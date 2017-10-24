Первый и последний срок Порошенко

Бурный роман между Порошенко и Западом потерпел фиаско. Любви до гроба не случилось.На Украине стартовала неформальная избирательная кампания. Напомню, что сначала президентские, а позже парламентские выборы пройдут в этой стране в 2019 году. Вернее, планируются. Ведь уже сейчас многие политические силы настаивают на проведении досрочных парламентских выборов в связи с неэффективностью работы действующего состава Верховной рады, а другие инициируют импичмент президенту. Но мы представим, что все отсидят свои положенные сроки, и новые выборы президента Украины, впервые в истории, кстати, пройдут точно в назначенную дату.Итак, главный вопрос: кто будет следующим президентом Украины? Судя по многочисленным исследованиям, перспективы у всех более-менее реальных на сегодняшний день кандидатов, мягко говоря, не радужные. Например, согласно результатам опроса, проведенного тремя социологическими службами ("Институт анализа и прогнозирования", "Центр социальных исследований им. Яременко" и центр "Социальный мониторинг"), за Порошенко отдали бы свои голоса 11,5% украинцев, за Юлию Тимошенко — 13,6%, а за Вадима Рабиновича — 8,9%. Согласитесь, это катастрофически мало и точно не сулит ни одному из вышеперечисленных кандидатов победы.Однако и даже этот скромный список может сократиться. В «Фейсбуке» на странице общественно-политического движения "Справедливость", возглавляемого Валентином Наливайченко, размещено письмо главы секретариата Блока Петра Порошенко "Солидарность" Максима Саврасова в территориальные организации партии с планом действий на ближайшее будущее.Оказывается, еще 22 сентября 2017 года на съезде "БПП — Солидарность" было принято решение отказаться от выдвижения кандидатуры Порошенко на президентский пост в 2019 году.Товарищи, а Петра Алексеевича-то отправили в утиль! Не устраивает он ни коллег по цеху, ни Европу, ни Америку. Хотя чему тут удивляться, когда более чем за три года своего президентства он толком не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Вспомним некоторые из них. Обещал, что военная операция в Донбассе продлится "считанные часы", в итоге силовики до сих пор стреляют по мирным жителям; обещал продать весь свой бизнес, в итоге до сих пор бизнесмен, который только приумножает богатства; обещал побороть коррупцию, реформировать правоохранительную и судебную системы и серьезно заняться восстановлением экономики и привлечением в страну инвестиций... здесь про итог мне даже писать не хочется, вы сами все видите. А еще я очень хорошо помню, как Порошенко в 2014 году на встрече со студентами Харьковского юридического университета заявил, что "три месяца я отвожу, чтобы отношения с Россией были нормализованы". Ну тут уж, извините, совсем без комментариев! Это что касается внутриполитических обещаний. Но он ведь умудрился и на международной арене серьезно напортачить. Например, несоблюдение минских соглашений, или из недавнего — внесение поправок в "Закон об образовании", которые вызвали такой шквал негативной реакции, что неизвестно, чем все это закончится.В общем, все абсолютно логично, и обижаться Порошенко если на кого и стоит, то только на самого себя. А тем временем в Блоке Петра Порошенко "Солидарность", помимо поиска нового кандидата на пост президента, задумались еще об объединении с "Народным фронтом" и о ребрендинге. Все в том же письме, опубликованном движением Наливайченко, территориальным организациям партии предлагается придумать свои варианты названия для новой объединенной политической силы.Пока не ясно, какую роль в этом деле играет Наливайченко, помимо источника информации. Однако стоит напомнить, что экс-глава СБУ неоднократно заявлял, что готов стать президентом Украины. Вероятно, слив письмо в сеть, он решил начать предвыборную гонку.P. S. Порошенко, good bye!