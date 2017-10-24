ТВД Второй Отечественной. 1914 год. Часть 2
Галиция.
Галицийский ТВД и расстановка сил противников перед Галицийской битвой. Белой А. Галицийская битва. М. - Л., 1929
Галицийские операции русской армии в 1914 г.: Галицийская битва, Ченстохово - Краковская операция (01. – 11. 11. 1914 г.) [15], первый этап Карпатской операции (октябрь – декабрь 1914 г.) [16]. Главная цель этих операций – сокрушение австро-венгерской армии и вывод Австро-Венгрии из войны.
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. И. Иванов. Великая война. Вып. 2
Операции на этом ТВД осуществлялись, прежде всего, в собственно русских интересах, но и они имели важнейшее значение для коалиции. Галицийская битва - одна из ключевых операций Первой мировой - заложила основу последующих операций в Галиции, «сломала хребет» австрийской армии, сказалась на стратегическом и оперативном планировании как немцев, так и австрийцев. Сражение сгладило оперативные неудачи в Восточной Пруссии и привело к складыванию новой оперативно-стратегической ситуации – русские войска выходили к Карпатам.
Командующий 3 А ЮЗФ генерал от инфантерии Н. В. Рузский. Великая война. Вып. 2
Командующий 8 А ЮЗФ генерал от кавалерии А. А. Брусилов. Великая война. Вып. 2
Галицийский фронт – главный ТВД для России, стратегическая и оперативная обстановка на нем кардинальным образом отражалась на всем Русском фронте. Фактически была сохранена в рядах союзников Сербия – в этом также важнейшее стратегическое значение Галицийской битвы для Антанты. Австрийцы были вынуждены значительно скорректировать свои операции на Балканах. Неудачное для противника течение Галицийской битвы привело к сосредоточению на Русском фронте австрийской 2-й армии, предпочтительно предназначавшейся для ведения операций на Балканах. 8 пехотных дивизий стратегического резерва в составе этой армии попали на Русский фронт, чем была спасена Сербия. Если же учесть, что сопротивляющаяся Сербия в какой-то степени изолировала Турцию, оказывался не нужным Салоникский фронт и т. д., то понятным становится глобальность общестратегического значения галицийской победы. Австро-Венгрия также не решила своих задач по разгрому одного из противников (Россия и Сербия), а воевать на два фронта она была способна еще менее Германии.
Командующий 4 А ЮЗФ генерал от инфантерии А. Е. Эверт. Картины войны
Командующий 5 А ЮЗФ генерал от кавалерии П. А. Плеве. Нива
Командующий 9 А ЮЗФ генерал от инфантерии П. А. Лечицкий. Летопись войны № 125
Стратегически именно Галицийская битва, как центральное сражение кампании, способствовала выигрышу кампании 1914-го. Оперативно бои на галицийском ТВД традиционно были для русской армии успешны (безрезультатно закончилась лишь Ченстохово-Краковская операция).
Польша.
Действия русских войск по двум вышеуказанным направлениям привели к интенсивным переброскам германских соединений на Русский фронт. Их структурирование и поиск новых оперативных решений привел к образованию еще одного ТВД – Польского (район р. Висла). Здесь были осуществлены одни из крупнейших и знаковых операций кампании – Варшавско-Ивангородская и Лодзинская. Осенью-зимой 1914 г. это центральный ТВД Русского фронта как по масштабности операций, так и по количеству задействованных войск противников. Для австро-германцев – это общекоалиционный ТВД. Важнейшие операции (Варшавско-Ивангородская и Лодзинская) шли с переменным успехом, сопровождаясь огромными потерями сторон.
Польский ТВД. Рыбин Д. Н. Лодзинская операция на Русском фронте мировой войны в 1914 году. М., 1938
Стратегический результат операций в Польше не оправдал надежд противников – русские не смогли осуществить вторжение в Германию, австро-германцы - прорваться к Варшаве. Вместе с тем стабилизация этого фронта объективно была выгодна русской стороне, истощение же противников привело к поискам новых оперативных решений. В деле облегчения положения союзников России операции в Польше были наиболее результативны - австрийские силы на Русском фронте возросли на 3 дивизии, немцы перебросили 8 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, что в значительной степени облегчило положение сербов и особенно англичан и французов в сражении во Фландрии.
Оперативно из двух крупнейших операций в Польше одна была русскими выиграна (Варшавско-Ивангородская) и одна закончилась «вничью» (Лодзинская).
Ведут колонну пленных немцев, взятых под крепостью Осовец. Осень 1914 г. Фото ГАСО (Государственный архив Саратовской области)
Маневренные стратегические операции привели к огромным потерям. Так, лишь германская 9-я армия за 7 осенних недель потеряла свыше 100000 человек, из них 36000 погибло [17]. Общие потери австро-германцев в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях – более 300000 человек. Осенью-зимой 1914 г. и русские войска в Польше потеряли свыше 400000 человек (Варшавско-Ивангородская операция, Лодзь, Бзура).
Варшавско-Ивангородская и Лодзинская операции способствовали переносу тяжести главного удара немецкой военной машины на восток, окончательно похоронив стратегические надежды противника и сорвав последнюю возможность добиться военного решения на западе до стабилизации Французского фронта. Операции англо-французов «Бег к морю» обязаны своим успехом прежде всего усилиям русских армий.
Европейские ТВД русской армии и их взаимосвязь. Нива. 1914. № 52. Мы специально оставили интересный комментарий военного журналиста к этой иллюстрации
Кавказ.
Вступление Турции в войну привело к образованию Кавказского ТВД. Центральной операцией кампании стала Сарыкамышская 09. 12. 1914 г. – 04. 01. 1915 г. [18].
Кавказский ТВД. Великая война в 1914 г. Очерк главнейших операций. Пг., 1916
Русская Кавказская армия, имея минимум (4 дивизии) первоочередных войск, притянула 11 турецких кадровых дивизий и их обескровила, оказав неоценимую помощь союзникам, прежде всего Англии. После Сарыкамышской победы турецкие войска на Кавказском ТВД были усилены - это облегчило обстановку для англичан в районе Суэцкого канала и в Месопотамии. Стратегически и оперативно Кавказский фронт почти всегда был победоносен.
Начальник штаба Кавказской армии генерал-лейтенант Н. Н. Юденич. Картины войны
Кампания 1914 г. началась крупными наступательными операциями на флангах русского стратегического построения (Восточно-Прусская и Галицийская операции). Осень, в связи с крупными перебросками германцев на Русский фронт, ознаменовалась встречными сражениями в Польше и временной стабилизацией фронта.
Русские войска разрушили стратегическое планирование противника, и австро-германцы были вынуждены уделять все большее внимание Русскому фронту. Территориальный аспект стратегической обстановки также благоприятствовал русским: к концу года удалось овладеть большей частью Восточной Пруссии (до Мазурских озер) и Галицией с потерей левобережной (применительно к р. Висла) Польши. То есть, глубина «Польского выступа» уменьшилась, что имело положительное значение для планирования будущих операций.
Высший германский генералитет связывал с неудачами 1914 года начало позиционной войны (что означало грядущую катастрофу) и призывал свое государственное руководство к заключению сепаратного мира. Как считал Э. Фалькенгайн, если бы военно-политическое руководство страны нашло путь к достижению соглашению с противником - к этому следовало прибегнуть. Ведь события на Марне и в Галиции очень изменили положение Германского блока [19].
Э. фон Людендорф также отмечал, что кампания 14 года не принесла желаемых результатов [20].
В этой кампании русская армия добилась окружения крупной группировки противника. Были выработаны эффективные приемы борьбы в условиях оперативного полуокружения - и в Лодзинской, и в Сарыкамышской операциях отступление полуокруженных русских соединений могло превратиться в катастрофу - только активные действия против флангов группировки противника вкупе с жесткой обороной принесли желаемый результат.
Знаковым является и мнение Э. фон Фалькенгайна, засвидетельствовавшего тот факт, что германское командование не предвидело необходимости крупных перебросок на Русский фронт, что также явилось чрезвычайно негативным фактором стратегического характера - вырисовывалась растущая необходимость поддержать союзника. Германское командование не планировало перебросок и до последнего противилось их осуществлению. По свидетельству Э. фон Фалькенгайна, ему пришлось отказаться от весьма перспективного плана прорвать Французский фронт в Артуа и Пикардии, но эту мысль он отбросил т. к. для ее реализации не хватало сил - после того, как все резервы (и живая сила, и боеприпасы) были истрачены на Восточном фронте.
Восточно-Прусская и Галицийская операции сорвали германское и австрийское стратегические планирования, привели к постепенной стабилизации Французского и Сербского фронтов. Осенние операции в Польше и Восточной Пруссии сказались на окончательной стабилизации Французского фронта. Надежды немцев удержать восточные рубежи силами преимущественно австрийских войск провалились – очевидна тенденция постепенного наращивания германского военного присутствия на Восточном фронте.
В 1914 г. Россия на сложившихся ТВД Восточного фронта сорвала планы противника в рамках одной кампании реализовать свое стратегическое планирование. Учитывая вступление в силу долговременных факторов ресурсного превосходства Антанты, Россия сыграла ключевую роль в приближении грядущей победы блока. С конца кампании 1914 г. поражение Германии и ее союзников стало лишь вопросом времени.
Примечания
15. Ченстохово-Краковская операция - между 4-й и 9-й армиями ЮЗФ (ген. от артил. Н. И. Иванов) в составе 9 арм. корпусов (около 270000 чел., свыше 1200 ор.) и австро-венгерскими 1-й и 4-й армиями (ген. кавал. В. Данкль и ген. пехоты И. Фердинанд - 8 арм. корпусов - свыше 300000 чел., до 1300 ор.). Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 6. Berlin, 1929; Стратегический очерк. Ч. 2.
16. Между австро-венгерскими 1-й, 2-й, 3-й, 4-й армиями при поддержке армейских групп К. Пфланцер-Балтина и Р. Войрша (ген. пехоты граф Ф. Конрад фон Гетцендорф; 18 арм. корпусов, 10 кд – около 600000 чел., около 2600 ор.) и 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 11-й армиями ЮЗФ (ген. от артил. Н. И. Иванов; 23 арм. корпуса (считая 2 дивизии за корпус), 14 кд; около 750000 чел., 2300 ор.). Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Bd. II. Wien, 1931; Reichsarchiv. Der Weltkrieg. Вd 6.
17. Reichsarchiv. Der Weltkrieg. Вd. 6. S. 360.
18. Между Кавказской армией (формально – ген. от кавал. граф И. И. Воронцов-Дашков; 120000 чел., 304 ор.) и турецкой 3-й армией (формально – ген.-лейт. Гассан-Иззет паша; 150000 чел., 300 ор.). Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте; Сарыкамышская операция 12 - 24 декабря 1914 г. (некоторые документы); Корсун Н. Г. Сарыкамышская операция; он же. Первая мировая война на Кавказском фронте.
19. Фалькенгайн Э. Верховное командование 1914—1916 в его важнейших решениях. М., 1923. С. 32.
20. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. М. – Мн., 2005. С. 113.
Автор: Олейников Алексей
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