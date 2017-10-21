Кого и зачем США обвинят в будущем теракте

США оканчивают подготовку к новому большому противостоянию. Они проиграли войну в Сирии, и списали на помойку истории ИГИЛ. Эта страница перевернута и возврата к ней больше не будет. Но будет новая война и о подготовке к ней вчера сообщила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк во время выступления в американском посольстве в Лондоне:«Террористические организации — ИГИЛ или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом».Аналогии с 11 сентября 2001 года, прозвучавшие в выступлении Элейн Дьюк, промелькнули не случайно. Все прекрасно помнят, какие последствия для мира имело это событие. А особенно для той страны, которую США обвинили в укрывательстве инициаторов атаки. Перст тогда пал на Афганистан, в котором якобы и обосновались атаковавшие Америку террористы и по нему был нанесен удар.Очевидно, что в случае повторения сценария 11 сентября той стране, на которую укажут, случайно обнаруженные после теракта документы, не поздоровится. Кто это будет уже более менее понятно, но в этой истории есть пока еще один непонятный момент…Очевидно, что сообщить американским дипломатам о грозящем теракте можно было и по секретным дипломатическим каналам. Обычно это так и делается, но тут все было сказано публично, а значит, информация была предназначена не для американского посла в Лондоне и его подчиненным, а для сторонних лиц, вернее государств. Для тех стран, которые сегодня очень сильно мешают американцам реализовывать свои глобальные планы. Они должны понять, что терпение Вашингтона уже подошло к концу и времени на раздумье больше нет. Либо они идут на переговоры и отступают, либо американцы наносят удар по себе и обвинят в нем...Не будем больше держать читателя в догадках, конечно, это будет Иран.Судя по всему времени на размышление у Тегерана действительно осталось мало. Красной чертой, после которого Вашингтон решил таким экстравагантным образом объявить Тегерану ультиматум, была атака на Курдистан, предпринятая Ираком и проиранскими шиитами (и военнослужащими КСИР, чего уж там) 16 октября 2017 года. Ее инициатором были иранцы, и по мнению Вашингтона им этого делать не следовало.Атака на Курдистан, в случае ее успеха, разрушает все ближневосточные планы США и окончательно выбрасывает их на вторую роль в новой региональной матрице, вытраиваемой Россией, Ираном и Турцией. Спасти ситуацию для Вашингтона может только масштабный ввод американских войск в Ирак и создание на его территории баз, которые будут прикрывать курдов и позволят им довести до конца их авантюру с независимостью.Сегодня фактически информационная атака на Иран уже начата, хотя самолеты еще не падают на американские города, и в них не взрываются никакие важные объекты. Курдские издания уже заявили о геноциде курдского населении со стороны иранских шиитов, уже есть обвинения лидеров Курдистана в адрес «мирового сообщества», бросивих их сам на сам с иранскими «извергами». Не хватает только удобного повода, который Вашингтон может создать сам, как он это уже один раз сделал в 2001 году.Оградить себя от подобного развития ситуации Тегеран может только пойдя на попятную. Либо … как только «первый «Боинг» упадет на Пентагон или что там ЦРУ с АНБ придумают ещё для своих сограждан», вводить армию в Курдистан и проводить блицкриг и тем самым ставить США перед фактом, что «рядового Курдистан» уже не спасти.Это не избавит Тегеран от санкций и ударов в ответ, но тем самым он делает весомую заявку на победу в будущем. Начав отступать сегодня, остановиться ему уже никто больше не даст.Итак, США свой ультиматум объявили, будем наблюдать за ответом Тегерана.