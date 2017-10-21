Агент А/201. Наш человек в гестапо

Два года назад Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила архивные материалы дела "Брайтенбах". Под таким псевдонимом работал в Германии один из ценнейших агентов советской разведки Вилли Леман.У героя Юлиана Семенова был реальный прототип: гауптштурмфюрер СС Вилли Леман, шеф реферата общей контрразведки гестапо. Чистокровный немец, он в годы Первой мировой войны и в 20-е годы служил в полицейской контрразведке. Уже тогда Леман крайне отрицательно относился к гитлеровским молодчикам, но это проявлялось лишь в его высказываниях в узком дружеском кругу. Из документов бывшего ИНО ОГПУ известно, что лучший друг Лемана Эрнст Кур поведал о его настроениях сотруднику советской резидентуры. Кур был уволен из полиции без права на пенсию, что и привело его в советское посольство с предложением о сотрудничестве. Его завербовали, и он получил агентурный номер А-70 и псевдоним "Раупе". Именно Кур свел Вилли Лемана с советской резидентурой в Берлине. Осенью 1929 года Москва установила для Вилли Лемана агентурный номер А-201 и псевдоним "Брайтенбах".