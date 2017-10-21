02:53 22 октября
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Леонид Ивашов: Россия абсолютно не готова к серьёзной войне

Леонид Ивашов: Россия абсолютно не готова к серьёзной войне


Минфин отказывается от предложений Минобороны увеличить оклад военных. Несмотря на то, что, согласно действующему законодательству, размеры окладов по воинским должностям и званиям должны ежегодно индексироваться с учетом инфляции, жалованье военных не индексировалось уже пять лет — с 2013 года.

Силуанов не может быть министром финансов, потому что эта должность государственная, масштабная. А он наглядно, публично проявил себя как бездарнейший бухгалтер. Ведь отсылки к тому, что Советский Союз развалился из-за больших военных расходов — это просто величайшая глупость. Советский Союз развалился именно потому, что им руководил такой же тип, как Силуанов — Горбачёв, который болтать мог, но не мог организовать и задействовать огромнейший потенциал Советского Союза. В том числе потенциал оборонной промышленности и армии. Развал начался именно с того, что стали дискредитировать армию. Стали выводить бездарным образом войска из Восточной Европы. Я прекрасно помню, как войска выводили, а денег на их обустройство абсолютно не давали. Как предавали вот национальные интересы Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе. Когда военные предлагали осуществлять планомерный вывод из Восточной Европы, из Чехии и Венгрии, в течение 4-5 лет, в узком кругу решили вывести все войска в течение года. Не решили вопросы с экологией, не решили вопросы с недвижимостью, которая оставалась в бывших соцстранах. В результате ушли — и оказались ещё должны, и армию бросили в поле. Сразу образовалось более 200 тысяч бездомных офицеров и прапорщиков. Плюс понеслась сплошная дискредитация от таких же либералов, как Силуанов, о том, что армия разоряет страну.


Если взять сегодняшний день: что даёт армия?

Военные заказы развивают оборонную промышленность. Самые высокие, что ни есть в России, технологии. Причём это национальные технологии, а не купленные за рубежом безделушки.

Армия сегодня обеспечила свой высокий авторитет реальными действиями, особенно успешными действиями в Сирии, и решила следующие задачи.

Обратила внимание многих потенциальных партнёров, которые боялись слабости России и не заключали с нами сделок по гражданской продукции и тем более по оборонной. Сегодня мы видим, что в очереди желающих встретиться с Путиным стоят лидеры государств, которые ещё десяток лет назад на Россию смотрели как на изгоя.

Впервые в истории с визитом прибыл король крупнейшей нефтяной державы — Саудовской Аравии. Сегодня отношения с Ираном, с Турцией и закупка наших вооружений и не только, договорённости в нефтегазовой сфере позволяет вливать огромные деньги Силуанову в формируемый им бюджет. Это позволяет выстраивать перспективы.

Давайте честно признаем, что наша группировка в Сирии своими действиями позволила поддерживать транспортировку российского газа в Европу. Иначе, если бы мы туда не вошли, уже бы шёл катарский газ через Сирию и Турцию в Европу. Если бы не усиление армии, на Украине активизировались бы боевые действия. Мы бы уже не поставляли газ в Европу по оставшимся там трубам. И, конечно, «Северный поток» был бы уже давно задавлен.

Именно это сделала и предотвратила армия. Другое дело, что финансово-экономический блок правительства не может даже высочайшие оборонные технологии использовать в гражданском секторе — что обязан был сделать. Пусть Силуанов просчитает многомиллиардные убытки и то воровство, которое допускается в сфере торговли нефтегазовыми и другими природными ресурсами. Пусть Силуанов ответит: почему Китай отказался от трёх проектов, тоже многомиллиардных, той же «Силы Сибири»? На каком основании? А на том основании, что слишком высока коррупция в РФ и что наши финансово-экономические структуры в правительстве не умеют прогнозировать. У них нет экономического и геополитического анализа. Пусть Силуанов ответит: почему данные по поставкам в Европу нашего газа и нефти, когда Германия показывает, сколько она заплатила России за поставки углеводородного сырья, разнятся в десятки миллиардов евро от российских цифр, которые показывают, сколько поступило в российский бюджет? Вот о чём министру финансов нужно думать, а не быть проповедником «западных ценностей», подтявкивая врагу, что Россия чересчур наращивает свою мощь и Запад должен её приглушить. Так же работали Горбачёв с его командой предателей. В результате — ослабление стержня, который исторически держит Россию. Это именно военный стержень. Он придаёт авторитет, славу, обеспечивает высокий статус в мире и всегда тянет за собой экономику.

Так вот, господин Силуанов идёт по пути так называемой «мягкой силы» (сегодня она в моде), требующей сократить финансирование вооружённых сил. В случае реализации его мечтаний на нас будут плевать со всех сторон, как в 90-е годы плевали, издевались, насмехались. За этим последует деморализация армии, а значит и общества. Последует развал силового блока — и дальше страны не будет. Как это случилось в 1991-м.

Что тут ещё очень важно? Силуанов, так же как и его единомышленники (что из системной либеральной так называемой оппозиции, которая засела в правительстве, резиденция которого не зря называется Белым домом, что из числа несистемных подельников), всё слезу льют по народу. Силуанов утверждает, что если мы увеличиваем оборонные расходы и повышаем жалование военным, то у нас пострадает социалка: медицина, образование, культура, пенсии и так далее. То есть то, что по-настоящему нужно людям.

Господа чиновники и олигархи, чтобы удержаться на плаву, пытаются рассорить армию с народом и наврать бабушке, почему она 6 тысяч пенсии получает, почему на корзину потребления для выживания достаточно менее 10 тысяч. Когда люди говорят, что «мы не живём, а выживаем», либеральные воры говорят — армия виновата. Это не впервые в нашей истории. Так было и перед 1917 годом. Так было и в 1980-е — «армия разоряет, поэтому у вас пенсии маленькие». Но почему господин Силуанов не объяснит: почему, как только арестуют мало-мальски значимого чиновника, представителя государственной власти, так внезапно у него находятся миллионы и миллиарды? Пусть он разъяснит: откуда у Улюкаева сотни миллионов и золотые слитки? И так любого чиновника сегодня возьми, тряхни — и посыплются миллиарды. Вот куда нужно смотреть. Почему Силуанов не объясняет причину огромнейшего оттока почти 200 миллиардов долларов с российской территории: кто, как уводит? Поэтому печалиться о народе они могут только для собственного благополучия, для прикрытия своих преступных деяний. Пусть господин Силуанов вообще объяснит: а каковы перспективы? Какую Россию правительство Медведева строит вместе с президентом? Что это за модель будет? Есть ли вообще программа, стратегия развития, кроме кривых бухгалтерских отчётов? Силуанов, как мы видим, отвечает: «Надо армию разграбить и тогда у нас всё будет хорошо».

Поговорим о полемике думцев и Минфина. Думский комитет под председательством Владимира Шаманова наконец-то возмутился тем положением дел, что военным не индексируется размеры окладов по воинским должностям и званиям. Этим делом должен заниматься не только Владимир Анатольевич Шаманов и его комитет, а должен заниматься Следственный комитет. Ведь это, с одной стороны, ограбление военнослужащих, а с другой стороны — это неисполнение законодательства. Ведь это заложено в Законе о статусе военнослужащего и в других законодательных и подзаконных актох. Так вот, за нарушение законов, даже менее значимых, людей сажают. Почему не сидит Медведев со своим правительством, когда он не исполняет законы, а в виде подачек суёт населению России, что мы вам с ноября или с января что-нибудь добавим? Члены правительства должны быть в наручниках, как преступники, нарушающие основополагающие законы российского государства.

А военнослужащие… ну что ж, терпеливые. Слишком терпеливые мы все. Надеемся, верим в «объективные трудности. Пора поверить в реальность — сплошное воровство, сплошную коррупцию, которая начинается с Кремля и пронизывает все государственные структуры, и втягивает туда бизнес, предпринимательское сообщество. Но терпение у военнослужащих не бесконечно. ГКЧП — это, по сути дела, был уже надрыв этого терпения. Терпеть дальше было невозможно. Почему маршал Язов вступил в ГКЧП? Потому что армию шельмовали, убивали офицеров, принимали дурацкие решения. Есть Конституция, есть советское законодательство, а в республиках начали создавать свои вооружённые отряды, отказывались направлять призывников на службу в армии. Бардак и шельмование полные, плюс невыплаты зарплат. Это привело к тому, что армия перестала поддерживать тогдашнего президента — предателя Горбачёва. Одновременно предатели разложили структуры КГБ и правоохранительных органов «демократией». И всё — страна рухнула.

Сегодня господин Силуанов получил такую задачу — повторить печальный опыт Советского Союза. Силуанов, как я полагаю, не менее, а более, чем Улюкаев, обеспеченный человек. Если бы он был не согласен с нынешней политикой государства из принципиальных соображений, он бы слинял по собственному желанию и уже обитал где-нибудь в Техасе или на Гавайях. Здесь мы должны понимать, что против России проводится мощная согласованная, хорошо скоординированная геополитическая операция «мягкой силы». И основная опора для проведения интересов наших главных геополитических противников находится именно здесь, в Москве. Российские агенты Запада — инструментарий этой политики. И господин Силуанов будет держаться за своё место, потому что ему так приказали, его вписали в операцию по разрушению России.

Ведь он не где-то выступает — он выступает перед студентами. Он закладывает в них негативные мыслишки по отношению к армии, по отношению к государственности и так далее. Он — один из небольших инструментов большой операции, во главе которой стоит мировой финансовый олигархат, имея подручными и государство по имени США, и НАТО. Силуанов туда встроен, и он трепещет, чтобы с ним что-то не произошло, если он выйдет из этой операции. Он понимает, что за то, что он сдаст позиции, начнёт оправдывать современную политику России, наказание на Западе для него будет страшнее, чем любое наказание в России. Поэтому он работает как агент Запада, как адепт пятой колонны в рамках операции по разрушению России.

Такие ключевые фигуры, как министры и руководители крупных государственных корпораций, должны назначаться под задачи. Есть задачи, которые нужно решить. Есть цель, которую нужно достигнуть. И когда Путин назначает Улюкаевых, Силуановых, Медведевых (их там полно таких в правительстве) — значит, он какую-то задачу видит, какую-то цель? С одной стороны, президент говорит: «нужно укреплять страну, повышать благополучие граждан» — но назначает на ключевые должности тех, кто противится этому. Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.

И ещё момент. Армия сегодня готова отразить первый удар. И слава богу. И спасибо Сергею Кужугетовичу, его команде. Но страна абсолютно не готова даже к небольшой, но серьёзной войне. Нет мобилизационного ресурса, нет мобилизационных мощностей, нет даже планов мобилизационных. Армия опять вынуждена будет переходить в штыковую? Вот о чём Силуанову нужно было бы задуматься, если бы он служил России. А он делает всё, чтобы не только экономика не была готова к войне (а она абсолютно не готова), но чтобы сейчас и армия даже для отражения первого удара не была готова. А это значит, что он работает в операции совершенно другой — операции против России.

Вывод. Путину нужно, во-первых, обсудить с народом: какую Россию мы строим? И на стратегические направления, на ключевые особенно, ставить высочайших профессионалов-патриотов, а не случайных людей. Сейчас ведь как? Понравился, тосты говорит хорошие, может, ещё что-то делает приятное — его ставят на должность. Это как раз путь в никуда, путь к разрушению России. А вот те, кто планирует операции против России, продвигают всякими эффективными способами именно нужных им людей-разрушителей. Так что кадровая политика играет как раз на стороне тех, кто вводит санкции против нас и готовит военный удар.
Автор: Леонид Ивашов
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14160


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Комментарии 61

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  1. пушкарь Вчера, 15:25
    "Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую." Наполеон.
    пушкарь
    1. kuz363 Вчера, 15:47
      Армия и так достаточно жирно живет. На пенсию - через 25 лет! Льготы по бесплатному получению квартир. Молодые розовощекие офицеры до 45 лет - уже на пенсии! И размер пенсии несравним с гражданской. Так же существует и полиция, прокуратура, суды, росгвардия... Да где же найти столько трудоспособного населения, чтобы прокормить такую ораву? Которые прекрасно знают что войны не будет. И еще непонятно как они себя поведут в реальных боевых действиях.
      kuz363
      1. JIaIIoTb Вчера, 16:47
        Цитата: kuz363
        И еще непонятно как они себя поведут в реальных боевых действиях.


        Так же как и в Сирии.
        Отправить бы Вас в окопы, что бы сравнили "хлеб" военного со своим.
        JIaIIoTb
        1. sabakina Вчера, 16:53
          Угу, я буду работать до 60-ти, если доживу и кормить 45-летнего пенсионера, который тяжелее стакана никогда не поднимал.
          sabakina
          1. Сан Саныч Вчера, 18:31
            Цитата: sabakina
            Угу, я буду работать до 60-ти, если доживу и кормить 45-летнего пенсионера, который тяжелее стакана никогда не поднимал.

            если не хватает денег в бюджете, то в этом не военные пенсионеры виноваты, а прежде всего та система управления, которая образовалась в России к настоящему времени, если в России одновременно провести обыски у всех губернаторов, то Россия моментально выйдет из кризиса и еще лет 200 в него не войдет laughing не там ищете, ну а еще и олигархов доморощенных можно вспомнить, которые за рубеж вывели триллион зеленых. И если этот силуанов решил сокращать бюджет, то должен прежде всего начать с самого любимого, с депутатского и чиновничьего корпуса
            Сан Саныч
      2. пушкарь Вчера, 21:28
        Цитата: kuz363
        Армия и так достаточно жирно живет.
        Не буду вдаваться в подробности. Поступайте в ВУ, да послужите по гарнизонам, даже без войны. Всего-то 25 лет. Удачи вам. любезный.
        пушкарь
      3. tiaman.76 Вчера, 21:35
        читай выше...
        tiaman.76
      4. Летучая Мышь Вчера, 22:30
        У вас там в Казакстоне все такие вумные?
        Летучая Мышь
      5. Грица Сегодня, 00:19
        Ничего не имею против боевого офицера - он заслужил честно свою пенсию досрочную.
        Но когда я вижу на пенсии МЧСников, которые только за компьютером отчеты строчили или мента, который пистолета в руках не держал, а ушли на пенсию в 45 лет, мне становится до боли обидно. Чем я хуже моих здоровенных одноклассников, которые, бухая со мной, ржут на до мной, получают пенсию больше чем моя зарплата? А мне, скромному чиновнику муниципального уровня, наоборот, пенсионный возраст увеличили до 65. Вот и думай тут о справедливости.
        Грица
    2. iouris Сегодня, 01:09
      Народ решает ничего. Глобализация - это ликвидация национально ориентированных элит. Все кормят американскую армию. Не случайно дефицит бюджета США практически равен бюджету военного ведомства США.
      iouris
  2. ilimnoz Вчера, 15:34
    скорее избавляться от таких манагеров только где государственников взять. одни рвачи мать родную готовы продать за деньги
    ilimnoz
  3. kuz363 Вчера, 15:41
    В этот раз Ивашова понесло не туда. "Военные заказы развивают оборонную промышленность. Самые высокие, что ни есть в России, технологии." Но Силуанов то прав! Отдачи от этого развития для населения - никакая, за исключением тех, кто кормится с оборонной промышленности. Это мертво закопанные деньги, типа того как 20 тыс. танков из Германии теперь законсервированы на Урале. Но это же деньги, оторванные у бюджета, которому урезали медицину, образование, науку....И асе это потом боком аукается населению.
    kuz363
    1. NIKNN Вчера, 16:35
      Цитата: kuz363
      В этот раз Ивашова понесло не туда. "Военные заказы развивают оборонную промышленность. Самые высокие, что ни есть в России, технологии." Но Силуанов то прав!

      Да вы батенька я смотрю либераст...? belay Спрячьтесь под своим флагом, мы без вас разберемся кто прав!!! stop
      NIKNN
      1. sabakina Вчера, 16:59
        Не, ну я то же Ивашова щас не понял...
        sabakina
        1. NIKNN Вчера, 17:04
          Слав , чег там непонятного, Армию в зад засовывает Силуанов, было такое было и есть сейчас... Этим товарищам оташка из США любыми путями Путина снести, повторить 20летний прошлый опыт , ибо ихние капиталы приватизируют... Вот Ивашов и на примере попытки развала армии под предлогом обнищания народа и расставлять пытается все по правде..., ну где то ысль снесло чуток в сторону, но основная мысль именно эта... hi
          NIKNN
    2. мордвин 3 Вчера, 17:34
      Цитата: kuz363
      ! Отдачи от этого развития для населения - никакая, за исключением тех, кто кормится с оборонной промышленности. Это мертво закопанные деньги,

      Пускай Силуанов в другом месте деньги поищет, а не втыкает клин между народом и армией. Прогрессивный налог - слабо ему предложить? А. ну как же, он сам и пострадает ведь, миллионер хренов.
      мордвин 3
      1. боеприпас Вчера, 19:02
        Цитата: мордвин 3
        Пускай Силуанов в другом месте деньги поищет

        Не будет Силуанов искать деньги " в другом месте". Ни он , ни вся эта кодла.
        Все знают , что необходима полная смена управления. То есть - Полная замена конкретных людей на других конкретных людей.
        Пример -
        Конкретного Сердюкова заменили на конкретного Шойгу. И ситуация в армии переменилась мгновенно. И чем раньше бы заменили , тем лучше была бы армия.
        боеприпас
        1. мордвин 3 Вчера, 19:35
          Цитата: боеприпас
          Конкретного Сердюкова заменили на конкретного Шойгу. И ситуация в армии переменилась мгновенно.

          Мгновенно только кошки рожают. Даже не мгновенно, а через два месяца (звиняюсь, экзамены в школе по биологии сдавал, как раз по кошкам билет попался laughing ) Так по моему от перемены конкретного человека мало что зависит, если команды сверху не поступит.
          мордвин 3
    3. Сан Саныч Вчера, 17:35
      Цитата: kuz363
      В этот раз Ивашова понесло не туда. "Военные заказы развивают оборонную промышленность. Самые высокие, что ни есть в России, технологии." Но Силуанов то прав! Отдачи от этого развития для населения - никакая, за исключением тех, кто кормится с оборонной промышленности. Это мертво закопанные деньги, типа того как 20 тыс. танков из Германии теперь законсервированы на Урале. Но это же деньги, оторванные у бюджета, которому урезали медицину, образование, науку....И асе это потом боком аукается населению.

      отдачи нет не от оборонной промышленности, а от министров типа кудрина и силуанова, потому что они либо не могут, либо не хотят создать условия, чтобы выгоднее было вкладываться в экономику России новоявленным расейским буржуа, нежели выводить их в зарубежные оффшоры
      Сан Саныч
    4. user Вчера, 17:36
      Это мертво закопанные деньги, типа того как 20 тыс. танков из Германии теперь законсервированы на Урале.


      Это не мёртвые деньги, а быстрый мобилизационный запас, особенно если с ними проведена модернизация.
      user
      1. Esoteric Вчера, 20:38
        В любом случае Путин должен провести диалог с народом, которому обязан служить. А вместо силуановых можно найти других людей. Путин уже говорил олигархам о деньгах за границей. Пусть чешут репу, если вдруг лишатся "кровно нажитых". Всё одно, эти деньги не наши...
        Прогрессивный подоходный налог, государственная монополия на ресурсы, табак, алкоголь и лекарства, отмена горбачёвского НДС, ограничение максимальной зарплаты бюджетников 10-ю МРОТами, роспуск думских законодателей...всё можно поднять и построить. А что не строится, уложить ровными рядами...
        Esoteric
        1. Альф Вчера, 23:14
          Цитата: Esoteric
          В любом случае Путин должен провести диалог с народом, которому обязан служить. А вместо силуановых можно найти других людей. Путин уже говорил олигархам о деньгах за границей.

          Может, хватит рассказывать сказки о великом путине ? Кто он такой ? Он выходец из тех же кланов. Как он может противостоять им ? Сколько раз он открыто заявлял-Перемены курса не будет ? И полностью следует своему слову.
          Альф
  4. Сан Саныч Вчера, 15:49
    Не на армию надо сокращать расходы, а на содержание таких министров, как силуанов, а еще лучше, гнать их с министерских постов поганой метлой, ну а таких, как улюкаев, вообще, на ноль умножать надо
    Сан Саныч
    1. NIKNN Вчера, 16:37
      Цитата: Сан Саныч
      Не на армию надо сокращать расходы, а на содержание таких министров, как силуанов, а еще лучше, гнать их с министерских постов поганой метлой, ну а таких, как улюкаев, вообще, на ноль умножать надо

      Безусловно!!! good Я смотрю тут резко пытается либерастня всякая закакать нормальную статью...Полезли из всех задних отверстий глисты.... am
      NIKNN
  5. bsk_una Вчера, 15:54
    Далеко ходить не надо за причинами. Путин во всеуслышанье объявил, что он первый либерал. Четверть века у власти, а экономика страны с каждым годом погружается в трясину. Я как понимаю ситуацию. Это не экономический блок должен диктовать условия жизни, а народ. Все, что надо стране есть министерства, которым требуются определенные ресурсы. Если экономисты говорят, что таких ресурсов нет, значит всех экономистов надо просто выкинуть на помойку, ежели сами не хотят уйти из-за недееспособности. Во главе с медведевыми, шуваловыми, дворковичами, голодными и богатыми. Этого не желает сам Путин, он сам по всей вероятности за четверть века не смог уразуметь в экономике ровным счетом ничего хорошего. Безусловно, в международных делах он архидока. Но его правительственная команда оторви и выброси, целее страна будет.
    bsk_una
  6. parusnik Вчера, 16:09
    Немного не в тему...Купили у частной компании, для предприятия земснаряд для дноуглубительных работ , вещь старинная, цены не малой, 1979 года голландской постройки, главная его ценность покрасить и выбросить..Не выбрасываем, зато покрасили, теперича ремонтируем..а не чем, нужны импортные запчасти, но санкции, ищем аналоги..с этим тож туго..Промышленность у нас день ото дня крепнет же...
    parusnik
    1. olimpiada15 Вчера, 19:32
      Как раз в тему. В стране должно производиться различное оборудование, не погоня за импортом, а своё всё по максимуму от высокотехнологичного до простейшего.
      olimpiada15
  7. sxfRipper Вчера, 16:38
    Какой-то маловразумительный "плач Ярославны"...
    sxfRipper
  8. Волька Вчера, 16:42
    господа, занимайтесь каждый своим делом и не лезьте во все подряд, даже туда, где выглядите мягко говоря не умно...
    Волька
  9. anakost Вчера, 16:59
    Возможно с точки зрения генерала сказано и правильно. Но где взять последние штаны для него, если денег хватает только на еду? Где счастливые и сытые работники, что все это обеспечат? Одни вопросы...
    anakost
  10. Krasnyiy komissar Вчера, 17:05
    Какая может быть война на истощение сегодня ? Нападение США и ЕС должно означать только одно - в бой идут РВСН, МСЯС и стратегическая авиация, а лимитофоров по периметру границ можно легко уничтожить с помощью ТЯО. Сколько боеприпасов надо на Восточную Европу ? Не более сотни ядерных боеприпасов средней мощности, чтобы там остались одни угли и битый кирпич вперемешку со стеклом. А может быть полезет Япония ? Если так, то урок августа 45-го они не усвоили, поэтому придется его повторить.
    Krasnyiy komissar
    1. Fan-Fan Вчера, 18:17
      Сожалею, но от 100 ядерных боеприпасов в Европе далеко не везде бедет радиоактивная щебёнка. Более половины городов останутся не разрушенными и пригодными для жизни.
      Fan-Fan
      1. Krasnyiy komissar Вчера, 18:44
        Сотки бомб хватит, чтобы разнести ключевые элементы инфраструктуры, а остальную работу сделают одичавшие и голодные аборигены. Уничтожение даже одного города-миллионника означает коллапс рыночной экономики, введение ЧП, дефицит еды, медикаментов.
        Krasnyiy komissar
        1. Вадим237 Вчера, 20:02
          "Ключевые элементы инфраструктуры" Это что за элементы такие. Гос управление - она на местах организуется, промышленность в Европе миллионы предприятий - ста боеголовками их точно не разрушить, энергетика - электростанций, там их то же полно. Уничтожите часть промышленности, вторая часть выйдет на максимум. Не уничтожите военные объекты и промышленность - считайте войну вы проиграли.
          Вадим237
  11. Viktor.N.Aleksandrov. Вчера, 17:39
    Плачемся : "денег нет, денег нет..." А сколько миллиардов зелени наши недоу.. некомпетентные экономисты вложили в американские ценные бумаги, сколько ушло за рубеж в обшоры, сколько недвижимости, яхт, клубов и прочего закупили там наши олигархи. Надо срочно зачищать всю эту сво..., тогда денег хватит и на восстановление промышленности, и на армию. А наши "единые" против!
    Viktor.N.Aleksandrov.
    1. ADmA_RUS Вчера, 17:59
      Вот как это можно сделать? Какие нужно конкретные шаги сделать?
      ADmA_RUS
    2. Fan-Fan Вчера, 18:22
      Полностью Вас поддерживаю. Вот только кто зачищать будет, Путин? Что - то не верится. Просто очень хочется все эти вопросы задать товарищу Путину.
      Fan-Fan
    3. San san Вчера, 20:01
      Абсолютно с Вами согласен. В качестве 1- го шага предлагаю запретить государеву службу чиновникам, имеющим за бугром счета в банках, недвижимость, компании и т. д. как находящихся под давлением санкций. Провести закон через думу с поименным голосованием и предварительным докладом мониторинга ФСБ, ЦРУ И МОСТА. ..
      San san
    4. Вадим237 Вчера, 20:05
      Даже если собрать всех наших миллиардеров рублёвых, а их в стране 240 - денег один чёрт не хватит.
      Вадим237
  12. samarin1969 Вчера, 17:55
    Россия всё больше начинает напоминать саму себя эпохи 90-х: непубличная реальная политика, ничего не значащие заявления "небожителей", расцвет истеричных "шоу"...Леонид Ивашов ещё верит, что во власти есть некие "несилуановы" к которым имеет смысл обращаться...
    samarin1969
    1. Esoteric Вчера, 20:28
      Цитата: samarin1969
      Леонид Ивашов ещё верит, что во власти есть некие "несилуановы" к которым имеет смысл обращаться...

      Левашов и говорит: "Не верю!!!"
      Путину нужно, во-первых, обсудить с народом: какую Россию мы строим? И на стратегические направления, на ключевые особенно, ставить высочайших профессионалов-патриотов, а не случайных людей. Сейчас ведь как? Понравился, тосты говорит хорошие, может, ещё что-то делает приятное — его ставят на должность. Это как раз путь в никуда, путь к разрушению России. А вот те, кто планирует операции против России, продвигают всякими эффективными способами именно нужных им людей-разрушителей. Так что кадровая политика играет как раз на стороне тех, кто вводит санкции против нас и готовит военный удар.
      Esoteric
      1. samarin1969 Вчера, 21:01
        Да уж...выделенная фраза наводит на размышления. hi ...Я заметил, что с годами Леонид Григорьевич становится радикальнее в своих оценках, но как человек военный остаётся обычно политкорректным. Прямой персональный выпад против Силуанова говорит, что проблема действительно острая.
        samarin1969
  13. Немезида Вчера, 18:20
    Не везет России на царей,потому и не готова она и не только сегодня и народ живет тяжело.
    Немезида
    1. Вадим237 Вчера, 20:07
      Тяжело живут те, кто ни чего не делает и всё надеется, что за них всё будет делать государство.
      Вадим237
      1. Федя2017 Вчера, 20:34
        Цитата: Вадим237
        Тяжело живут те, кто ни чего не делает и всё надеется, что за них всё будет делать государство.

        По вашему, эти все - свыше 22 млн. россиян, все лодыри и пьяницы ??! Очень сомнительно...
        Федя2017
    2. Esoteric Вчера, 20:24
      Цитата: Немезида
      Не везет России на царей,потому и не готова она и не только сегодня и народ живет тяжело.

      Действительно...Во всём виноват царь...Вот, например, боярин Греф посетовал на невозможность работать в Крыму. Понятно, кому же хочется потерять всё...А вот в СССР ставки по долгосрочным вкладам составляли 3%, а кредиты давали под 4%. И все были довольны, и всем всего хватало...А сейчас Сбербанк выдает по депозитам 4-5%, а кредиты "дарит" под 15-19%...Что же ему не хватает разницы в 2-3%??? belay Или эта "овечья" личность, которая решила, что все кругом "лохи", а они - "грефы" - голубые князья, вкладывает что-то в российские предприятия? Объегоривает граждан, создавая им трудности в накоплении и преумножении и всё... belay
      А народу живётся тяжело, потому что народ разобщён. И не появился тот человек, который может его пробудить, чтобы сбросить кабалу олигархов, беспредел банковских спекулянтов и безальтернативность выбора...
      Esoteric
  14. Radikal Вчера, 19:48
    Цитата: sabakina
    Не, ну я то же Ивашова щас не понял...

    Если не понял - это не повод считать , что генерал неправ! sad
    Radikal
  15. Radikal Вчера, 19:55
    Цитата: samarin1969
    Россия всё больше начинает напоминать саму себя эпохи 90-х: непубличная реальная политика, ничего не значащие заявления "небожителей", расцвет истеричных "шоу"...Леонид Ивашов ещё верит, что во власти есть некие "несилуановы" к которым имеет смысл обращаться...

    Генерал просто деликатный человек, и офицер. Те вопросы, которые он озвучил адресованы не Силуанову, а известно кому. Единственный и самый главный вопрос, который многие себе задают - почему так?! Куда нас ведут? Ответ есть, и он не оптимистичный... sad
    Radikal
  16. слава1974 Вчера, 19:59
    Каждый грызет свою корочку хлеба. Экономист экономит деньги, а генерал отвечает за армию.Но тот же самый Шаманов, уважаемый генерал, но в госдуме поддержал решение правительства не индексировать зарплаты военным.
    Случай не единичный, в свое время министр МВД Степашин сказал Ельцину чтобы не повышали зарплату сотрудникам милиции и ВВ, типа в стране обстановка сложная ,мы потерпим.
    Если генералы не выполняют свои обязанности по обеспечению своего личного состава, то при чем здесь финансисты?
    слава1974
  17. Radikal Вчера, 20:02
    Цитата: слава1974
    Каждый грызет свою корочку хлеба. Экономист экономит деньги, а генерал отвечает за армию.Но тот же самый Шаманов, уважаемый генерал, но в госдуме поддержал решение правительства не индексировать зарплаты военным.
    Случай не единичный, в свое время министр МВД Степашин сказал Ельцину чтобы не повышали зарплату сотрудникам милиции и ВВ, типа в стране обстановка сложная ,мы потерпим.
    Если генералы не выполняют свои обязанности по обеспечению своего личного состава, то при чем здесь финансисты?

    .... когда есть Верховный Главнокомандующий! sad
    Radikal
  18. San san Вчера, 20:10
    Леонид Ивашев абсолютно прав! Иуда Горбачев и Ко, - предали, алкаш Ельцин с семейкой пропили Страну. Жаль не нашлось русского День Сяопина. ..
    San san
  19. Esoteric Вчера, 20:13
    Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.

    Мне понятно беспокойство Леонида Ивашова и я согласен с ним в том, что в создавшейся экономической ситуации держать серьёзное противостояние в военном и экономическом плане очень тяжело. Но, что нам остаётся делать, если с Путиным - не очень, а вместо него ставить "тёмную лошадку" именно сейчас - ещё хуже? Остаётся сказать своё веское слово на форуме ВО... request
    Esoteric
  20. _Jack_ Вчера, 20:16
    Леонид Ивашов: Россия абсолютно не готова к серьёзной войне

    Хоть кто-то дал трезвую оценку, а то сплошной урапатриотизм и "красная армия всех сильнее"
    _Jack_
    1. SMP Вчера, 20:26
      Хоть кто-то дал трезвую оценку, а то сплошной урапатриотизм и "красная армия всех сильнее"


      1. Северная война (Великая Северная война, Двадцатилетняя война) — война, длившаяся с 1700 по 1721 год.

      2. 1812 год ????

      3 1914 год ????

      4. 1941 год ???

      Когда Россия была готова? Ответ никогда, а вот враг был готов, вот и включатся надо тогда когда враг не готов, а мы всегда не готовы...
      SMP
  21. SMP Вчера, 20:22
    Такие ключевые фигуры, как министры и руководители крупных государственных корпораций, должны назначаться под задачи. Есть задачи, которые нужно решить. Есть цель, которую нужно достигнуть. И когда Путин назначает Улюкаевых, Силуановых, Медведевых (их там полно таких в правительстве) — значит, он какую-то задачу видит, какую-то цель? С одной стороны, президент говорит: «нужно укреплять страну, повышать благополучие граждан» — но назначает на ключевые должности тех, кто противится этому. Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.


    Многим не понятна, большинству.

    Вывод. Путину нужно, во-первых, обсудить с народом: какую Россию мы строим? И на стратегические направления, на ключевые особенно, ставить высочайших профессионалов-патриотов, а не случайных людей. Сейчас ведь как? Понравился, тосты говорит хорошие, может, ещё что-то делает приятное — его ставят на должность. Это как раз путь в никуда, путь к разрушению России. А вот те, кто планирует операции против России, продвигают всякими эффективными способами именно нужных им людей-разрушителей. Так что кадровая политика играет как раз на стороне тех, кто вводит санкции против нас и готовит военный удар.


    И что делать?
    SMP
  22. Федя2017 Вчера, 20:29
    Много и справедливого и спорного... Но вот насчёт трубы из Катара в ЕС, он что-то не понимает видимо. Эта труба не устраивает в первую очередь США, не нужна она им. Как, впрочем и российские трубы в ЕС. И не дали бы они эту трубу из Катара построить и без нас... США желают своим газом Европу обеспечивать.
    Федя2017
  23. Федя2017 Вчера, 20:41
    Цитата: San san
    В качестве 1- го шага предлагаю

    Да хоть запредлагайтесь... Буквально на днях правительство отклонило принятие закона о возвращении денег из оффшоров... И что, президент распустил это правительство, согласно Конституции ?! Как бы не так... А вы всё верите что "кот может быть против сметаны"???! Хе-хе-хе.........
    Федя2017
  24. Alekspel Вчера, 23:14
    Леонид Григорич как всегда прав. Только он неправ в одном: сколько бы мы не готовили армию, экономику и пр. -проиграем! Потому, что наша поганая элитка просто сдаст страну, вспомните слова Бжезинского про "наша или ваша элита". А покойный дело знал. Неужто кто-то думает, что шуваловы, грефы и прочие силуановы ради "этой страны" откажутся от наворованного и уведённого на Запад? Помилуйте! Они нас продадут, купят и снова продадут, но уже дороже (Паниковский). Все эти успехи на внешних фронтах - здорово! Но страну с колен поднимать что-то никто не спешит. А развал очередной начнётся разумеется с армии, тут Ивашов прав на все 100. Печально это, конечно, но действия правительства ведут именно к этому.
    Alekspel
  25. iouris Сегодня, 01:11
    После 1985 года Россия успешно воюет против себя. Где всё это время был Ивашов? Правильно.
    iouris
  26. Radikal Сегодня, 02:25
    Цитата: Esoteric
    Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.

    Мне понятно беспокойство Леонида Ивашова и я согласен с ним в том, что в создавшейся экономической ситуации держать серьёзное противостояние в военном и экономическом плане очень тяжело. Но, что нам остаётся делать, если с Путиным - не очень, а вместо него ставить "тёмную лошадку" именно сейчас - ещё хуже? Остаётся сказать своё веское слово на форуме ВО... request
    good Заценил! laughing
    Radikal
  27. Radikal Сегодня, 02:29
    Цитата: SMP
    Такие ключевые фигуры, как министры и руководители крупных государственных корпораций, должны назначаться под задачи. Есть задачи, которые нужно решить. Есть цель, которую нужно достигнуть. И когда Путин назначает Улюкаевых, Силуановых, Медведевых (их там полно таких в правительстве) — значит, он какую-то задачу видит, какую-то цель? С одной стороны, президент говорит: «нужно укреплять страну, повышать благополучие граждан» — но назначает на ключевые должности тех, кто противится этому. Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.


    Многим не понятна, большинству.

    Вывод. Путину нужно, во-первых, обсудить с народом: какую Россию мы строим? И на стратегические направления, на ключевые особенно, ставить высочайших профессионалов-патриотов, а не случайных людей. Сейчас ведь как? Понравился, тосты говорит хорошие, может, ещё что-то делает приятное — его ставят на должность. Это как раз путь в никуда, путь к разрушению России. А вот те, кто планирует операции против России, продвигают всякими эффективными способами именно нужных им людей-разрушителей. Так что кадровая политика играет как раз на стороне тех, кто вводит санкции против нас и готовит военный удар.


    И что делать?

    Вооружаться! wassat
    Radikal
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