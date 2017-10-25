Гвардейские секироносцы. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 1

Комплекс вооружения и снаряжения воина-варанга сочетал в себе национальные и собственно византийские, элементы.Военный теоретик и практик император Никифор II Фока писал, что наибольшей эффективностью отличаются действия бойца, применяющего то оружие, к которому он привыкПрибывавшие на имперскую службу со своим личным оружием, варанги в дальнейшем получали предметы вооружения с византийских арсеналов (касалось это, прежде всего, оборонительного снаряжения), применялось и трофейное оружие. Для поздней эпохи истории Варяжской гвардии (XIV – XV вв.) особенности были в основном нивелированы – комплекс вооружения стал носить общеевропейский универсальный характер.Визитной карточкой Варяжской гвардии были знаменитые секиры.Пишет о них, говоря о наемных отрядах византийской службы, Никифор Фока. Некоторые из современных авторов считают, что секиры являлись атрибутом русско-варяжского периода истории Варанги, тогда как мечи - англо-скандинавской эпохи. Это не так. Секира оставались на вооружении Варанги весь период ее существования, являясь как боевым, так и церемониальным оружием. Источники ясно дают это понять.Когда ромеи в конце 1031 г. взяли Эдессу, в состав их войск входил варяжский отряд, вооруженный топорами или секирамиОписание триумфа 1043 г. Константина Мономаха отмечает меченосцев, жезлоносцев и тех, «которые потрясают секирами на правом плече»Говоря о переговорах с Исааком Комнином, М. Пселл отмечает, что одни воины «были подпоясаны мечами», в то время как другие «потрясают железными секирами»Говоря об охране императриц Феодоры и Зои, он также говорит о находившихся «вблизи» жезлоносцах, копьеносцах и потрясающих секирой. В эпизоде, связанном с юным императором Михаилом, участвовали щитоносцы, которые потрясали на плече секирой – «тяжеложелезной» и острой с одной стороны.Рассказывая о событиях, связанных с ее отцом, Анна Комнина упоминала элитную пехоту, и сообщала о секирах и мечах, находившихся на вооружении гвардейцев.Мы встречаем «варангов императора Алексея» в битве при Диррахии – они вооружены «длиннорукоятчатыми двузубцами». Муж Анны Комнины Никифор Вриеннийупоминает Варяжскую гвардию трижды. 1) Характеризуя ее, отмечал тот факт, что люди этого народа прибыли из варварской страны, которая находится рядом с океаном. Они издревле отличались верностью василевсам, вооружены щитом и носят на плечах секиры. 2) В ходе боя у Зомпского моста центральную группировку армии составляли «варвары», которые были вооружены секирами и щитами – это именно им всегда вверялась охрана императорского дворца. 3) Повествуя об Алексее Комнине источник упоминает царскую стражу – «бердышников»Византийский чиновник и историк Георгий Акрополит отмечал, что когда в 1190 г. войска Исаака II Ангела втянулись в ущелье, со всех сторон на византийцев напали болгары. И телохранителям василевса пришлось прорубать своими секирами для императора и его приближенных дорогу - среди охваченных паникой воинов и повозок обоза.Роберт де Клари, говоря о взятии крестоносцами Константинополя в 1204 г., упоминает датчан и англичан с топорами – они стояли от городских ворот до Влахернского дворца.Никита Хониат, повествуя о событиях 1204 г., писал о «секироносных варварах», сталкивавших крестоносцев с набережных подъемов.В своей «Истории» Иоанн Кантакузин, характеризуя коронацию Андроника III в 1316 г., писал о императорской страже - «варангах с их секирами». И последнее упоминание о вооруженных топорами англичанах, состоявших на имперской службе, относится к 1404 г.Использовались топоры следующих типов.Наиболее ранний – skeggox (т. н. «бородатый топор»).Его отличали оттянутое вниз лезвие и прямая верхняя грань. Режущая кромка составляла около 15 см. Рукоятка топора – длиной до метра. Лезвие «бородатого» топора понемногу скруглялось к низу, что, кроме рубящих, придавало оружию и режущие свойства. Эта конструкция, позволяя брать топор под обух (тогда лезвие прикрывало руку), была удобной для боевых условий. Выемка к тому же уменьшала массу топора.Позднее «бородатый» топор стал крупнее, превратившись в breidox - топор на длинной рукояти и с широким лезвием.Секира отличалась серповидным лезвием и изготавливалась из высокопрочного металла. Лезвие имело ширину до 30 см (режущая кромка - 23 см). Общая длина лезвия (периметр загнутого края) – 45 см. Иногда кромка изготавливалась из еще более качественной стали, навариваясь на основную часть топора. Топорище имело среднюю длину 1,25 м. А общая длина оружия составляла 1,5 - 1,8 м. Секира была излюбленным оружием Варанги.А в дворцовый период истории Варяжской гвардии появляется парадный или церемониальный топорик.Известен и топор с узким лезвием и короткой рукоятью - излюбленное оружие офицерского корпуса Стражи.Топоры могли богато украшаться золотой и серебряной инкрустацией.Боевой топор – наверное самое эффективное (до появления алебарды) оружие средневековья. Оно производило неизгладимое впечатление на противника, наносило очень тяжелые телесные повреждения. Как показал исторический опыт, действие боевого топора губительно против любого доспеха, позволяло одним ударом разрубить щит, отсечь лошадиную голову или развалить надвое человека. Эффективно подрубал топор и древки копий. Воин-топорщик держал топорище правой рукой снизу, а левой рукой сверху. Это давало возможность производить замах против не прикрытого щитом правого бока врага. Парировать удар топора было крайне тяжело.Оружие продемонстрировало прекрасный результат и в ходе противоборства с тяжелой кавалерией - в боях с норманнской рыцарской конницей Варанга вышла победителем в подавляющем большинстве случаев (а разгром в 1081 г. в сражении при Диррахии стал последствием флангового удара). Гобелен из Байо, посвященный битве при Гастингсе, показывает как хускарл ударом секиры валит всадника вместе с лошадью.Секира – не только страшное, но и многофункциональное оружие. Так, в 1122 г. в сражении у Эски-Загра варанги Иоанна II Комнина, действуя секирами, прорубили себе путь в повозках печенегов, кольцом окружавших лагерь кочевых хищников. Показательно, что печенеги под прикрытием этого своеобразного вагенбурга достаточно долго оборонялись и даже успешно контратаковали, но ничего не смогли противопоставить свирепой атаке гвардейских секироносцев.Фактически секира (боевой топор) – это национальное оружие варяго-русских и англо-саксонских бойцов Варанги. Так, телохранители создателя великой северной империи короля Норвегии, Дании и Англии Кнута Великого (994/995 - 1035 гг.) были вооружены исключительно топорами. Позже хускарлы, также вооруженные топорами, охраняли королей Англии. Появившись в Варанге как образец главного наступательного оружия ее первых воинов (прибывших в империю с этим оружием для прохождения службы), впоследствии он стал обязательным элементом вооружения варяжского гвардейца. Оружие удачно сочетало эффективные боевые качества с национальным колоритом бойцов-носителей, фактически обессмертив Варяжскую гвардию.В Византийской империи секира (двуручный топор) – оружие, ставшее исключительной принадлежностью Варанги. В собственно византийской армии боевые топоры держали всегда одной рукой, оставляя свободной вторую руку - для щита. А двуручные топоры хоть и имелись в арсеналах, но использовались лишь как орудие для колки дров.Не ясно – были ли на вооружении Варанги ромфайи (ромфеи).Ромфайя – оружие римских (византийских) охранных частей, гвардии и дворцовой стражи. Будучи холодным оружием ближнего боя, ромфайя имела слегка изогнутое односторонне заточенное лезвие на длинной рукояти (рукоять, как правило, была длиннее острия, но иногда - равна длине). Лезвие имело длину около 80 см. Изгиб не был ярко выражен. Встречалась и ромфайя с прямым лезвием. Могла использоваться и как рубящее, и как колющее оружие. Принцип применения ромфайи был схож с длинным японским мечом (катана). Разница была в том, что для наращивания режущего эффекта требовались – для катаны оттяг, а для ромфайи – давление. Удобная длинная рукоять прекрасно подходила для идеального распределения сил, что обуславливало надежность и значительную устойчивость оружия.Имеются свидетельства, что ромфайя со II-III вв. состояла на вооружении римской армии. В Византии ромфайя состояла на вооружении исключительно императорской гвардии. Если она и имелась в арсенале варангов, то использовалась как парадно-церемониальное оружие, хотя, разумеется, исключить возможность ее боевого использования мы не можем. Болгарские археологи обнаружили несколько экземпляров этого интересного и характерного оружия. 3 ромфайи (но с более короткими лезвиями) нашли и на месте одной грузинской крепости - в XI в. в ней находился варяжский гарнизон.Анна Комнина упоминает о ромфайе – причем говорит о ней как об альтернативе копьям и мечам, и использует для ее обозначения термин, отличающийся от наименования боевого топора. Упоминал однолезвийное оружие, лежавшее на плече у гвардейцев, и М. Пселл – он также различал секиры и ромфайи.Как отмечалось выше, помимо боевого топора на вооружении варангов имелись мечи и копья. Анна Комнина писала о мечах на правом плече. Меч – очень дорогой вид средневекового оружия. Хороший меч очень ценился воином, зачастую передаваясь по наследству. Многие мечи имели имена.В XI – XIII вв. на вооружении Варанги были мечи, как правило, обоюдоострые, 80 - 90 см длины с шириной клинка 5 - 5,5 см. Длина рукояти оружия – около 10 см. Вес меча – 2 кг. Для сбалансирования тяжелого клинка на конец рукояти наставлялась 3- или 5-дольная (позже дисковидная) массивная головка.С XIII в. перекрестье меча удлиняется, достигая 18 - 20 см (средняя длина перекрестья в предыдущий период – 9 - 12 см). Длинное перекрестье лучше защищало руку от скользивших вдоль лезвия вражеских ударов. Характерное для конца X – XII вв. искривление перекрестья меча в XIII в. сменяется прямолинейностью. Так возникли т. н. «полуторные» мечи, а потом и двуручные.У варангов ценились вес и сила удара, а не число выпадов или искусство фехтования. Клинок и рукоять украшались серебром, золотом, медью или чернью.Деревянные ножны покрывались обработанной кожей и имели на конце металлическую оковку. Меч носили на левом бедре (перевязь через правое плечо или подвешивался к поясному ремню). Перевязи, ремни, пряжки украшались.В поздний период применялись как сабли византийского образца, так и европейские мечи. Наиболее эффективными в данный период зарекомендовали себя немецкие двуручные мечи.Использовалось и вспомогательное оружие - кинжалы разных типов. В X - XI вв. наиболее распространен был т. н. сакс (скандинавский вариант - скрамасакс). Длина клинка доходила до 50 см, толщина составляла свыше 5 мм, заточка была односторонней. Большинство таких клинков - тяжелые, широкие, с прямой спинкой, переходившей в острый конец. Использовались скрамасаксы как на Руси, так и в Европе.Клинок скрамасакса, будучи достаточно толстым, мог достигать 8 мм толщины у обуха. Благодаря приличному весу колющие удары такого кинжала были очень сильны - он протыкал как кожаный доспех, так и хорошую кольчугу.Гарда такого кинжала, если и имелась, была небольшой. Клинок украшался инкрустацией. Щеки рукояти изготавливались из древесины, также иногда украшаясь резьбой. Головка рукояти скрамасакса часто изготавливалась в виде варяжской эмблемы - головы ворона.Носились кинжалы в ножнах на бедре – с помощью бронзовых колец соединялись ножны и пояс. Как и ножны мечей, ножны некоторых скрамасаксов изготавливались из деревянных пластин, покрываемых кожей и богато украшались.Асохик вспоминает о копьях и щитах, находившихся на вооружении Варанги Василия БолгаробойцыКопье – это универсальное оружие, основной элемент комплекса вооружения средневекового воина. Его можно было применять как на расстоянии, так и в ближнем бою.Форма наконечника – ромбовидная или листовидная. Зачастую наконечники снабжались своеобразными «крыльями». «Крылья» не позволяли копью войти в тело слишком глубоко (сделав извлечение оружия более сложным) и позволяли воину с большей легкостью отражать удары. Длина наконечника - 15 - 30 см. Наконечники копий изготавливались из сварной стали, и многие из варяжских наконечников копий имели христианскую символику - металлический крестик размещался между наконечником и древком копья (он выполнял и функцию «крыльев»). На других копьях наконечники украшались изображениями 2-х воронов древнескандинавского бога Одина - Мунина и Хугина. Наконечники копий украшались геометрическими узорами и инкрустацией.Наконечники копий. На нижней илл. видны «крылья»Копье в руках опытного воина – эффективное оружие, наносившее мощный удар. Его держали в одной либо в двух руках – и копье позволяло не только колоть, но и рубить, наносить режущие удары, бить древком и парировать выпады. Колющее копье имело древко до 2 м длиной. Типичным для X в. было древко 2,5 см толщины, а в XII – XIII вв. толщина возросла до 3,5 см.Длинное копье - удобное оружие в момент начала рукопашной схватки, но затем, когда враг оказывался слишком близко, приходилось копье отбрасывать и орудовать мечом или топором.Продолжение следует