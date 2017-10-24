Защитник русской чести Евпатий Коловрат

Фрагмент диорамы "Оборона старой Рязани в 1237 году"

Кадр из диафильма 1988 года "Сказание о Евпатии Коловрате"

Памятник Евпатию Коловрату в Рязани

Источники информации:

https://cyrillitsa.ru/past/44993-evpatiy-kolovrat-chem-znamenit-russki.html

http://www.aif.ru/society/history/kak_Evpatii_Kolovrat_zashchishchal_russkuiu_chest

http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/heros/evpatii-kolovrat.html

Материалы из открытых источников

Евпатий Коловрат – былинный русский богатырь, рязанский боярин или воевода, герой народных сказаний времен нашествия Батыя на Русь. О его подвиге рассказывает древнерусская «Повесть о разорении Рязани Батыем». Данная повесть сохранилась в списках, самые старые из которых датируются концом XVI века. При этом в трех древнейших списках были отражены три разновидности данного текста согласно классификации академика Дмитрия Лихачева.Несмотря на отдаленность событий, касающихся этой личности, Евпатий Коловрат является известной фигурой, которая была достаточно широко представлена в русской литературе, главным образом в стихах, поэмах и балладах. В Советском Союзе в 1985 году про данного русского героя был снят мультфильм «Сказ о Евпатии Коловрате» режиссера Романа Давыдова, составляющий цикл, посвященный древней и средневековой истории Руси, в него вошли также мультфильмы «Детство Ратибора» (1973 год, о становлении российской государственности) и «Лебеди Непрядвы» (1980 год, о Куликовской битве). Также данному герою в СССР было посвящено сразу несколько диафильмов. 30 ноября 2017 года на экраны страны выходит фильм «Легенда о Коловрате». Смело можно утверждать, что данный герой по-прежнему является важной составной частью российского эпоса и важной фигурой для формирования собственной российской идентичности, которая начала закладываться еще на рубеже XI – XII веков.История Евпатия Коловрата связана с одним из самых трагичных эпизодов истории Руси – Монгольским нашествием, также известным как Нашествие Батыя. Это было вторжение войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237-1240 годах в рамках Западного похода монголов 1236-1242 годов. Серьезная внешняя угроза пришла на Русь в не самый подходящий для нее момент, русское государство находилось в состоянии феодальной раздробленности и не могло противостоять силам захватчиков объединенными силами. С другой стороны противостоять монгольской армии того периода не могли и объединенные племена и государства, о чем свидетельствует завоевание крупных государств Китая, Кавказа и Средней Азии.Непосредственно вторжение монголов на Русь началось в конце 1237 года. Первым под каток Нашествия Батыя попало Рязанское княжество. Разбив объединенное войско рязанского князя Юрия Игоревича и муромских князей Юрия Давыдовича и Олега Юрьевича на реке Воронеж, монголы двинулись вглубь русских земель. Сам рязанский князь уцелел в этом сражении и вернулся в Рязань, к осаде которой монгольское войско приступило 16 декабря 1237 года. Первые приступы рязанцы смогли отбить, однако силы защитников таяли, а к монголам подходили все новые и новые отряды, которые возвращались из-под взятого 16-17 декабря Пронска, Ижеславля и иных городов. Стоит отметить, что Рязань была защищена десятиметровыми валами, на которых находились высокие дубовые стены с бойницами. Укрепления зимой поливались водой, которая замерзала, делая их еще более неприступными для штурмующих войск.Защитники Рязани героически обороняли город в течение пяти дней, обрушивая на головы монголов камни, стрелы, кипящую смолу, сражались в рукопашных схватках. Однако на шестой день их силы практически иссякли, многие воины к тому моменту были убиты и ранены, а остававшиеся в строю практически бессменно вели бой на стенах, тогда как монголы могли давать своим войскам отдых, проводили ротацию и получали подкрепления. К тому же на заключительном этапе штурма монголы широко использовали стенобитные машины. Последний штурм города начался в ночь с 20 на 21 декабря, после упорного боя монголы ворвались в город, он пал на шестой день. При этом захватчики устроили в городе резню, уничтожив подавляющее большинство жителей Рязани, включая детей и грудных младенцев, погиб и рязанский князь Юрий Игоревич. Укрепления также были полностью разрушены, а сам город больше никогда не восстанавливался на этом месте. При этом монголы разорили не только Рязань, но и все княжество, уничтожив большое количество городов и городищ. Некоторые из них историки не могут идентифицировать и сегодня. К примеру, неизвестно точное месторасположение Белгорода Рязанского, который был стерт туменами Батыя с лица земли и так и не был восстановлен.К моменту нашествия монголов на Русь Евпатию Коловрату было порядка 35 лет. По всей видимости, он занимал достаточно почетное место при рязанском князе, был боярином или скорее воеводой. Также он был достаточно опытным воином, талантливым командиром и обладал большой физической силой. Еще до падения Рязани князь Юрий Игоревич отправил своих людей с просьбой о помощи к князьям Владимирским и Черниговским. Именно в Чернигове находился в это время Евпатий Коловрат, здесь его и застала весть о гибели Рязани и смерти князя.Вернувшись в родные края, он застал город и княжество разоренными и разграбленными. Он встретил лишь выжженную землю и пепелища, заваленные трупами убитых. Коловрат был потрясен жестокостью завоевателей. Возможно, он вернулся в родные земли уже с небольшим отрядом рязанских воинов, находившихся при посольстве к черниговскому князю. На месте он пополнил свои силы уцелевшими людьми, которые находились вне стен города и прятались в лесах. Всего ему удалось собрать отряд общей численностью до 1700 человек. С этими небольшими силами Евпатий Коловрат пустился в погоню за монголами.Настигнуть завоевателей отряду удалось уже на территории Суздальских земель. Нападения с тыла монголы не ожидали, уверенные в том, что рязанские дружины уже уничтожены полностью. Атаки Евпатия Коловрата на арьергарды монгольского войска оказались для последних внезапными. Скорее всего, Коловрат использовал также тактику партизанских действий, нападения из засад, из леса. В любом случае он с небольшими силами нанес противнику серьезные потери. Монголы, которые не ожидали нападения со стороны разоренного Рязанского княжества, были в ужасе, считая, что это мертвые восстали, чтобы отомстить за себя. При этом, сколько именно боев провел отряд Евпатия Коловрата доподлинно неизвестно, никакого единого мнения на этот счет не существует. Считается, что их могло быть несколько и они были достаточно успешными, так как смогли посеять в тылах монгольского войска настоящую панику.Происходящее в тылу взволновало Батыя, и он развернул против нападавших значительные силы. В конечном итоге подавляющее преимущество в численности войск решило исход противостояния. Монголы смогли навязать отряду Евпатия Коловрата полевое сражение, фактически в полном окружении. При этом Батый послал против Коловрата брата своей жены Хостоврула. Он похвалился хану, что привезет ему Коловрата живым, однако сам погиб в бою. Как отмечалось в летописи «Повесть о разорении Рязани Батыем», Коловрат рассек его мечом пополам, прямо до седла.Согласно преданиям, Батый, который не хотел больше терять своих людей, выслал к русским воинам посла с вопросом: «Чего вы хотите?». «Только умереть!» – последовал ответ. В конечном итоге, видя упорство, с которым сражается горстка русских воинов, монголы использовали против них пороки (камнеметные машины, предназначенные для разрушения укреплений). Именно под градом камней погибли последний русские воины из дружины Коловрата и сам богатырь. Считается, что восхищаясь храбростью Евпатия Коловрата, а также в знак уважения его мужеству Батый отпустил захваченных в плен ранеными рязанских воинов из его отряда с телом убитого витязя, чтобы они похоронили его согласно своим обычаям.Личность Евпатия Коловрата, как и многих персонажей и событий XIII века, по понятным причинам окутана множеством вопросов и тайн. К примеру, достаточно часто обсуждаются вопросы был ли Евпатий христианином или язычником? Считающие его язычником указывают на его имя и фамилию. По их мнению, коловрат – это славянский языческий символ солнца, а имени Евпатний нет в Святцах. Неверными являются оба утверждения. Не существует ни одного этнографического источника, который подтверждал бы древнеславянское языческое происхождение слова коловрат и его отношение к солнцу. Напротив, достоверно известно, что коловратом самострельным называли зубчатое приспособление для взведения станковых самострелов, установленных на особом станке – раме с колесами (на Руси самострелами называли арбалеты). И фамилия Евпатия может иметь прямое отношение к данному устройству или арбалетному делу.Если же говорить про само имя Евпатий, то это видоизмененная форма греческого имения Ипатий. В Древней Руси оно было достаточно распространенным, так как было связано с почитаемым святым священномучеником Ипатием Гангрским. В честь него в Костроме даже был сооружен один из самых старых русских монастырей. При этом небольшие изменения в произношении и написании имени Ипатий связаны с особенностями языковой традиции и не представляют собой чего-то особенного. То же греческое имя Георгий в славянской традиции видоизменилось сразу в два разных производных имени – Егор и Юрий.Также существует версия о том, что Евпатий – это собирательный образ, который может символизировать собой даже не различных людей, а всю Русь, которая гибнет, но не сдается захватчикам. Той же «Повести о разорении Рязани Батыем» характерны черты эпичных былинных песен XIII-XIV веков. Данное произведение можно рассматривать больше как художественное, нежели историческое. На это же может указывать символизм и гипербола, которые присутствуют в повествовании, также в тексте повести имелись многочисленные неточности, связанные с историческими персонажами. Однако даже если Евпатий Коловрат – это лишь красивая легенда и сам он собирательный образ лучших русских богатырей или даже всей Руси, она все равно важна для нашей истории. Как бы там ни было, во время Монгольского нашествия на Русь вполне можно было встретить русских людей невиданной силы духа, способных на совершение самых разных подвигов. Благодаря таким людям русские воины и смогли снискать славу в мире, а сами русские воспринимаются, как заслуживающий уважения народ.В настоящее время в нашей стране существует три памятника, посвященных Евпатию Коловрату. Все три расположены на территории Рязанской области. Первый был размещен в городе Шилово, по некоторым источникам именно этот населенный пункт и был родиной Коловрата. Второй памятник, он же самый известный, в 2007 году установили в самой Рязани, он расположен в центре города на Почтовой площади и находится сравнительно недалеко от Кремля. Третий памятник был установлен на выезде из деревни Фролово в сторону деревни Ряссы (в Шиловском районе области).