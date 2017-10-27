«Черный ворон – вейся надо мной». Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 3

Желающие служить в Варанге прибывали в национальной одежде –славянской, скандинавской, англо-саксонской. Со временем под влиянием окружающей среды, по мере износа одежды и под влиянием византийской моды изменялся и облик бойцов.В качестве предметов одежды использовались штаны и рубахи свободного покроя. Рубахи были шерстяными, хлопковыми, льняными или шелковыми (либо комбинации этих материалов) длиннополыми (достигая середины бедра или колена), с длинными рукавами. Часто под рубаху надевалась нарядная шерстяная или льняная сорочка. Рубаха могла быть разного цвета - изобразительные источники показывают, что самый распространенные цвета рубах варангов - алый, оранжевый, бледно-розовый, серый и серо-голубой. Запястья, горловина и подол украшались вышивкой. Носили варяги и византийскую одежду – приобретенную или подаренную. Например, Болли Болласон носил пожалованную ему императором одежду из бархата.Штаны могли быть различными - облегающими либо порты на выпуск. Арабский источник X в. сообщал, что русы носили перехваченные у колен просторные штаны. Такие шаровары, подчеркивая состоятельность владельца, могли украшаться вышивкой.Существовали разные виды верхней одежды.Например, в холодное время варанги носили шубы с украшенным подолом и воротом и обшлагами, отделанными шелком.Обязательным атрибутом гвардейца был плащ, который застегивался на плече.Основной обувью варанга являлись кожаные высокие сапоги. Голенища сапог на марше подворачивались, а перед битвой поднимались вверх, закрывая колено и голень. На ноге сапог держался либо из-за жесткости кожи, либо подвязывался к поясу.Носились и другие виды обуви. Так, некоторые варанги изображены в полуботинках. Некоторые византийские иллюстрации показывают использование гвардейцами своеобразных шерстяных обмоток – они оборачивались по спирали вокруг ног. Аналогичные предметы гардероба воина-северянина были обнаружены близ Новгорода. Зафиксировано и ношение носков.Особый интерес среди головных уборов варангов представляет куколь. Куколь – это тканевый круг (часто покрытый шелком), который оборачивался вокруг головы, наподобие тюрбана. Использовался и платок из квадратного или треугольного куска ткани, завязанного на задней части шеи или под подбородком. Носились и различных форм капюшоны - как правило белого цвета. Все упомянутые головные уборы можно было при необходимости носить под шлемом. Использовались и шляпы восточного стиля - с меховой отделкой. На одном изображении варяжской офицер показан в капюшоне, прихваченном шнурами с нижнего края. Некоторые из изображений указывают и на использование варангами phakeolis - византийского военного тюрбана.Традиции императорской армии применительно к идентифицирующим воинские части эмблемам и униформе основывались на богатом опыте Римской империи. Традиция отличать войсковые единицы по изображениям и цвету щита, по характерным атрибутам снаряжения и экипировки просуществовала до конца империи. Военные руководства Византии содержат требования, чтобы в каждой части щиты всех воинов были одного цвета. Изображения указывают, что щиты и знамена частей несут одинаковые символы.В период несения службы в резиденции императора варяги могли носить особую парадную форму – она состояла из красной или красно-фиолетовой туники с вышивками на манжетах. Источники зафиксировали пурпурный (царский) либо красный цвет плаща и поля щита бойцов Варяжской гвардии.Встречалась и синяя окраска поля щита. Известное нам изображение (https://topwar.ru/126626-sluzhu-imperii-romeev-chast-1.html) показывает, что синее поле обрамлено камнями и украшено жемчугом (жемчугом украшались парадные щиты). В центр щита помещен наполовину синий - наполовину черный ворон, а четыре заклепки вокруг последнего указывают места для крепления ремней.Таким образом, алый и синий – основные цвета форменной одежды варяжских гвардейцев.Некоторые изобразительные источники говорят о щитовой эмблеме Варанги в виде черного ворона. Ворон (священная птица Одина) мог являться эмблемой Варяжской гвардии. Например, известно, что большинство варяжских знамен на исторической родине украшало это изображение. Так, знамя Кнута во время сражения под Ашингдоном 1016 г. представляло собой шелковое белое полотнище с вышитым изображением ворона. Англосаксонская хроника говорит о вороне на трофейном знамени, которое было захвачено еще в 878 г. Как свидетельствовали саги, если у ворона крылья сложены, это означало поражение, а расправленные крылья сулили победу. Имело изображение ворона и знамя Харальда Хардрады.Нам известны следующие важнейшие изображения воинов Варанги.Об одном - изображении варяжского офицера со щитом синего цвета и в подобии капюшона - мы уже говорили.Еще один варанг показан на критской фреске конца XI в. Воин является обладателем рыжих волос, одет в облегающую темно-красную тунику, в руке держит боевой топор.Другая фреска (предательство Христа; церковь Святого Иоанна в Килисе, начало XIII в. - ныне территория Турции) показывает нам рыжеволосых и рыжебородых варягов – также в темно-красных туниках и с длинными топорами.Изображения, отражающие взятие крестоносцами Константинополя в 1204 г. позволяют подробно восстановить внешний облик бойца Варанги. На алую рубаху надет усиленный пластинчатыми накладками кольчужный доспех – серия скрепленных ремешками пластин формирует сплошную защиту груди, живота и боков (на ряд выше нижней кромки кольчуги). Защищают пластины также шею и плечи варанга. На голове –сегментный сферический стальной шлем с полями. Воин вооружен секирой и мечом (последний крепится слева к поясному ремню). Каплевидный щит имеет красный цвет, массивный умбон и металлическую окантовку. Защита рук ниже локтя и ног отсутствует. Снаряжение включает в себя (кроме поясного ремня) характерную «варяжскую портупею» или так называемый «варяжский лифчик» (своеобразная разгрузка в виде плечевой портупеи, распределяющая вес кольчуги - надевалась с «напуском» под грудь, и вес доспеха лучше распределялся и кольчуга меньше давила на плечи).Фрагмент фрески, находящейся во Влахернской церкви (деспотат Эпир, 2-я половина XIII в.), показывает нам Константина Великого в окружении своих телохранителей. Последние (фактически изображены варанги) являются обладателями длинных светлых или рыжих волос и бород, имеют щиты, красные и белые плащи, по краям украшенные белыми камнями, и кольчужные доспехи. Фреска - ценный источник применительно к истории Варанги в течение столетия после захвата Константинополя крестоносцами и венецианцами.Наконец, последнее нам известное изображение варангов датировано эпохой Иоанна V - Иоанна VI Кантакузина (1341 - 1354 гг.) и демонстрирует события Вселенского Собора 1351 г. – присутствие императора в окружении своей Стражи. Церемониальная униформа варангов в этот момент включала голубое платье с золотым шитьем и белую шляпу в виде лодки с золотой отделкой. Мы видим золотую перевязь с бантом, а черно-красные ножны меча украшены золотом. По традиции меч носится на плече, также как и секира (последняя с периода Палеологов имеется даже на печати Главного Интерпретора Варанги). В целом - одежда, характерная для XIV-XV вв.Командный состав Варяжской гвардии зачастую выполнял свои обязанности (в бою в том числе), находясь верхом. Именно поэтому офицерское снаряжение адаптировалось к верховой езде. В гардеробе варяжского офицера мы видим овальные кавалерийские щиты, традиционные птериги, украшения из перьев на шлемах. Офицеры носили и синие плащи, украшенные листьями плюща желтого цвета (символ вечной жизни). Офицерские плащи (например Болли Болласона) могли украшаться вышивкой в виде геометрических фигур – может быть их сочетание указывало на ранг командира. Комсостав выделялся позолоченным оружием и доспехами (иногда, как в случае с Боли Болласоном, подарками императора).В моде у варангов были золотые украшения, символизирующие высокий социальный статус (гривны, цепи и кольца). Щиты также могли украшаться – даже, как отмечалось, жемчугом.Украшения отражали как вкусы владельца, так и национальную принадлежность. Так, многие норвежские амулеты несут изображение молота скандинавского бога-громовержца Тора. Преобладала, конечно, христианская символика, сочетавшаяся (особенно в раннем периоде истории Варанги) с языческими мотивами. На своих доспехах варанги носили большие нательные кресты.Крученые из серебра и золота браслеты (излюбленный подарок ярлов и князей своим воинам) в большинстве украшены изображениями животных, также как и лезвия многих топоров и мечей, найденных археологами. Браслеты осуществляли и практическую функцию - будучи изготовлены из драгоценного металла, при необходимости они рубились, и производился наличный расчет. Другим весьма распространенным украшением являлась фибула, которой пристегивался плащ.В ходу у варангов были и питьевые рога – эта специфическая посуда и одновременно атрибут варяга была широко распространена в северной Европе.Варягов отличали длинные светлые и рыжие волосы и густые усы и бороды (датчане имели более темные волосы). В качестве непременного атрибута северного гвардейца василевса византийские источники отмечали наличие татуировок и высокий рост. Варанги уделяли своему внешнему виду большое внимание. Масса найденных расчесок, гребешков и скребков позволяли подстригать усы, ухаживать за волосами. Модник-варанг имел при себе пинцет для удаления лишних волос и крошечную ложечку для очистки ушных раковин.Как преемник старого гвардейского полка Экскувитов Варанга унаследовала алый драконий штандарт. Дракон представлял собой тканевое тело, бронзовую драконью голову и нечто, напоминавшее хвост. Полая внутри бронзовая голова крепилась на верхушке древка вместе с шелковым змеевидным рукавом. Воздух, проникавший в пасть дракона, проходил через тело, выходя через развевающийся хвост. Внутри драконьего тела мог находиться какой-либо инструмент, который издавал характерный свист. Шелковое драконье тело украшалось вышивкой. Первоначально драконий штандарт являлся знаменем кавалерийских частей римской императорской армии. Учитывая же, что Варанга по своей сути являлась силами быстрого реагирования, представляя из себя мобильную (ездящую) пехоту, выдача ей кавалерийского штандарта глубоко символична.В IX – X вв. византийскую армию ждала унификация системы, формы и наименований военных знамен. В этот же период в византийскую иконографию активно проникают образы святых воинов. Не являлась исключением и Варанга.Известны датируемые серединой XII в. такие знамена Варанги – они классической византийской формы, состоят из центральной части (квадрат с крестом) и 3-х косиц (лопастей), позволяющих идентифицировать войсковую часть. Присутствует мнение, что количество косиц обозначало число подразделений в части. Цвета – алый, синий (базовые), желтый (или светло-коричневый) и черный. Знамя богато украшено золотым шитьем.Знамена применялись как в полевых сражениях, так и в ходе десантных операций (как на иллюстрации ниже).В походную экипировку варанга входили: ручная мельница, резак, пила, плетеная корзина, молоток, 2 кирки и 2 лопаты. Инструменты, использовавшиеся в походе жизни и для разбивки лагеря, переносились или перевозились в обозе.Кожаные пояса имели декоративные пряжки. Аксессуары для пояса изготавливались, как правило, из медных сплавов. Пояса были узкими – в ширину менее 2,5 см. В ходу у варангов были кожаные подсумки и сумки, кошельки. Последние представляли собой круг, вырезанный из кожи с дырочками по краям (в них продергивался шнурок). Большой кошель аналогичной конструкции мог во время похода служить рюкзаком. На поясе воина в походе, помимо подсумка, находились обычно ножницы (чтобы подстричь волосы и бороду), огниво и кремень, трут, чашка и ложка.Общие тенденции в развитии комплекса наступательного и оборонительного вооружения бойца Варанги (начало XI – середина XIII – начало XV вв.) были следующими.Кольчужный хауберк вначале превращается в кольчужно-латный (чешуйчатый, ламеллярный или пластинчатый панцирь одевался поверх кольчуги) а затем в бригантно-латный доспех рыцарского типа. Сегментный или цельностальной куполовидный шлем с кольчужной бармицей превращается в сферический шлем с кольчужной личиной, а затем в шлемы саладной и бацинетной конструкции. Круглому щиту на смену пришли каплевидный и овальный щиты, щит-коршун и треугольный щит. Боевой топор превращается в секиру и затем в парадный топорик, а обычный меч т. н. франкского типа сменяет двуручный немецкий меч и византийские типы мечей и сабель. Одежда изменялась в контексте развития общей моды.