы проекта 30бис, уже не отвечавшие требованиям времени, тремя трехконтейнерными пусковыми установками с П-15 (вместо торпедных аппаратов и кормовой 130-мм башни). Получились бы добротные ракетные корабли, но главкомат ВМФ «зарубил» идею на корню, сочтя П-15 бесперспективными для морской и океанской зоны. По правде говоря, таковыми выглядели сами эти эсминцы при сохранении проектного состава артиллерийско-торпедного вооружения. Между тем именно таким путем наращивания ударного потенциала своего флота пошли китайцы, оснастив ракетами «Хайин-2» (китайские П-15) полученные от СССР устаревшие эсминцы проекта 7, построенные в 1941–1942 годах, а также собранные из советских узлов и секций сторожевые корабли проекта 50. В нашем же флоте эти сторожевики-ветераны («полтинники»), последние из которых были списаны к 90-м годам, так и остались почти с первозданным комплектом вооружения. Более того, КНР ввела в строй довольно крупную серию ракетных эсминцев (тип «Люйда») на основе советского «классического» проекта 56. Они изначально в отличие от прототипа имели вместо торпедных аппаратов трехконтейнерные пусковые установки для «Хайин-2».В 70-е годы после серьезного усовершенствования П-15, итогом чего стало появление ПКРК «Термит» (П-15М с дальностью стрельбы 80 км), им стали оснащаться крупные корабли и в нашем ВМФ. Этот комплекс получили при модернизации БПК проекта 61М и большие ракетные корабли проекта 56У. Для «Термита» предусматривалась и ядерная боевая часть.П-15 в «термитной» ипостаси до сих пор состоит на вооружении нашего и ряда зарубежных флотов (в том числе черноморских неофитов НАТО). Ею оснащены ракетные катера типа «Молния» и береговые мобильные ПКРК «Рубеж». Даже в архаичном военно-морском флоте КНДР носители П-15, действующие в прибрежной, особенно островной зоне, представляют собой реальную угрозу для современных кораблей вероятного противника до эскадренного миноносца и ракетного крейсера включительно. Поэтому борьбу со «Стиксами» командования ВМС США и Южной Кореи считают одной из важных задач.