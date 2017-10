Кто предупреждён, тот вооружён: развитие танковых боеприпасов стран НАТО

Использованы материалы:

27 июня 2017 года во время боевых стрельб на учебном полигоне Графенвёр в Германии две танковых роты, оснащенные танками М1А2, из 3-й бронетанковой бригады американской армии выпустили почти 840 120-мм бронебойных и универсальных снарядов, а также более 40000 пуль из 7,62-мм и 12,7-мм пулеметов.«Мы потратили много времени, ведя боевые действия в Ираке и Афганистане. И теперь мы вновь сосредотачиваемся на восстановлении наших навыков и профессиональных знаний для борьбы с равными соперниками, при необходимости мы полностью готовы идти и сражаться», - сказал командир одного из рот Джонатан Клак.Во времена Холодной войны основной задачей основных боевых танков (ОБТ), например М1 Abrams, было уничтожение другие танков, поэтому армии и производители в странах НАТО отдавали соответственно приоритет разработке бронебойных снарядов для поражения танков потенциального противника. Россия и Китай продолжают разрабатывать ОБТ с продвинутыми системами динамической защиты и комплексами активной защиты, а американская армия и другие союзные армии продолжают финансирование разработки улучшенных бронебойных снарядов.Впрочем, боевой опыт, полученный за прошедшие 25 лет в операциях по поддержанию мира и глобальной войне с террором в Афганистане и Ираке, дал также толчок разработке универсальных фугасных и кумулятивных боеприпасов. Они могут применяться по легкобронированным целям и спешенному личному составу (живой силе), а также для проделывания брешей в стенах ограждений, зданий и полевых укреплений различного типа с целью обеспечения прохода пехоты.Тенденция, направленная на разработку новых типов боеприпасов, еще больше усилилась после 34-дневной войны Израиля против Ливана в 2006 году, когда группировка Хезбалла массово задействовала против израильских танков пеших бойцов, вооруженных ПТУР и РПГ. Из 400 участвовавших в этой войне танков 48 машин было подбито, 40 повреждено и 20 получили пробоины, из 114 убитых израильских военных 30 человек были членами экипажей танков.Потребность в перевозке боеприпасов разного типа для борьбы с различными угрозами создает проблему, которую в американской армии называют «дилеммой перевозки на поле боя» - командир танка должен решить, какой тип боеприпаса должен быть дослан в пушку, чтобы поразить предполагаемую угрозу. Если следующая атака намечается со стороны спешенного расчета ПТРК на ближней дистанции, то кассетный снаряд будет адекватным выбором, однако, это будет неправильным решением против равного ОБТ на дальней дистанции.Танки большинства стран НАТО и их союзников вооружены 120-мм гладкоствольными пушками. Компания Rheinmetall разработала 120-мм/44 кал гладкоствольную пушку L44 для ОБТ Leopard 2, производство которого началось в 1979 году. Танки Leopard 2 с пушкой L44 в настоящее время стоят на вооружении 16 стран. Лицензионным вариантом L44, пушкой М256, оснащены американские танки серии М1 производства General Dynamics Land Systems, которые состоят на вооружении американской армии и Корпуса морской пехоты (КМП) и были проданы в пять стран. Пушкой L44 также оснащены итальянские танки С1 Ariete производства Oto Melara, японские Туре 90 от Mitsubishi и южнокорейские танки К1А1 (лицензионное производство компании Hyundai Rotem).Для модернизации танков Leopard 2 компания Rheinmetall в 1991 году разработала 120-мм/55 кал гладкоствольную пушку L55, которая способна поражать цели, оснащенные новыми технологиями защиты, например, композитной и многослойной броней. Ствол L55 на 1,3 метра длиннее ствола L44, что позволяет получить большую начальную скорость и таким образом увеличить дальнобойность примерно на 1500 метров при стрельбе одним и тем же снарядом. Кроме танков в варианте Leopard 2A6 более длинной пушкой оснащены испанские Leopard 2E и греческие Leopard 2HEL.Американская армия является самым крупным заказчиком боеприпасов к 120-мм пушке, почти 2400 ОБТ М1 стоит на вооружении и примерно 3500 машин находится на хранении. С 1980 года компания Orbital ATK сотрудничала с американской армией в рамках процесса классификации по типу 12 из 14 нынешних боевых и практических снарядов для танка М1. Она поставила более 4 миллионов 120-мм снарядов американской армии и Корпусу морской пехоты (в эксплуатации 450 танков М1А1) и шести союзным армиями, которые купили почти 2300 танков.В 2016 году компания Orbital ATK начала полномасштабное производство для танка М1 продвинутого бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) с трассером М829А4 пятого поколения. По данным бюджетного запроса американской армии на 2018 год, М829А4 «был разработан для пробивания продвинутой броневой защиты, в частности элементов динамической защиты», при этом он имеет «значительно улучшенные характеристики по сравнению с ранее принятыми на вооружение боеприпасами».Система состоит из сердечника из обедненного урана, обтекателя со сниженным аэродинамическим сопротивлением и стабилизирующего оперения, всё это закреплено в поддоне из композиционного материала. Новым в снаряде является метательное вещество нечувствительное к температуре, конструкция сердечника и доработанный поддон.Следующий разрабатываемый в линейке снаряд - продвинутый универсальный осколочно-фугасный с трассером (АМР)/ХМ1147. В феврале 2017 года компания Orbital ATK получила контракт стоимостью 45 миллионов долларов на завершение разработки и квалификации AMP. В контракт также включены три опциона на начальное производство в 2019 и 2020 годах и полномасштабное производство в 2021 году, которые могут довести его стоимость до 119 миллионов.Нынешний комплект 120-мм танковых боеприпасов американской армии состоит в основном из специализированных снарядов, каждый из них предназначен для борьбы с целями одного типа. После принятия на вооружение в 2021 году новый снаряд AMP заменит четыре нынешних типа снарядов: противотанковый кумулятивный М830; универсальный подкалиберный М830А1, принятый на вооружение в 1993 году для борьбы с вертолетами; кассетный М1028 для борьбы с пехотой, снаряженный 1000 вольфрамовыми шариками, принятый на вооружение в 2005 году; и осколочно-фугасный М908. предназначенный для расчистки крупных препятствий, блокирующих продвижение техники. Как ожидается, сокращение количества типов танковых снарядов на вооружении упростит материально-техническое снабжение.Снаряд AMP работает в трех режимах: ударный, с задержкой и воздушного подрыва. В запросе бюджета на 2018 год поясняется, что «AMP представляет собой решение для пробивания стен из бетона с двойным армированием и борьбы с расчетами ПТРК на дистанциях от 50 до 2000 метров (пороговое значение) и от 50 до 4500 метров (целевое) - подтвержденный недостаток, который на данный момент нельзя исправить с существующими типами боеприпасов».«Помимо новых возможностей снаряд AMP также объединит характеристики четырех стоящих на вооружении 120-мм снарядов, и тем самым разрешит дилемму боевой логистики за счет использования одного снаряда для поражения целей разных типов, включая расчеты ПТРК, укрепленные стены, живую силу, легкую броню, бункеры и искусственные преграды».Для того чтобы в полной мере использовать возможности снарядов AMP и М829А4, танки М1 должны быть оборудованы системой передачи данных на боеприпас ADL (Ammunition Data Link), которая состоит из доработанного затворного механизма, обновленного электронного блока управления огнем и усовершенствованного программного обеспечения. В конце сентября 2016 года государственное предприятие Уотервлитский арсенал получило контракт на 2,7 миллиона долларов на модификацию почти 450 затворных механизмов пушек танков М1 и интеграцию ADL. Контракт будет выполняться с апреля 2017 по январь 2019 года, после чего могут последовать дополнительные контракты.В марте 2017 года американская армия выдала компаниям General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Orbital ATK контракты с фиксированной ценой стоимостью 63,7 и 47,5 миллионов долларов соответственно на производство до 2019 года новых серийных многоцелевых практических снарядов М1002 и восстановление гильз М865 и М1002 для 120-мм танковых практических боеприпасов.GD-OTS совместно с компанией Nammo продвигает 120-мм осколочно-фугасный трассирующий снаряд (IM НЕ-Т) с малочувствительным ВВ, боевая часть которого способна поражать различные цели, включая подземные укрытия и другие укрепления, легкобронированные объекты и живую силу. Двухрежимный взрыватель ручной установки позволяет командиру танка выбирать режим мгновенного срабатывания или с задержкой. Боевая часть содержит 3,2 кг ВВ, что в два раза больше, чем у ранее применявшихся снарядов HEAT. Nammo также производит 120-мм практический трассирующий снаряд, по баллистике совпадающий с 120-мм снарядом IM НЕ-Т.В июле 2017 года немецкое агентство оборонных закупок BAAINBw и компания Rheinmetall подписали рамочное соглашение потенциальной стоимостью сотни миллионов евро, предусматривающее поставку 120-мм боевых и практических боеприпасов. Компания получила начальный контракт стоимостью порядка 45 миллионов евро на поставку 5000 снарядов DM11 в 2017-2018 годы.Трехрежимный осколочно-фугасный снаряд DM11 предназначен для борьбы со спешенной пехотой, легкобронированными целями, вертолетами и разрушения укрепленных позиций. Он может работать в следующих режимах: ударный, с задержкой и воздушного подрыва. Боеприпас может отстреливаться из любой 120-мм гладкоствольной пушки при условии, что танк оборудован современной системой управления огнем. Батальоны с танками Leopard 2 немецкой армии приняли на снабжение снаряды DM11 в 2014 году, он также был экспортирован другим операторам танков Leopard 2, а также КМП США под обозначением Мк 234.Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), разработавшая танк Leopard 2 в сотрудничестве с Rheinmetall, является головным подрядчиком проекта немецкой армии по модернизации 68 танков Leopard 2A4, 16 танков Leopard 2A6 и 20 танков Leopard 2A7 до новейшего стандарта Leopard 2A7V (Verbessert - Улучшенный). Они будут эксплуатироваться наряду с существующим парком из 155 танков Leopard 2A6 и 50 танков Leopard 2А6М. В модернизацию входит установка новой 120-мм/55 кал гладкоствольной пушки Rheinmetall L55A1, представленной широкой публике в октябре 2016 года.Монтируемая в казенной части программирующая система МКМ (модуль передачи данных на боеприпас) позволяет автоматически устанавливать режим взрывателя снаряда DM11. Испытания первых двух опытных образцов Leopard 2A7V намечено провести в третьем квартале 2018 года.В декабре 2016 года датское агентство оборонных закупок выдало компании KMW контракт на 112 миллионов евро на модернизацию 38 своих ОБТ Leopard 2A5DK до стандарта эквивалентного 2A7V, причём 16 машин подвергнуться полной и 22 машины частичной модернизации.Компания Rheinmetall с 2012 года производит снаряд RH31 High Explosive Super Quick в качестве более дешевой альтернативы DM11. Этот снаряд предназначен для проделывания проходов и образования осколков, что делает его весьма эффективным средством борьбы с легкобронированными целями. Боеприпас RH31 снаряжен непрограммируемым головным взрывателем, поэтому им можно стрелять из любой стандартной 120-мм гладкоствольной танковой пушки без необходимости доработки системы вооружения.Новейшие бронебойные снаряды DM63/DM53A1 компании Rheinmetall, разработанные специально для полного использования потенциала пушки L55 с длиной ствола 55 калибров, имеют улучшенную бронепробиваемость. При стрельбе из пушки L44 дульная энергия этих снарядов на 15% больше энергии прежних бронебойных снарядов, а при стрельбе из пушки L55 больше на 30%. Новые снаряды снаряжаются метательными зарядами, независящими от температуры, что позволяет использовать их в экстремальных климатических зонах при температурах от -46 до +71°С. С целью соответствия характеристикам новых снарядов DM63 существующий боеприпас DM53 может быть доработан, после чего получит обозначение DM53A1. Практические бронебойные снаряды DM78 могут использоваться в том же диапазоне температур, что и принятый на вооружение снаряд DM63.ОБТ Challenger 2 британской армии является единственным ОБТ стран НАТО, вооруженным 120-мм/55 кал нарезной пушкой L30A1, которая стреляет уникальными боеприпасами раздельного заряжания, состоящими из собственно снаряда и метательного заряда. Это заставляет британское министерство обороны и компанию BAE Systems, единственного производителя боеприпасов для танка Challenger 2, финансировать разработку боеприпасов для него. Экономическая целесообразность использования снаряда L30A1 поставлена под вопрос, поскольку парк танков британской армии был сокращен с 14 полков до трех, а к 2021 году останется всего два боевых полка. Так как только 38 танков были экспортированы в Оман, вероятность компенсации затрат на разработку за счет экспортных продаж очень низка.В конце 2005 года в соответствии с предложенной программой Challenger Lethality Improvement Programme (Программа повышения огневого могущества танка Challenger) один танк Challenger 2 был оснащен гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55 для проведения испытаний. Впрочем, несмотря на положительные результаты этих испытаний, армия была вынуждена свернуть этот проект на тот момент стоимостью 445 миллионов долларов из-за недостатка средств. Хотя в соответствии с нынешней программой продления срока службы танка Challenger 2 LEP (Life Extension Programme) планируется сохранить пушку L30, компания Rheinmetall, одна из двух компаний, получивших контракты на разработку LEP в декабре 2016 года, включила в свое предложение опцион по установке своей пушки L55. Принятие решения о начале производства по программе Challenger 2 LEP запланировано на середину 2019 года.В боекомплект танка Challenger 2 входят боеприпасы двух основных типов: БОПС с трассером L27A1, снаряженный сердечником из обеденного урана, и осколочно-фугасный снаряд со сминаемой головной частью L31A7 HESH. Снаряд L27A1 был разработан в конце 80-х годов и на вооружение принят в 1994 году. Армия также располагает приличным арсеналом устаревших БОПС L23A1, у которых сердечник из вольфрамо-никель-медного сплава значительно уступает по могуществу действия сердечнику из обедненного урана.Универсальный снаряд L31A7, по сути, не изменился с момента своего принятия на вооружение танка Chieftain в середине 60-х годов. Наряду с применением по бронированным машинам возможности головного взрывателя ударного действия этого снаряда могут использоваться для разрушения укреплений и проделывания проходов в бетонных стенах. Радиус действия стабилизируемого вращением снаряда L31A7 HESH составляет до 8 км, что существенно больше дальности остальных боеприпасов. Во время боевых действий в Ираке с целью минимизации косвенных потерь экипажи танков Challenger 2 использовали практические снаряды L32A6 Squash Head Practice и БОПС L29A1.В соответствии с проектом Challenger 2 LEP будут установлены новые прицелы и новая система управления огнем, при этом официальные представители армии признали, что потребуется новый боеприпас, поскольку танк должен соответствовать новым угрозам вплоть до его вывода из эксплуатации в 2035 году.ОБТ Leclerc производства Nexter Systems, разработанный для французской армии и проданный также в ОАЭ, вооружен 120-мм/52 кал гладкоствольной пушкой F1 разработки этой же компании. В башне установлен автомат заряжания, который подает снаряды из установленного в кормовой нише башни двухуровневого магазина с 22 снарядами. Еще 18 снарядов уложены внутри корпуса. Все снаряды имеют штрих-код, что позволяет автомату заряжания подавать снаряд, выбранный оператором-наводчиком.С целью удовлетворения потребностей французской армии компания Nexter производит всю линейку 120-мм боеприпасов, однако, большая их часть идет на экспорт. Семейство для пушки F1 включает различные снаряды: противотанковый БОПС F1B с вольфрамовым сердечником; осколочно-фугасный снаряд F1 с ударным взрывателем, предназначенный для разрушения железобетонных конструкций, уничтожения легкобронированных машин и живой силы на открытой местности; практический БОПС с трассером; и практический кумулятивный F1A. В семейство входит также кассетный снаряд CAN, базирующийся на снаряде М1028 разработки американской компании GD-OTS.Новейшей разработкой компании Nexter является 120-мм осколочно-фугасный снаряд IM M3M (Insensitive Munition with Three Modes) с малочувствительным ВВ и программируемым взрывателем с тремя режимами: мгновенного срабатывания, с задержкой и воздушного подрыва. Максимальная дальность действительного огня при начальной скорости снаряда M3M 1050 м/с составляет 4000 метров. Боеприпас НЕ М3М во французской армии заменит устаревший осколочно-фугасный снаряд F1.Представитель израильской компании IMI Systems назвал главной угрозой для ОБТ «противотанковые группы, оснащенные чрезвычайно летальным противотанковым вооружением. Эти группы, повсеместно развернутые на современном поле боя, на земле, в машинах, в зданиях и укреплениях, стали основной угрозой современным танкам». Это наглядно продемонстрировали Ливанский конфликт 2006 года и война в секторе Газа в 2008-2009 годах.В ответ на эту угрозу IMI Systems разработала 105-мм универсальный снаряд для поражения живой силы и материальных объектов М117/1 AntiPersonnel/Anti-Materiei-Mufti-Purpose-Tracer (APAM-MP-T), предназначенный для танковой нарезной пушки М68, которой оснащены танки Merkava Mk1 и Mk2. Позднее был разработан 120-мм снаряд М329 АРАМ-МР-Т для гладкоствольных пушек MG251/253 ее же разработки, которой вооружены танки Merkava Mk3 и Мk4 израильской армии. Снаряд АРАМ предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники, бетонных стен с двойным армированием толщиной до 51 см, дерево-земляных укреплений и зависших вертолетов.Для уничтожения живой силы и зависших вертолетов снаряд выстреливается по навесной траектории и выбрасывает над целью шесть поражающих подснарядов, которые создаю конус осколков длиной 50 метров и шириной 20 метров. В режиме уничтожения материальных объектов или непосредственного ударного воздействия снаряд АРАМ отстреливается как унитарный снаряд. М329 был принят на вооружение израильской армии в 2010 году, а в июле 2011 года министерство обороны наградило компанию IMI Systems за разработку этого снаряда.120-мм универсальный осколочно-фугасный снаряд М339 разработки IMI Systems, известный также под названием Kalanit, впервые был применен в боевых условиях во время операции 2014 года «Несокрушимая скала». При создании снаряда М339 использован опыт разработки снаряда АРАМ. По данным IMI, он позволяет танкам «принимать участие в городских боевых действиях без нанесения чрезмерного косвенного ущерба». М339 снаряжен программируемым взрывателем с тремя режимами работы: ударного действия «Super Quick»; с задержкой «Delayed Impact», позволяющий пробивать стену и детонировать внутри; и воздушного подрыва «Air Burst».