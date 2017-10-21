14:56 21 октября

Перспективный авианосец проекта 23000 «Шторм». Инфографика

Проект 23000 «Шторм» — проект перспективного российского многоцелевого тяжёлого авианосца, разработанный в Крыловском государственном научно-исследовательском центре (КГНЦ).

Корабль предназначается для выполнения различных задач в дальней океанской зоне, будет способен наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолётов бортовой авиационной группы, кроме того, сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а также оказывать поддержку высадке десанта.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 9

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  1. Victor_B Сегодня, 08:28
    Вот сейчас начнется...
    Я с интересом читаю pro & contra авиансцев.
    Те кто "за" уклоняются от ответа на вопрос - где им место в ОБОРОННОЙ доктрине России. Кого курощать?
    Те кто "против" уклоняются от ответа на вопрос - что такое боевая устойчивось КУГ без авиационного прикрытия. Вот хотим чтоб було и все. А вот:"Где деньги (деножищи) Зин?" как-то опускается. В тумбочке.
    Вот у меня мнение колеблется вместе с линией партии (разные parts моего мозга).
    Вот хочется мне чтоб було! Хочется! Но сразу вопрос. Вместо чего? Всё сразу не получится, харя лопнет!
    Вот и просветите меня специалисты. Убедите.
    А я, соответственно, окажу влияние, так сказать приложу все силы, чтобы донести Ваше мнение до российских властей и принУдить их принять правльное решение.
    Victor_B
  2. А36 Сегодня, 08:41
    Очередной бред. Читать противно. Опять те же грабли. 1). Нет катапульт - снова дибильный трамплин (кстати как без катапульты будет взлетать самолет ДРЛО)... 2). Опять куча наступательного вооружения - вместо идеологии - АВИАНОСЦА!
    А36
    1. SMP Сегодня, 12:31
      Очередной бред. Читать противно. Опять те же грабли. 1). Нет катапульт - снова дибильный трамплин (кстати как без катапульты будет взлетать самолет ДРЛО)... 2). Опять куча наступательного вооружения - вместо идеологии - АВИАНОСЦА!


      Авианосцы нужны были СССР для поддержки социалистических стран по всему миру от Африки до Южной и Центральной Америки (Никарагуа)
      России то зачем авианосцы, у нас нет коммерческих интересов как у USA в полуколониальных странах зависящих от доллара. Бред...

      Нам нужны авианесущие ледоколы с ЯК-141 и противолодочными вертолётами, так как ледовый покров в Арктике сокращается и американцы уже во всю пробуют всплывать в местах где раньше это было не возможно.


      Вот для охоты за такими лодками и охраны Северного Морского Пути на будущее и нужны авианесущие ледоколы. Кстати катамараного типа уже есть.


      Так как катамаранная схема получается дешевле и если подобную схему перенести на авианесущий ледокол, то это будет оправдано ибо охраняется как добыча углеводородов на морском шельфе Арктики так и их транспортировка.



      Тогда Як-141 способны будут перехватывать Б-1, Б-52 и прочее над северным полюсом вплоть до побережья Канады, да и подводные лодки а Арктике топить будет легче, и коммерческие интересы России в Арктике защищать.

      А стандартные авианосцы американского типа для России это разорение бюджета, как это было в СССР.
      SMP
  3. Громобой Сегодня, 08:42
    И даже Як-44 нарисовали,ну юмористы,до 2030 года на фоне сокращения оборонных программ такой корабль построить нереально.
    Громобой
  4. Ураган70 Сегодня, 08:53
    Цитата: Victor_B
    Вот сейчас начнется...
    Я с интересом читаю pro & contra авиансцев.
    Те кто "за" уклоняются от ответа на вопрос - где им место в ОБОРОННОЙ доктрине России. Кого курощать?
    Те кто "против" уклоняются от ответа на вопрос - что такое боевая устойчивось КУГ без авиационного прикрытия. Вот хотим чтоб було и все. А вот:"Где деньги (деножищи) Зин?" как-то опускается. В тумбочке.
    Вот у меня мнение колеблется вместе с линией партии (разные parts моего мозга).
    Вот хочется мне чтоб було! Хочется! Но сразу вопрос. Вместо чего? Всё сразу не получится, харя лопнет!
    Вот и просветите меня специалисты. Убедите.
    А я, соответственно, окажу влияние, так сказать приложу все силы, чтобы донести Ваше мнение до российских властей и принУдить их принять правльное решение.

    А никто из здравомыслящих людей по поводу необходимости авианосца для РФ вас убеждать не будет! Вы сами, впринципе, все грамотно изложили... Продвигается тема по втягиванию в дорогостоящую авантюру, как было не раз! Чтоб экономика не выдержала и надорвалась! Одно дело строить дешевые( как признали Туманные Альбионцы)ракеты, другое - эту махину, которая и стоит на порядки выше, да и треть флота поддержки требует. И Туманные же первые закудахтали, что Путин дешевыми ракетами потопит всю их дорогущую фигню! Я недавно выкладывал, про то, как Клинцевич обозначил наши наметки по поводу авиавозов, за доктрину принято строительство шести тяж.авианесущих крейсеров, которые и авиа несут и бабушку взлохматят!
    Ураган70
  5. А36 Сегодня, 08:56
    Кстати атомной силовой установкой не похвастались, снова древние котлы поставят? Здравствуй тяга на буксире - де факто?
    А36
  6. nmaxxen Сегодня, 09:22
    Авианосцы нужны только колониальным державам,для устрашения и наказания непослушных колоний, или других заведомо слабых, безответных противников.
    Россия таковой не является
    У России нет никаких задач на применение авианосцев.
    Опыт сирийского похода Кузнецова это отлично продемонстрировал
    И вообще - все большие советские корабли просто сгнили никак ни на что не повлияв.
    Просто сожрали деньги, в отличие, например, от АПЛ.
    Нужно отказаться от крупных кораблей военного назначения - только транспортные, снабжения и тп.
    Лучше большое кол-во 500-2500 тонных САР(судна с аутригерами - для сохранения мореходности при малом размере и унификации при строительстве кораблей разных типов и назначения).
    Упор на разведку , связь, вертолеты
    nmaxxen
  7. andy.v.lee Сегодня, 10:35
    Пока кремлевские "дитяти" строят планы на бумаге, Китай движется ко второй паре корпусов авиаматок нового типа.
    andy.v.lee
  8. Федя2017 Сегодня, 14:56
    Картиночка это, а не проект... Чем бы дитя не тешилось. Конечно - нужны ! "Против лома нет приёма, окромя другого лома"... Но если доходов не хватает на покупку новой "Лады", то не мечтай о "Бентли"... Что касается "проекта", то здесь уже правильно люди написали, что полноценному авианосцу нужна катапульта, а не рампа. Мало нам горького опыта "недоавианосца Кузи", который и порезать на иголки жаль, и содержать бессмысленно... Гибрид ежа и ужа оказался малопригодным на практике.
    Федя2017
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