Пешие катафракты. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 2

Важнейшим элементом комплекса защитного вооружения являлась защита корпуса. Качественные доспехи позволяли избежать множественных ранений – что в условиях относительно невысокого уровня развития медицины средневековья было очень важно.Хоть Анна Комнина свидетельствует, что у варягов имелся тяжелый доспех, но превалировала кольчужная защита (особенно на раннем этапе существования Варанги). Во времена Комнины кольчуги являлись основным защитным элементом и рыцарского снаряжения. Кольчуга имела длину до колен (реже короче) и короткие рукава (до локтя). Как правило, в кольчужном полотне использовались перемежающиеся ряды колец: клепаные и сплошные. Кольчужные кольца достигали в диаметре 13 - 16 мм, ширины 2 - 4 мм, толщины 0,6 – 0,8 мм.В XI в. длина кольчуги увеличилась. Как отмечает источник, кольчуга Харальда доходила ему до середины икры и была настолько прочной, «что никакое оружие ее не могло повредить». Скандинавские саги именовали варяжские доспехи «жаркими для боя».Практически это хауберк – т. е. единый кольчужный доспех, в который входили: кольчуга с подшлемником (капюшоном), кольчужным клапаном (прикрывал нижнюю челюсть и горло) и иногда рукавицами (рукавицы и капюшон могли составлять одно целое с кольчугой либо надеваться отдельно). Масса длинной кольчуги – 15 - 18 кг. Такой доспех был достаточно дорогим – из-за стоимости материала (железная проволока в расчете на 20 - 60 тыс. колец), времени (до года) изготовления и квалификации мастера. И если простые европейские пехотинцы редко экипировались хауберками, то состоятельные гвардейцы-варанги могли это позволить.Отличные предохранительные качества в сочетании с гибкостью конструкции обеспечили кольчуге популярность и широкое распространение. Она в какой-то мере оказалась уникальным доспехом, совмещающим гибкость, небольшую толщину, подвижность и приемлемую защиту против скользящих и случайных ударов. Кольчуга и не предназначалась для защиты от уколов и рубящих прямых ударов: она должна была защитить в основном от режущих (скользящих) ударов – ведь предполагалось, что прямые удары боец может отразить, приняв на свои щит и (или) меч.Кольчуга не давала надежной защиты и от стрел - уже в 50 метрах от лучника или арбалетчика боец в кольчуге в безопасности чувствовать себя не мог. Ярким примером служит тяжелая неудача Варанги в битве при Диррахии – когда фаланга варягов была расстреляна во фланг норманнскими лучниками. Именно для такой ситуации повышенное значение имели щиты.Так как кольчужные кольца делались из достаточно мягкого металла (ведь кольца, изготовленные из твердой стали лопались при ударе), то такой доспех рассекался, разрубался и протыкался. Поэтому для амортизации ударов противника, под кольчугу надевался т. н. поддоспешник. В качестве такового на Востоке использовался ватник (в XIV в. вата была известна в Азии), тогда как в Европе - стеганка (стеганая куртка, прошитая из 8 - 30 слоев холста и набитая щетиной, паклей или аналогичным материалом). Стандартный поддоспешник – льняная, суконная или кожаная рубаха с прокладкой из конского волоса или шерсти. Он смягчал удары, не позволял кольчуге поцарапать тело, да и сам являлся дополнительным уровнем защиты.Применялись также чешучатые и ламеллярные доспехи разных типов. Изготавливаясь из металлических пластин, различались они тем, что чешуя непосредственно крепилась к подкладке из ткани или кожи (верхний ряд чешуек накрывал нижний), а пластинки ламеллярного доспеха соединялись, прежде всего, между собой (нижние ряды пластин накрывали верхние). Могли они надеваться и на кольчугу.Величина пластин ламелляра была различной - от совсем мелких (по подвижности полотно приближалось к кольчатому) до крупных (величиной почти с ладонь человека). Они и составляли хоть сравнительно малоподвижный, но зато крепкий доспех. Ламеллы были разной формы, применялось воронение и золочение пластин.Чешуйчатый доспех представлял собой кожаную или холщовую рубаху, к которой заклепками прикреплялись чешуйки. Последние также были разнообразной формы.Между собой ламеллы и чешуйки скреплялись кольцами или шнуром и укладывались слоями – то что они частично перекрывали друг друга имело для защиты особое значение. Чешуйчатые и ламеллярные доспехи были достаточно технологичны (состояли из большого количества одинаковых деталей). По технологичности они походили на кольчуги, обеспечивая владельцу более высокий уровень защиты. Источники дружно отмечают высококачественную «броню» греческого производства.Была распространена и комбинированная схема – в ней сочеталась кольчужная основа и сегментная защита. Применялись и надеваемые на кольчуги кирасы. Пластины и чешуйки в византийской императорской армии окрашивали в присвоенный части цвет – например, синий и золотой. Это имело идентифицирующий и декоративный эффект – вся имперская гвардия носила такие парадные доспехи. Встречаются свидетельства и об имевшихся у варангов особых латных нагрудниках.В позднюю эпоху истории Варанги употреблялся фактически рыцарский доспех. Этот т. н. бригантно-латный доспех вытеснил ламеллярный. Доспехи XIV-XV вв. обеспечивали его носителю почти абсолютную защиту от холодного оружия, применявшегося в то время.Варяги использовали наручи и поножи. Наручи защищали руки от локтя до кисти, а поножи прикрывали переднюю часть ноги.Наиболее распространены были полосчатые поножи и наручи. Конструкция была сегментной – т. е. собирались они из металлических прямоугольных полос-пластин (ширина около 16 мм, разная длина), крепились к кожаным ремням. Существовали и трубчатые поножи и наручи, слегка сужавшиеся к одному концу. Такой наруч состоял из 2-х трубчатых частей, соединенных шарнирами - они стягивались (закрывались) на руке с помощью 2 ремешков и 2 пряжек. Русские бойцы Варанги даже в XIII в. продолжали использование кольчатых поножей.Шлемы Варанги в начале ее истории были каркасной конструкции - характерной для всей северной Европы.Каркас – то есть обруч из железных или бронзовых полос - покрывался пластинами из металла или обтягивался склепанными металлическими листами либо кожей. Он имел, как правило, 4 вертикальных ребра, дополненных полумаской и навершием. Применялись сегментные (сборные) шлемы и иных конструкций.Форма таких шлемов - полусферическая или простая коническая. Различают шлемы скандинавского и русского образцов. В X - XI вв. часто встречался высокий и более остроконечный т. н. «кавказский» сегментный шлем. Шлемы этого типа находят на территории России и Украины. Известны и несколько изображений такого шлема XI в, сделанные на востоке Румынии. Интересен шлем из Ясенево (IX - X вв.) - оригинальной конструкции.Цельнокованые конические шлемы. Назальная пластина говорит о северном происхожденииНекоторые из шлемов имели усиливающие конструкцию накладки. Аналогичные накладки на чашке шлема появились в начале III в. на шлемах римских легионеров. Такой усиленный шлем мог выдержать мощный рубящий удар. Иллюстрации хроники И. Скилицы позволяют увидеть, что русский ясеневский шлем был распространен так же широко, как и т. н. гребневый шлем (с накладкой на чашке).Появилась и ранняя модификация т. н. «железной шапки» - простого шлема с полями. Распространившийся по Средиземноморью в XII в. шлем – «фригийский колпак» мог присутствовать и в арсенале варяжского гвардейца.Активно использовались и куполовидные цельнокованные шлемы – они изготавливались из единого листа стали и имели повышенную надежность.Имеется интересная информация о применении идентифицирующей раскраски шлемов варангов (шлемы темно-синего цвета носили воины подразделения Харальда на Сицилии, а зеленого цвета – подразделение Варяжской гвардии Иоанна II Комнина во время битвы при Эски-Загре).Шлемы носились отдельно либо в сочетании с кольчужным подшлемником. Применялся кожаный подшлемник - шапочка (был удобен как в качестве амортизатора к шлему, так и при самостоятельном ношении). Использовались и дополнительные амортизаторы под шлем – кожаные, матерчатые, шерстяные. Особенно интересны упоминаемые источниками подшлемники, по форме напоминавшие мягкую шапку с ушами (при необходимости уши завязывались под подбородком) – такой подшлемник (византийская «шапка-ушанка») связывают с русским влиянием в Варяжской гвардии. Матерчатые и кожаные подкладки к шлему крепились с помощью заклепок.Шлем мог оснащаться назатыльником, наушами, личиной, височными пластинами, подбородным ремнем. Воины Варанги любили маски-личины (закрывавшие все лицо), полумаски (закрывавшие половину лица), глазницы, носовые пластины. Наглазники и носовые пластины (назальные пластины, наносники) – характерная черта шлемов северной Европы (шлемы византийцев имели нащечники и бармицы, но наносники отсутствовали). Характерной деталью являлись и металлические «брови».Шлем варанга обычно имел бармицу. Бармица – элемент шлема в виде сетки, которая обрамляла шлем по нижнему краю. Была нужна для защиты шеи. Бармица могла быть стеганой или в форме кожаных полос-птериг. Изобразительные источники свидетельствуют, что шлемы с полями вначале также оснащались бармицей. Широко использовались кольчужные бармицы, закрывавшие как нижнюю часть лица, так и шею. Часто такая бармица имела кожаную подкладку. Иногда варяжский шлем имел не бармицу, а кольчужный назатыльник.Шлем и его детали серебрились и золотились - в зависимости от возможностей и желания воина.Затем появляются и византийские и модифицированные западноевропейские шлемы. Они имели вид сферы или конуса.В XI-XII вв. полный оборонительный комплекс варяжского гвардейца (длинная кольчуга либо латы, шлем с бармицей и кольчужной маской, поножи и наручи) превращали воина в своеобразного пешего катафракта – лишь глаза блестели на фоне стальной стены. Уже возможность эффективно и динамично сражаться в таком облачении (и без помощи лошади) превращала варангов в одних из сильнейших бойцов Европы.В X-XII вв. бойцы Варяжской гвардии применяли щиты в основном круглой формы (диаметр 80 - 100 см), а в 20-е гг. XII в. постепенно в моду входят т. н. «щиты-коршуны».Миндалевидный европейский щит до 3-й четверти XII в. был довольно большим и массивным – он должен был закрыть бойца прежде всего от копейного тарана. Такой щит использовался и варягами. Он удерживался локтем и кистью руки, продеваемыми через ремни. Ремень через шею позволял при необходимости отбросить шит за спину и орудовать двумя руками.Применялись и щиты русского образца – как прямоугольной, так и каплевидной формы. В источниках они именуются - «длинные». Каплевидные щиты достигали в высоту 1,1 м и более (чаще всего встречались 95-см щиты). Оба типа оснащались 2 кожаными или веревочными рукоятями, крепящимися с помощью кольца к задней стороне щита. Рукоятки держали кистью руки - не задействуя предплечье.Щиты изготавливались из деревянных планок, досок либо из цельного куска дерева. Изготавливали и 2- или 3-слойные щиты - направление волокон каждого слоя было перпендикулярно по отношению к другим слоям, что увеличивало прочность конструкции.В дальнейшем появляются и модные на западе треугольные щиты. Но об использовании варангами в бою щитов последних типов фактически нет достоверной информации, тогда как традиционный круглый, каплевидный и миндалевидный щит позволял: держа его в левой руке, применить находящийся в правой руке топор против левого бока врага, либо, закинув щит на спину, сразу двумя руками действовать секирой.Отсюда повышенное внимание к вопросам защиты корпуса воина – ведь в наиболее ответственный период боя щит мог находиться на спине варанга.Национальные комплексы защитного снаряжения разумеется также накладывали отпечаток на облик Варяжской гвардии. Так, характеризуя защиту норманнских воинов Варанги, «Алексиада» сообщает, что «кельтские доспехи» включают в себя рубаху из переплетенных металлических колец. Железо, из которого изготовлена кольчуга было настолько качественным, что надежно защищало от стрел. Щит удлиненной формы – закругленный и широкий к верху и суживающийся к низу. Щит отражал любую стрелу, а доспехи делали таких воинов практически неуязвимыми. Норманнская кольчуга доходила иногда даже до лодыжек. Еще одной особенностью защитного комплекса норманна являлось наличие на уровне пояса маленького отверстия - через него меч проскальзывал в ножны, находившиеся на бедре под кольчугой. Другим отличием было наличие небольшого клапана в верхней части груди - он имел матерчатую или кожаную подкладку, предназначаясь для защиты нижней части лица (причем был неотъемлемой частью кольчуги). В бою этот клапан с помощью 2 тесемок поднимался и защищал шею и нижнюю часть лица.Для англо-саксов характерной деталью были металлические умбоны (умбон – накладка конической или полусферической формы), находившиеся посредине щита и защищавшие кисти рук от пробивающих щит ударов. Стандартный диаметр умбона, который ковался из цельного куска железа, - 15 см. Умбон мог быть плоским или коническим. На месте его удерживали 4-5 заклепок с диаметром головок до 50 мм. Металлические детали щита зачастую золотили или серебрили, а края дорогих щитов еще дополнительно оковывались.Норманны и англо-саксы более охотно использовали каплевидные щиты и использовали кольчужные подшлемники. Закругленный сверху и остроконечный книзу щит составлялся из досок, обшивавшихся кожей, и носился на ремнях на предплечье (плечевой ремень - для переноски щита за спиной).