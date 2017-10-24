ТВД Второй Отечественной. 1914 год. Часть 2

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Примечания

Ченстохово-Краковская операция

Галицийские операции русской армии в 1914 г.: Галицийская битва, Ченстохово - Краковская операция (01. – 11. 11. 1914 г.), первый этап Карпатской операции (октябрь – декабрь 1914 г.). Главная цель этих операций – сокрушение австро-венгерской армии и вывод Австро-Венгрии из войны.Операции на этом ТВД осуществлялись, прежде всего, в собственно русских интересах, но и они имели важнейшее значение для коалиции. Галицийская битва - одна из ключевых операций Первой мировой - заложила основу последующих операций в Галиции, «сломала хребет» австрийской армии, сказалась на стратегическом и оперативном планировании как немцев, так и австрийцев. Сражение сгладило оперативные неудачи в Восточной Пруссии и привело к складыванию новой оперативно-стратегической ситуации – русские войска выходили к Карпатам.Галицийский фронт – главный ТВД для России, стратегическая и оперативная обстановка на нем кардинальным образом отражалась на всем Русском фронте. Фактически была сохранена в рядах союзников Сербия – в этом также важнейшее стратегическое значение Галицийской битвы для Антанты. Австрийцы были вынуждены значительно скорректировать свои операции на Балканах. Неудачное для противника течение Галицийской битвы привело к сосредоточению на Русском фронте австрийской 2-й армии, предпочтительно предназначавшейся для ведения операций на Балканах. 8 пехотных дивизий стратегического резерва в составе этой армии попали на Русский фронт, чем была спасена Сербия. Если же учесть, что сопротивляющаяся Сербия в какой-то степени изолировала Турцию, оказывался не нужным Салоникский фронт и т. д., то понятным становится глобальность общестратегического значения галицийской победы. Австро-Венгрия также не решила своих задач по разгрому одного из противников (Россия и Сербия), а воевать на два фронта она была способна еще менее Германии.Стратегически именно Галицийская битва, как центральное сражение кампании, способствовала выигрышу кампании 1914-го. Оперативно бои на галицийском ТВД традиционно были для русской армии успешны (безрезультатно закончилась лишь Ченстохово-Краковская операция).Действия русских войск по двум вышеуказанным направлениям привели к интенсивным переброскам германских соединений на Русский фронт. Их структурирование и поиск новых оперативных решений привел к образованию еще одного ТВД – Польского (район р. Висла). Здесь были осуществлены одни из крупнейших и знаковых операций кампании – Варшавско-Ивангородская и Лодзинская. Осенью-зимой 1914 г. это центральный ТВД Русского фронта как по масштабности операций, так и по количеству задействованных войск противников. Для австро-германцев – это общекоалиционный ТВД. Важнейшие операции (Варшавско-Ивангородская и Лодзинская) шли с переменным успехом, сопровождаясь огромными потерями сторон.Стратегический результат операций в Польше не оправдал надежд противников – русские не смогли осуществить вторжение в Германию, австро-германцы - прорваться к Варшаве. Вместе с тем стабилизация этого фронта объективно была выгодна русской стороне, истощение же противников привело к поискам новых оперативных решений. В деле облегчения положения союзников России операции в Польше были наиболее результативны - австрийские силы на Русском фронте возросли на 3 дивизии, немцы перебросили 8 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, что в значительной степени облегчило положение сербов и особенно англичан и французов в сражении во Фландрии.Оперативно из двух крупнейших операций в Польше одна была русскими выиграна (Варшавско-Ивангородская) и одна закончилась «вничью» (Лодзинская).Маневренные стратегические операции привели к огромным потерям. Так, лишь германская 9-я армия за 7 осенних недель потеряла свыше 100000 человек, из них 36000 погибло. Общие потери австро-германцев в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях – более 300000 человек. Осенью-зимой 1914 г. и русские войска в Польше потеряли свыше 400000 человек (Варшавско-Ивангородская операция, Лодзь, Бзура).Варшавско-Ивангородская и Лодзинская операции способствовали переносу тяжести главного удара немецкой военной машины на восток, окончательно похоронив стратегические надежды противника и сорвав последнюю возможность добиться военного решения на западе до стабилизации Французского фронта. Операции англо-французов «Бег к морю» обязаны своим успехом прежде всего усилиям русских армий.Вступление Турции в войну привело к образованию Кавказского ТВД. Центральной операцией кампании стала Сарыкамышская 09. 12. 1914 г. – 04. 01. 1915 г.Русская Кавказская армия, имея минимум (4 дивизии) первоочередных войск, притянула 11 турецких кадровых дивизий и их обескровила, оказав неоценимую помощь союзникам, прежде всего Англии. После Сарыкамышской победы турецкие войска на Кавказском ТВД были усилены - это облегчило обстановку для англичан в районе Суэцкого канала и в Месопотамии. Стратегически и оперативно Кавказский фронт почти всегда был победоносен.Кампания 1914 г. началась крупными наступательными операциями на флангах русского стратегического построения (Восточно-Прусская и Галицийская операции). Осень, в связи с крупными перебросками германцев на Русский фронт, ознаменовалась встречными сражениями в Польше и временной стабилизацией фронта.Русские войска разрушили стратегическое планирование противника, и австро-германцы были вынуждены уделять все большее внимание Русскому фронту. Территориальный аспект стратегической обстановки также благоприятствовал русским: к концу года удалось овладеть большей частью Восточной Пруссии (до Мазурских озер) и Галицией с потерей левобережной (применительно к р. Висла) Польши. То есть, глубина «Польского выступа» уменьшилась, что имело положительное значение для планирования будущих операций.Высший германский генералитет связывал с неудачами 1914 года начало позиционной войны (что означало грядущую катастрофу) и призывал свое государственное руководство к заключению сепаратного мира. Как считал Э. Фалькенгайн, если бы военно-политическое руководство страны нашло путь к достижению соглашению с противником - к этому следовало прибегнуть. Ведь события на Марне и в Галиции очень изменили положение Германского блокаЭ. фон Людендорф также отмечал, что кампания 14 года не принесла желаемых результатовВ этой кампании русская армия добилась окружения крупной группировки противника. Были выработаны эффективные приемы борьбы в условиях оперативного полуокружения - и в Лодзинской, и в Сарыкамышской операциях отступление полуокруженных русских соединений могло превратиться в катастрофу - только активные действия против флангов группировки противника вкупе с жесткой обороной принесли желаемый результат.Знаковым является и мнение Э. фон Фалькенгайна, засвидетельствовавшего тот факт, что германское командование не предвидело необходимости крупных перебросок на Русский фронт, что также явилось чрезвычайно негативным фактором стратегического характера - вырисовывалась растущая необходимость поддержать союзника. Германское командование не планировало перебросок и до последнего противилось их осуществлению. По свидетельству Э. фон Фалькенгайна, ему пришлось отказаться от весьма перспективного плана прорвать Французский фронт в Артуа и Пикардии, но эту мысль он отбросил т. к. для ее реализации не хватало сил - после того, как все резервы (и живая сила, и боеприпасы) были истрачены на Восточном фронте.Восточно-Прусская и Галицийская операции сорвали германское и австрийское стратегические планирования, привели к постепенной стабилизации Французского и Сербского фронтов. Осенние операции в Польше и Восточной Пруссии сказались на окончательной стабилизации Французского фронта. Надежды немцев удержать восточные рубежи силами преимущественно австрийских войск провалились – очевидна тенденция постепенного наращивания германского военного присутствия на Восточном фронте.В 1914 г. Россия на сложившихся ТВД Восточного фронта сорвала планы противника в рамках одной кампании реализовать свое стратегическое планирование. Учитывая вступление в силу долговременных факторов ресурсного превосходства Антанты, Россия сыграла ключевую роль в приближении грядущей победы блока. С конца кампании 1914 г. поражение Германии и ее союзников стало лишь вопросом времени.