Перспективный авианосец проекта 23000 «Шторм». Инфографика

Проект 23000 «Шторм» — проект перспективного российского многоцелевого тяжёлого авианосца, разработанный в Крыловском государственном научно-исследовательском центре (КГНЦ).Корабль предназначается для выполнения различных задач в дальней океанской зоне, будет способен наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолётов бортовой авиационной группы, кроме того, сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а также оказывать поддержку высадке десанта.