Леонид Ивашов: Россия абсолютно не готова к серьёзной войне

Минфин отказывается от предложений Минобороны увеличить оклад военных. Несмотря на то, что, согласно действующему законодательству, размеры окладов по воинским должностям и званиям должны ежегодно индексироваться с учетом инфляции, жалованье военных не индексировалось уже пять лет — с 2013 года.Силуанов не может быть министром финансов, потому что эта должность государственная, масштабная. А он наглядно, публично проявил себя как бездарнейший бухгалтер. Ведь отсылки к тому, что Советский Союз развалился из-за больших военных расходов — это просто величайшая глупость. Советский Союз развалился именно потому, что им руководил такой же тип, как Силуанов — Горбачёв, который болтать мог, но не мог организовать и задействовать огромнейший потенциал Советского Союза. В том числе потенциал оборонной промышленности и армии. Развал начался именно с того, что стали дискредитировать армию. Стали выводить бездарным образом войска из Восточной Европы. Я прекрасно помню, как войска выводили, а денег на их обустройство абсолютно не давали. Как предавали вот национальные интересы Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе. Когда военные предлагали осуществлять планомерный вывод из Восточной Европы, из Чехии и Венгрии, в течение 4-5 лет, в узком кругу решили вывести все войска в течение года. Не решили вопросы с экологией, не решили вопросы с недвижимостью, которая оставалась в бывших соцстранах. В результате ушли — и оказались ещё должны, и армию бросили в поле. Сразу образовалось более 200 тысяч бездомных офицеров и прапорщиков. Плюс понеслась сплошная дискредитация от таких же либералов, как Силуанов, о том, что армия разоряет страну.Если взять сегодняшний день: что даёт армия?Военные заказы развивают оборонную промышленность. Самые высокие, что ни есть в России, технологии. Причём это национальные технологии, а не купленные за рубежом безделушки.Армия сегодня обеспечила свой высокий авторитет реальными действиями, особенно успешными действиями в Сирии, и решила следующие задачи.Обратила внимание многих потенциальных партнёров, которые боялись слабости России и не заключали с нами сделок по гражданской продукции и тем более по оборонной. Сегодня мы видим, что в очереди желающих встретиться с Путиным стоят лидеры государств, которые ещё десяток лет назад на Россию смотрели как на изгоя.Впервые в истории с визитом прибыл король крупнейшей нефтяной державы — Саудовской Аравии. Сегодня отношения с Ираном, с Турцией и закупка наших вооружений и не только, договорённости в нефтегазовой сфере позволяет вливать огромные деньги Силуанову в формируемый им бюджет. Это позволяет выстраивать перспективы.Давайте честно признаем, что наша группировка в Сирии своими действиями позволила поддерживать транспортировку российского газа в Европу. Иначе, если бы мы туда не вошли, уже бы шёл катарский газ через Сирию и Турцию в Европу. Если бы не усиление армии, на Украине активизировались бы боевые действия. Мы бы уже не поставляли газ в Европу по оставшимся там трубам. И, конечно, «Северный поток» был бы уже давно задавлен.Именно это сделала и предотвратила армия. Другое дело, что финансово-экономический блок правительства не может даже высочайшие оборонные технологии использовать в гражданском секторе — что обязан был сделать. Пусть Силуанов просчитает многомиллиардные убытки и то воровство, которое допускается в сфере торговли нефтегазовыми и другими природными ресурсами. Пусть Силуанов ответит: почему Китай отказался от трёх проектов, тоже многомиллиардных, той же «Силы Сибири»? На каком основании? А на том основании, что слишком высока коррупция в РФ и что наши финансово-экономические структуры в правительстве не умеют прогнозировать. У них нет экономического и геополитического анализа. Пусть Силуанов ответит: почему данные по поставкам в Европу нашего газа и нефти, когда Германия показывает, сколько она заплатила России за поставки углеводородного сырья, разнятся в десятки миллиардов евро от российских цифр, которые показывают, сколько поступило в российский бюджет? Вот о чём министру финансов нужно думать, а не быть проповедником «западных ценностей», подтявкивая врагу, что Россия чересчур наращивает свою мощь и Запад должен её приглушить. Так же работали Горбачёв с его командой предателей. В результате — ослабление стержня, который исторически держит Россию. Это именно военный стержень. Он придаёт авторитет, славу, обеспечивает высокий статус в мире и всегда тянет за собой экономику.Так вот, господин Силуанов идёт по пути так называемой «мягкой силы» (сегодня она в моде), требующей сократить финансирование вооружённых сил. В случае реализации его мечтаний на нас будут плевать со всех сторон, как в 90-е годы плевали, издевались, насмехались. За этим последует деморализация армии, а значит и общества. Последует развал силового блока — и дальше страны не будет. Как это случилось в 1991-м.Что тут ещё очень важно? Силуанов, так же как и его единомышленники (что из системной либеральной так называемой оппозиции, которая засела в правительстве, резиденция которого не зря называется Белым домом, что из числа несистемных подельников), всё слезу льют по народу. Силуанов утверждает, что если мы увеличиваем оборонные расходы и повышаем жалование военным, то у нас пострадает социалка: медицина, образование, культура, пенсии и так далее. То есть то, что по-настоящему нужно людям.Господа чиновники и олигархи, чтобы удержаться на плаву, пытаются рассорить армию с народом и наврать бабушке, почему она 6 тысяч пенсии получает, почему на корзину потребления для выживания достаточно менее 10 тысяч. Когда люди говорят, что «мы не живём, а выживаем», либеральные воры говорят — армия виновата. Это не впервые в нашей истории. Так было и перед 1917 годом. Так было и в 1980-е — «армия разоряет, поэтому у вас пенсии маленькие». Но почему господин Силуанов не объяснит: почему, как только арестуют мало-мальски значимого чиновника, представителя государственной власти, так внезапно у него находятся миллионы и миллиарды? Пусть он разъяснит: откуда у Улюкаева сотни миллионов и золотые слитки? И так любого чиновника сегодня возьми, тряхни — и посыплются миллиарды. Вот куда нужно смотреть. Почему Силуанов не объясняет причину огромнейшего оттока почти 200 миллиардов долларов с российской территории: кто, как уводит? Поэтому печалиться о народе они могут только для собственного благополучия, для прикрытия своих преступных деяний. Пусть господин Силуанов вообще объяснит: а каковы перспективы? Какую Россию правительство Медведева строит вместе с президентом? Что это за модель будет? Есть ли вообще программа, стратегия развития, кроме кривых бухгалтерских отчётов? Силуанов, как мы видим, отвечает: «Надо армию разграбить и тогда у нас всё будет хорошо».Поговорим о полемике думцев и Минфина. Думский комитет под председательством Владимира Шаманова наконец-то возмутился тем положением дел, что военным не индексируется размеры окладов по воинским должностям и званиям. Этим делом должен заниматься не только Владимир Анатольевич Шаманов и его комитет, а должен заниматься Следственный комитет. Ведь это, с одной стороны, ограбление военнослужащих, а с другой стороны — это неисполнение законодательства. Ведь это заложено в Законе о статусе военнослужащего и в других законодательных и подзаконных актох. Так вот, за нарушение законов, даже менее значимых, людей сажают. Почему не сидит Медведев со своим правительством, когда он не исполняет законы, а в виде подачек суёт населению России, что мы вам с ноября или с января что-нибудь добавим? Члены правительства должны быть в наручниках, как преступники, нарушающие основополагающие законы российского государства.А военнослужащие… ну что ж, терпеливые. Слишком терпеливые мы все. Надеемся, верим в «объективные трудности. Пора поверить в реальность — сплошное воровство, сплошную коррупцию, которая начинается с Кремля и пронизывает все государственные структуры, и втягивает туда бизнес, предпринимательское сообщество. Но терпение у военнослужащих не бесконечно. ГКЧП — это, по сути дела, был уже надрыв этого терпения. Терпеть дальше было невозможно. Почему маршал Язов вступил в ГКЧП? Потому что армию шельмовали, убивали офицеров, принимали дурацкие решения. Есть Конституция, есть советское законодательство, а в республиках начали создавать свои вооружённые отряды, отказывались направлять призывников на службу в армии. Бардак и шельмование полные, плюс невыплаты зарплат. Это привело к тому, что армия перестала поддерживать тогдашнего президента — предателя Горбачёва. Одновременно предатели разложили структуры КГБ и правоохранительных органов «демократией». И всё — страна рухнула.Сегодня господин Силуанов получил такую задачу — повторить печальный опыт Советского Союза. Силуанов, как я полагаю, не менее, а более, чем Улюкаев, обеспеченный человек. Если бы он был не согласен с нынешней политикой государства из принципиальных соображений, он бы слинял по собственному желанию и уже обитал где-нибудь в Техасе или на Гавайях. Здесь мы должны понимать, что против России проводится мощная согласованная, хорошо скоординированная геополитическая операция «мягкой силы». И основная опора для проведения интересов наших главных геополитических противников находится именно здесь, в Москве. Российские агенты Запада — инструментарий этой политики. И господин Силуанов будет держаться за своё место, потому что ему так приказали, его вписали в операцию по разрушению России.Ведь он не где-то выступает — он выступает перед студентами. Он закладывает в них негативные мыслишки по отношению к армии, по отношению к государственности и так далее. Он — один из небольших инструментов большой операции, во главе которой стоит мировой финансовый олигархат, имея подручными и государство по имени США, и НАТО. Силуанов туда встроен, и он трепещет, чтобы с ним что-то не произошло, если он выйдет из этой операции. Он понимает, что за то, что он сдаст позиции, начнёт оправдывать современную политику России, наказание на Западе для него будет страшнее, чем любое наказание в России. Поэтому он работает как агент Запада, как адепт пятой колонны в рамках операции по разрушению России.Такие ключевые фигуры, как министры и руководители крупных государственных корпораций, должны назначаться под задачи. Есть задачи, которые нужно решить. Есть цель, которую нужно достигнуть. И когда Путин назначает Улюкаевых, Силуановых, Медведевых (их там полно таких в правительстве) — значит, он какую-то задачу видит, какую-то цель? С одной стороны, президент говорит: «нужно укреплять страну, повышать благополучие граждан» — но назначает на ключевые должности тех, кто противится этому. Мне кадровая политика президента Путина совершенно непонятна.И ещё момент. Армия сегодня готова отразить первый удар. И слава богу. И спасибо Сергею Кужугетовичу, его команде. Но страна абсолютно не готова даже к небольшой, но серьёзной войне. Нет мобилизационного ресурса, нет мобилизационных мощностей, нет даже планов мобилизационных. Армия опять вынуждена будет переходить в штыковую? Вот о чём Силуанову нужно было бы задуматься, если бы он служил России. А он делает всё, чтобы не только экономика не была готова к войне (а она абсолютно не готова), но чтобы сейчас и армия даже для отражения первого удара не была готова. А это значит, что он работает в операции совершенно другой — операции против России.Вывод. Путину нужно, во-первых, обсудить с народом: какую Россию мы строим? И на стратегические направления, на ключевые особенно, ставить высочайших профессионалов-патриотов, а не случайных людей. Сейчас ведь как? Понравился, тосты говорит хорошие, может, ещё что-то делает приятное — его ставят на должность. Это как раз путь в никуда, путь к разрушению России. А вот те, кто планирует операции против России, продвигают всякими эффективными способами именно нужных им людей-разрушителей. Так что кадровая политика играет как раз на стороне тех, кто вводит санкции против нас и готовит военный удар.