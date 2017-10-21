14:58 21 октября
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"Китай в экономике повторяет систему 30-х годов СССР"

"Китай в экономике повторяет систему 30-х годов СССР"


В своей речи на открытии 19-го съезда Китайской коммунистической партии (КПК) председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, каким руководство страны видит будущее экономики. Лидер партии призвал ускоренными темпами совершенствовать систему "социалистической рыночной экономики", а также проводить в жизнь политику либерализации и упрощения процедур в области торговли. Кроме того, по его мнению, следует обеспечить одинаковое отношение ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям.

Председатель КНР призвал интенсифицировать появление системы социального обеспечения, для чего планируется создание надёжной многоуровневой сети, осуществить план всенародного социального обеспечения, совершенствовать систему медицинского обеспечения для сельского населения, внедрить единую платформу услуг социального страхования. Необходимо совершенствовать систему благотворительности и помощи льготным категориям граждан. Планируется повсеместно покончить с практикой существования больниц за счёт доходов от продажи медикаментов. Руководство КНР также настаивает на позиции "жильё предназначено для проживания, а не для спекуляций".


Что кроется за этими лозунгами? За относительно короткий срок китайская экономика начала соперничать с американской, а по некоторым оценкам, уже обгоняет ее. Так что весь мир следит за тем, как будет развиваться КНР и по какому пути пойдёт. Китай делает ставку на завоевания социализма, но многие эксперты считают экономику КНР фактически капиталистической.

В ходе съезда Си заявил, что предстоит сделать упор на совершенствовании системы права собственности. Важно совершенствовать управление разными типами государственных активов, реформировать систему передачи прав на хозяйствование государственным капиталом.

Ожидается и культивирование предприятий первой категории, обладающих международной конкурентоспособностью, предлагается наделять ещё большими полномочиями пилотные зоны свободной торговли. Стоит, однако, отметить, что о развитии собственно института частной собственности в выступлении Си Цзиньпина не упоминалось.



Уже сообщалось, что в ходе того же доклада Си Цзиньпин рассказал о важной роли партийного контроля в управлении страной, достижении экономических успехов и улучшении жизни народа. Он также призвал от начала и до конца стоять на позиции социализма с китайской спецификой, отвергая как старый путь, с присущей ему замкнутостью и косностью, так и порочный путь смены знамён. Ранее экономист Юрий Болдырев в интервью Накануне.RU отмечал, что, несмотря на строительство рыночной экономики, Китаю удаётся оставаться социально ориентированным государством: "Социализм ведь возник не в чистом виде, а как противопоставление интересов социума всевластию капитала. С этой точки зрения да, Китай остаётся социальным, социалистическим, социально ориентированным – это уже нюансы терминологии, но, тем не менее, государством, ориентированным на реализацию интересов социума, а не капитала".

Публицист Анатолий Вассерман рассказал Накануне.RU, что сочетание рыночной экономики и всестороннего контроля за жизнью государства не только непротиворечиво само по себе, но и во многом закономерно.

"В нынешних условиях экономика слишком сложна и разнообразна, чтобы можно было планировать её деятельность и управлять этой деятельностью из единого центра. И многие, в том числе, когда-то и я, делают из этого вывод, что вообще нет смысла централизовать народное хозяйство, и оно должно быть децентрализованным. Мы обычно такое хозяйство называем "рыночная экономика", поскольку в отсутствие иных средств согласования хозяйственной деятельности приходится пользоваться рыночным механизмом", – рассказал он.

Но у такого формата, как отметил эксперт, есть множество недостатков, исследованных на протяжении нескольких исторических эпох. В Китае вышли на формат смешанного планирования и управления экспериментально. "Смысл этого формата в том, чтобы какую-то часть хозяйства, на которую хватает управленческих ресурсов, централизуют, управляют этой частью хозяйства как единым целым, а остальное хозяйство планируется и управляется уже децентрализованно", – поясняет эксперт.

Как отмечает Анатолий Вассерман, именно такая структура была, например, в Советском Союзе с середины 1930-х до середины 1960-х гг., когда примерно 9/10 общего объёма производства выдавали предприятия, находящиеся в государственной собственности и, соответственно, работающие по единому государственному плану, а примерно 1/10 разнообразия обеспечивали предприятия, находящиеся в собственности самих своих работников, как тогда говорили, артели. Они работали по собственному плану, но разными способами согласовывали планы с государственным сектором экономики, хотя бы потому, что значительную часть ресурсов приобретали у государственных производств и значительную часть продукции продавали государству по ценам, фиксированным в хозяйственных договорах, или по ценам, установленным государством.

В Китае сейчас картина примерно такая же, как в Советском Союзе в ту эпоху, считает Анатолий Вассерман. В КНР большую часть валового продукта обеспечивают предприятия, так или иначе, контролируемые государством, а большую часть разнообразия производств обеспечивают предприятия, принадлежащие частникам, а то и вообще иностранцам. Это, правда, маскируется тем, что частные предприниматели связаны с зарубежным рынком, а в нём иной уровень цен, чем внутри страны. И получается, что в денежном выражении доля частной экономики выше, чем в натуральном. Как бы то ни было, экономика Китая в значительной степени контролируется государством, и это естественным образом выражается и в формате партийного руководства, КПК в этом смысле остаётся инструментом государства, необходимым для решения масштабных задач.

"Так что ничего удивительного в сохранении ведущей роли партии в условиях рыночной экономики лично я не вижу, это всё вещи теоретически обоснованные", – подытожил эксперт.

Автор: Павел Мартынов
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113381/


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Комментарии 31

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  1. Бензорез Сегодня, 07:20
    В общем партия-наше Всё.
    Бензорез
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:06
      Цитата: Бензорез
      В общем партия-наше Всё.

      что партии,что секты-одна хрень...главное,чтоб руководство-государственники были,а не толстопузы-олигархи..
      Дедкастарый
    2. NIKNN Сегодня, 12:13
      Цитата: Бензорез
      В общем партия-наше Всё.

      И все таки метод кнута (расстрелы коррупционеров) приносит видимые результаты...
      NIKNN
    3. stas Сегодня, 13:20
      Пора царю репу почесать и вспомнить что, он когда то был членом КПСС.
      За 17 лет Китай ушел вперёд, у нас пока даже просвета в конце тоннеля не видать.
      Если царь не решится отказаться от рыночной фашисткой экономики тоннель для нас существенно удлиниться.
      Но в ЕР и в ДАМском правительстве сторонники рыночной барахолки, как хочет царь.
      stas
      1. NordUral Сегодня, 14:38
        Цитата: stas
        Если царь не решится отказаться от рыночной фашисткой экономики тоннель для нас существенно удлиниться.

        Думаю, что с точностью до наоборот - укоротится, а дальше гибель страны.
        NordUral
  2. п-к Опарышев Сегодня, 07:34
    СССР строился на американские деньги,да и Китай аналогично.
    п-к Опарышев
    1. 210окв Сегодня, 09:25
      0
      п-к Опарышев Сегодня, 07:34
      СССР строился на американские деньги ???СССР строился строился на деньги которые были реквизированы у сами знаете кого,а в большей части на народные деньги и самим народом..Американская помощь безусловно была.Но это частично..Там и немцы и итальянцы и кто только не участвовал.
      Цитата: п-к Опарышев
      СССР строился на американские деньги,да и Китай аналогично.
      210окв
      1. п-к Опарышев Сегодня, 09:37
        Мелко плаваете,США не упустили возможность использовать СССР в борьбе с Великобританией.Готовили СССР,для удара по Английскому присутствию.Заканчивайте со школьными представлениями о политике.
        п-к Опарышев
        1. 210окв Сегодня, 09:42
          ,О как..Я правда уже "плаваю"уже лет сорок после школы..А Вы все подвох в политике ищите и "хитрый план" империалистов.Только есть очевидные вещи и Вы их почему то не видите.Кстати школьная программа в СССР была неизмеримо качественнее чем ныне.
          Цитата: п-к Опарышев
          Мелко плаваете,США не упустили возможность использовать СССР в борьбе с Великобританией.Готовили СССР,для удара по Английскому присутствию.Заканчивайте со школьными представлениями о политике.
          210окв
          1. п-к Опарышев Сегодня, 09:47
            Адекватнасть где ваша?Вы пишете,что СССР строили на реквизированные у богатых и попов денег.Но эти деньги закончились ещё к 22 году.А на какие шиши построили тысячи заводов за первые пятилетки?
            п-к Опарышев
            1. 210окв Сегодня, 10:03
              Задел этих "шишей"положили не американцы,а немцы и итальянцы.Американцы (Кан) подтянулись позднее и только частично.Великая Страна строилассь нашим же народом и на наши же деньги..А не "шиши".Безусловно денег было ограничено-отсюда и зарплаты и широкое привлечение труда заключенных.
              Цитата: п-к Опарышев
              Адекватнасть где ваша?Вы пишете,что СССР строили на реквизированные у богатых и попов денег.Но эти деньги закончились ещё к 22 году.А на какие шиши построили тысячи заводов за первые пятилетки?
              210окв
              1. п-к Опарышев Сегодня, 10:16
                Рассмешили вы меня.Особенно про "деньги"Германии и Италии.Германия вся в руинах,сама ждала кто бы в неё влил башли.И влили потом через Гитлера.Что бы постороить 1814 заводов в первую пятилетку,нужно их до того спроектировать,испытать,создать конструкции,создать материалы из чего заводы делать.Я не смогу перечислить всего,что нужно для постройки всех тех заводов.Это сотни лярдов долларав,если не триллики.Такие деньги были в Америке и в Англии.Решайте сами,кто заплатил за индустриализацию сССР.
                п-к Опарышев
                1. 210окв Сегодня, 11:27
                  В Америке была "Великая депрессия"..Продолжить?
                  Цитата: п-к Опарышев
                  Рассмешили вы меня.Особенно про "деньги"Германии и Италии.Германия вся в руинах,сама ждала кто бы в неё влил башли.И влили потом через Гитлера.Что бы постороить 1814 заводов в первую пятилетку,нужно их до того спроектировать,испытать,создать конструкции,создать материалы из чего заводы делать.Я не смогу перечислить всего,что нужно для постройки всех тех заводов.Это сотни лярдов долларав,если не триллики.Такие деньги были в Америке и в Англии.Решайте сами,кто заплатил за индустриализацию сССР.
                  210окв
                  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:30
                    В Америке да,но не у Ротшильдов-Рокфеллеров.Возможно депрессия в Америке была связана с Индустриализацией в СССР.Деньги ушли в СССР,поэтому и случилась депрессия.
                    п-к Опарышев
                    1. Голован Джек Сегодня, 11:50
                      Цитата: п-к Опарышев
                      Возможно депрессия в Америке была связана с Индустриализацией в СССР.Деньги ушли в СССР,поэтому и случилась депрессия

                      В мемориз!!! good
                      Такого я еще никогда не слышал laughing
                      п-к Опарышев, выставляйтесь кандидатом на Шнобелевскую премию... Вы точно ее получите.
                      Голован Джек
                      1. Васся Вассин Сегодня, 12:45
                        Сразу по двум номинациям: Ехсперт года и основатель нового направления критического экономического анализа.
                        Васся Вассин
    2. NordUral Сегодня, 14:42
      Союз строился за кровь и хлеб народа страны. И для народа! За технологии, что помогли нам страна и народ дорого заплатила.
      А в Китай было перемещены тысячи производств с Запада, чем китайское руководство отменно использовало. В отличии от уродов во власти позднего СССР.
      NordUral
  3. zoolu350 Сегодня, 07:44
    КНР под руководством КПК двигается бешенными скачками к Славе, Могуществу и Доминированию! РФ под руководством олигархата РФ ползет ......... я даже не знаю куда, кроме пропасти.
    zoolu350
  4. parusnik Сегодня, 08:06
    Китайское руководство из той категории людей ,которые учатся как на чужих ошибках, так и на своих..
    parusnik
  5. Сан Саныч Сегодня, 08:52
    В СССР, когда руководил "тиран" Сталин, частник имел возможность трудиться вполне легально, а при ",белом и пушистом" Хрущеве, боготворимого либералами, он такой возможности лишился, парадокс request
    Сан Саныч
  6. Ураган70 Сегодня, 09:04
    Цитата: Сан Саныч
    В СССР, когда руководил "тиран" Сталин, частник имел возможность трудиться вполне легально, а при ",белом и пушистом" Хрущеве, боготворимого либералами, он такой возможности лишился, парадокс request

    Поэтому И.В.Сталина помнят до сих пор, а лысый кукурузоВвод- на помойке Истории! Так было и так будет!
    Ураган70
    1. Сан Саныч Сегодня, 09:34
      При Сталине цены в магазинах постоянно снижались, а при кукурузнике они начали постоянно повышаться, дело дошло до того, что к концу правления НС люди были вынуждены занимать очередь за хлебом ночью, и хлеб этот был испечен наполовину из кукурузной муки, и это после почти 20 лет после ВОВ, при Сталине такого маразма не было.
      Сан Саныч
      1. ротмистр Сегодня, 11:34
        Уважаемый Сан Саныч.Поставил Вам плюс( я в то время жил в Елане и помню хлеб из кукурузы), но как Вы можете настоящего ленинца Н.С.Хрущева называть кукурузником. Возьмите газету "Правда" за 1962г и Вы узнаете , что он был настоящий ленинец.
        ротмистр
        1. Сан Саныч Сегодня, 13:05
          Если НС и был настоящим ленинцем, то только лишь по названию, а в душе своей он как был троцкистом, так им и остался, с мелкобуржуазными и садистскими замашками, ну а кукурузником его назвал народ, за его кукурузную эпопею, когда додумались сеять кукурузу даже в архангельской области в годы его правления hi
          Сан Саныч
        2. Сан Саныч Сегодня, 13:29
          P.S. хотя по настоящему, Ленин и Троцкий были одного поля ягодки, оба носились с идеей мировой революции(разве что у Троцкого было больше садистских наклонностей) , а Сталин в отличие от них строил великую Державу, и о простом народе больше заботился
          Сан Саныч
      2. andrewkor Сегодня, 14:45
        А белый сдобный хлеб продавали в аптеках диабетикам.Хлеб с кукурузой сладковатый на вкус я помню.Кризис 1964 г.был вызван тем,чтобы Никиту сбросить.
        andrewkor
  7. ротмистр Сегодня, 11:40
    Китай в экономике не повторяет путь СССР. Китай учится на чужих ошибках, в отличии от нас. Там нашлись люди, которые стали выше личных амбиций , жажды наживы и самохвальства. Там очень трудолюбивый народ, они привыкли надеяться на самих себя, а не на партию.В сказки там не верят. Они очень практичны, во всем находят свою выгоду. Дружны и сплоченны. Очень любят свою страну.
    ротмистр
  8. Radikal Сегодня, 12:08
    Цитата: п-к Опарышев
    В Америке да,но не у Ротшильдов-Рокфеллеров.Возможно депрессия в Америке была связана с Индустриализацией в СССР.Деньги ушли в СССР,поэтому и случилась депрессия.

    То есть дяденьки Ротшильд - Рокфеллер такие филантропы, что плюнули на интересы своей страны (про народ не будем), и ударно начали строить у нас социализм?! Ё-моё, так они были большевиками?! belay Интересно, какие порядковые номера в их партбилетах - №№ 1,2 ?!wassat
    Radikal
    1. Васся Вассин Сегодня, 12:46
      Да бред полнейший.
      Васся Вассин
  9. Был Мамонт Сегодня, 12:41
    Попытался я найти полный текст выступления Си Цзиньпина. Нашел даже "Женьминь жибао " на русском языке. И там не нашел. Автор, поделись, где прочел полный текст, а не "выжимки".
    Главная новость в России -это Собчак замахнулась на президентство . ПО ЦТ это обсасывают уж который день А , вот событие мирового значения -по боку, никакого освещения и дебатов. То, что съезд КПК у нас замалчивается -это понятно. На фоне успехов Китая видна ущербность того , что строится в России.
    Был Мамонт
  10. Федя2017 Сегодня, 14:03
    Когда начиналась горбачёвская перестройка, были разговоры о том, что нужно брать от капитализма всё полезное... Т.е. создать новое государственно-политическое устройство, с приоритетом социализма. Но дальше разговоров что -то не пошло и теперь - что выросло, то выросло. Нео-феодализм с признаками государственности... Как-то так.
    Федя2017
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