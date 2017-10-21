"Китай в экономике повторяет систему 30-х годов СССР"

В своей речи на открытии 19-го съезда Китайской коммунистической партии (КПК) председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, каким руководство страны видит будущее экономики. Лидер партии призвал ускоренными темпами совершенствовать систему "социалистической рыночной экономики", а также проводить в жизнь политику либерализации и упрощения процедур в области торговли. Кроме того, по его мнению, следует обеспечить одинаковое отношение ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям.Председатель КНР призвал интенсифицировать появление системы социального обеспечения, для чего планируется создание надёжной многоуровневой сети, осуществить план всенародного социального обеспечения, совершенствовать систему медицинского обеспечения для сельского населения, внедрить единую платформу услуг социального страхования. Необходимо совершенствовать систему благотворительности и помощи льготным категориям граждан. Планируется повсеместно покончить с практикой существования больниц за счёт доходов от продажи медикаментов. Руководство КНР также настаивает на позиции "жильё предназначено для проживания, а не для спекуляций".Что кроется за этими лозунгами? За относительно короткий срок китайская экономика начала соперничать с американской, а по некоторым оценкам, уже обгоняет ее. Так что весь мир следит за тем, как будет развиваться КНР и по какому пути пойдёт. Китай делает ставку на завоевания социализма, но многие эксперты считают экономику КНР фактически капиталистической.В ходе съезда Си заявил, что предстоит сделать упор на совершенствовании системы права собственности. Важно совершенствовать управление разными типами государственных активов, реформировать систему передачи прав на хозяйствование государственным капиталом.Ожидается и культивирование предприятий первой категории, обладающих международной конкурентоспособностью, предлагается наделять ещё большими полномочиями пилотные зоны свободной торговли. Стоит, однако, отметить, что о развитии собственно института частной собственности в выступлении Си Цзиньпина не упоминалось.Уже сообщалось, что в ходе того же доклада Си Цзиньпин рассказал о важной роли партийного контроля в управлении страной, достижении экономических успехов и улучшении жизни народа. Он также призвал от начала и до конца стоять на позиции социализма с китайской спецификой, отвергая как старый путь, с присущей ему замкнутостью и косностью, так и порочный путь смены знамён. Ранее экономист Юрий Болдырев в интервью Накануне.RU отмечал, что, несмотря на строительство рыночной экономики, Китаю удаётся оставаться социально ориентированным государством: "Социализм ведь возник не в чистом виде, а как противопоставление интересов социума всевластию капитала. С этой точки зрения да, Китай остаётся социальным, социалистическим, социально ориентированным – это уже нюансы терминологии, но, тем не менее, государством, ориентированным на реализацию интересов социума, а не капитала".Публицист Анатолий Вассерман рассказал Накануне.RU, что сочетание рыночной экономики и всестороннего контроля за жизнью государства не только непротиворечиво само по себе, но и во многом закономерно."В нынешних условиях экономика слишком сложна и разнообразна, чтобы можно было планировать её деятельность и управлять этой деятельностью из единого центра. И многие, в том числе, когда-то и я, делают из этого вывод, что вообще нет смысла централизовать народное хозяйство, и оно должно быть децентрализованным. Мы обычно такое хозяйство называем "рыночная экономика", поскольку в отсутствие иных средств согласования хозяйственной деятельности приходится пользоваться рыночным механизмом", – рассказал он.Но у такого формата, как отметил эксперт, есть множество недостатков, исследованных на протяжении нескольких исторических эпох. В Китае вышли на формат смешанного планирования и управления экспериментально. "Смысл этого формата в том, чтобы какую-то часть хозяйства, на которую хватает управленческих ресурсов, централизуют, управляют этой частью хозяйства как единым целым, а остальное хозяйство планируется и управляется уже децентрализованно", – поясняет эксперт.Как отмечает Анатолий Вассерман, именно такая структура была, например, в Советском Союзе с середины 1930-х до середины 1960-х гг., когда примерно 9/10 общего объёма производства выдавали предприятия, находящиеся в государственной собственности и, соответственно, работающие по единому государственному плану, а примерно 1/10 разнообразия обеспечивали предприятия, находящиеся в собственности самих своих работников, как тогда говорили, артели. Они работали по собственному плану, но разными способами согласовывали планы с государственным сектором экономики, хотя бы потому, что значительную часть ресурсов приобретали у государственных производств и значительную часть продукции продавали государству по ценам, фиксированным в хозяйственных договорах, или по ценам, установленным государством.В Китае сейчас картина примерно такая же, как в Советском Союзе в ту эпоху, считает Анатолий Вассерман. В КНР большую часть валового продукта обеспечивают предприятия, так или иначе, контролируемые государством, а большую часть разнообразия производств обеспечивают предприятия, принадлежащие частникам, а то и вообще иностранцам. Это, правда, маскируется тем, что частные предприниматели связаны с зарубежным рынком, а в нём иной уровень цен, чем внутри страны. И получается, что в денежном выражении доля частной экономики выше, чем в натуральном. Как бы то ни было, экономика Китая в значительной степени контролируется государством, и это естественным образом выражается и в формате партийного руководства, КПК в этом смысле остаётся инструментом государства, необходимым для решения масштабных задач."Так что ничего удивительного в сохранении ведущей роли партии в условиях рыночной экономики лично я не вижу, это всё вещи теоретически обоснованные", – подытожил эксперт.