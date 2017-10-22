Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Инфографика

«Кортик» (экспортное наименование «Каштан») — российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК), предназначенный для обороны кораблей и стационарных объектов от высокоточного оружия (противокорабельные ракеты), воздушных целей (самолёты, вертолёты), а также для обстрела малоразмерных морских и наземных целей. Комплекс имеет полную автоматизацию боевой работы от обнаружения до поражения цели.