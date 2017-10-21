14:58 21 октября

Кого и зачем США обвинят в будущем теракте



США оканчивают подготовку к новому большому противостоянию. Они проиграли войну в Сирии, и списали на помойку истории ИГИЛ. Эта страница перевернута и возврата к ней больше не будет. Но будет новая война и о подготовке к ней вчера сообщила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк во время выступления в американском посольстве в Лондоне:

«Террористические организации — ИГИЛ или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом».


Аналогии с 11 сентября 2001 года, прозвучавшие в выступлении Элейн Дьюк, промелькнули не случайно. Все прекрасно помнят, какие последствия для мира имело это событие. А особенно для той страны, которую США обвинили в укрывательстве инициаторов атаки. Перст тогда пал на Афганистан, в котором якобы и обосновались атаковавшие Америку террористы и по нему был нанесен удар.

Кстати, армия США до сих пор находится там.

Очевидно, что в случае повторения сценария 11 сентября той стране, на которую укажут, случайно обнаруженные после теракта документы, не поздоровится. Кто это будет уже более менее понятно, но в этой истории есть пока еще один непонятный момент…

Будет ли теракт

Очевидно, что сообщить американским дипломатам о грозящем теракте можно было и по секретным дипломатическим каналам. Обычно это так и делается, но тут все было сказано публично, а значит, информация была предназначена не для американского посла в Лондоне и его подчиненным, а для сторонних лиц, вернее государств. Для тех стран, которые сегодня очень сильно мешают американцам реализовывать свои глобальные планы. Они должны понять, что терпение Вашингтона уже подошло к концу и времени на раздумье больше нет. Либо они идут на переговоры и отступают, либо американцы наносят удар по себе и обвинят в нем...

Не будем больше держать читателя в догадках, конечно, это будет Иран.

Как спасти Курдистан

Судя по всему времени на размышление у Тегерана действительно осталось мало. Красной чертой, после которого Вашингтон решил таким экстравагантным образом объявить Тегерану ультиматум, была атака на Курдистан, предпринятая Ираком и проиранскими шиитами (и военнослужащими КСИР, чего уж там) 16 октября 2017 года. Ее инициатором были иранцы, и по мнению Вашингтона им этого делать не следовало.

Кого и зачем США обвинят в будущем теракте


Атака на Курдистан, в случае ее успеха, разрушает все ближневосточные планы США и окончательно выбрасывает их на вторую роль в новой региональной матрице, вытраиваемой Россией, Ираном и Турцией. Спасти ситуацию для Вашингтона может только масштабный ввод американских войск в Ирак и создание на его территории баз, которые будут прикрывать курдов и позволят им довести до конца их авантюру с независимостью.

Будет ли война

Сегодня фактически информационная атака на Иран уже начата, хотя самолеты еще не падают на американские города, и в них не взрываются никакие важные объекты. Курдские издания уже заявили о геноциде курдского населении со стороны иранских шиитов, уже есть обвинения лидеров Курдистана в адрес «мирового сообщества», бросивих их сам на сам с иранскими «извергами». Не хватает только удобного повода, который Вашингтон может создать сам, как он это уже один раз сделал в 2001 году.



Оградить себя от подобного развития ситуации Тегеран может только пойдя на попятную. Либо … как только «первый «Боинг» упадет на Пентагон или что там ЦРУ с АНБ придумают ещё для своих сограждан», вводить армию в Курдистан и проводить блицкриг и тем самым ставить США перед фактом, что «рядового Курдистан» уже не спасти.
Это не избавит Тегеран от санкций и ударов в ответ, но тем самым он делает весомую заявку на победу в будущем. Начав отступать сегодня, остановиться ему уже никто больше не даст.

Итак, США свой ультиматум объявили, будем наблюдать за ответом Тегерана.
Автор: Юрий Подоляка


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Комментарии 43

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:35
    Кстати, армия США до сих пор находится там.

    ... и она, эта армия, может с превеликим успехом остаться там навсегда, навеки.. в смысле, в ящиках под своим полосатым флагом...в гробах.. bully
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:46
      Кого и зачем США обвинят в будущем теракте
      а если некому будет обвинять...? вот праздник то на планете будет.мечтаю,чтоб от сша остался Гранд-каньон...и всё...
      Дедкастарый
    2. Чёрный Сегодня, 08:13
      Кого и зачем США обвинят в будущем теракте
      Ну, очевидных вариантов два - Иран и КНДР... smile
      Чёрный
      1. Macross Сегодня, 10:38
        Цитата: Чёрный
        Ну, очевидных вариантов два - Иран и КНДР... smile

        ну что за глупости, конечно Иран, у КНДР уже есть чем ответить
        Macross
        1. Улан Сегодня, 14:12
          Это точно. Попробовав угрожать Корее и ничего не добившись, а так же не решившись напасть на Корею, в боязни получить ответный ядерный удар, американцы сначала попытались переключиться на Венесуэлу, а потом видимо решили , что Иран более выгодный вариант, к тому же это шанс вернуть свои позиции на Ближнем Востоке, которых их лишила Россия.
          Да и безопасно, у Ирана Я.О. нет, а США будут бомбить Ирана издалека, и вряд ли пойдут на сухопутную операцию.
          Цель будет вбомбить Иран в каменный век.
          Улан
  2. рюрикович Сегодня, 08:02
    Ишь ты, уже и не стесняются говорить о методах проведения в жизнь собственных интересов lol
    Вы ещё верите в теракт 11/9? belay Я - нет no
    рюрикович
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:56
      Цитата: рюрикович
      Вы ещё верите в теракт 11/9? Я - нет

      Именно в терракт? Нет, разумеется. Спецоперация ЦРУ, проведённая с огрехами, и ничего более.
      CT-55_11-9009
      1. NIKNN Сегодня, 14:14
        Цитата: CT-55_11-9009
        Именно в терракт? Нет, разумеется. Спецоперация ЦРУ, проведённая с огрехами, и ничего более.

        Да нет именно теракт, против своего же народа...Кривыми руками ЦРУ.
        NIKNN
      2. Улан Сегодня, 14:17
        Большинство вменяемых людей думают так же как Вы.
        Улан
    2. ZAV69 Сегодня, 12:32
      Да при люом раскладе истоки этоо теракта или в овально кабинете или кабинете директора ЦРУ. На 90% первый вариант
      ZAV69
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:13
    От этих ожидать можно всего и в любое время. Предположим произойдет теракт, в котором Сша обвинят Иран. Что дальше? Если бы Сша имели полную уверенность в безнаказанности нападения (потери л/с, огромные финансовые затраты и т.д.) на Иран они уже сегодня сделали бы это.
    rotmistr60
    1. Улан Сегодня, 14:19
      Вряд ли американцы пойдут на наземную операцию, разве только курдов используют и остатки ИГИЛ.
      Скорее будет атака с воздуха и с моря. Югославию пол-года бомбили.
      Улан
  4. Комментарий был удален.
  5. michell Сегодня, 08:24
    «Террористические организации — ИГИЛ или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом».

    Интересная формулировка и весьма конкретная - "сбить самолёт". На фоне четырёх погибших 11 сентября самолётов что это должен быть за самолёт (в одиночном числе), чтобы теракт получился, по-крайней мере, не менее громким, чем 11 сентября? Борт ВВС США № 1? Одним выстрелом - двух зайцев - избавиться от неудобного президента, и оправдать все последующие абсолютно любые деяния...
    michell
    1. boboss Сегодня, 11:21
      )))точно....а сбить можно и вороной
      boboss
    2. NIKNN Сегодня, 14:17
      Цитата: michell
      Борт ВВС США № 1? Одним выстрелом - двух зайцев - избавиться от неудобного президента, и оправдать все последующие абсолютно любые деяния...

      Истребителем с опознавательными знаками Ирана...
      NIKNN
  6. Гардамир Сегодня, 08:27
    Главное чтоб американские партнёры не развернулись против Ирана, как это уже было однажды.
    Гардамир
    1. NIKNN Сегодня, 14:18
      Цитата: Гардамир
      Главное чтоб американские партнёры не развернулись против Ирана, как это уже было однажды.

      А куда вы им деться пркажете? Выйти из НАТЫ?
      NIKNN
  7. aybolyt678 Сегодня, 08:57
    Мировые мастера фейков должны отчитываться за деньги налогоплательщиков, во первых, для массированного вторжения в Иран им не хватает идеологического обоснования. А взрыв маленькой ядерной бомбы "террористами", также как и высадка на Луну когда то, им поможет ....
    aybolyt678
    1. NIKNN Сегодня, 14:20
      Цитата: aybolyt678
      А взрыв маленькой ядерной бомбы "террористами", также как и высадка на Луну когда то, им поможет ....
      А как же проверенные разведданные, что будет самолет? Выше более четкую мысль изложили Борт №1 США вместе с дональдом Трампом... crying
      NIKNN
  8. nord62 Сегодня, 09:29
    Да.... ии реально требуется НОВАЯ война, а иначе - крах : и как стране, и как политической системе, и как экономической модели... Ради спасения своих нажратых гамбургерами задниц они пойдут на все, в том числе и на миллионы человеческих жертв.....
    nord62
  9. SarS Сегодня, 09:41
    Кстати, иранцы могут напомнить американам о сбитым ими Боинге над Персидским заливом.
    SarS
  10. Radikal Сегодня, 10:33
    Цитата: rotmistr60
    От этих ожидать можно всего и в любое время. Предположим произойдет теракт, в котором Сша обвинят Иран. Что дальше? Если бы Сша имели полную уверенность в безнаказанности нападения (потери л/с, огромные финансовые затраты и т.д.) на Иран они уже сегодня сделали бы это.

    Надо сначала провести информационное обеспечение предстоящей операции... sad
    Radikal
  11. Macross Сегодня, 10:36
    А что хотели Курды, когда по приказке США убивали мирных жителей? Быть белыми и пушистыми?
    Macross
  12. Jarilo Сегодня, 10:40
    Америке Иран не нужен, он нужен Израилю. Америке нужна Корея. Если Америка нападёт на Иран, значит ими рулит Израиль.
    Jarilo
    1. NIKNN Сегодня, 14:24
      Цитата: Jarilo
      Америке Иран не нужен, он нужен Израилю. Америке нужна Корея. Если Америка нападёт на Иран, значит ими рулит Израиль.

      Буквально сегодня в дискуссии с Израильским парнем... копирую:
      Krasnodar Сегодня, 13:27 ↑
      Про хозяев - ну сами подумайте:
      Штаты покрывают Израилю бабки на часть расходов по оборонке.
      Прикрывают его в Совбезе ООН
      Геополитического интереса у США в этом нет
      Самая богатая этническая группа в США это евреи
      Ну кто чей хозяин? :)
      NIKNN
  13. Macross Сегодня, 10:42
    Цитата: SarS
    Кстати, иранцы могут напомнить американам о сбитым ими Боинге над Персидским заливом.

    Для США, это как в одно ухо влетело, так из другого вылетело. Им история и география ненужна.
    Macross
  14. tolmachiev51 Сегодня, 10:43
    Эти нелюди , могут сами организовать , провести атаку и обвинить в этом кого угодно . Ложь, ради достижения своих корыстных целей, стало кредо амеров. Слишком много нестыковок всплывает по 11 сентября.
    tolmachiev51
  15. sergevonsohrn Сегодня, 10:51
    америкосы уже наметили т.н. "ось зла"- иран, кндр и .....россия(???!!!)! нетрудно догадаться кто в этом ряду "главный злодей"! идет недвусмысленная подводка к гибридной войне против формирующегося "второго центра силы"....
    sergevonsohrn
  16. boboss Сегодня, 11:19
    Виновным объявят Лондон......так интереснее
    boboss
  17. boboss Сегодня, 11:24
    боинг сбивать будут, не будут.....а вот авианосец свой потопить....гденить у брегов Японии - это повеселее
    boboss
  18. armageddon Сегодня, 12:17
    Уж больно резво ваш сотрудничек с характерной фамилией падаляка, или просто подляка, забирает вгору. У США есть все возможности прищемить я-- не только персидским друзьям рашки, но и кремлёвским гопникам-путинистам.
    Как бы пупок не надорвать, а? Есть все основания этого ожидать в ближайшем будущем. Готовтесь, робяты!
    armageddon
    1. ML-334 Сегодня, 14:11
      По крайней мере есть что щемить в отличие от вас-подстилок,ими вы будете при любом раскладе,не важно кто кому прищемит.История показывает что-Россия щемит всем и оптом.
      ML-334
  19. Greenwood Сегодня, 12:25
    Ну, Иран - это не раздираемый гражданской войной Афганистан. Режим аятолл весьма устойчив, а армия и спецслужбы одни из самых внушительных на Ближнем Востоке. Просто так не вторгнешься и не побомбишь.
    Greenwood
  20. Kadimich Сегодня, 12:25
    Комментарий НЕ НЕзависимого обозревателя, а АНГАЖИРОВАННОГО государством СМИ-чиновника, заинтересованного в дальнейшей эскалации напряжённости!!
    Kadimich
  21. andrew 07 Сегодня, 12:26
    Статья очень серьезная, и скорее всего так и будет. Точного аналога, как с небоскребами, конечно не повторится, но США что-нибудь придумают. Какие выводы должны сделать мы? Во-первых, готовиться в информационном плане, предупреждать об этом во всех средствах массовой информации и на всех уровнях. Во-вторых, Иран нам надо будет защищать хотя бы дипломатическими и политическими средствами. У нас мало союзников пусть и ситуативных. а ведь в будущем нам придется решать проблему с Афганистаном, куда США перебрасывают уже сейчас лучших командиров террористов. Будет угроза Средней Азии. В третьих, и это самое главное, мы должны помочь Сирии ее армии как можно быстрее освободить восточные сырьевые районы страны за Евфратом. Потом, когда американцы обеспечат коридор для курдов и многократно усилят их, может быть поздно. Надо спешить. Хотелось бы предложить следующий вариант планирования. Некоторые районы не удастся освободить не потому что это невозможно, а потому что это грозит глобальным столкновением с США. Значит надо четко определить те районы в сырьевых областях, которые критичны для восстановления экономики страны. Срочно и любой ценой освободить их. А остальные территории, с учетом того, что 85% или даже больше площади страны уже освобождено, будут освобождены позже. Возможно потребуются многие годы, чтобы все 100% территории Сирии принадлежали ей самой. Но после освобождения важнейших сырьевых районов можно уже заняться всесторонним укреплением страны, ее вооруженных сил, короче говоря стабилизацией государства. Это выгодно и нам, нас ждут другие проблемы, в том числе и на Украине. Но почему то уверен, что как только мы объявим о завершении основной фазы операции и о начале восстановления страны, и американцы потеряют интерес к Сирии. Вот такое решение решение проблемы. Кстати, если американцы будут нагнетать ситуацию с Ираном уже после того, как мы успеем освободить критически важные области на Востоке Сирии, то это будет нам выгодно, так в этой ситуации внимание от Сирии будет отвлечено, они не смогут устраивать нам всяческие провокации, и мы будем освобождены от многих проблем, и от угрозы самого опасного столкновения хотя бы в этом регионе. Давление на Иран приведет к тому, что он может стать уже более надежным нашим союзником на долгие годы. И последнее. Нам нужна мощная база на востоке Сирии. Это позволит не только эффективнее помогать в защите этого государства, но, прежде всего, нам самим контролировать Ближний и даже частично Средний Восток. Мы находимся на пути возрождения сверхдержавы, не надо об этом забывать.
    andrew 07
  22. Старый26 Сегодня, 12:27
    Цитата: Macross
    ну что за глупости, конечно Иран, у КНДР уже есть чем ответить

    Думаю, что с точностью до наоборот. КНДР. Сложнее вести войну со страной, которая имеет население в 78 млн человек и площадь в 1,7 млн квадратных километров чем со страной, имеющей население втрое меньшее (25 млн) и территорию почти в 14 раз меньшей. Чисто технически...
    Старый26
    1. Macross Сегодня, 12:41
      Цитата: Старый26
      Думаю, что с точностью до наоборот. КНДР. Сложнее вести войну со страной, которая имеет население в 78 млн человек и площадь в 1,7 млн квадратных километров чем со страной, имеющей население втрое меньшее (25 млн) и территорию почти в 14 раз меньшей. Чисто технически...

      А вы учли, что Китай будет защищать 37 параллель, если её переступит США, Юж.Корея, Япония. раньше, чем это сделает КНДР. Так же и нам придется ввязаться, так мы сами граничим с КНДР.
      США легче напасть именно на Иран, и показать очередную пробирку для доказательства.
      Macross
      1. NIKNN Сегодня, 14:30
        Цитата: Macross
        США легче напасть именно на Иран, и показать очередную пробирку для доказательства.

        Уже вчера
        В Белом доме обвинили Иран в «отравлении мира» афганским героином
        NIKNN
    2. andrew 07 Сегодня, 14:31
      Вы не правы. Даже президент в своей речи говорил о том, что никто не знает где припрятаны "ядерные сюрпризы" Северной Кореи. Эта страна проявила реальное бесстрашие, пусть и на грани безумия. И ее реально боятся. А вот Иран прогнулся под давлением Запада. Значит может прогнуться и дальше. И ядерного оружия у него точно нет. А что касается большой армии и патриотичного населения, то ведь сегодня современная армия может разрушить инфраструктуру другой страны высокоточными ударами и без вторжения, что американцы уже демонстрировали. Кроме того, введя войска в Ирак они реально смогут помочь курдам, которые сейчас окружены, многократно усилив их. Для нас это опасно тем, что полное освобождение Сирии не будет завершено, а главное, спасаемая нами страна будет лишена ресурсов. Именно поэтому мы сейчас должны особенно спешить в освобождении восточных районов Сирии. Кроме того, нам крайне желательно, чтобы все страны региона объединились против курдов. Только бы не было поздно! Американцы выбирают тех, кто не выдерживает давления. Поэтому определенно их цель - Иран. Ким (молодец) их напугал. Это урок и нам. Маленькая гордая страна не сдалась перед гигантом. И если бы мы не испугались на рубеже 90-х годов, то сохранили бы СССР и не решали бы проблему как ослабленной стране теперь сдерживать натиск всего Запада. Надо быть жесткими и несгибаемыми. США понимают только силу. А 3-я мировая очень вероятно начнется все же на Ближнем Востоке.
      andrew 07
  23. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:54
    В теракте сразу же обвинят русских хакеров, которые перехватили управление Боингом и "уронили" его. Америкосовская общественность уверена, что именно Россия уничтожила Боинг над Донбассом, поэтому легко поверит и в версию с русскими хакерами-террористами.
    Krasnyiy komissar
  24. Natalia777 Сегодня, 13:19
    США нуждаются в войне как рыба в воде. Иначе Военно-промышленный комплекс крысолюдей останется без заказов. Иран действительно очень подходит США на роль жертвы. Ещё при Обаме США пытались обвинить Иран в производстве атомного оружия. Начав войну в Иране США убивают сразу 3-х зайцев. Ослабляют позиции Сирии, захватывают власть на ближнем Востоке и строят американский Курдистан. И конечно же американский ВПК получат триллионные заказы, американская армия ИГИЛ получает новый приток боевиков и тогда США под флагами ИГИЛ начнут войну против Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана. А там рукой подать до России.
    Natalia777
  25. Федя2017 Сегодня, 13:33
    Конечно, следующий - Иран... Как это будет, увидим. Израилю и монархиям Ближнего Востока нужен курдистан в виде щита от Ирана. А американцам нужно испугать мир своей большой дубиной, иначе все уже совсем страх потеряли...
    Федя2017
  26. Foxmara Сегодня, 14:57
    Цитата: Улан
    сывает их на вторую роль в новой региональной матрице, вытраиваемой Россией, Ираном и Турцией. Спасти ситуацию для Вашингтона может только масштабный ввод американских войск в Ирак и создание на его территории

    Иран может перекрыть пролив и нефть будет по 400 баксов...
    Foxmara
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